Bomben-Enthüllung: Ein Drittel der Pfizer-Impfungen waren Placebos (Video)

Kim Iversen verbreitete kürzlich die Bombengeschichte, dass es sich bei jeder dritten in Dänemark verabreichten Pfizer-COVID-Impfung um Placebos handelte – und die Aufsichtsbehörden müssen davon gewusst haben.

Die Daten für diese Behauptung stammen aus einem Brief an den Herausgeber, der Ende März 2023 im European Journal of Clinical Investigation veröffentlicht wurde.

Die drei Autoren beschlossen, das Potenzial für chargenabhängige Variationen der Nebenwirkungen zu untersuchen. Dazu untersuchten sie die Raten vermuteter unerwünschter Wirkungen (SAEs) zwischen verschiedenen BNT162b2-Chargen, die zwischen dem 27. Dezember 2020 und dem 11. Januar 2022 in Dänemark mit einer Bevölkerung von 5,8 Millionen Menschen verabreicht wurden.

Was sie herausfanden, war schockierend. Wie von den Autoren erklärt:

„SAEs wurden auf Chargenebene gezählt, indem einzelne SAEs mit den Chargenetiketten der BNT162b-Dosis(en) verknüpft wurden, die der Proband erhalten hatte. Die Gesamtzahl der mit jeder Charge verbundenen SAEs wurde durch die Anzahl der Dosen in der Charge dividiert, um die Rate der SAEs pro 1.000 Dosen zu erhalten …

Die [H]eterogenität in der Beziehung zwischen der Anzahl der SAEs und den Dosen pro Impfstoffcharge wurde durch Log-Transformation, gefolgt von einer nicht-hierarchischen Clusteranalyse und einem allgemeinen linearen Modelltest (GLM) auf Unterschiede in den SAE-Raten zwischen den Chargen bewertet …

Insgesamt wurden 10.793.766 Dosen an 4.026.575 Personen unter Verwendung von 52 verschiedenen BNT162b2-Impfstoffchargen verabreicht (2.340–814.320 Dosen pro Charge) und 43.496 SAEs wurden bei 13.635 Personen registriert, was 3,19 ± 0,03 (Mittelwert ± SEM) SAEs pro Person entspricht. .

Bei 7,11 % der SAEs waren die Chargenetiketten unvollständig registriert oder fehlten, so dass noch 61.847 Chargen identifizierbare SAEs zur weiteren Analyse übrig blieben, von denen 14.509 (23,5 %) als schwere SAEs eingestuft wurden und 579 (0,9 %) SUE-bedingte Todesfälle waren.

Unerwarteterweise variierten die SAEs-Raten pro 1.000 Dosen erheblich zwischen den Impfstoffchargen mit 2,32 (0,09–3,59) (Median [Interquartilbereich]) SAEs pro 1.000 Dosen, und es wurde eine erhebliche Heterogenität im Verhältnis zwischen der Anzahl der SAEs pro 1.000 Dosen und der Anzahl beobachtet Dosierungen in den einzelnen Chargen. (Analysen der Krankenkassendaten zeigen: Millionen gefälschte Impfpässe und möglicherweise 35 Mio. Ungeimpfte)

Es wurden drei vorherrschende Trendlinien erkannt, mit deutlich niedrigeren SAE-Raten bei größeren Impfstoffchargen und zusätzlicher chargenabhängiger Heterogenität in der Verteilung der SAE-Schwere zwischen den Chargen, die die drei Trendlinien darstellen.

Im Vergleich zu den Raten aller SAEs waren schwere SAEs und SUE-bedingte Todesfälle pro 1.000 Dosen viel seltener und die Anzahl dieser SAEs pro 1.000 Dosen zeigte eine erheblich größere Variabilität zwischen den Chargen, wobei die Trennung zwischen den drei Trendlinien geringer war.“

Im Video oben zeigt Iversen die hier genannten linearen Diagramme, was das Verständnis der Auswirkungen dieser Daten erleichtert. Zusammenfassend zeigten die Daten, dass bei den gefährlichsten Chargen (blau markiert) die Nebenwirkungsrate zwischen 1 zu 10 und 1 zu 6 lag. Bei mäßig gefährlichen Chargen (grün) lag die Nebenwirkungsrate bei etwa 1 zu 400 .

Seltsamerweise hatten einige Chargen (gelb) keinerlei Nebenwirkungen. Diese Chargen machten etwa 30 % der in diesem Jahr verabreichten Gesamtdosen aus.

Wie kann das sein? Dies passiert nur dann, wenn Sie eine Kontrollgruppe haben, die ein inertes Placebo erhält.(Forscherin findet unsterbliche Parasiten, Nanobots und Graphen in COVID-19-Impfstoffen (Video))

Die Aufsichtsbehörde hat keine Placebo-Spritzen getestet

Von da an verdichtet sich die Handlung, denn die Daten zeigen auch, dass die dänischen Aufsichtsbehörden gewusst haben müssen, dass es sich bei bestimmten Chargen um Placebos handelte.

Wie? Wie Iversen erklärt, müssen die Aufsichtsbehörden zu verschiedenen Zeitpunkten Routinetests von Chargen durchführen, und als eine andere Forschergruppe die oben genannten Ergebnisse mit den getesteten Chargen verglich, entdeckten sie Folgendes:

Alle besonders giftigen Chargen wurden von den Aufsichtsbehörden einer Stichprobenprüfung unterzogen

Bis auf zwei wurden alle mäßig giftigen Chargen getestet

Nur eine der Placebo-Chargen wurde getestet

„Sie experimentierten an Menschen … Das Einzige, was noch möglich ist, ist, dass sie die enorme Anzahl an Nebenwirkungen vertuschten … und die einzige Möglichkeit, diese zu mildern, besteht darin, die Öffentlichkeit ruhig zu halten und [die] weiterhin einzunehmen. Injektion, besteht darin, einem Teil von ihnen ein Placebo zu verabreichen.“ ~ Kim Iversen(So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Wie Iversen in ihrer Show bemerkte:

„Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe, die überhaupt keine Nebenwirkungen hatte, die wie ein Placebo aussieht, die wie eine Kochsalzlösung aussieht … dass keiner von ihnen getestet wurde, bis auf einen, während alle anderen getestet wurden?

Die Aufsichtsbehörden wussten, dass sie die Salzlösung nicht testen mussten. Es wäre Zeitverschwendung gewesen, also haben sie es nicht getan … So sieht es aus.“

Gefährliche Chargen enthielten weniger Dosen

Ein weiterer Faktor, der darauf hindeutet, dass mit der Öffentlichkeit experimentiert wurde, ist die Tatsache, dass die gefährlichsten Chargen im Vergleich zu den mäßig gefährlichen Chargen und den Placebo-Chargen weitaus weniger Dosen pro Charge enthielten.

„Sie haben an Menschen experimentiert. Es gibt keine andere Möglichkeit, es in Scheiben zu schneiden“, sagt Iversen. „Das Einzige, was noch möglich ist, ist, dass sie die enorme Anzahl an Nebenwirkungen vertuschten … und die einzige Möglichkeit, diese abzumildern, die Öffentlichkeit zu beruhigen und weiterhin [die] Injektion zu nehmen, besteht darin, einen Teil davon als Placebo zu verabreichen… Das ist kriminell.“

Schon früh warnten ich und viele andere, dass tatsächlich jeder an einer experimentellen Studie teilnehme, nicht nur diejenigen, die sich für die klinischen Studien angemeldet hätten.

Diese Beweise deuten darauf hin, dass genau das passiert ist. Einige bekamen ein Placebo und andere bekamen den echten McCoy, aber nicht die gleiche Formulierung.

Und obwohl diese Untersuchung nur Personen in Dänemark umfasste, ist es durchaus möglich, dass die gleiche Art von Mehrfachdosis- oder Mehrfachformulierungstests auch in anderen Ländern durchgeführt wurde.

Es hat sich beispielsweise auch gezeigt, dass einige Chargen mit weitaus höheren Raten schwerwiegender und tödlicher Nebenwirkungen verbunden sind als andere, und dass einige Chargen völlig harmlos erscheinen.

„Unaufhaltsamer Anstieg der Übersterblichkeit“

Abschließend hat The Daily Skeptic kürzlich Daten überprüft, die zeigen, dass die Übersterblichkeit nach der Einführung der COVID-Impfungen weiter ansteigt und es keine Anzeichen für ein Ende gibt:

„… Kerntrends der nicht-respiratorischen Mortalität (NRM), die in den letzten etwa 10 Jahren sehr stabil waren, können einen nützlichen Maßstab für die Messung jeglicher außergewöhnlicher Veränderungen liefern, die eintreten könnten.

Seit der Einführung des Impfstoffs hat es tatsächlich radikale Veränderungen an dieser Kennzahl gegeben … Leider gibt es immer noch keine Hinweise auf eine wirkliche Verlangsamung dieser alarmierenden Entwicklung.

Hier ist ein Diagramm, das zeigt, was mit den Rohdaten zur nicht-respiratorischen Mortalität in den vier COVID-Jahren passiert ist. Die Jahre werden jeweils mit 13 Datenpunkten aus vierwöchentlichen (monatlichen) aggregierten Zahlen angezeigt.

Jedes Jahr scheint schlimmer zu sein als das vorherige, und ohne den immer noch ungeklärten Anstieg der nicht respiratorischen Todesfälle zu Beginn der Pandemie wäre 2020 im Großen und Ganzen dem Durchschnitt von 2015–2019 entsprochen. Daher geschah im Jahr 2021 etwas, das das Bild radikal veränderte.

Da alle vier COVID-Jahre im Vergleich zum Durchschnitt von 2015–2019 einige zusätzliche nicht-respiratorische Todesfälle aufweisen, kann der kumulative NRM-Überschuss wie folgt dargestellt werden.“ https://ad.style/

Ressourcen für diejenigen, die durch die COVID-Impfung verletzt wurden

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten und eine Verletzung erlitten haben, nehmen Sie in erster Linie niemals eine weitere COVID-Auffrischimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff ein. Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden.

Das Gleiche gilt für jeden, der eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten hat und das Glück hatte, keine schwächenden Nebenwirkungen zu verspüren.

Ihre Gesundheit kann langfristig dennoch beeinträchtigt sein, nehmen Sie daher keine weiteren Impfungen vor. Wenn Sie Glück haben, haben Sie vielleicht Kochsalzlösung, aber damit würde ich nicht rechnen.

Wenn Sie außerdem lange genug russisches Roulette spielen, werden Sie mit Sicherheit auf eine echte Kugel stoßen.

Was die Behandlung angeht, scheinen viele der Behandlungen, die gegen schwere COVID-19-Infektionen gewirkt haben, auch dazu beizutragen, die Nebenwirkungen der Impfung zu lindern.

Das macht Sinn, denn der giftigste und schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das ist es, was Ihr ganzer Körper produziert, wenn Sie geimpft wurden.

Daher ist die Eliminierung des Spike-Proteins, das Ihr Körper kontinuierlich produziert, eine vorrangige Aufgabe, um Verletzungen nach der Impfung vorzubeugen und/oder zu behandeln.

Die beiden bevorzugten Mittel hierfür sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Beide Medikamente binden und erleichtern dadurch die Entfernung des Spike-Proteins.

Zeitlich begrenztes Essen (TRE) und/oder Saunatherapie können ebenfalls dabei helfen, toxische Proteine ​​zu eliminieren, indem sie die Autophagie stimulieren.

…

