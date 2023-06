Wettermann gibt zu: Das Militär verändert das Wetter während einer Live-Übertragung (Video)

Ein amerikanischer Wettermann wurde dabei erwischt, wie er zugab, dass das US-Militär das Wetter verändert.

Laut dem Wettermann, der seinem Publikum Anomalien auf dem Live-Wetterradar erklärte, hat das Militär in den letzten zwei Wochen Übungen durchgeführt, die das Wetter verändert haben, und „obwohl es dort draußen nach Regen aussieht, ist es keiner.“

Und für diejenigen, die sagen: „Das klingt nach einer verrückten Verschwörungstheorie“: Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir alle Beweise haben, die wir brauchen, um diese Behauptungen aufzustellen?

Die Pädagogin und Aktivistin Peggy Hall hat Dokumente der US-Regierung von vor über 50 Jahren ausgegraben, aus denen hervorgeht, dass die Regierung zugegeben hat, Wetterereignisse, einschließlich Hurrikane, zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert zu haben.

Den Dokumenten zufolge arbeiteten das Marineministerium und das Luftwaffenministerium zusammen mit General Electric zusammen, um Hurrikane zu manipulieren.

Und wenn sie dies vor über 50 Jahren hinter den Kulissen taten , stellen Sie sich vor, was sie jetzt tun.

Die bahnbrechenden Informationen wurden von Hall in einem von General Electric veröffentlichten Artikel mit dem Titel „History of Project Cirrus from 1947 to 1952“ ans Licht gebracht, in dem es darum ging, wie sich Wolkenpartikel und Wolkenmodifikationen auf Hurrikane auswirken können.

Warum sollte die Regierung versuchen, das Wetter zu manipulieren? Laut Hall besteht der Zweck der Manipulation von Hurrikanen und Waldbränden durch die Regierung darin, Angst und Unsicherheit zu schüren und bestimmten Bevölkerungszentren Not zu bereiten, mit dem Ziel, mithilfe von FEMA- und Bundesmitteln die Kontrolle über die Menschen zu erlangen. (Robert F. Kennedy Jr. und Dane Wigington: Ist Wettermanipulation real? (Video))

Es stellt sich heraus, dass die Praxis, Wolken mit Silber und Bleijodid zu impfen, nichts Neues ist.(Whistleblowerin: Chemtrails sind keine Theorie, sondern eine Verschwörungstatsache (Video))

Während des Vietnamkrieges führte das US-Militär geotechnische Wettermodifikationen durch, um die Versorgungsstraßen auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad zu verschmutzen, indem es Regen und Wolkenbildung verursachte.

Das chemische Wettermodifikationsprogramm wurde von Thailand aus über Kambodscha, Laos und Vietnam durchgeführt und angeblich vom damaligen Außenminister Henry Kissinger und der CIA gesponsert.

Dann, im Jahr 2017, holte der Mainstream endlich das ein, was sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ seit Jahrzehnten wussten.

Wettermanipulation wurde von der „Verschwörungstheorie“ zur Mainstream-Realität, als der Kongress seine erste Anhörung zum Thema „Geoengineering“ abhielt.

Dabei diskutierten die Unterausschüsse für Umwelt und Energie des US-Repräsentantenhauses darüber, wie die Regierung das Wetter heimlich kontrolliert.

Und im November gab die Biden-Regierung öffentlich zu , dass sie in Zusammenarbeit mit Bill Gates an einem umstrittenen Solar-Geoengineering-Plan arbeitet.

Ein führender Klimatologe hat den Plan von Bill Gates, Chemikalien über die Erdoberfläche zu sprühen, scharf kritisiert, um „die Sonne zu verdunkeln “ und „ die globale Erwärmung in den Griff zu bekommen “ – und ein Mitglied des Harvard-Teams, das an Gates‘ Projekt arbeitet, hat sogar zugegeben, dass der Plan erschreckend „ist“.

Eine der Direktorinnen des Harvard-Teams, Lizzie Burns, gibt zu: „Unsere Idee ist erschreckend … Aber der Klimawandel ist es auch.“

Der führende Klimatologe Janos Pasztor, der die UN beraten hat und jetzt für die New Yorker Carnegie Climate Governance Initiative arbeitet, ist jedoch der Ansicht, dass „ erschreckend “ eine Untertreibung ist.(Geheimakte Chemtrails und welche Folgen Wettermodifikation für Klima und Umwelt hat (Video))

Laut Pasztor besteht die Gefahr, dass der Plan Verwüstung und Chaos auf dem ganzen Planeten auslöst. Denken Sie an Krieg, Pest und Hungersnot.

„ Wenn man sich diese Technologie zunutze macht und sie schlecht oder unkontrolliert anwendet, dann können verschiedene Arten globaler Risiken entstehen, die die globale Gesellschaft vor ebenso große, wenn nicht sogar größere Herausforderungen stellen können als der Klimawandel.“

Klimatologen befürchten auch, dass solche Manipulationen unbeabsichtigt die Zirkulation der Meeresströmungen stören könnten, die unser Wetter regulieren.

Dies könnte einen weltweiten Ausbruch extremer Klimaereignisse auslösen, die Agrarland verwüsten, ganze Arten ausrotten und Krankheitsepidemien begünstigen könnten.

All dies wirft die Frage auf: Warum verändert die Regierung das Wetter? Cloud Seeding zu nutzen, um sich einen Vorteil gegenüber einem ausländischen Feind zu verschaffen, ist eine Sache, aber Hurrikane, Bombenzyklone, extreme Temperaturen und Waldbrände in den USA zu modifizieren, ist eine ganz andere Sache.

Die Welt wurde in den letzten Jahren von Unwettern heimgesucht und Waldbrände sind für die Menschen in bestimmten Teilen des Landes zu einer existenziellen Bedrohung geworden.

Da wir nun wissen, dass die Regierung zugegeben hat, dass sie extreme Wetterereignisse und Waldbrände kontrolliert, verdienen wir es, genau zu wissen , was sie mit diesen Befugnissen macht.

Denn wenn man zwischen den Zeilen liest, hört es sich so an, als würde die Biden-Regierung extreme Wetterereignisse nutzen, um Argumente für die Bestrafung von Klimaschutzlösungen wie Kohlenstoffsteuern, fortlaufenden Klimaschutzmaßnahmen und einem „ Grünen Sabbath “ zu liefern.

Natürlich handelt es sich bei den vorgeschlagenen „Lösungen“ für die „Klimakrise“ um nichts Geringeres als Instrumente zur Erlangung der totalen Kontrolle über die Menschheit.

In einem kürzlich ausgegrabenen Video gibt Bill Gates gegenüber seinem engsten Kreis zu, dass „saubere Energie“ ein Betrug ist und die Klimakrise nicht löst.

Die letzten zwei Jahre waren eine Checkliste für die schlimmsten Impulse autoritärer, linksextremer Regierungen, und die Öffentlichkeit erkennt diese List zunehmend. COVID ermöglichte, dass sich vermeintlich vorübergehende Maßnahmen in zwei Jahre „Notfall“-Beschränkungen verwandelten.

Insidern zufolge war COVID nur das Aufwärmen und eine weitere erklärte Krise dürfte das Hauptereignis sein.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Klimawandel die erklärte Krise sein wird.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 27.06.2023