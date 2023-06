Teile die Wahrheit!

Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat auf Telegram zwei Thesen veröffentlicht, die er als „gute Morgenüberlegungen“ bezeichnete.

In der ersten bezog er sich auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am Dienstag vorgeschlagen hatte, eine militärische „sanitäre“ Zone in der Ukraine zu schaffen.

Medwedew zufolge müsste diese Zone entlang der Grenze von Lwow verlaufen, da der Westen der Regierung in Kiew Waffen mit einer immer größeren Reichweite zur Verfügung stelle. Nur so könnte Russland tatsächlich gewährleistet werden.

In der zweiten These drohte Medwedew dem Westen mit Attacken auf Seekabel. Der frühere Präsident schrieb:

„Wenn man davon ausgeht, dass die Mittäterschaft westlicher Länder an der Sprengung der Pipelines Nord Stream bewiesen ist, dann bleiben uns keine – nicht einmal moralische – Einschränkungen mehr, um auf die Zerstörung von Kommunikationskabeln unserer Feinde zu verzichten, die auf dem Meeresgrund verlaufen.“

Was ist eine „sanitäre“ Zone und wie könnte sie in der Ukraine geschaffen werden?

Moskau könne auf die Einfälle der Ukraine, Sabotageangriffe und den Beschuss der russischen Grenzregionen mit der Schaffung einer „sanitären Zone“ reagieren, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Militärjournalisten.(Medwedew: von der Leyen „Gynäkologin, die sich als EU-Chefin ausgibt“ – Selenskij: Könnte „wie Hitler enden“)

Was könnte die Schaffung einer „Sanitärzone“ für die Ukraine bedeuten?

„Die ‚Sanitärzone‘ ist eine Entmilitarisierungszone“, sagte Igor Korotchenko, Militäranalyst und Chefredakteur der Zeitschrift National Defense, gegenüber Sputnik.

„Formell wird es das Territorium der Ukraine bleiben, aber entweder werden dort russische Streitkräfte präsent sein, oder es werden Angriffe durchgeführt, sodass dort keine militärische Infrastruktur der Ukraine vorhanden ist. Das Hauptziel und die Hauptaufgaben [im Zusammenhang mit der Sanitärzone] sollen den Beschuss russischer Städte und Ortschaften und den Tod der russischen Zivilbevölkerung verhindern. Hier ist, was gemeint war.“

Am 13. Juni traf sich Präsident Wladimir Putin mit Kriegskorrespondenten, die über die russische Sondermilitäroperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine berichteten. Der Präsident wies darauf hin, dass Moskau aus Sicherheitsgründen die Einrichtung einer „Sanitärzone“ in der Ukraine in Betracht ziehen würde, wenn das Kiewer Regime weiterhin Angriffe auf russische Bürger verübe. (Medwedew sieht drei Szenarien für Kriegs-Ende: Weltkrieg und Ukraine-Aufteilung als Optionen)

„Die Möglichkeit, unser Territorium von der Ukraine aus zu beschießen, bleibt bestehen“, sagte der Präsident. „Hier gibt es mehrere Lösungen: Erstens, die Wirksamkeit des Kampfes gegen die Batterie zu erhöhen. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Raketenangriffe auf unser Territorium geben wird. Aber wenn das so weitergeht, müssen wir und ich uns offenbar mit der Frage befassen. Ich sage das sehr vorsichtig: Die Schaffung einer Sanitärzone auf dem Territorium der Ukraine in einer solchen Entfernung, dass es unmöglich sein könnte, unser Territorium zu erreichen.“

Der russische Präsident betonte, er meinte nicht, dass diese Arbeiten „morgen“ beginnen würden, und fügte hinzu, dass der Kreml abwarten müsse, wie sich die Lage entwickle.

Was sagen russische Beamte zu einer Sanitärzone?

Die Linie der „Sanitärzone“ in der Ukraine sollte angesichts der Entscheidung des Westens, Kiew mit Langstreckenraketen zu beliefern, entlang der Grenzen von Lemberg verlaufen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medwedew . „Eine solche Linie sollte entlang der Grenzen von Lemberg (polnisch Lemberg) verlaufen, um eine echte Verteidigungsrolle zu spielen“, erklärte Medwedew auf seinem Telegram-Account.

Moskau müsse die militärische Infrastruktur der ukrainischen Streitkräfte zurückdrängen, um die Sicherheit der russischen Regionen zu gewährleisten, sagte Präsidentschaftssprecher Dmitri Peskow und kommentierte Wladimir Putins Aussage über die mögliche Schaffung einer Sanitärzone.

„Beschuss, Bombardierung der sozialen Infrastruktur von Zivilisten, ziviler Wohnungen usw. werden aus dem vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiet durchgeführt“, sagte Peskow. „Da das Kiewer Regime komplexere und weitreichendere Waffen erwirbt, sollte diese militärische Infrastruktur aus ‚hygienischer Distanz‘ entfernt werden.“

Es sei noch zu früh, um zu sagen, wie genau Russland die vom Präsidenten erwähnte Sanitärzone schaffen würde und wer sie kontrollieren würde, sagte Andrey Kartapolov, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, gegenüber Sputnik.(Medwedew: Bei Krim-Angriff antwortet Russland mit Vernichtung ukrainischer Armee und Regierung – Russland rächt sich für Angriff auf Sewastopol – Massive russische Angriffe)

Warum wäre eine „Sanitärzone“ in der Ukraine nötig?

Die Ukraine führt weiterhin Angriffe gegen die neu von Russland aufgenommenen Gebiete durch, darunter die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Regionen Saporoschje und Cherson. Die Streitkräfte des Kiewer Regimes führen auch Drohnenangriffe auf zivile Infrastruktur und militärische Anlagen in anderen Regionen der Russischen Föderation durch. Auch ukrainische Saboteure versuchten, über die russische Südgrenze einzudringen.

Insbesondere ukrainische Nationalisten haben Schebekino in der Region Belgorod schwer bombardiert , dabei vor allem die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung ins Visier genommen und die Menschen zur Flucht aus der Stadt veranlasst.

Nach Angaben der Stadtverwaltung leben nur noch 2.703 Menschen in Shebekino und 6.000 befinden sich derzeit in provisorischen Unterkünften. Vor dem wahllosen Beschuss durch das Kiewer Regime lebten dort rund 40.000 Menschen.

„[Sanitär-]Zonen werden normalerweise dann geschaffen, wenn politischer Wille und militärische Zweckmäßigkeit vorhanden sind“, sagte Korotchenko. „Deshalb gehen wir nicht von einem Präzedenzfall aus. Für uns ist es wichtig, unsere eigenen nationalen Interessen zu wahren, nämlich sicherzustellen, dass russische Städte und Bürger nicht Opfer von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte werden.“

Die beste Lösung sei laut dem Militärexperten die Schaffung einer sogenannten „ Sanitärzone “ entlang des Flusses Dnepr. Für ihn ist es „die maximale Aufgabe“, die mit einer Aufstockung des Personals der russischen Streitkräfte gelöst werden könnte.

Was sind Beispiele für „Sanitärzonen“?

Das Konzept einer Sanitär- oder Pufferzone oder einer entmilitarisierten Zone wurde in der internationalen Praxis wiederholt verwendet, um die Sicherheit während eines Waffenstillstands zu gewährleisten.

Beispielsweise unterzeichneten die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) und Südkorea am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstandsabkommen zur Einrichtung einer entmilitarisierten Zone (DMZ) entlang ihrer gemeinsamen Grenze (248 km). Die koreanische DMZ ist durchschnittlich vier Kilometer breit. Auf beiden Seiten der Zone gibt es Minenfelder und bedeutende Truppengruppierungen.

Nach dem Jom-Kippur-Krieg (6. Oktober 1973 – 25. Oktober 1973) richtete der UN-Sicherheitsrat am 31. Mai 1974 eine 75 km lange DMZ in der Nähe der Golanhöhen zwischen Israel und Syrien ein.

Die syrischen Golanhöhen wurden von Israel 1967 nach dem Sechstagekrieg erobert. Die syrische und die israelische Armee waren durch ein 400 Quadratkilometer großes Gebiet getrennt, in dem die Streitkräfte beider Länder keinen Zutritt hatten.

Die Pufferzone in Zypern – eine entmilitarisierte Zone, die die Republik Zypern von der Türkischen Republik Nordzypern trennt – wurde am 16. August 1974 nach dem Ende der Feindseligkeiten zwischen beiden geschaffen. Die DMZ erstreckt sich über etwa 180 km über die Insel; Während es in einigen Teilen des alten Nikosia nur 3,3 Meter breit ist, erreicht es in anderen Gebieten eine Breite von bis zu 7,4 Kilometern. Die DMZ ist der allgemeinen Öffentlichkeit vorbehalten, griechische oder türkische Zyprioten dürfen den Zutritt nicht haben.

Am 26. März 1979 unterzeichneten Kairo und Tel Aviv einen Friedensvertrag, der festlegte, dass die Sinai-Halbinsel – eine Landbrücke, die Israel und Ägypten verbindet – nach einer Reihe heftiger Konflikte zu einer Pufferzone wurde. Die Halbinsel wurde in vier Zonen unterteilt, jede mit eigenen Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl ägyptischer und israelischer Truppen, die dort stationiert werden durften.

Am 3. April 1991 richtete der UN-Sicherheitsrat nach der von den USA angeführten Operation Desert Storm eine DMZ entlang der Grenze zwischen Irak und Kuwait ein. Die Zone war mit Stacheldraht umgeben und hat eine Länge von 200 km. Bis 2003 befand sich in der DMZ eine UN-Mission.

Wann könnte eine „Sanitärzone“ in der Ukraine gebildet werden?

Vor der Einrichtung einer potenziellen „sanitären“ oder „entmilitarisierten“ Zone in der Ukraine sollte Russland laut Igor Korotchenko einige wichtige Aufgaben lösen.

„Die erste Aufgabe besteht darin, die begonnene Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine erfolgreich abzuwehren. Die zweite Aufgabe besteht darin, das Territorium der Russischen Föderation vollständig zu befreien, da es heute teilweise von den Streitkräften der Ukraine besetzt ist“, so Korotchenko. Der Experte bezog sich dabei auf Teile der Regionen Donbass, Saporoschje und Cherson, die nach einer Reihe von Referenden der Russischen Föderation beigetreten sind und derzeit teilweise vom ukrainischen Militär besetzt sind.

„Sobald wir die Linie der Staatsgrenze der Russischen Föderation erreicht haben, die laut Verfassung bereits vier neue Gebiete umfasst, kann man dann sagen, dass eine bestimmte Sanitärzone geschaffen wird“, erklärte Korotchenko.

Ihm zufolge handelte es sich um eine Zone, in der sich weder Einheiten der ukrainischen Armee noch Mittel zur Durchführung von Angriffen auf russisches Territorium befinden würden.

Darüber hinaus „versteht man, dass es erneut von der russischen Armee kontrolliert wird“, betonte er.

Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten eine Zwischenbilanz der ersten knapp zehn Tage der ukrainischen Offensive gezogen.

Das Wichtigste dabei seien laut Putin die Verluste der ukrainischen Streitkräfte: Die russischen Verluste lägen im Vergleich zu den ukrainischen bei 1 zu 10. Auch die ukrainischen Verluste an gepanzerten Fahrzeugen verschiedener Typen seien hoch, so der russische Präsident.

Wie wird die militärische Sonderoperation weitergehen? „Werden wir uns darauf vorbereiten, eine neue Offensive abzuwehren, oder werden wir selbst vorgehen? Und in diesem Fall, wie weit sind wir bereit, dieses Mal zu gehen, bis zu unseren neuen russischen Grenzen oder so weit wie möglich?“

