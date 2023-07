Archäologen haben möglicherweise Ruinen des sagenumwobenen Eingangs zur „Hintertür zur Hölle“ gefunden

Spanische Missionare betrachteten Lyobaa als „Hintertür zur Hölle“ und versiegelten alle Eingänge.

Im Jahr 1674 veröffentlichte ein Priester namens Francisco de Burgoa seinen Bericht über einen Besuch der Ruinen der zapotekischen Stadt Mitla im heutigen Oaxaca im Süden Mexikos.

(Titlbild: Seismischer Tomographiescan der Kirchengruppe mit einer Frequenz von 4,76 Hz, der Bereiche mit geringer Geschwindigkeit (in Blau) sichtbar macht, die auf das Vorhandensein von unterirdischen Kammern oder natürlichen Hohlräumen hinweisen könnten)

Er beschrieb einen riesigen unterirdischen Tempel mit vier miteinander verbundenen Kammern, von denen die letzte eine Steintür aufwies, die in eine tiefe Höhle führte. Die Zapoteken glaubten, dass dies der Eingang zur Unterwelt sei, die als Lyobaa („Ort der Ruhe“) bekannt ist.

Burgoa behauptete, dass spanische Missionare, die die Ruinen erkundeten, alle Eingänge zum Tempel versiegelten, und die lokale Überlieferung besagt seit langem, dass der Eingang unter dem Hauptaltar einer katholischen Kirche liegt, die über den Ruinen errichtet wurde.

Ein internationales Team von Archäologen gab kürzlich bekannt , dass sie Beweise für dieses sagenumwobene unterirdische Labyrinth unter den Ruinen gefunden haben – genau dort, wo es den Legenden zufolge sein sollte –, nachdem sie die Stätte mit Bodenradar (GPR), elektrischer Widerstandstomographie (ERT) und seismische Lärmtomographie (SNT) gescannt hatten. Das Team fand außerdem Hinweise auf eine frühere Bauphase eines Palastes in einem anderen Teil des Geländes.

Mitla ist eine der bedeutendsten archäologischen Stätten im Oaxaca-Tal. Es war ein wichtiges religiöses Zentrum und diente als heilige Grabstätte – daher der Name, der von Mictlan („Ort der Toten“ oder „Unterwelt“) abgeleitet ist.

Die einzigartigen Strukturen in Mitla zeichnen sich durch beeindruckend komplizierte Mosaike und geometrische Muster auf allen Gräbern, Tafeln, Friesen und Wänden aus, die aus kleinen polierten Steinstücken bestehen, die ohne Verwendung von Mörtel zusammengefügt werden.

In den 1520er-Jahren kamen spanische Soldaten und christliche Missionare in das Tal, und mehrere erwähnten in ihren Berichten die Ruinen von Mitla. Natürlich interpretierten sie den unterirdischen Tempel als Aufenthaltsort eines „bösen Geistes“ und seiner „dämonischen Diener“. (Rätselhafte Megalithen: Fanden Forscher antike Teleportationstechnologie in den Wäldern um Böblingen und Bregenz? (Videos))

Burgoas Schrift ist am anschaulichsten und beschreibt detailliert, wie der zapotekische Hohepriester den Palast der Lebenden und der Toten nutzte. Er staunte über die Mosaike und die geschickte Bauweise der Stätte. Und er erwähnte ausdrücklich vier Kammern über der Erde und vier Kammern unter der Erde.

Per Burgoa diente die erste unterirdische Kammer als Kapelle; im zweiten wurden die Hohepriester begraben; im dritten wurden die Könige zusammen mit ihren luxuriösen weltlichen Gütern begraben; und der vierte hatte eine Tür an der Rückseite, die angeblich zu „einem dunklen und grausamen Raum“ führte.

Eine Steinplatte bedeckte den Eingang. „Durch diese Tür warfen sie die Leichen der Opfer der großen Herren und Häuptlinge, die im Kampf gefallen waren“, schrieb Burgoa. Es scheint, dass bestimmte „eifrige Prälaten“ beschlossen haben, die unterirdischen Strukturen zu erkunden, indem sie brennende Fackeln trugen und Seile als Führer benutzten, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verirrten. Sie begegneten unter anderem „Fäulnis“, üblen Gerüchen und „giftigen Reptilien“.

Als sie wieder über der Erde waren, mauerten die Entdecker etwas ein, was sie als „Hintertür zur Hölle“ betrachteten. Ein Erzbischof ordnete 1553 die Zerstörung von Mitla an. Die Steinblöcke und andere Trümmer wurden zum Bau verschiedener spanisch-katholischer Kirchen verwendet, insbesondere der Kirche San Pablo, die direkt auf einem Teil der Ruinen errichtet wurde.

Mehrere moderne Forscher fanden zwischen 1834 und 1960 den Weg zu den Ruinen von Mitla. Bei diesen und späteren Ausgrabungen wurden verschiedene kleine unterirdische Kammern entdeckt, aber nichts, was Bergoas Beschreibung eines riesigen labyrinthischen Netzwerks großer verbundener Kammern entsprach. Dennoch hielt sich die Legende hartnäckig.

Betreten Sie die großartigen Leute des Archaeology Research and Exploration (ARX) Project. Sie starteten eine Zusammenarbeit namens Projekt Lyobaa mit dem mexikanischen Nationalen Institut für Geschichte und Anthropologie (INAH) und der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM), um zerstörungsfreie geophysikalische Methoden anzuwenden, die üblicherweise für archäologische Forschung und Konservierung auf die Stätte angewendet werden, in der Hoffnung, Beweise für die verlorenen unterirdischen Kammern reizulegen.

Die drei Methoden messen unterschiedliche Reflexionseigenschaften verschiedener Arten elektromagnetischer und seismischer Wellen durch verschiedene Untergrundschichten und Materialien. Dies kann unter anderem dazu beitragen, unterirdische Hohlräume aufzuspüren – wie sie die Zapoteken Berichten zufolge in Ritualen im Zusammenhang mit dem Totenkult nutzten – oder vergrabene Objekte und/oder archäologische Strukturen.

Auf dem heutigen Gelände gibt es fünf verschiedene Gebäudegruppen: die Süd-, die Adobe-, die Arroyo-, die Säulen- oder Palastgruppe und die Kirche- oder Nordgruppe. Die beiden letztgenannten wurden vollständig ausgegraben und restauriert und sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

Beide bestehen aus einstöckigen rechteckigen Gebäuden, die rechteckige Innenhöfe umgeben. Das Team gelangte zu dem Schluss, dass die Kirchengruppe am wahrscheinlichsten mit der Beschreibung Burgoas aus dem 17. Jahrhundert übereinstimmte, insbesondere da dieses Gebiet noch nicht umfassend erforscht wurde, da die Kirche San Pablo immer noch über den Ruinen steht.

Beispielsweise verfügt die Kirchengruppe über drei miteinander verbundene Höfe kleinerer Größe, die auf allen vier Seiten von Räumen umgeben sind, und es besteht die starke Möglichkeit, dass entweder im Norden oder Süden ein vierter Innenhof existierte.

Das entspricht Burgoas Beschreibung von vier miteinander verbundenen Kammern (oder Höfen) über der Erde und vier darunter. Die Kirchengruppe liegt auf natürlichem Grundgestein in einem Gebiet, das für seine natürlichen Höhlen bekannt ist.

Das Team dachte, der Bau einer katholischen Kirche auf den Ruinen sei eine Möglichkeit, einen rituellen Ort zu „christianisieren“. Außerdem ist San Pablo ein Heiliger, der mit Höhlen und anderen unterirdischen Räumen in Verbindung gebracht wird.

Deshalb platzierten sie rund um die Kirche verschiedene Anordnungen von Elektroden und Geophonen. Nachdem alle mit GPR, ERT und SNT gesammelten Daten und Bilder kombiniert worden waren, erstellte das Team ein 3D-Modell des Standorts.

Die GPR- und ERT-Daten bestätigten die Existenz eines großen Hohlraums unter dem Hauptaltar der Kirche San Pablo, der mit einer weiteren Anomalie nördlich der Kirche in Zusammenhang zu stehen schien.

Es gibt auch zwei Gänge, die von Osten in den Haupthohlraum führen und zwischen fünf und acht Meter tief sind. Das Team konnte auch einen möglicherweise blockierten Eingang unter dem Hauptaltar identifizieren.

Darüber hinaus gab es Hinweise auf eine frühere Bauphase des Säulenpalastes (in der Säulengruppe) in Form einer Treppe, die zu einem Portikus mit zwei Türen führte, sowie Hinweise auf einen möglicherweise ausgehobenen tiefen Graben von Archäologen oder Schatzsuchern irgendwann im vergangenen Jahrhundert entdeckt.

Das gleiche gemeinsame Team wird später in diesem Jahr nach Mitla zurückkehren, um seine geophysikalischen Forschungen fortzusetzen und seinen Schwerpunkt dieses Mal auf die Einbeziehung von Strukturgruppen im Westen und Süden des Standorts zu erweitern. Sie beantragen außerdem die Erlaubnis, weitere Scans der Kirche San Pablo durchzuführen, um Bilder mit besserer Auflösung zu erhalten.

