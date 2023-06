Schritte zur Weltherrschaft: Zuerst die Menschheit zerstören

Es hat mich schon immer verblüfft, dass die Menschen auch nur eine Sekunde lang glauben, dass ihre Regierung Entscheidungen trifft, um den Menschen zu helfen – das war noch nie der Fall.

Wenn eine Entscheidung der Regierung irgendjemandem hilft, dann ist das immer ein Nebeneffekt… oder ein nachträglicher Gedanke oder ein unbeabsichtigter Nebeneffekt. In erster Linie geht es um Macht, Kontrolle und Geld… um die individuellen Bestrebungen und Ziele der globalen narzisstischen/Gotteskomplex-Elite zu befriedigen.

Jeder (wie sich herausstellt, fast jeder), der dies unterstützt und glaubt, seine Regierung oder seine Nation handele im Interesse des Volkes, unterschreibt sein eigenes Todesurteil.

„Seien Sie nicht so negativ, Dr. Todd, es gibt auch gute Dinge im Leben!“

Oh ja, die gibt es: Neugeborene, Sonnenuntergänge, Ozeane, Kunst, Musik, Wälder, Wasserfälle, Sex mit dem Geliebten, Hunde … Millionen von Dingen. Aber das ist nicht das, worüber ich im Moment schreibe.

Ich schreibe über die Sache bzw. die Gruppe von Dingen, die all diese guten Dinge vom Angesicht der Erde tilgen wird. Sicher, sicher, sicher, es wird nicht für immer sein.

Das Gute wird sich durchsetzen, aber es könnte eine Million Jahre dauern, bis alles wieder da ist, wenn wir es jetzt loslassen. Und ich denke, es lohnt sich zu kämpfen, um das zu bewahren, was wir haben.

Natürlich sind die Menschen schon immer den Führern gefolgt. Ich bin kein Anthropologe, aber ich würde vermuten, dass es schon in primitiven Zeiten Stammesführer, Häuptlinge, Könige, Königinnen oder was auch immer gab. Ich würde auch vermuten, dass dieses Arrangement wahrscheinlich öfter zuverlässig funktionierte als nicht. (Potenzielle Starttermine für den Dritten Weltkrieg: 12.–24. Juni)

Die Gesellschaften waren eng miteinander verbunden; wenn ein Anführer durchdrehte, war es wahrscheinlich einfacher, ihn oder sie einfach von einer Klippe zu stürzen. Und wenn man bedenkt, wie anders die Dinge damals waren, gab es wahrscheinlich nicht so viele Anreize, selbstsüchtig, machthungrig, gierig oder auf andere Weise seltsam zu sein. Ich würde auch vermuten, dass diese selbst gefällige Kultur, falls es so etwas je gab, nicht sehr lange Bestand hatte.

Ich bin mir sicher, dass benachbarte Stämme einige Dinge hatten, die die Nachbarn haben wollten, und es dauerte nicht lange, bis die nur allzu menschliche Eigenschaft auftauchte, Macht über andere zu wollen.

Der Grand Poobah vieler Menschen zu sein, musste den gleichen Reiz haben wie heute. Kriege brachen aus, Diskriminierung war an der Tagesordnung („Der Stamm da drüben hat einen längeren Hals als wir, den sollten wir umbringen!“), und natürlich führten auch wirklich wichtige Fragen zu Konflikten, z. B. der Bedarf an Nahrung, Wasser usw.

In vielerlei Hinsicht waren die Dinge in der Vergangenheit viel schlimmer als heute. Aber meiner bescheidenen Meinung nach wurden die Dinge in dieser Hinsicht während einer kurzen Periode im Westen tatsächlich besser.

Die Gründung eines neuen Landes mit neuen Idealen war in den späten 1700er-Jahren eine wahre Augenweide. Ich glaube nicht, dass etwas Vergleichbares in diesem Ausmaß in der Geschichte der Menschheit seit der Antike (über die wir, ungeachtet dessen, was uns erzählt wird, nur sehr wenig wissen) versucht worden war. Es war in der Tat ein großes Experiment – die neuen Kolonien in Nordamerika befreiten sich von den Fesseln der Tyrannei König Georgs III. von England.

Das junge Land schuf eine Verfassung, die für die damalige Zeit wirklich inspirierend war. Das System der gegenseitigen Kontrolle, das in diese Regierung eingebaut wurde, war ebenfalls inspirierend und hielt sich eine ganze Weile lang recht gut.

Natürlich gab es immer Probleme, wie bei allem, was mutig und neu war. Aber für eine gewisse Zeit hat das alles relativ gut zusammengehalten.

Ich höre jetzt mit der Geschichtsstunde auf, die vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber ich denke, Sie verstehen, worum es geht. Auch wenn Sie nicht der Meinung sind, dass die neuen Vereinigten Staaten von Amerika ein aufregendes Unterfangen waren, können Sie wahrscheinlich zustimmen, dass es noch nie gut gegangen ist, wenn ein Mann oder eine Frau die Verantwortung für viele Menschen übernommen hat.

Vor der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten gab es natürlich Könige und Königinnen. Sogar die USA hatten Bedenken, eine einzige Person an die Spitze der Exekutive zu setzen, da dies zu sehr einer Monarchie ähneln würde.

Einige (eigentlich viele) sind nach wie vor der Meinung, dass die US-Regierungsform immer noch die beste ist und dass die USA, wenn bestimmte Dinge nachjustiert werden, weiterhin das weltweit großartigste Land sein werden.

Ich schweife ab.

Wo auch immer Sie sich befinden, Sie müssen zustimmen, dass die Dinge heute ganz anders sind, als es sich die Gründerväter vorgestellt haben. Aber warum? Darüber könnte man ein Buch schreiben, oder mehrere.

Der Punkt ist, dass wir nicht mehr darauf vertrauen können, dass dieses System objektiv, mitfühlend, fair, wohlwollend und nicht selbstsüchtig und zerstörerisch ist. Tatsächlich scheint es, dass das System selbst sich an ausländische Interessen verkauft, und die eigentliche Souveränität der Nation ist bedroht, und diese Bedrohung kommt größtenteils von innen.

Wir sehen dies auch bei anderen Nationen, die im Grunde ihre souveränen Rechte als Nation an Leute wie die WHO, die UN oder sogar das WEF abgeben. Was wir sehen, gleicht einem Sci-Fi-Film, in dem die Bösewichte eine Nation von allem befreien, was sie zur „Vertretung des Volkes“ macht, und sie zu einem persönlichen, selbstsüchtigen Sklaven nicht gewählter Mächte machen.

Was bedeutet das? Nun, wenn man wirklich darüber nachdenkt, gibt es keine Möglichkeit, dass diese Art von globaler Machtübernahme jemals im besten Interesse der anderen auf dem Planeten lebenden Menschen sein könnte.

Auch wenn es eine wohlwollende Weltmacht gäbe (was meiner Meinung nach ein Widerspruch in sich ist), müsste sie naturgemäß in sehr groben Zügen regieren, d. h. alles, was sie einführt, müsste zum Wohle der Mehrheit umgesetzt werden.

Das lässt eine ganze Reihe von Menschen außen vor. Die Hunderte von unterschiedlichen Kulturen und die Milliarden von Menschen, aus denen sie bestehen, müssten auf überschaubare Merkmale reduziert werden – sie würden sich immer ähnlicher werden.

Wie hört sich das an? Wenn Sie „Gefängnis“ denken, haben Sie den Preis gewonnen. Schauen Sie sich Kulturen wie Nordkorea an, und Sie werden eine Vorstellung davon bekommen, was passieren würde. Und es ist noch schlimmer, denn Nordkorea war zu Beginn keine vielfältige Kultur – im Gegensatz zur Vielfalt des gesamten Globus.

Und all das unter der Annahme, dass dieses Weltsystem wohlwollend ist, was es ganz sicher nicht ist. Natürlich stellen sie sich selbst als wohlwollend dar, und wie alle fiktiven bösen Führer (und auch die realen in der Geschichte) glauben sie vielleicht sogar, dass sie wohlwollend sind.

Aber jeder Weltführer wird sich auf die Zerstörung der Menschheit konzentrieren müssen, bevor er eine Art von Weltkontrolle über ihre Bewohner erreichen kann. Das liegt einfach in der Natur des Tieres.

Ich sage es noch einmal: Jeder Weltführer wird sich auf die Zerstörung der Menschheit konzentrieren müssen, bevor er eine Art von Weltkontrolle über ihre Bewohner erlangen kann. Daran gibt es keinen Zweifel.

Und natürlich ist diese Zerstörung der Menschheit in unserem modernen Zeitalter um einiges komplexer als das buchstäbliche Auspeitschen der Menschen zum Gehorsam wie in den alten Tagen.

Im Moment (und das wird sich wahrscheinlich ändern) wird der größte Teil der Psyop entweder durch die Verlockung mit dem Zuckerbrot und das anschließende Regieren mit der Peitsche oder durch Angst (zuerst die Peitsche, dann das Zuckerbrot als Belohnung für die Einhaltung) erreicht.

Es ist das gleiche Spiel.

…

Quellen: PublicDomain/off-guardian.org am 05.06.2023