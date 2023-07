Das ist der Grund, warum so viele Menschen überall in den USA plötzlich „in Panik“ Reis kaufen …

Reis ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel für mehr als 3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, und die Nation Indien ist für etwa 40 Prozent aller weltweiten Reisexporte verantwortlich. Von Michael Snyder

Wenn Indien also beschließt, Beschränkungen für Reisexporte einzuführen, wäre das eine wirklich große Sache. Leider ist genau das am 20. Juli passiert. Vor weniger als einer Woche hat Indien „den Export von weißem Nicht-Basmati-Reis verboten“ , und das hat auf der ganzen Welt eine gewaltige Welle der Panik ausgelöst …

Das Ministerium für Ernährung und Verbraucherschutz verbot am 20. Juli mit sofortiger Wirkung den Export von weißem Nicht-Basmati-Reis, um die volatilen Einzelhandelspreise im Land zu stabilisieren.

Die Reisproduktion wurde aufgrund von Wetterschwankungen wie heftigen Monsunregen in den Reis produzierenden Staaten im Norden und unzureichenden Niederschlägen in anderen Teilen des Landes beeinträchtigt.

Nicht-Basmatireis ist bei weitem der am häufigsten verwendete Reis in der asiatischen und mexikanischen Küche.

Normalerweise wird eine enorme Menge an Nicht-Basmati-Reis aus Indien in die Vereinigten Staaten exportiert, aber sehr ungewöhnliche Wetterbedingungen haben die Ernten in wichtigen Reisanbaugebieten Indiens vernichtet …

Doch heftige Regenfälle im Norden Indiens in den letzten Wochen haben neu gepflanzte Pflanzen in den Bundesstaaten Punjab und Haryana beschädigt. (Die Arzneimittel- und Nahrungsmittelknappheit ist da, und sie wird noch viel schlimmer werden …)

Reisfelder stehen seit über einer Woche unter Wasser, wodurch Setzlinge zerstört werden und die Landwirte gezwungen sind, zu warten, bis sie die Reissamen neu säen können.

In anderen großen Reisanbaustaaten haben Landwirte Reisbaumschulen eingerichtet, konnten die Setzlinge jedoch aufgrund unzureichender Niederschläge nicht verpflanzen.

Deshalb beschlossen die Behörden, den Export von Nicht-Basmati-Reis zu verbieten, und die Nachricht verbreitete sich schnell unter den indischstämmigen Amerikanern hier in den Vereinigten Staaten …

Indiens Entscheidung, ein Exportverbot für weißen Nicht-Basmati-Reis zu verhängen, hat Panikkäufe unter NRIs (nicht ansässigen Indern) in den USA ausgelöst. Auf Indien entfallen mehr als 40 Prozent der weltweiten Reisexporte, und eine Kürzung der Lieferungen könnte die Lebensmittelpreise in den USA in die Höhe treiben.

So schnell kann es gehen.

Nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Exportverbots waren die sozialen Medien voller Videos von Panikkäufen von Küste zu Küste …

Videos und Berichte, die am Wochenende in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen Indianer-Amerikaner, die in Texas, Michigan, New Jersey, Alabama, Ohio, Illinois und Kalifornien in langen Schlangen stehen oder in Panik Reis kaufen.

Tatsächlich gab es einen Bericht über einige sehr verzweifelte Verbraucher, die „in Dallas, Texas, um eine Tüte Reis kämpften“ …

In den Vereinigten Staaten herrscht ein rasanter Ansturm auf Reis, nachdem Indien den Export verboten hat. In Dallas, Texas, wurden mehrere Indianer gesehen, die um eine Tüte Reis kämpften. Es kam auch zu langen Schlangen, um sich in Supermärkten mit Reis einzudecken.

Einige der Videos , die derzeit im Umlauf sind, sind einfach nur verrückt.

Ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Sommer so etwas in den Vereinigten Staaten sehen würden.

Aber hier sind wir.

Einige Einzelhändler reagierten auf diese Hektik mit drastischen Preiserhöhungen für Reissäcke. In einem bestimmten Fall hat sich der Preis für eine Tüte Reis etwa verdreifacht …

Die Business Line berichtete, dass mehrere Lebensmittelgeschäfte in ganz Amerika die Preise für Reisbeutel erhöht hatten, als sie die Hektik sahen. Der Bericht zitierte ein NRI mit der Aussage, dass ein Beutel mit 9 kg Reis, der früher 15 bis 16 US-Dollar (1.222 bis 1.309 Rupien) kostete, jetzt für 46,99 US-Dollar (3.846 Rupien) verkauft wurde.

Andere Einzelhändler reagierten, indem sie die Reismenge , die jeder Kunde kaufen konnte, begrenzten …

Andere Geschäfte, die mit der Nachfrage nach Reis nicht Schritt halten konnten, führten Rationierungsprogramme ein oder setzten innovative Methoden ein, um den Panikkäufen von Reis Einhalt zu gebieten.

Beispielsweise erzwang der Besitzer eines Ladens in Mason Town in Ohio, der indische Produkte auf Lager hatte, die Rationierung, indem er die Kunden aufforderte, ihren Einkauf auf einen 20-Pfund-Beutel (9,07 kg) gewöhnlichen weißen Reis pro Kopf zu beschränken, der 24 US-Dollar (1.964 Rupien) kostete.

Es ist einfach falsch, Verbraucher während einer Krise wie dieser auszuhöhlen, und deshalb gefällt mir die zweite Option viel besser.

Natürlich kommt es nicht nur in den USA zu Panikkäufen.

Oben in Kanada hat ein Lebensmittelgeschäft in Toronto außerdem beschlossen, jeden Kunden auf nur eine Tüte Reis zu beschränken …

Reis ist ein Grundnahrungsmittel für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, doch Indien hat ein Exportverbot für Produkte aus weißem Reis, der kein Basmati ist, verhängt. Ein südasiatisches Lebensmittelgeschäft in Toronto gibt an, die Krise bereits zu spüren, was zu einem Anstieg der Panikkäufe führt.

„Was in den letzten Tagen passiert ist, ist nur ein Panikkauf“, sagt Salam Hasan, Geschäftsführer von Iqbal Halal Foods in Mississauga, gegenüber CityNews. „Früher reichte es für drei bis vier Wochen. Die Aktie war innerhalb weniger Tage verkauft.“

Hasan sagt, der beliebte südasiatische Lebensmittelladen habe vorerst eine Beschränkung eingeführt, die es jeder Familie erlaube, nur eine Tüte Reis zu kaufen.

Es versteht sich von selbst, dass diese Reispanik zu einer Zeit stattfindet, in der der Hunger auf der ganzen Welt rapide zunimmt.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits 2,4 Milliarden Menschen nicht genug zu essen.

Und 900 Millionen von ihnen leiden unter schwerer Ernährungsunsicherheit.

Jetzt wurde das Abkommen, das der Ukraine erlaubt hatte, Getreide durch das Schwarze Meer zu transportieren, gekündigt und Indien hat beschlossen, den Export von Nicht-Basmati-Reis vollständig zu verbieten.

Der weltweite Hunger wird in den vor uns liegenden Wochen und Monaten noch schlimmer werden, und ich bin äußerst besorgt darüber, wohin das alles letztendlich führen wird .

Aber aus den Mainstream-Medien hier in den Vereinigten Staaten hören Sie nicht viel darüber, oder?

Obwohl die Präsidentschaftswahlen noch mehr als 15 Monate entfernt sind, konzentrieren sich unsere großen Nachrichtensender wie besessen darauf.

Das ist äußerst bedauerlich, denn derzeit finden überall auf der Welt historische Veränderungen statt, aber die meisten Amerikaner sind sich dessen nicht einmal bewusst.

…

