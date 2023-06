WEF-Insider prahlt damit, dass eine „falsche Flagge“ im Stromnetz zum Genozid an nicht konformen Menschen führen wird (Video)

Laut einem warnenden WEF-Insider plant das Weltwirtschaftsforum (WEF) einen großen Stromnetz- und Cyber-Angriff, der zu weitreichenden Stromausfällen führen und die überwiegende Mehrheit der Amerikaner vom Stromnetz und dem Internet trennen und das Land jahrelang in beispielloses Chaos stürzen wird.

Die globalistische Elite betrachtet den Angriff als ihren Moment in der Arche Noah. (Energiewende: Regierung stümpert an Schadensbegrenzung, Stromrationierung kommt – Bereitet Euch vor Leute! (Videos))

Während die Mehrheit der Bevölkerung in einem verzweifelten Überlebenskampf , den die meisten verlieren werden, auf sich allein gestellt sein wird , werden diejenigen, die von Davos als „aufgewertete Menschen“ bezeichnet wurden , durch das gerettet, was das WEF ihre „technologische Arche Noah“ nennt.

Laut WEF wird der Angriff auf das Stromnetz den größten Teil des Landes jahrelang im Dunkeln lassen , und der Cyberangriff wird so groß sein, dass er das Internet für alle außer denen mit Satellitentelefonen lahmlegt und die Nation ins Chaos stürzt.

Aus diesem Chaos wird ein Phönix aus der Asche auferstehen, so der WEF-Insider, der genau erklärte, wie die globale Elite plant, die Kontrolle über die USA zu übernehmen, unsere Grundfreiheiten zu beseitigen und den „Great Reset“ einzuleiten.

Werfen Sie einen Blick auf das, was Klaus Schwab bereits zu diesem Thema gesagt hat. Und achten Sie auf seine Körpersprache in dem unteren Video.

Man muss kein Experte für Körpersprache sein, um Schwabs Begeisterung über den großen Cyberangriff zu verstehen.

Die globale Elite hat mit der Covid-Pandemie den Grundstein gelegt und die Massen vorprogrammiert, und das ist der letzte Sargnagel.

Zunächst einmal ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Freiheit nicht umsonst ist. Wir können Freiheit nicht als selbstverständlich betrachten, wenn die globalistische Elite daran arbeitet, sie uns zu nehmen.

Die Elite ist entschlossen, Chaos in Amerika auszulösen, und dann plant sie, einmal zuzuschlagen. Wie Obama sagte: „Lass niemals zu, dass eine gute Krise ungenutzt bleibt.“

Laut WEF können der massive Stromnetz- und Cyberangriff dazu genutzt werden, Amerika ins Chaos zu stürzen und gleichzeitig ihren Feind, die freiheitsliebenden Patrioten Amerikas, mit dem Verbrechen zu belasten.

In den Vereinigten Staaten gibt es 18 wichtige Transformatorpunkte. Dies ist keine Neuigkeit – es wird seit Jahren in Senatsberichten detailliert beschrieben. Wenn die meisten dieser Transformatorpunkte getroffen werden, wird Amerika für zwei bis drei Jahre in Dunkelheit gestürzt.

Dies wird es der Biden-Regierung ermöglichen, im Auftrag der globalistischen Elite das Kriegsrecht und die Rationierung unter dem Deckmantel des sogenannten „verantwortungsvollen Konsums“ einzuführen, der zufällig das Thema der diesjährigen COP28 in den Arabische Emiraten in Dubai ist.

Die EU hat das Konzept der „Nachfragereduzierung“ ausprobiert, indem sie die Energiepreise in den letzten 12 Monaten um 500 % erhöht hat. Aber sie konnten den Verbrauch nicht ausreichend reduzieren, um die sadistischen Netto-Null-Ziele des WEF zu erreichen.

Das nächste Konzept, das umgesetzt werden muss, ist also die „Versorgungsbeschränkung“. Nach dem Angriff auf das Stromnetz wird die Stromversorgung jahrelang stark rationiert sein, was das Leben, wie wir es in Amerika kennen, völlig verändern wird.

Sie haben auch einen Sündenbock parat, der den Untergang hinnehmen soll. Natürlich werden sie Konservativen und Verschwörungstheoretikern die Schuld geben. Die Mainstream-Medien haben bereits mit der Vorprogrammierung begonnen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Normalbürger auf die Lügen der Mainstream-Medien hereinfallen. Dank der unermüdlichen Arbeit alternativer Medien und Menschen wie Ihnen wachen immer mehr Menschen auf und lehnen die globalistische Agenda ab.

Dies ist ein kritischer Moment in der Geschichte und wir müssen weiterhin gute Arbeit leisten.

Klaus Schwabs Assistent Yuval Noah Harari, in Davoser Kreisen als „Prophet“ bekannt, hat den gewaltigen Cyber- und Stromnetzangriff auf die Vereinigten Staaten mit der biblischen Geschichte von der Arche Noah verglichen, als eine große Flut die gesamte Erdoberfläche bedeckte.

Doch statt einer Arche im wahrsten Sinne des Wortes, die uns in Sicherheit bringt, verfügt die globale Elite laut Harari über eine technologische Arche Noah, die die besondere Minderheit der „verbesserten Menschen“ vor dem Massenaussterben retten wird.

Harari hat uns einen Hinweis darauf gegeben, wer den Angriff des WEF überleben wird. Die Minderheit, die sich der technokommunistischen Zukunft des WEF angeschlossen hat, diejenigen, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben, die Geimpften und Aufgefrischten, die Versklavten.

Wenn das verrückt klingt, müssen Sie verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Klaus Schwab und seine Kumpanen agieren in dem Glauben, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Götter sind.

Hier ist der Haken. Harari weiß genau, wer in der großen Krise der globalistischen Elite untergehen wird. Dies ist die Umsetzung der großen Entvölkerungsagenda. Sehen Sie, wie er sie abfällig als „Homo Sapiens“ bezeichnet.

Die globalistische Elite kann nicht aufhören, über ihren Plan zur Entvölkerung der Welt zu reden, und nun konkretisiert sie ihre Pläne.

Das eine Prozent des einen Prozents – und seine Sympathisanten in Wirtschaft und Politik – scheinen sich alle einig zu sein, dass der Great Reset eine großartige Idee ist.

Und die Tatsache, dass kein gewöhnlicher Mensch ihre Begeisterung teilt, scheint sie kein bisschen zu stören.

Aber die Zukunft gehört ihnen nicht und die Menschen werden sich langsam aber sicher ihrer Agenda bewusst.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.06.2023