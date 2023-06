Pädo-Kunstwerke: Sie verstecken sich vor aller Augen

Viele „Eliten“, die in den Podesta-E-Mails mit dem pädophilen Codewort „Pizza“ erwähnt werden, wie Tony Podesta, oder die bekannte Kinderhändler sind, wie Jeffrey Epstein, haben Kunstsammlungen, die Pädophilie, Folter und satanische Symbolik und Rituale darstellen.

Ich werde mich in einer späteren Kolumne ausführlich mit den Podesta-E-Mails befassen, aber zunächst möchte ich die Kunstsammlungen einiger dieser Eliten durchgehen, um Ihnen einige Hintergrundinformationen zu geben, wobei der Schwerpunkt auf Tony liegt.

Tony hat eine Vorliebe für Kunst, die menschliche Folter und sexuellen Kindesmissbrauch darstellt. In einem Artikel der Washington Post aus dem Jahr 2004 wurden Bilder von einigen der verstörenden Kunstwerke in Tonys Haus gezeigt.

Eine goldene Statue mit dem Titel The Arch of Hysteria von Louise Bourgeois – die eine goldene Skulptur eines enthaupteten Menschen zeigt, der so positioniert ist, wie der Serienmörder Jeffrey Dahmer einige seiner Opfer positioniert hat – ist der Blickfang in seinem Haus. (Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Artikel der Washington Post von deren Website entfernt wurde).

In Tonys Wohnräumen waren Werke von Biljana Djurdjevic zu sehen, die verzweifelte Kinder darstellten. Ein Gemälde zeigt ein zerzaustes kleines Mädchen in einem Minirock und roten Schuhen. (Pizzagate aufgedeckt – Teil 1: Die geheimen Codes der Kinderschänder)

Djurdjevic ist bekannt für Gemälde, auf denen Kinder als Opfer von Folter und sexuellem Missbrauch dargestellt sind. In einem Interview aus dem Jahr 2007 erklärte Djurdjevic, dass sie für Opfer von Pädophilie keine Fantasie braucht.

Andere Bilder in Tonys Wohnzimmer zeigen eine Gruppe von Kindern, die in einem Kreis liegen. Ein Bild zeigt zwei Kinder, die in einem Sumpf liegen und von Unkraut überwuchert werden, als wären sie Leichen.

Ein weiteres Djurdjevic-Gemälde, das sich angeblich in Tonys Besitz befindet, zeigt einen kleinen Jungen, der bis auf die Unterwäsche nackt und mit blutigen Füßen in einem kerkerartigen Raum gefesselt ist.

2011 lieh Tony dem DC College of Arts & Science eine Wachsfigur namens Dismembered. Diese Statue stellt einen Teenager mit zerstückelten Körperteilen dar.

Auf einem anderen Wandbehang in Tonys Haus ist angeblich eine Nahaufnahme eines nur mit einer Windel bekleideten Kleinkindes über einem Treppenhaus zu sehen, die den Schrittbereich des Kindes zeigt.

Bei der Fotografin dieses Fotos könnte es sich um Katy Grannan handeln. Grannan ist dafür bekannt, Fotos von nackten Teenagern in den Vorstadthäusern ihrer Eltern zu machen, und es wird berichtet, dass Tony eine ganze Reihe ihrer Bilder besitzt.

In dem Artikel der Washington Post aus dem Jahr 2004 wurde Tonys damalige Frau Heather mit der Aussage zitiert, dass viele Gäste „entsetzt“ seien, wenn sie die Kunstwerke in ihrem Haus sähen, und der Journalist bemerkte, dass Heather ein gruseliges Lächeln zeigte, als sie dies sagte.

Auf einem Foto von Tonys Schlafzimmer, das in einem Artikel der Zeitschrift Inside Homes vom 5. Juni 2015 veröffentlicht wurde, waren ausgestopfte Tiere auf einem Sims neben seinem Bett ausgelegt.

In dem Artikel hieß es: „Wenn Sie jemals davon geträumt haben, mit einem Stück Pizza und einem Glas Wein in der Hand durch ein Museum zu schlendern, müssen Sie sich mit dem Superlobbyisten Tony Podesta anfreunden.“

Kürzlich wurde berichtet, dass Prinz Andrew eine Sammlung von Stofftieren in seinem Schlafzimmer hatte und sein Personal angewiesen wurde, seine Sammlung strategisch in einer bestimmten Reihenfolge anzuordnen.

Virginia Giuffre verklagt derzeit Prinz Andrew wegen dreier Vorwürfe sexueller Übergriffe und behauptet, sie sei von Epstein an den Herzog verhökert worden.

Epstein hatte auch ausgestopfte Tiere in seinem Haus und verstörende Kunst und Fotos, die Tonys Sammlung ähnelten. Die Bilder der Polizeirazzia von 2005 in Epsteins Haus in Florida werfen ein Licht auf seinen eigenartigen Kunstgeschmack. In einem Schlafzimmer stand ein Teddybär auf einem Nachttisch.

An einer Wand befand sich eine Skizze eines Babys und eines Totenkopfes.

Es gibt mehrere Fotos von Säuglingen, nackten Frauen und sogar Fotos von nackten Kindern. Einige der Fotos von Kindern wurden von der Polizei zensiert, darunter ein Foto, das angeblich ein 6-jähriges Mädchen zeigt, das sich in einem kurzen Kleid bückt.

Tonys Bruder John Podesta, der sowohl 2012 als auch 2016 Hillary Clintons Wahlkampfleiter war, hatte ein Gemälde in seinem Wahlkampfbüro, das Kannibalismus darstellte. Als er zu diesem Bild befragt wurde, sagte er einem TIME-Reporter: „Es ist besser, der Typ mit der Gabel zu sein als der Typ auf dem Tisch.“

Ein Bereich, der von den Mainstream-Medien nicht angesprochen wurde, ist die Verbindung zwischen dem sexuellen Missbrauch von Kindern und okkulten Ritualen. Rina Oh, eine von Epsteins Ex-Freundinnen, hat ein Gemälde gemalt, auf dem eine Art seltsame Orgie mit Erwachsenen, einem Kind und Aufschlitzen zu sehen ist.

Auf dem Gemälde ist das Bein einer Frau aufgeschnitten und blutet. Giuffre twitterte, dass das, was auf dem Bild zu sehen ist, das ist, was Oh mit ihr gemacht hat. Giuffre sagte in ihrem Tweet: „Dieses Bild, das Rina mit dem aufgeschnittenen und blutenden Bein gemalt hat, ist genau das, was sie mit mir gemacht hat, ich habe eine 6 Zoll lange Narbe an meinem linken Bein, weil sie mich aufgeschlitzt hat.“

Die Mainstream-Medien weigern sich nicht nur, den okkulten und blutrituellen Aspekt des sexuellen Kindesmissbrauchs anzusprechen, in den viele dieser Elite-Kinderschänder verwickelt sind, sie behaupten auch, dies sei eine „entlarvte Verschwörungstheorie“.

Das ist es aber nicht. Mit der Zeit werden immer mehr Beweise ans Licht kommen, und ich werde diesen Bereich in zukünftigen Kolumnen dieser Serie weiter untersuchen.

Nachdem Sie die Informationen, die ich in dieser Kolumne dargelegt habe, gelesen haben, fragen Sie sich: Kommt Ihnen irgendetwas davon normal vor? Besitzen Sie in Ihrem Haus Kunstwerke, die die sexuelle Ausbeutung und Folter von Kindern darstellen?

Um Pizzagate zu verstehen, ist es wichtig, diese Fragen zu stellen, Punkte zu verbinden und Ihr Gehirn auf kritisches Denken zu konditionieren.

