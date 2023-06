Putin bestätigt russischen Angriff auf das Hauptquartier des ukrainischen Militärgeheimdienstes in Kiew (Video)

Zuvor berichteten ukrainische Medien, dass die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums in der Nacht von einem russischen Raketenangriff getroffen worden sei.

Dem Angriff folgte eine Reihe von Drohungen hochrangiger Beamter des Hauptnachrichtendienstes, weltweit „Russen zu töten“.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bestätigt, dass Russland einen Angriff auf das Hauptquartier der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew verübt hat.

„Seit Beginn der militärischen Sonderoperation greifen die russischen Streitkräfte die Ukraine an, setzen dabei jedoch hochpräzise Waffen ein. Sie zielen auf militärische Infrastruktur, Waffendepots und andere Ziele ab, die für militärische Aktionen genutzt werden könnten“, sagte Putin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP einem Reporter am Dienstag.

„Wir haben bereits erwähnt, dass wir Entscheidungszentren und Hauptquartiere angreifen können. Offensichtlich ist auch die Direktion des Militärgeheimdienstes des Hauptquartiers der Ukraine ein solches Ziel.

Und als Reaktion darauf hat das Kiewer Regime, wie Sie wohl wissen, einen anderen Weg gewählt. Ein Weg, um Russland und seine Bürger einzuschüchtern, um Wohngebäude ins Visier zu nehmen. Das ist ein offensichtlicher Hinweis auf terroristische Aktivitäten“, sagte Putin und bezog sich dabei auf den versuchten Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt am Dienstagmorgen.

Der Präsident äußerte sich zufrieden mit dem Zustand der Moskauer Luftverteidigung und sagte, sie hätten „zufriedenstellend“ daran gearbeitet, den Angriff am Dienstagmorgen abzuwehren, obwohl „es noch einige Fortschritte zu machen gibt“. (Die Party ist vorbei: Beweise, dass die USA einen Dritten Weltkrieg gegen Russland und China planen)

„Wir waren in Khmeimim in Syrien mit ähnlichen Problemen konfrontiert, obwohl die Größe der Gebiete unseres Luftwaffenstützpunkts in Syrien und in Moskau natürlich nicht vergleichbar ist, weil Moskau eine riesige Stadt ist … Aber es ist offensichtlich, was getan werden muss, um dies zu erreichen. Wir werden die Luftverteidigung rund um unsere Hauptstadt verbessern, und das werden wir tun“, sagte Putin.(Der dritte Weltkrieg ist abgesagt)

Das russische Untersuchungskomitee erklärte, es habe ein Strafverfahren gemäß dem Artikel über Terrorakte nach einem Drohnenangriff auf Moskau eingeleitet.

Drohnen trafen zwei Wohngebäude im Süden Moskaus: In der Profsoyuznaya-Straße und der Atlasova-Straße wurde niemand verletzt, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes gegenüber Sputnik.

„Eine Drohne traf die oberen Stockwerke eines Wohnhauses in der Profsojuznaja-Straße 98. Die Fassade und die Verglasung des Hauses wurden zerstört. Es gab keine Verletzten“, sagte der Sprecher.

„Eine Drohne traf auch ein 24-stöckiges Wohngebäude in der Atlasova-Straße. Die Fassade und die Verglasung der oberen Stockwerke wurden zerstört. Es gab keine Verletzten“, sagte er.

Medienberichten zufolge flog ein UAV mit drei Sprengstoffen in eine Wohnung im 14. Stock eines Gebäudes in der Leninsky Avenue, detonierte jedoch nicht.

Putin sagte, er sei besorgt über den offensichtlichen Versuch Kiews, Russland zu einer Spiegelreaktion zu drängen. „Wir werden sehen, was wir daraus machen“, sagte er und äußerte gleichzeitig die Hoffnung, dass die einfachen Ukrainer erkennen, wozu ihre Regierung sie drängt, nicht nur durch den Drohnenangriff auf Moskau, sondern auch durch Versuche, das Atomkraftwerk Saporoschje ins Visier zu nehmen.

Der russische Präsident ging auch ein wenig auf die Geschichte der Ukraine-Krise ein und sagte, dass das Land nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 unter die Kontrolle von Leuten geriet, die ein vom Westen unterstütztes „Anti-Russland“ schaffen wollten.

Gleichzeitig, so sagte er, habe die NATO nach jahrzehntelanger Expansion – trotz Zusagen gegenüber Moskau, dies nicht zu tun – den Weg vor die Haustür der Ukraine gefunden und auf dem Bukarest-Gipfel des Bündnisses im Jahr 2008 ihre Türen für Kiew geöffnet erklärt.

„Es reicht nicht, dass sie uns angelogen haben, als sie sagten, dass es keine Osterweiterung der NATO geben würde. Sie haben sogar die Ukraine erreicht. Und wie Sie wissen, führten sie 2014 einen Staatsstreich durch und begannen mit der Eliminierung eines jeden, der auf die eine oder andere Weise normale Beziehungen zu Russland haben wollte.

Außerdem haben sie einen Krieg im Donbass begonnen und dann alle belogen, als sie sagten, sie wollten die Situation mit friedlichen Mitteln lösen. Jetzt geben sie offen zu, dass sie Logen, und dass sie nur etwas Zeit gewinnen wollten, um ihre Kräfte zu sammeln“, um sich auf einen Konflikt mit Russland vorzubereiten, sagte Putin.

Angriff auf die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums

Putins Äußerungen folgen Berichten ukrainischer und russischer Medien zu Beginn des Tages, wonach Russland das Hauptquartier der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew durch einen Raketenangriff angegriffen und zerstört habe.

Der Verkehr entlang der Brücke, die zur Insel führt, auf der die Direktion ihren Sitz hat, wurde in den frühen Morgenstunden des 30. Mai gesperrt.

Die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist für die Koordinierung von Sabotage-, Terror- und Drohnenangriffen innerhalb Russlands verantwortlich.

In den letzten Wochen haben hochrangige Beamte eine Reihe eindeutiger Erklärungen über die Notwendigkeit abgegeben, die Bemühungen zur „Tötung von Russen“ sowohl in Russland als auch auf der ganzen Welt zu verstärken.

„Alles, was ich kommentieren möchte, ist, dass wir Russen getötet haben und dass wir bis zum vollständigen Sieg der Ukraine weiterhin Russen überall auf der Welt töten werden“, sagte Kyrylo Budanov, Leiter des Militärgeheimdienstes, zuvor in einem Interview, nachdem er gebeten wurde, sich zu der Frage zu äußern, ob Kiew letztes Jahr an der Ermordung der russischen Journalistin Daria Dugina beteiligt war.

Einige Wochen später bestätigte Budanov gegenüber deutschen Medien, dass auf der Liste der Ziele seiner Agentur auch der russische Präsident stehe.

…

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 30.05.2023