Drehbuch-Update des Tiefen Staates: Trumps Verhaftung am Montag?

Es war der Meister der kontrollierten Oppositionsshow Alex Jones von Infowars.com, der gestern Abend berichtete, dass Trump möglicherweise am kommenden Montag, dem 31. Juli 2023, verhaftet wird und dann am Dienstag oder Mittwoch vor einem Gericht in Washington DC erscheinen muss. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Der Grund, warum es Washington DC sein wird, hat mit Trumps angeblicher Veruntreuung von Dokumenten aus DC nach seinem Rücktritt als Präsident zu tun.

Eine Verhaftung und ein Prozess müssen immer am Ort des Verbrechens stattfinden. Die Dinge entwickeln sich jetzt schnell, also ist es Zeit für ein Skript-Update.

Wie treue Leser inzwischen wissen, sehe ich Donald Trump in der Rolle des biblischen Antichristen. Das würde bedeuten, dass es wahrscheinlich einen Anschlag auf ihn geben wird.

Es bedeutet auch, dass man sich weitgehend an das Drehbuch hält, das sich während der Kreuzigungsgeschichte Jesu abspielte. In diesem Drehbuch erwartete ich die Freilassung eines in der Öffentlichkeit bekannten Verbrechers. Der Grund dafür ist, dass Pontius Pilatus in dieser biblischen Geschichte die Figur Barabbas freilässt und Jesus kreuzigen lässt.

Meine Vermutung war, dass Julian Assange die Rolle des modernen Barabbas spielen würde. Vielleicht muss ich diese Idee ändern und es wird Sam Bankman Fried sein, der Krypto-Milliardär, der bei den Zwischenwahlen 2022 der zweitgrößte Spender für die Demokratische Partei war.

Ohne zu sehr darauf einzugehen, was genau Bankman Fried eigentlich getan hat (denn es ist sowieso alles nur eine Seifenoper, die wir sehen), ist es wichtig zu wissen, dass eine Anklage gegen ihn diese Woche zurückgezogen wurde.

Es handelt sich also nicht um irgendeine Anklage, die fallen gelassen wurde, sondern genau um die Anklage, die die Finanzierung der Demokratischen Partei betrifft. (Angriff auf Trump, Freilassung von Assange, ein Alien-Invasions-Schwindel als Rettung für den Tiefen Staat – die PsyOp wird jetzt schnell beginnen)

Sam Bankman Fried hat am 28. März dieses Jahres eine Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar hinterlegt, um bis zur Verhandlung am 2. Oktober dieses Jahres nicht ins Gefängnis zu müssen.

Jetzt sieht es so aus, als würde Fried die Rolle des Barabbas spielen und möglicherweise von Joe Biden (dem modernen Pilatus) begnadigt werden, indem das Justizministerium die Anklage einfach fallen lässt.(Wo sind die Vorhersagen? Entlarvung des Tiefen Staates, Ende der NATO, Ende der EU, die Türkei als Herrscher über Europa)

Das ist Kaffeesatzleserei, aber die erste Anklage wurde bereits fallen gelassen. Auf jeden Fall sehen wir hier (wenn auch nicht wörtlich) eine Freilassung von Jesus gegen Barrabas, während Trump möglicherweise schon am Montag verhaftet wird.

300x250

Es ist schwierig, genau vorherzusagen, wie sich das Ganze nun entwickeln wird. Wenn wir nun den Pontius-Pilatus-Teil des Drehbuchs (die Freilassung von Barabbas) hinter uns haben, wären wir nun in dem Teil des Drehbuchs von Trumps Kreuzigung angelangt.

Es ist klar, dass dieses Drehbuch nicht wortwörtlich mit genau denselben Rollen besetzt ist. Schließlich war Barabbas ein Mörder, Sam Bankman Fried nicht. Jesus wurde gekreuzigt, und Donald Trump wird vermutlich auch nicht buchstäblich an ein Holzkreuz genagelt werden.

Was zählt, ist das „Opferritual“. Wenn Jesus das Lamm war, das für die Sünden des Volkes gestorben ist, dann ist in der gegenwärtigen Interpretation dieser Rolle nun Trump derjenige, der geopfert werden sollte.

300x250 boxone

Sollten wir das als eine bildliche Tötung durch das Schwert von Lady Justice oder als ein tatsächliches physisches Opfer betrachten? Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass Donald Trump nur dann die messianische Rolle übernehmen kann, wenn er eines physischen Todes stirbt und dann auf wundersame Weise von den Toten aufersteht.

Wer weiß, vielleicht folgt ja ein Attentat während seiner Reise nach Washington DC oder auf dem Weg zum Gerichtssaal. Ich habe keine Kristallkugel, aber möglicherweise stehen wir kurz vor einem solchen Attentat. Dass es sich dabei um einen Scherz handeln wird, spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Tat.

Wenn das geschieht, dann sind wir auch sehr nahe an der Invasion der Außerirdischen und damit sehr nahe an der Inbetriebnahme der großen Plasmakuppel, die die Lichtshow liefern wird, für die die Invasion der Außerirdischen als Tarnung dienen soll. Wir sind dann auch sehr nahe am Phoenix-Phänomen und damit sehr nahe an der Kreuzigung und Auferstehung des Antichristen.

Kurzum: Es scheint, als kämen wir dem Ende des Drehbuchs immer näher.

Biden-Bestechungsskandale harte Beweise – wir kommen einer Alien-Invasion näher PsyOp

Das nachstehende Interview von Senator Ted Cruz mit dem Mitglied des US-Repräsentantenhauses James Comer gibt einen Einblick in den Stand der Skandale um Joe Biden und seine Familie, die offenbar in die Wäsche von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe verwickelt sind.

Diese Informationen stammen aus Berichten einiger Großbanken wie JP Morgan Chase und vielen anderen, bei denen mehr als 170 Berichte über ungewöhnliche Transaktionen eingegangen sind. All dies folgt auf die Enthüllungen über den Laptop von Hunter Biden, dessen Textnachrichten und Tonaufnahmen eine klare Verbindung zu diesen Bestechungspraktiken herstellen und die notwendigen Skandale im Zusammenhang mit Hunters sexuellen und Drogeneskapaden aufdecken.

If Joe Biden took bribes—he should be impeached, removed, and thrown in jail. pic.twitter.com/eMyhtKtxG1

Couple interesting notes from James Comer on Ted Cruz’s podcast:

1. “I think Joe Biden has been selling access to our enemies for DECADES.”

2. Obama knew about it and that’s why he didn’t want Joe to run.

Decades!

Obama was right. Now they are f*cked 😎 pic.twitter.com/cmQro3mMKu

— TheStormHasArrived (@TheStormRedux) July 24, 2023