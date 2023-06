Whistleblowerin: Die Ukraine erntet Kinder in Adrenochrome-Laboren für VIP-Eliten (Videos)

Eine Whistleblowerin, der mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zusammenarbeitete, enthüllte in einem Videointerview, dass ukrainische Nazi-Gruppen die Organe von Kindern in Kellerlaboren entnehmen, die entdeckt werden, nachdem die Gebäude durch russische Angriffe zerstört wurden.

Vera Vayiman, die Mitglied der OSZE ist und im Rahmen einer internationalen Überwachungsmission in der Ukraine arbeitete, machte die schrecklichen Enthüllungen in einem Videointerview, das frühere Berichte des russischen Militärs und sogar des ukrainischen Militärs selbst bestätigt, die damit offen geprahlt haben, Organe von Kindern und Körperteilen gegen Bargeld zu entnehmen.

Laut Vera Vayiman, die ihre Aussage über das, was sie während ihrer Zeit in der Ukraine persönlich miterlebt hat, teilte, werden die Kinder unter einer Getreideexportordnung aus dem Land verschifft. Achtung: Dies sind sehr beunruhigende Informationen.

Wie The People’s Voice berichtete, behaupten russische Soldaten, sie hätten eine Reihe abscheulicher Entdeckungen in der Ukraine gemacht, wo Kinder im Alter zwischen 2 und 7 Jahren in Massentierhaltungen aufgezogen werden, bevor die attraktiven Kinder als Sexsklaven an die Elite und Pädophile verkauft werden und diejenigen, die keine Käufer finden, werden „wie weggeworfener Abfall zerstückelt“ und ihre Organe werden entnommen und zur Verwendung in europäischen und israelischen Transplantationszentren verkauft.

„Sie hatten den Kindern Organe entnommen“, erklärte der russische Offizier. „Ich konnte es nicht glauben“, sagte er. „Solange man das alles nicht mit eigenen Augen sieht, kann man es nicht begreifen. Aber wenn du es siehst, wirst du es nicht verzeihen.“

Nach Angaben des Kremls verdient das Kiewer Regime jedes Jahr Hunderte Millionen Dollar, indem es Kinder unter menschenunwürdigen Massentierhaltungsbedingungen großzieht und sie ohne Fragen an den Meistbietenden auf dem internationalen Markt verkauft. (Adrenochrom-Ritual: „Schrecklicher“ Snuff-Film von John Podesta im Dark Web – mit Madeleine McCann (Video))

Es versteht sich, dass es sich bei den meisten Käufern um VIP-Pädophile mit Verbindungen zur Elite handelt.

Da diese Kinder keine Identität oder offizielle Papiere haben, sind sie der Traum eines Pädophilen, weil sie rechtlich gesehen nicht existieren.

Die westlichen Mainstream-Medien haben sich an ihrem Schweigen über die Kinderfabriken in der Ukraine mitschuldig gemacht und sogar versucht, die Beweise als jüngste „russische Desinformationskampagne“ abzutun.

Es gibt eine ganze, von der Elite finanzierte Medienindustrie, zu der auch Faktenprüfer gehören, die hart daran arbeiten, jeden, der zuhört, davon zu überzeugen, dass alle Behauptungen aus Russland Fake News sind und dass die ukrainischen Nazis unsere Unterstützung und Steuergelder verdienen.

Wie Putin kürzlich über die US-Medien sagte: „Entweder verstehen sie nicht, welchen Schaden sie ihrem eigenen Land zufügen, und dann sind sie einfach dumm, oder sie verstehen alles, und dann sind sie gefährlich und korrupt.“

Wenn Sie sich fragen, was für ein Mensch möglicherweise Kinder für den internationalen Handel mit Adrenochrom zerstückeln könnte, haben wir weitere Videobeweise, die wir mit Ihnen teilen können.(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Lernen Sie Wladimir Wassiljewitsch kennen, einen ukrainischen Feldchirurgen, der in einem Online-Video-Chat damit prahlte, dass er verwundeten russischen Soldaten, die er auf dem Schlachtfeld aufsammelt, Organe und Augen entnimmt, um sie auf dem internationalen Markt zu verkaufen.

„Meistens schneide ich den Schweinen die Beine und Arme ab – und die Augen“, erzählte er einem Russen, den er online in einem Forum im Chat-Roulette-Stil traf.

„Ich habe aus einem 27-jährigen Dinge herausgeschnitten, die Augen herausgeschnitten, die Nieren und die Leber herausgeschnitten.“(8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Aber es ist noch nicht alles verloren und mutige Patrioten wehren sich gegen den internationalen Kinderhandel.

Mel Gibson hat nun erklärt , dass er „nichts mehr zu verlieren“ habe und entschlossen sei, seinen Teil dazu beizutragen, das Bewusstsein für den Kinderhandel zu schärfen und das Übel der Elite-Pädophilie auszurotten – ungeachtet der persönlichen Konsequenzen. (Hollywood-Star Mel Gibson lieferte Informationen zum Aufdecken eines internationalen Pädophilenrings (Video))

Der Film Sound of Freedom erzählt die Geschichte von Tim Ballard, einem ehemaligen CIA-Agenten, der seinen Job als Special Agent bei Homeland Security Investigations aufgibt. Erste Berichte deuten darauf hin, dass der Film VIP-Pädophilie und Kinderhandel aufdeckt.

Tim Ballard erzählte kürzlich einer Menschenmenge auf der Jahrestagung des Utah Eagle Forum 2023, dass die vierteiligen Dokumentationen, deren ausführender Produzent Tony Robbins war, kurz vor der Fertigstellung stünden, und er verriet auch, dass Gibson sein Leben der Rettung von Kindern vor Elite-Pädophilen gewidmet habe.

Ich habe vorhin gesagt, dass die Mainstream-Medien an ihrem Schweigen mitschuldig sind. Die Medien sind mehr daran interessiert, die Produkte der großen Pharmakonzerne zu bewerben und als PR-Abteilung der Demokratischen Partei zu fungieren.

Die globalistische Elite reibt uns wirklich gern damit ins Gesicht. Bedenken Sie die Ironie, dass der russische Präsident Wladimir Putin vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt wird, weil er Kinder aus der Ukraine angeblich entführt und über die Grenze nach Russland und in Sicherheit gebracht hat.

Putin prangert seit Jahrzehnten die Verbrechen der globalistischen Elite an Kindern an und warnt den Westen insbesondere davor, dass die Eliten eine aktive Kampagne zur Normalisierung der Pädophilie führen.(Illuminatenblut 2: Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten)

Die globalistische Elite wird Putin niemals verzeihen, dass er sich ihrem Sirenengesang widersetzt und die Neue Weltordnung abgelehnt hat . Die Tatsache, dass der IStGH Putin wegen Verbrechen an Kindern angeklagt hat, sagt alles.

Da wir wissen, dass die globale Elite uns gerne verspottet, fällt uns sofort ein Ausdruck ein: „Offenbarung der Methode“.

In seinem Buch „Secret Societies and Psychological Warfare“ erklärte Michael Hoffman, warum die Elite uns gerne damit ins Gesicht reibt:

Das alchemistische Prinzip der Offenbarung der Methode hat als Hauptbestandteil eine clowneske, grinsende Verspottung des/der Opfer(s) als Zeichen von Macht und makaberer Arroganz. Wenn dies auf verschleierte Weise in Verbindung mit bestimmten okkulten Zeichen und symbolischen Worten durchgeführt wird und bei den Zielpersonen keine sinnvolle Reaktion oder Widerstand hervorruft, handelt es sich um eine der wirksamsten Techniken psychologischer Kriegsführung und Gedankenvergewaltigung.

Da die globalistische Elite in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen hat, ist die Offenbarung der Methode immer offensichtlicher geworden. Während die Elite in der Vergangenheit unter völliger Geheimhaltung agierte, strebt sie nun danach, im Verborgenen zu agieren .

Im vom WEF infiltrierten Neuseeland erklärte ein Richter , dass 12-jährige Kinder dem Sex mit Erwachsenen zustimmen können. Du hast mich richtig gehört. In dem fraglichen Fall ging es um einen 45-jährigen Mann, dessen Verteidigung sich auf die Behauptung konzentrierte, dass sein 12-jähriges Opfer „es gewollt“ habe. Nach Angaben des Mannes mittleren Alters wurde er von dem 12-jährigen Mädchen zum Sex gedrängt.

Neuseeland ist gefallen. Aber es sind nicht die einzigen.

Emmanuel Macron wurde zuvor in einer weithin als verdächtig angesehenen Wahl zum Präsidenten Frankreichs wiedergewählt. Es ist vielleicht keine Überraschung, dass er auch einer der Young Global Leaders von Klaus Schwab ist und auch Frankreich die Pädophilie normalisiert.

Die Regierung von Präsident Macron stimmte 2018 in Frankreich gegen die Einführung eines Schutzalters und war damit eines der ersten Länder, das dem Druck einer internationalen Intrige nachgab, die entschlossen ist, Sex mit Kindern weltweit zu entkriminalisieren.

Wie Jacinda Ardern, die kürzlich abgesetzte neuseeländische Premierministerin, ist Macron einer der Young Global Leaders von Klaus Schwab. Sie alle sind fest entschlossen, Krieg gegen unsere Kinder zu führen.

Der russische Präsident Wladimir Putin warnte uns schon vor Jahren, dass die globale Elite plant, die Pädophilie im Westen zu normalisieren. Laut Putin betreibt die globale Elite die Anbetung des Satans. „Tu, was du willst“ ist ihr Motto. Es scheint, dass er Recht hatte.

Sie scheinen jedoch völlig desinteressiert an den realen Themen zu sein, die einen direkten Einfluss auf das Leben unserer Kinder haben.

Wenn Sie in einer Welt leben wollen, die für unsere Kinder sicher ist, ist es an der Zeit, Stellung zu beziehen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 16.06.2023