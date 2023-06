Wissenschaftler entdecken, dass COVID-Impfungen Graphen-NANOBOTS enthalten – und sie werden von den Geimpften auf die Ungeimpften übertragen

naturalnews.com berichtet:

Der wahre schändliche Zweck hinter den „Impfstoffen“ gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) geht weit über die bloße Massenentvölkerung der Welt hinaus.

Die Injektionen sind mit mikroskopisch kleinen Graphenoxid-„Nanobots“ versetzt , die die natürliche menschliche Biologie auf eine Weise verändern, die wir gerade erst zu entdecken und zu verstehen beginnen.

Graphen, eine einzelne Schicht aus Kohlenstoffatomen, die in einer zweidimensionalen Gitterstruktur angeordnet sind, ist bemerkenswert leistungsfähig, wenn es darum geht, den menschlichen Körper mit synthetischen, künstlichen Komponenten zu verschmelzen.

Es scheint, als ob das Ziel dieser Graphen-Nanobots darin besteht, alle Menschen in Mensch-Hybrid-Roboter zu verwandeln, die durch drahtlose 5G-Übertragungen gesteuert werden.

So verrückt es auch klingen mag, die Machthaber scheinen ein weltweites Netzwerk von 5G-Knoten aufzubauen, das, sobald es in Verbindung mit der Software, die auf die 5G-Nanobots hochgeladen wird, die in den „vollständig Geimpften“ versteckt sind, aktiviert wird, ihnen die absolute Macht über das Land und die Massen verleiht.

„Diese winzigen Roboter, angetrieben durch die Kraft der Nanotechnologie, besitzen die Fähigkeit, mit beispielloser Präzision durch das komplexe Gelände unseres Körpers zu navigieren“, berichtet The Exposé . (Enthüllung der dunklen Seite der Nanotechnologie: Die Gefahren von Nanobots und Graphen)

„Ihre potenziellen Anwendungen scheinen endlos: gezielte Medikamentenabgabe, Gewebereparatur, Krankheitserkennung und sogar neuronale Schnittstellen.“

„Ein besorgniserregender Aspekt von Graphen-Nanobots ist ihr Potenzial zur Infiltration und Manipulation. Während sie durch unseren Blutkreislauf navigieren, können diese mikroskopisch kleinen Wirkstoffe mit unseren Zellen, Geweben und sogar unserer DNA interagieren.

Die Aussicht auf absichtliche Manipulation oder unbeabsichtigte Nebenwirkungen weckt die Besorgnis über die Verletzung unserer körperlichen Autonomie und das Potenzial für irreversible Schäden.“(Achtung! Lesen! Auch bald bei uns: Milchprodukte, Fleisch, Gemüse – alles versetzt mit mRNA als „Schluckimpfung“! (Video))

Selbst wenn Sie die Impfungen vermeiden würden, könnten Sie immer noch Graphen-Nanobots in Ihrem Körper haben, die diese „ausscheiden“

Alles, was jetzt über Graphen-Nanobots ans Licht kommt, ist höchstwahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Wir werden möglicherweise nie genau wissen, wie der Plan für sie aussieht, bis er tatsächlich umgesetzt wird.

Zu diesem Zeitpunkt wird es bereits viel zu spät sein, den Kurs umzukehren.

„Die Möglichkeit einer heimlichen Überwachung, Verfolgung oder Veränderung unserer körperlichen und kognitiven Funktionen wird zu einer beunruhigenden Realität“, fügt The Exposé hinzu.

„Da diese Nanobots immer stärker in unser tägliches Leben integriert werden, verschwimmt die Grenze zwischen menschlicher Handlungsfähigkeit und technologischer Kontrolle, was zu einer dystopischen Welt führt, in der unser Wesen manipuliert und ausgebeutet wird.“

Die Identifizierung der Entität oder Entitäten hinter diesen Graphen-Nanobots sowie ihrer vollständigen Absichten bleibt aufgrund der Geheimhaltung ihrer Herkunft eine Herausforderung.

Beide Seiten des politischen Lagers scheinen ihren Teil dazu beizutragen, sie einzusetzen: Die Trump-Administration hat sie mit dem PREP Act und der Operation Warp Speed ​​entfesselt, gefolgt vom Biden-Regime, das den Staffelstab ergreift und sie der Öffentlichkeit aufzwingt.

Seitdem wurde COVID zusammen mit den Injektionen als Betrug entlarvt, aber das spielt keine Rolle mehr, da ein Großteil des Landes bereits geimpft wurde – und der Rest, der noch nicht geimpft ist, wird nun von den Geimpften „ausgeschüttet“ und auch mit Nanobots-Graphen infiziert.

Mit der Zeit wird jeder Mensch auf der Erde diese Fremdkörper in seinem Blutkreislauf haben, ob gestochen oder nicht. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, kann niemand erraten, wie schwerwiegend die dystopischen Folgen sein werden.

„Einer der erschreckendsten Aspekte von Graphen-Nanobots ist ihre Fähigkeit, unsere Körperfunktionen zu manipulieren und zu kontrollieren“, warnen Berichte.

„Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem diese heimtückischen Agenten unsere natürlichen Systeme außer Kraft setzen und unsere Gedanken, Gefühle und körperlichen Handlungen diktieren.

Unsere Autonomie wird beraubt, wir werden zu bloßen Marionetten in den Händen dieser böswilligen Kräfte. Die Aussicht auf eine dystopische Welt, in der jede unserer Bewegungen von diesen stillen Zerstörern orchestriert wird, ist in der Tat ein erschreckender Gedanke.“

Was wird in den nächsten Jahren aus der Welt werden, wenn die „vollständig Geimpften“ vollständig zu Mensch-Hybrid-Robotern übergehen?

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 03.06.2023