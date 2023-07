Teile die Wahrheit!

Die NATO sei nicht in der Lage, den Mangel an Munition und Arbeitskräften in der Ukraine auszugleichen, ohne sich tiefer in den Konflikt hineinzuziehen und eine direkte Konfrontation mit Russland zu riskieren, sagte Larry Johnson, ein Veteran der CIA und des Büros für Terrorismusbekämpfung des Außenministeriums, im Sputnik-Podcast „New Rules“.

US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am 13. Juli eine Executive Order zur Erhöhung der Operation Atlantic Resolve in Europa mit 3.000 Reservekräften.

Seit Februar 2022 hat das Pentagon über 20.000 zusätzliche Streitkräfte nach Europa entsandt, so dass sich die Gesamtzahl im Zuge des Beginns der russischen Sondermilitäroperation in der Ukraine auf über 100.000 auf dem alten Kontinent erhöht.

„Die Vereinigten Staaten geben alle Anzeichen dafür, dass sie zu einer Konfrontation mit Russland bereit sind“, sagte Larry Johnson, ein Veteran der CIA und des Büros für Terrorismusbekämpfung des Außenministeriums, gegenüber Sputnik.

„Und Russland nimmt das ernst. Ich meine, gerade angesichts ihrer Geschichte haben sie keine andere Wahl, als sie ernst zu nehmen.“

Die USA sammeln Truppen in Europa, während die militärische Fähigkeit der Ukraine, es mit den russischen Truppen aufzunehmen, schwindet.

Arbeitskräftedefizit und unzureichende Ausbildung

Dem Experten zufolge leide das ukrainische Militär unter einem Personaldefizit. Er verwies auf die Tatsache, dass die von der NATO in den letzten Jahren für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland ausgebildete ukrainische Armee in den ersten Phasen der militärischen Sonderoperation zerstört worden sei.

„Viele dieser Soldaten, die die Ukrainer an die Front schicken, haben eine zwei- bis dreimonatige Ausbildung hinter sich“, sagte Johnson. „Und sie folgen nicht einmal einem Standard-Trainingsprogramm: Einige werden in England trainiert, andere in Deutschland, einige in Polen, einige in Italien, einige in Frankreich. Dann ist es wie ein Flickenteppich. Dafür gibt es einen Grund.“ Beim Militär verwenden sie den Begriff „Uniform“, um etwas zu beschreiben, das jeder auf die gleiche Weise macht. Wenn sechs, sieben, 30 verschiedene Länder für, Sie wissen schon, Tausende verschiedene Ukrainer trainieren, dann bekommt man keine einheitliche Ausbildung. Alles in allem bedeutet das also, dass jeder mit nur einer minimalen Ausbildung in den Militärwissenschaften von Anfang an wissen würde, dass dies für ihn ein gescheiterter Versuch war.“

Darüber hinaus ermöglicht eine drei- bis fünfmonatige Ausbildung dem ukrainischen Militär nicht, den Umgang mit Waffen auf NATO-Niveau effizient genug zu beherrschen.

„Die Anforderung, einen Soldaten auszubilden, damit er in einem Kampfgebiet effektiv operieren kann, besteht nicht darin, eine Grundausbildung zu erhalten.

Nun, das sind ungefähr 13 Wochen (…). Das vermittelt einem nur die Grundlagen“, sagte Johnson. „Dann geht man in das weiter, was man individuelles Fortbildungstraining nennt. Und auch das könnte ein weiterer zwei- bis dreimonatiger Prozess sein, nur um grundlegende Fertigkeiten zu erwerben. Und wenn Sie einen Panzer fahren oder ein M777-Artilleriegeschütz abfeuern wollen, aber das lernen Sie nur individuell, damit Sie kompetent sind, und das geht nicht annähernd darauf ein, wie Sie im Einsatz agieren.

Wenn wir also über eine Unternehmensebene sprechen, sprechen wir von etwa 150 Leuten, dann geht das auf Bataillonsebene. Und wenn man dann zu einer Brigade kommt, könnte man es mit 5.000 Leuten zu tun haben.

Und wie lernen Sie, wie Sie sich mit einer großen Gruppe von Menschen bewegen, interagieren, auf Befehle reagieren und wissen, wo Sie sich befinden? Wissen Sie, es wird sehr komplex. Das braucht Zeit.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die NATO-Waffen zum Hauptziel der russischen Streitkräfte geworden sind.

In einem Gespräch mit einem russischen Sender am 13. Juli stellte Präsident Wladimir Putin fest, dass ukrainische Soldaten „sich oft weigern, überhaupt in [NATO-]Panzer einzusteigen, weil sie ein vorrangiges Ziel für unsere Jungs sind.“

Zu Beginn der ukrainischen Gegenoffensive erlitt Kiew schwere Verluste durch westlich hergestellte Panzerfahrzeuge. „Westliche Panzer brennen sogar besser als die berühmten sowjetischen T-72“, bemerkte Putin in seinem Interview am Donnerstag.

Berichten zufolge haben die russischen Streitkräfte seit Beginn der militärischen Sonderoperation bis zum 13. Juli 10.668 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge der Ukraine zerstört.





Ausländische Söldner sind nicht auf hochintensive Kriegsführung vorbereitet

Auch wenn im Internet immer mehr Berichte über eine Zunahme von Söldnersichtungen auf dem ukrainischen Schlachtfeld auftauchen, seien diese Streitkräfte laut dem CIA-Veteranen auch kein Allheilmittel.

Ausländische Söldner können der Ukraine einfach nicht helfen, da sie nicht auf einen Krieg mit hoher Intensität vorbereitet sind.

„Das Problem mit den ausländischen Söldnern ist, dass sie Erfahrung aus Bodenkämpfen im Irak und in Afghanistan in den letzten 20 Jahren haben“, sagte Johnson.

„Einige dieser Personen sind zurückgekommen und haben gesagt: ‚Oh mein Gott, so etwas wie das, was in der Ukraine vor sich geht, haben wir noch nie erlebt.‘

Warum ist das so? Weder im Irak noch in Afghanistan hatten sie es mit einer feindlichen Streitmacht zu tun, die über Langstreckenartillerie verfügte, die Marschflugkörper und Raketen abfeuerte, die von Starrflüglern aus Gleitbomben abfeuern konnten, und die über Hubschrauber verfügten, die Raketen abfeuern konnten auf eine Reichweite von acht bis zehn Kilometern und das Ausschalten von Panzern. Das haben sie nie erlebt.“

Ausländische Söldner seien weder ausgerüstet noch darauf vorbereitet, mit Russlands 155-mm-Mörsern umzugehen, ganz zu schweigen von Russlands TOS-1 Buratino, einem 220-mm-Mehrfachraketenwerfer mit 30 oder 24 Läufen, der das Zielgebiet lediglich dezimiere, so der Experte.

Die NATO kann aufgrund fehlender Optionen extreme Entscheidungen treffen

Die Fähigkeit der NATO, Einfluss auf die Situation vor Ort in der Ukraine zu nehmen, werde mit jedem Tag schwächer, so der CIA-Veteran, da die viel beworbene Gegenoffensive in Kiew ins Stocken gerate.

Der Westen ist nicht in der Lage, Kiew mit 155-Millimeter-Artilleriegeschossen zu versorgen, die die ukrainische Armee täglich abfeuert.

Der Westen verfüge auch nicht über die industrielle Kapazität, diese Patronen in der für die Aufrechterhaltung der Operationen auf ukrainischer Seite erforderlichen Menge bereitzustellen, fuhr Johnson fort und fügte hinzu, dass Russland in dieser Hinsicht gut abschnitt, indem es den Westen „um mindestens das Zehnfache“ übertraf .“

Unter diesen Umständen habe die NATO keine andere einfache Möglichkeit, der Ukraine zu helfen, als das Risiko einer direkten Beteiligung an dem Konflikt einzugehen , was einen Atomkrieg bedeuten würde, so der Experte.

„Jetzt steht die NATO vor der Notwendigkeit, extremere Entscheidungen zu treffen, die das Risiko einer Ausweitung dieses Krieges bis zu diesem Punkt mit sich bringen.

Die Vereinigten Staaten könnten versuchen, ihre eigenen konventionellen Armeeeinheiten in den Kampf einzubeziehen. Sollte das passieren, würden sie erneut vernichtet werden, was das Risiko einer Eskalation zu einem nuklearen Konflikt erhöhen würde, was Russland jedoch nicht initiieren würde, aber die Vereinigten Staaten werden in ihrer Verzweiflung keine anderen Karten haben, die sie ausspielen können.

Das ist hier die eigentliche Sorge, dass die Vereinigten Staaten sich selbst davon überzeugt haben, dass sie viel mehr Fähigkeiten haben, als sie tatsächlich haben“, sagte Johnson abgeschlossen.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 15.07.2023