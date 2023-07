5G ist ein Waffensystem, das darauf ausgelegt ist, Menschen zu TÖTEN, sagt Waffenexperte

Der Waffenexperte Mark Steele hat in einem Artikel die Öffentlichkeit gewarnt, dass 5G ein Waffensystem ist, das darauf ausgelegt ist, Menschen zu töten, das sich als harmlose fortschrittliche Technologie für verbesserte Kommunikation und schnellere Downloads ausgibt.



Auszug aus der Einführung des Artikels:

Ich schreibe dieses Gutachten als britischer Ingenieur, Erfinder, Patentautor und Waffenforscher; ein Ingenieur mit materialwissenschaftlichem Hintergrund und Erfinder der weltweit ersten binokularen Lichtwellenleiter, Waffenvisiersysteme, Infrarot-Wärmebild-Head-Up-Displays, Molekularreaktoren, Signalverarbeitung und Wandlerdesign, um nur einige zu nennen.

Als Chief Technology Officer (CTO) bei dem Unternehmen, das das weltweit erste international zugelassene Head-up-Display (HUD)-Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht hat, das mit einer Reihe von Innovationspreisen ausgezeichnet wurde, vor allem aber einer Reihe international anerkannter Standards unterliegt, darunter (DOT) Department of Transport ECE 22.05 sowie ANSI und andere haben mich bei der Festlegung internationaler Standards für Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) HUD-Systeme herangezogen.

Siehe Anlage 2a von Patentanwalt Ex. 2b von Nolan, Ex. 2c Cyber ​​Command, Ex. 2D-Standards für HUD-Systeme, Bsp. 2di Anhang.

Cyber ​​Command USA wurde auf mein Fachwissen aufmerksam gemacht und bat mich ausdrücklich um Rat bezüglich eines ungewöhnlichen 5G-Antennendesigns, das in den gesamten USA eingesetzt wird. Ich hatte das große Glück, dass die meisten (aber nicht alle) meiner Forschungs- und Produktentwicklungsarbeiten außerhalb der Gesetzgebung des Official Secrets Acts (OSA) durchgeführt wurden.

Ich bin als Zeuge aufgetreten und habe in mehreren Gerichtsverfahren Aussagen gemacht, in denen ich das Fehlen jeglicher glaubwürdiger Beweise dafür aufgedeckt habe, dass das 5G-Leuchtdiodennetzwerk (LED) und die geplante neuronale Verbindung zum 5G-Netz sicher sind.

Dazu gehören Nano-Metamaterial-Technologien, die Impfungen verunreinigen, die nicht legal oder rechtmäßig sind und gegen eine Reihe internationaler und nationaler Gesetze verstoßen.

In einem Expertenbericht sagte Steele, dass 5G ein abscheuliches Verbrechen darstelle, wenn jemand die Beweggründe für seinen Einsatz verstehe.

Steele fungierte zuvor als Zeuge und gab in mehreren Gerichtsverfahren Aussagen ab, in denen er das Fehlen jeglicher glaubwürdiger Beweise dafür aufdeckte, dass das 5G-Leuchtdiodennetzwerk (LED) und die geplante neuronale Verbindung zum 5G-Netz sicher sind.

Er enthüllte auch die Nano-Metamaterial-Technologien, die Impfungen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) kontaminieren.

Seine Bemühungen zahlten sich aus, als ein Richter am Newcastle Crown Court erklärte, dass „das 5G-Risiko diskutiert werden muss“.

300x250

„Die Beweise, die ich dem Gericht vorgelegt habe, haben den Versuch der lokalen Behörden und Akteure des britischen Establishments zunichte gemacht, mich davon abzuhalten, die veröffentlichten wissenschaftlichen Beweise zu den Risiken vorzulegen, die das städtische 5G-Radarnetz für die Öffentlichkeit und die Umwelt und seinen letztendlichen Zweck darstellt“ „sagte Steele. (Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen)

Dieser Sieg auf dem juristischen Schlachtfeld löste einen Wirbelsturm in der Öffentlichkeit aus, der dazu beitrug, die tatsächlichen Risiken des 5G-Einsatzes auf der ganzen Welt sowie die völlige mangelnde Sorgfalt der Regulierungsbehörden hervorzuheben . (Spontane Todesfälle durch 5G und Impfstoffe werden erklärt, wenn man versteht, wie das Herz funktioniert)

Steele beklagte, dass die Welt blindlings den Plänen der technokratischen Elite und des Militär-Industrie-Pharma-Komplexes folgt, große Teile der Bevölkerung auf der ganzen Welt zu vernichten.

300x250 boxone

„Die Abschottung der Entwicklung von Waffensystemen hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Regulierungsbehörden und die Telekommunikationsbranche nicht auf den wahren Zweck und die Absichten derjenigen aufmerksam zu machen, die den Einsatz von 5G und biologischen chemischen Waffen, die als COVID-19-Impfstoffe getarnt sind, ein geplantes Kontroll- und Kommando-Todes-Netzwerk vorantreiben und finanzieren“, sagte er.

Steele erklärt Zusammenhänge zwischen 5G- und COVID-19-Impfstoffen

An anderer Stelle im Bericht ging Steele näher auf die Zusammenhänge zwischen 5G- und COVID-19-Impfstoffen ein.

„Die Daten zu Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs lesen sich wie die Zerstörung der Menschheit, da Millionen nordamerikanischer Bürger bei dem medizinischen Experiment sterben und verletzt werden, das gegen den Nürnberger Kodex und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs verstößt“, sagte Steele .

„Die Tatsache, dass die Vektordaten der COVID-19-Impfstoffe in Laboratorien für biologisch-chemische Waffen erstellt wurden, beweist, dass sie nur als Impfstoffe getarnt sind, wobei die im Westen auftauchenden Daten zu Sterilisation, Krankheit und Tod ihren wahren Zweck offenbaren“, sagte Steele.

Laut Steele ist das 5G-Netzwerk aufgrund der Nano-Metamaterial-Antenne des COVID-19-Impfstoffs in der Lage, gezielt Geimpfte zu erfassen und anzugreifen.

„Tödliche autonome Waffensysteme (LAWS) benötigen die 5G-Netzwerke, um ihre Geoposition beizubehalten und ihre Umgebung zum Ziel zu navigieren“, erklärte er.

„Diese Waffen können sich nicht auf Satellitenkommunikation verlassen, da schlechte Wetterereignisse und Signallatenz ihre Signale möglicherweise stören könnten.

Daher müssen sie über lokalisierte 5G-Netzwerke für die bevorstehende Schlachtfeldumgebung im Stadtbild, für die Fähigkeit zu Attentaten und für die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld in geplanten zukünftigen Kriegen verfügen.“ (mRNA-COVID-19-Impfstoffe sollten als Gentherapieprodukte gekennzeichnet werden: Von Experten begutachtetes Papier)

Abschluss

Um Martin L. Pall, PhD, emeritierten Professor für Biochemie und Medizinwissenschaften an der Washington State University, zu zitieren: „Dutzende Millionen 5G-Antennen ohne einen einzigen biologischen Sicherheitstest zu installieren, muss so ziemlich die dümmste Idee sein, die jemals jemand auf der Welt hatte“.

Professor Pall hat jedoch Unrecht: Es ist keine dumme Idee, sondern ein abscheuliches Verbrechen, wenn man das Motiv hinter diesem Einsatz versteht. 5G ist ein abgegrenzter Waffeneinsatz, der als harmloser technologischer Fortschritt für verbesserte Kommunikation und schnellere Downloads getarnt wird. Die falsche Propaganda der Globalisten scheitert an einer einfachen, unbestrittenen Tatsache: Ihr PCR-Testpatent für Covid-19, das 2015 angemeldet wurde, war nie in der Lage, ein lebendes Virus zu identifizieren, so dass es zur Terrorisierung unwissender und ahnungsloser Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt genutzt werden konnte.

Die Welt hat dazu aufgerufen, einen mit einer Nanoantennentechnologie verunreinigten Covid-19-Impfstoff einzunehmen, um die Opfer an das 5G-Netzwerk anzuschließen.

Die aufkommenden autonomen Augmented-Reality-Technologien 5G, die von den Herstellern oft als „Killertechnologie“ bezeichnet werden, werden genau das sein. Der Laissez-faire-Ansatz der Regulierungsbehörden und der Telekommunikationsindustrie förderte die völlige Missachtung der bekannten biologischen Schäden durch zunehmende Mengen ionisierender und nichtionisierender Strahlung, die durch den Masseneinsatz dieser für den Einsatz auf dem Schlachtfeld entwickelten Technologien entstehen.

Nichtregierungsorganisationen, Einzelpersonen und Gruppen mussten gerichtlich gegen staatliche Sicherheitsregulierungsorganisationen vorgehen, da diese das Vorsorgeprinzip missachteten und die Anforderungen an Normen missachteten, die gesetzlich für neue und experimentelle Produktentwicklungen unverzichtbar sind.

Die gesamte Existenzgrundlage von Regulierungsbehörden wurde durch Kriminelle innerhalb dieser Organisationen korrumpiert, die das Vertrauen der gebildeten Öffentlichkeit in sie zerstört haben.

\Grundlegende Sicherheitsanforderungen wurden von der Telekommunikationsbranche absichtlich ignoriert und die ICNIRP-Richtlinien wurden bewusst so gestaltet, dass sie diejenigen verwirren, denen es an technischen Kenntnissen mangelt.

Die Daten zu Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs lesen sich wie die Zerstörung der Menschheit, da Millionen nordamerikanischer Bürger bei diesem medizinischen Experiment sterben und verletzt werden, das gegen den Nürnberger Kodex und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs verstößt.

Die Strahlungsemissionen des 5G-Netzes übertreffen empirisch die COE-Resolution 1815 und bestätigen den Angriff, der tatsächlich zu körperlichen Schäden bei der Bevölkerung auf der ganzen Welt führt. Die Tatsache, dass die Vektordaten der Covid-19-Impfstoffe in Laboratorien für biologische und chemische Waffen entwickelt wurden, beweist, dass sie sich nur als Impfstoffe ausgeben, wobei die im Westen aufkommenden Daten zu Sterilisation, Krankheit und Tod ihren wahren Zweck offenbaren.

Die Entvölkerung derjenigen, die nichts von der mörderischen Agenda wissen, wird so lange weitergehen, bis die an diesem Massenmord beteiligten Kriminellen vor Gericht gestellt werden. Das 5G-Netzwerk ist aufgrund seiner Nano-Metamaterial-Antenne gegen den Covid-19-Impfstoff in der Lage, Geimpfte gezielt zu erfassen und anzugreifen.

Letale autonome Waffensysteme (LAWS) erfordern, dass die 5G-Netzwerke ihre Geoposition beibehalten und ihre Umgebung zum Ziel navigieren; Diese Waffen können sich nicht auf Satellitenkommunikation verlassen, da ihre Signale durch schlechte Wetterereignisse und Signallatenz gestört werden können.

Daher müssen sie über lokalisierte 5G-Netzwerke für die bevorstehende Schlachtfeldumgebung im Stadtbild, für die Fähigkeit zu Attentaten und für die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld in geplanten zukünftigen Kriegen verfügen.

Schurkenakteure setzen die Endlösung um, ein Konzept des Dritten Reiches, das jetzt vom WEF Build Back Better, der vierten industriellen Revolution, gegen die Zivilbevölkerung verwirklicht wird, wie von der Verteidigungsindustrie unter Verstoß gegen die Genfer Konventionen sowie nationale und internationale Gesetze und Verträge vorgeschlagen .

Um Zweifel auszuschließen: Die Definition einer Waffe ist ein Gerät, Werkzeug oder eine Aktion, die so gestaltet wurde, dass sie unter Verstoß gegen die Primärgesetzgebung physischen oder psychischen Schaden verursacht.

Die Abschottung der Entwicklung von Waffensystemen hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass die Regulierungsbehörden und die Telekommunikationsbranche nicht auf den wahren Zweck und die Absichten derjenigen aufmerksam gemacht werden, die letztendlich den Einsatz von 5G und biologischen chemischen Waffen vorantreiben und finanzieren, die sich als Covid-19-Impfstoffe tarnen geplantes Kontroll- und Befehls-Todes-Netzwerk.

Die Welt folgt blind den Plänen der technokratischen Elite und des Militär-Industrie-Pharma-Komplexes, große Teile der Bevölkerung auf der ganzen Welt ohne Rücksicht auf die primäre Gesetzgebung zu töten.

Von Gott gegebene Rechte und Gesetze zum Schutz von Männern und Frauen wurden von diesen kultähnlichen Kräften bei ihrer Entvölkerungs-, Sterilisierungs- und Massenmordagenda missachtet.

5G ist ein Waffensystem, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das so ungeheuerlich ist, dass selbst ein gebildeter Mensch es auf den ersten Blick unglaubwürdig finden würde.

Der Anscheinsbeweis für diese globalistische Entvölkerungsagenda ist eindeutig und sollte vor Gericht geprüft werden, damit die an diesem mörderischen Plan beteiligten Verschwörer vor Gericht gestellt werden können. Dies ist das größte Verbrechen, das jemals an der Menschheit und der gesamten Schöpfung Gottes begangen wurde.

Aussage der Wahrheit

Ich glaube, dass die in dieser Zeugenaussage dargelegten Tatsachen wahr sind. Mir ist bewusst, dass ein Verfahren wegen Missachtung des Gerichts gegen jeden eingeleitet werden kann, der in einem Dokument, das durch eine wahrheitsgetreue Aussage bestätigt wird, eine falsche Aussage macht oder machen lässt, ohne ehrlich an deren Wahrheit zu glauben.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 14.07.2023