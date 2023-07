CEO von Worldcoin: „So etwas wie die World ID wird es geben… ob man es will oder nicht“

Gegenwärtig geht es um diejenigen, die freiwillig ihre biometrischen Daten abgeben und als Gegenleistung für die Anmeldung zum World ID-System „kleine Beträge“ in Worldcoin erhalten.

Aber wenn der CEO von Open AI, Sam Altman, etwas über die Entwicklung von Worldcoin, einem Projekt seines Unternehmens, zu sagen hat, dann wird jeder, der das Internet nutzen will, einmal World ID – oder „etwas Ähnliches“ – verwenden müssen.

Und im Moment scheint es die Menschen in mehreren südeuropäischen Ländern, vorwiegend in Spanien und Portugal, geradezu zu jucken, ihre biometrischen Daten der Iris als Identitätsnachweis und Recht auf eine Kryptowährungs-Transfer-Brieftasche abzugeben.

Bei der Anmeldung müssen Sie Ihre Augen dem sogenannten Orb-Iris-Scanner von Worldcoin aussetzen. Wenn man Berichten Glauben schenken darf, ist die Akzeptanz in Spanien, wo das System vor einem Jahr eingeführt wurde, besser als anderswo – insgesamt 150.000 Teilnehmer, 20.000 neue pro Tag, und Barcelona ist der Ort, an dem eine Reihe von Orb-Scannern installiert werden wird.

Portugal liegt mit 120.000 Teilnehmern nicht weit dahinter, und auch Deutschland soll sich für das Projekt erwärmen, seit es vor zwei Monaten zu expandieren begann.

Insgesamt werden jetzt rund 2 Millionen „biometrische Ausweise“ von Worldcoin betrieben. Warum melden sich Menschen dafür an?

„Irgendwann wird es so etwas wie World ID geben, was bedeutet, dass man sich im Internet als Mensch ausweisen muss, ob man will oder nicht“, sagte Blania.

„Ob Sie es wollen oder nicht“ sind die „süßen“ Worte, die jeder im Zusammenhang mit so etwas (nicht) gerne hört, aber das ist es, wofür sich Worldcoin-CEO Alex Blania entschieden hat, als er die Zukunft beschrieb.

In ihr, so Blania, wird die digitale ID so weit verbreitet sein, dass sie unvermeidlich wird, und man wird nicht umhin kommen, die Qualität des Menschseins (und wahrscheinlich noch einige andere Dinge) online zu überprüfen – wenn man überhaupt online sein will.

Und zwar unabhängig davon, ob man es „mag oder nicht“. Blania bringt dies mit dem „Fortschritt“ in der „KI“ in Verbindung und sagt voraus, dass dies schon in ein paar Jahren der Fall sein wird. (Laut WEF müssen CBDCs „unter die Haut implantiert“ werden, wenn Sie an der Gesellschaft teilnehmen möchten)

Erinnern Sie sich noch daran, dass Sie CAPTCHA für schlecht für Ihre Privatsphäre hielten und für die Art und Weise, wie sie effektiv Ihre Arbeit auslagern? Nun, jetzt werden CAPTCHAs offenbar als veraltet angesehen, da neue Iterationen der „KI“ uns den Weg in die schöne neue Welt zeigen.

Top-Ökonom: Zentralbanker planen, CBDC „unter die Haut“ zu implantieren

Ein prominenter deutscher Ökonom sagte, dass Zentralbanken planen, CBDCs (Zentralbank-Digitalwährungen) in Form von Mikrochips anzubieten, die unter die Haut implantiert werden.

Ein solches CBDC sieht aus wie ein kleines Reiskorn, das man unter die Haut stecken möchte, sagte Professor Richard Werner, der Erfinder der quantitativen Lockerung, in einem Interview mit Ivor Cummins .

Auch Europa arbeitet intensiv an einem CBDC, in unserem Fall einem digitalen Euro.

Laut Professor Werner sollten wir CBDCs als Kontrollsystem und nicht als Währung betrachten. Unser Geld wäre nicht mehr wirklich unser eigenes.

Werner, der für mehrere Zentralbanken gearbeitet hat, glaubt, dass die implantierbaren CBDCs eine „Verletzung der Menschenwürde“ darstellen.

Wer sagt, dass Regierungen und Zentralbanken dies zur Überwachung und Kontrolle von Transaktionen einführen, hat völlig recht, sagte Werner.

Ihm zufolge werden CBDCs zunächst über eine App auf Ihrem Telefon angeboten. „Warum wurde es noch nicht eingeführt? Es besteht keine Notwendigkeit dafür. Dieses Bedürfnis muss geschaffen werden.“

Werner prognostiziert, dass die Zentralbanken Wirtschaftskrisen auslösen werden, um die Menschen davon zu überzeugen, implantierbare CBDCs zu nutzen.

Der Professor glaubt, dass der Ausbruch von Covid, der unter anderem Impfpässe mit sich brachte, ein wichtiger Schritt in Richtung ihres Endziels war. Implantierbare CBDCs können verwendet werden, um Menschen den Zugang zu bestimmten Waren und Dienstleistungen zu verweigern, so wie es während der Zeit von Covid geschehen ist.

Die Regierung wird durch dieses CBDC bald die absolute Kontrolle über Ihr Leben haben, sagte Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

BIS erklärt, dass die Einführung des CBDC eine Änderung der Verfassung erfordern könnte

Quellen: PublicDomain/reclaimthenet.org/lifesitenews.com am 19.07.2023