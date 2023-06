Pizzagate aufgedeckt – Teil 1: Die geheimen Codes der Kinderschänder

(Dies ist der erste Teil einer fünfteiligen Aufarbeitung des Pizzagate-Skandals. Die Autorin, Liz Crokin, ist eine preisgekrönte Journalistin und Aktivisten, die ihr Sein auf Erden der Aufklärung über den rituellen Kindesmissbrauch der okkulten „Weltelite“ gewidmet hat. Wenn du mehr über ihre wichtige Arbeit erfahren möchtest, kannst ihr auf Telegram oder Substack folgen.)

Ich möchte meine Pizzagate-Serie mit der Feststellung beginnen, dass Pizza seit vielen Jahren ein bekanntes pädophiles Codewort ist, das von Kinderschändern verwendet wird, um im Verborgenen zu operieren. Im Oktober 2016, als die Podesta-E-Mails veröffentlicht wurden, hatte das Urban Dictionary „Käsepizza“ tatsächlich als Kinderporno definiert.

Zu diesem Zeitpunkt gab es zwei Definitionen von Pizza als Codewort für Kinderpornografie – eine aus dem Jahr 2010 und eine aus 2015. Es ist also wichtig zu wissen, dass diese Definitionen lange vor der Veröffentlichung der Podesta-E-Mails festgelegt wurden.

Kurz nach der Veröffentlichung der Podesta-E-Mails, in denen das Wort Pizza in einem Kontext vorkam, in dem es keinen Sinn machte, das Wort als Nahrungsmittel oder sogar als Codewort für eine andere ruchlose Aktivität wie illegale Drogen zu verwenden, löschte das Urban Dictionary diese Definitionen.

Als jemand, der unmittelbar nach der Veröffentlichung der Podesta-E-Mails über Pizzagate recherchiert hat, habe ich die alternativen Definitionen von Käsepizza als Kinderporno auf der Website des Urban Dictionary mit meinen eigenen Augen gesehen, bevor sie 2016 gelöscht wurden. Glücklicherweise ist nichts im Internet für immer verloren. Viele Forscher haben diese Definitionen archiviert.

Die Tatsache, dass diese Einträge gelöscht wurden, sollte Ihnen jedoch zeigen, welche großen Anstrengungen die Kabale unternommen hat, um die wahre Bedeutung dieser Codewörter vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Der tiefe Staat kontrolliert nicht nur die Medien, sondern auch einen Großteil des Informationsflusses im Internet, was es für den Durchschnittsbürger fast unmöglich gemacht hat, die Wahrheit über ihre dunklen Geheimnisse zu erfahren.

Doch trotz der selbstgefälligen Medien und der extremen Zensur gibt es eine Menge offener Beweise, die belegen, dass Pizza und andere Wörter tatsächlich pädophile Codewörter sind. Im Oktober 2017 gab die Bundesstaatsanwaltschaft beispielsweise bekannt, dass ein Justizvollzugsbeamter wegen des Empfangs von Kinderpornografie angeklagt wurde.

Die Staatsanwaltschaft nahm Stephen Salamak in Lodi, New Jersey, fest, nachdem er auf Craigslist gepostet hatte, dass er nach Frauen und Müttern sucht, die „auf Käsepizza stehen“. (Hollywood-Star Mel Gibson lieferte Informationen zum Aufdecken eines internationalen Pädophilenrings (Video))

In der Strafanzeige, die auf der Website des Justizministeriums Justice.gov veröffentlicht wurde, heißt es: Im oder um den Mai 2017 reagierte ein verdeckt arbeitender Strafverfolgungsbeamter (der „UC“) auf eine von SALAMAK aufgegebene Craigslist-Kontaktanzeige mit dem Titel „Woman/Moms that are into Cheese Pizza“ (Frauen/Mütter, die auf Käsepizza stehen), in der versucht wurde, mit Müttern in Kontakt zu treten, die „auf perverse Themen“ standen.

Der Bericht fuhr fort: Im oder um den Juli 2017 vollstreckten Strafverfolgungsbeamte einen rechtmäßig erwirkten Durchsuchungsbefehl für eine E-Mail-Adresse, die SALAMAK der UC zur Verfügung gestellt hatte (das „Gmail-Konto“). Eine Überprüfung der im Gmail-Konto enthaltenen E-Mails ergab, dass SALAMAK mit mehreren Personen über sein Interesse an Pädophilie und Kinderpornografie kommunizierte.

Der wichtigste Teil des Berichts lautet wie folgt: „Während und nach der Durchsuchung der Wohnung und nachdem er über seine Miranda-Rechte belehrt wurde, gab der Angeklagte SALAMAK gegenüber den Strafverfolgungsbeamten unter anderem im Wesentlichen und teilweise zu, dass: (1) dass er die in Absatz 2 erwähnte Craigslist-Anzeige aufgegeben hat und dass ‚Cheese Pizza‘ ein Hinweis auf Kinderpornografie war.“ Hier haben wir also einen Kinderschänder, der gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zugegeben hat, dass er „Cheese Pizza“ als Verweis auf Kinderpornografie verwendet hat, was der gleichen Definition entspricht, die das Urban Dictionary Jahre zuvor gefunden hat.(James Woods sagt, Hollywood sei „100 Mal böser als Ihre schlimmsten Ängste“ – Schauspieler Tyrese Gibson warnt davor, dass es in Hollywood von „satanischen Pädophilen“ wimmelt)

300x250

Es ist anzumerken, dass einige Mainstream-Medien über diese Geschichte berichtet haben. Die Schlagzeile der New York Post zu dieser Geschichte lautete Mann nach „Käsepizza“-Craigslist-Posting wegen Kinderpornografie verhaftet“.

CBS Philly berichtete: Staatsanwälte sagen, dass ein verdeckter Ermittler zum ersten Mal Kontakt mit Salamak aufnahm, nachdem er auf Craigslist gepostet hatte, dass er nach Müttern sucht, die auf Cheese Pizza stehen“, eine Anspielung auf Kinderpornografie. Ich beziehe mich auf diese Artikel in den Mainstream-Medien, um hervorzuheben, dass dieselben Mainstream-Medien, die hysterisch berichtet haben, dass Pizzagate eine „entlarvte Verschwörungstheorie“ ist, auch berichtet haben, dass Pizza in der Tat ein pädophiles Codewort ist, das von Kinderschändern verwendet wird.

Ein weiterer Fall ereignete sich am 7. Juni 2019, als der Tech-Reporter Peter Bright wegen Aufforderung zum Sex mit Minderjährigen angeklagt wurde. Bright hatte versucht, über die Mutter eines 7- und 9-Jährigen, die in Wirklichkeit eine verdeckte Ermittlerin war, Sex mit ihnen zu erlangen. In diesen Gesprächen gab Bright zu, ein 11-jähriges Mädchen belästigt zu haben.

300x250 boxone

Folgendes ist wichtig zu wissen. Bright benutzte auf Twitter den Benutzernamen @DrPizza. Außerdem hatte sich Bright bereits ein Jahr zuvor in einem Tweet über die Pizzagate-Wahrheitsverfechter lustig gemacht: Ja, anscheinend ist Pizza jetzt das internationale Symbol für Pädophilie (?), weil Pädos gerne damit werben, dass sie Pädos sind (?)

Die Antwort lautet: Ja, Pädophile machen gerne damit Werbung, dass sie pädophil sind. In der Tat stellen sie ihre kriminelle sexuelle Perversion gegenüber Kindern oft schamlos zur Schau und prahlen damit. Bright bezeichnete sich selbst in seinem Twitter-Profil als „pervers“. Diese Details sind wichtig, um zu verstehen, wie diese Täter so lange unbemerkt agieren konnten.

Man muss sich mit ihrer Psychologie befassen. Kindersexualstraftäter haben uns ihre Verbrechen an Kindern schon seit Ewigkeiten vor die Nase gesetzt. Sie denken, die Öffentlichkeit sei zu dumm, um ihre Untergrundnetzwerke und ihre Geheimsprache zu durchschauen. Deshalb verhöhnen sie arrogant jeden, der es wagt, sie zur Rede zu stellen. Ich greife diesen Vorfall heraus, weil er einen Mikrokosmos für das Gesamtbild darstellt.

Diese Taktiken sind die Norm für diese Kriminellen. Wir sehen diese Art von Verhalten nicht nur bei unauffälligen Kinderschändern, sondern auch bei einigen der mächtigsten Missbrauchstäter da draußen, darunter Politiker, Prominente und viele andere Eliten.

Pizza ist nur ein Beispiel für ein Wort, das von Pädophilen als Code verwendet wird. Es gibt eine ganze Sprache von Codewörtern und Symbolen, die Kinderschänder ständig ausgeben. Sie verwenden nicht nur Codewörter, um online auf die Jagd nach Minderjährigen zu gehen, sondern sie zeigen diese Wörter auch anderen Straftätern, um sie wissen zu lassen, dass sie zu ihrem kranken Club gehören.

Zusätzlich zu den Codewörtern verwenden Kinderschänder auch Symbole, um sich als Pädophile auszuweisen. Manchmal hat die Symbolik auch einen okkulten Aspekt. Viele dieser Kinderschänder sind aktive Satanisten. Ihr Drang, Kinder zu missbrauchen, ist also mehr als nur ein sexueller Fetisch. Pädophile Satanisten glauben, dass sie von ihrem „Gott“, sei es Baphomet oder Ba’al oder eine andere satanische Gottheit, Macht erhalten, wenn sie sich auf den Missbrauch eines Kindes in Form eines satanischen Rituals einlassen, das manchmal auch Kinderopfer beinhaltet.

Sie glauben auch, dass sie Macht erlangen, wenn sie ihre Verbrechen bekannt machen, und sei es nur in Form des Tragens von satanischer oder pädophiler Symbolik in einem Schmuckstück oder der Dekoration ihres Hauses mit Kunstwerken, die Kindervergewaltigung und -folter darstellen. Sie glauben an den freien Willen, und wenn Sie und ich akzeptieren, dass sie sich zu ihrer Person bekennen, und sei es auch nur durch ihre Symbolik und ihre Kunst, dann glauben sie, dass sie dadurch Macht erhalten. Das ist es, was sie glauben, und das sind ihre Regeln, nicht meine. Der Kodex der Illuninati ist die Wahrheit in aller Deutlichkeit.

Als ich 2016 anfing, Pizzagate aufzudecken, sagten mir Neinsager oft, dass sie sich weigerten zu glauben, dass es wahr ist, weil niemand das jemals einem Kind antun würde. Um zu verstehen, wie diese unvorstellbaren Verbrechen gegen Kinder real sein können, muss man akzeptieren, dass diese Menschen nicht wie du und ich sind. Tatsächlich sind sie das Gegenteil von jedem, der eine intakte Seele hat und in der Lage ist, Empathie für andere zu empfinden. Diese Menschen sind völlig anders gestrickt als gute Weltbürger.

Etwas, das einem gutherzigen Menschen Freude bereiten würde, wie das Kuscheln mit einem Hundewelpen, ist für sie das Gegenteil davon, nämlich das Quälen eines unschuldigen Tieres. Diese Menschen sind dämonisch und sie sind nicht menschlich – nicht nach unseren Maßstäben. Sie müssen akzeptieren, dass ihre Verdrahtung der Ihren um 180 Grad entgegengesetzt ist.

Auch wenn wir uns nicht vorstellen können, jemals einem Kind wehzutun, heißt das nicht, dass sie genauso empfinden. Um Pizzagate zu verstehen und zu verarbeiten, musst du dir also aus dem Kopf schlagen, dass sie so sind wie du und ich. Du musst dich auch mit der Tatsache abfinden, dass einige dieser Täter berühmte Leute sind, die die Gesellschaft von der Gesellschaft auf ein Podest gestellt wurden.

Egal, wie nett oder cool sie vor der Kamera in Interviews in Talkshows, bei Reden und Treffen mit Fans rüberkommen – lassen Sie sich davon nicht täuschen. Einige der übelsten Kinderschänder da draußen sind berühmt und haben es geschafft, in der Öffentlichkeit jahrzehntelang das Image des „netten Kerls von nebenan“ aufrechtzuerhalten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die einen Serienmörder kannten, berichten, dass sie nichts Schlechtes über diese Person zu sagen hatten und ihnen nichts aufgefallen war, bevor der Verbrecher gefasst und entlarvt wurde.

Im Jahr 2007 veröffentlichte Wikileaks ein internes FBI-Memo, das an die Mitarbeiter des FBI verteilt wurde und in dem bekannte Pädophilie-Symbole, die von Kinderschändern verwendet werden, aufgeführt sind.

Seit 2016 ist der Öffentlichkeit die Verwendung von Pizza und anderen Wörtern und Symbolen, die als Codes für Pädophile verwendet werden, sehr viel bewusster geworden, und die Gemeinschaften haben begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Monster zu bekämpfen, die sich online an Kindern vergreifen. So veröffentlichte Breitbart London am 29. August 2020 einen Bericht mit dem Titel Paedophiles Using Cheese and Pizza Emojis to Share Images.

Eine in London ansässige Gruppe von über 100 Eltern, die unter dem Namen PDProtect operiert, warnte, dass Pädophile unschuldige Fotos von Kindern teilen, um sie in sozialen Medien an Kinderschänder weiterzugeben. Viele dieser Konten wurden mit Käse- und Pizza-Emojis als Code für „CP“ (KP) – Kinderpornografie – gekennzeichnet.

Im Jahr 2020 wurde ein Buch mit dem Titel „A Handbook for Pedophiles“ (Ein Handbuch für Pädophile) online veröffentlicht, das bis dahin nur im Dark Web verfügbar war. Das 170-seitige Handbuch gab Kinderschändern Ratschläge, wie sie ihre Opfer „taktisch präparieren“ können, indem sie ein Wort der Geheimhaltung mit ihnen schließen. Pädophile wollen dem Opfer weismachen, dass Geheimnisse die Dinge für das Kind noch magischer machen. In dem Buch wird die Verwendung von Codewörtern mit dem Opfer erörtert.

Die Codewörter werden empfohlen, um das Schweigen des Kindes sicherzustellen – Geheimhaltung ist unabdingbar. Die Codewörter werden strategisch eingesetzt, für den Fall, dass das Kind jemals versucht, seinen Missbrauch zu erklären. Dadurch sind die Eltern verwirrt und können den Missbrauch, den das Kind zu erklären versucht, nicht nachvollziehen. Pädophile verwenden die Codewörter also nicht nur, um andere Täter zu warnen und online auf Kinder loszugehen, sondern auch, um das Kind zu verwirren, falls das Opfer versucht, den Missbrauch zu melden.

Es gibt auch Kinderbücher, in denen Kinder mit dem pädophilen Codewort Pizza für den Missbrauch präpariert werden. Ein bemerkenswertes Buch ist Secret Pizza Party. In diesem Buch werden Kinder ermutigt, Geheimnisse zu haben. Hier ist ein Beispiel für eine Passage aus dem Buch: „Ich weiß, was du denkst. Warum sollten wir eine so leckere, leckere Party geheim halten?

Okay, klar. Damit die Leute nicht auftauchen und mit Besen auf dich einschlagen, aber das ist nicht der einzige Grund. Wenn man etwas geheim hält, macht man es zu etwas Besonderem.“

Bemerkenswerterweise hat der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, dieses Buch im April 2016 einer Gruppe von Kindern in der Bibliothek von Queens vorgelesen. Die New York Daily News wies auf die merkwürdige Wahl des Buches hin, aus dem der Bürgermeister vorlas. „Wenn man etwas geheim macht, macht man es zu etwas Besonderem“, heißt es in dem Artikel.

„Das war die bizarre Lektion, die Bürgermeister de Blasio – dessen fragwürdige Fundraising-Taktiken im Mittelpunkt einer laufenden strafrechtlichen Untersuchung stehen – am Samstag einer Gruppe von Kindern in einer Bibliothek in Queens erteilte.“

Man kann nur raten, warum der Bürgermeister dieses besonders gruselige pädophile Kinderbuch vorlesen wollte. Vielleicht hat er sich das Buch nicht ausgesucht. Es sollte jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass ein Jahr, nachdem de Blasio dieses Buch gelesen hatte, einer seiner Mitarbeiter wegen Kinderpornografie verhaftet wurde.

Im Mai 2017 wurde Jacob Schwartz wegen des Besitzes von Tausenden von Kinderpornobildern verhaftet, auf denen ein erst sechs Monate altes Kind sexuelle Handlungen an erwachsenen Männern vollzog.

Außerdem taucht Schwartz‘ Vater, der prominente demokratische Anwalt Arthur Z. Schwartz, in den Podesta-E-Mails als Absender einer fragwürdigen E-Mail auf, in der, Sie ahnen es, das Wort Pizza vorkommt. Die E-Mail enthielt ein verschlüsseltes Foto mit der Aufschrift „pizza“.

Andere Wörter, von denen vermutet wird, dass sie pädophile Codewörter sind, sind: Nudeln, Walnusssoße, Hot Dog, Taschentuch und Karte. Ich kann die genauen Definitionen dieser pädophilen Codewörter nicht verifizieren. Das liegt zum Teil daran, dass verschiedene Kreise von Pädophilen unterschiedliche Definitionen dieser Codewörter haben.

Die Definition kann bei Kinderschändern in verschiedenen geografischen Regionen unterschiedlich sein. Was jedoch mit Sicherheit festgestellt werden kann, ist, dass Pizza nicht nur ein pädophiles Codewort ist, das von Kindersexualtätern verwendet wird – manchmal als Kinderporno, manchmal als Kindervergewaltigung definiert -, sondern dass es auch von den Strafverfolgungsbehörden verwendet wird, um Kinderschänder zu verhaften, wie ich bereits unter Bezugnahme auf den Bericht des Justizministeriums erwähnt habe.

Wenn man all diese Fakten miteinander verknüpft und die unterirdische Bedeutung des Wortes „Pizza“ versteht, ergibt sich ein Bild. Die Wahrheit ist, dass die Welt von einer elitären Gruppe von Pädophilen regiert wird. Um dies zu verstehen, muss man jedoch all diese Leckerbissen und Verbindungen nehmen und sie zusammenlegen, um wirklich zu begreifen, wie entsetzlich massiv, mächtig und real dieses okkulte Handelsnetz ist.

Diese Serie wird viele Verbindungen, Fakten und harte Beweise aufzeigen, um Ihnen zu helfen, die absolute Wahrheit über Pizzagate zu verstehen. Wie George Carlin bekanntlich sagte: „Es ist ein großer Club und du bist nicht drin“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 17.06.2023