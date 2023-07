Ein freimaurerisches Ritual: Obamas (der Antichrist?) persönlicher Koch in Martha’s Vineyard ertrunken

Teile die Wahrheit!

Der offiziellen Geschichte zufolge kämpfte ein männlicher Paddleboarder am Edgartown Great Pond auf Martha’s Vineyard darum, über Wasser zu bleiben, und ging dann in der Nähe von Turkeyland Cove unter. Von Joachim Bartoll

Die Behörden reagierten am Sonntagabend um 19:46 Uhr, fanden die Leiche jedoch erst am Montag um 10:00 Uhr. Die Leiche wurde als Tafari Campbell identifiziert, der Chefkoch des Weißen Hauses während der Präsidentschaft von Barack Obama und jetzt der persönliche Koch der Obamas.

Während es in der Geschichte um das Opfer von Campbell geht, dreht sich in dieser Geschichte alles um Barack Obama.

Barack Obama ist in ihrem Buch der Offenbarung als der Antichrist bekannt, und sie fanden und identifizierten Campbells Leiche am 24. Juli, genau 11 Tage vor Obamas Geburtstag (4. August).

Beide Männer sind schwarz und spielen mit ihrer Vorliebe für Rassismus (und Spott). (Auf Wiedersehen alte Welt, auf zur NWO: ES LEBE DIE AGENDA 2030!!! (Video))

Schwarz = 11

Biest = 11 (Obama, das Biest, der Antichrist)

Campbell wurde am Montag, dem 24. Juli, einem Tag mit ihrer jesuitischen 56 -Datums-Numerologie gefunden. Und denken Sie daran, Obama hat die 56. Wahl gewonnen.

24.07.2023 = 7 + 2+4 + (20) + (23) = 56

Tafari Campbell = 56

Black Lives Matter = 56 (Schwarz, der Rassismus, Spott)

Freimaurerritual = 56 (was es ist)

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Freimaurer = 56

Der 24. Juli war 11 Monate und 20 Tage nach Obamas letztem Geburtstag, wie 112 , da man in der Numerologie die Nullen weglassen kann, da sie keinen Wert haben.

300x250

Von allen Dingen, die einen Mann „möglicherweise“ töten könnten, war Campbell angeblich beim Paddeln, als er starb.

Paddleboarding = 112

Natürlich wurde der ehemalige Chefkoch des Weißen Hauses an einem Tag mit vollständiger 74 -Datums-Numerologie gefunden und identifiziert, was darauf hindeutet, dass Obama in einem weiteren freimaurerischen Tötungsritual Luzifer, der Antichrist, war.

24.07.2023 = 7 + 24 + 20 + 23 = 74

300x250 boxone

Luzifer = 74

Freimaurer = 74

Töten = 74

Chefkoch des Weißen Hauses = 74

Und der 24. Juli hatte auch eine vollständige Datumsnumerologie von 38 , die Zahl der Morde und Tötungen, und auch wieder die von Luzifer.

24.07.2023 = (7) + (24) + 2+0+2+3 = 38

Luzifer = 38 (wieder)

Barack ist Satan = 38

Töten = 38 (wieder)

Mord = 38

Tod = 38

RIP = 38

Der 24. Juli kam auch mit einer kurzen Datumsnumerologie von 18 , der mit dem Biest verbundenen Zahl, da 6 + 6 + 6 gleich 18 ist . Natürlich ist Barack gleich 18 , und das gilt auch für Freimaurer, was perfekt zu dem Ritual passt.

24.07.23 = 7 + 2+4 + 2+3 = 18

Barack = 18

Freimaurer = 18

Und um es noch deutlicher zu machen: Das gleiche kurze Datum kann auch als 36 berechnet werden, die Dreieckszahl von 666. Natürlich ergeben „Barack“ und „Masons“ nicht nur 18, sondern auch 36, richtig satanisch.

24.07.23 = (7) + (24) + 2+3 = 36

24.07.23 = 7 + 2+4 + (23) = 36

Barack = 36

Freimaurer = 36

Und das gilt auch für „IHS“, das griechische Monogramm von IHSOUS (Jesus) und das lateinische Akronym für Iesus Hominum Salvator (Jesus, Retter der Menschen), das vom Jesuitenorden verwendet wird.

IHS = 36, 18

Und natürlich ist der 24. Juli, wie in 7/24, einfach 7+24, wie in 31 . Passt perfekt zu den Obamas.

Obama = 31, 31

Was die Synchronizität im Drehbuch betrifft, so ereignete sich dieser Mord/Opfer am Edgartown Great Pond. Der perfekte Ort für einen Mord nach Zahlen.

Edgartown Great Pond = 207, 90, 90

Mord nach Zahlen = 207, 90, 90

Bei diesem freimaurerischen Ritual ging Campbell angeblich in der „Turkeyland Cove“ unter Wasser. Wie Sie wissen, ist Skull and Bones der größte freimaurerische Orden in den USA.

Turkeyland Cove = 202, 76, 59, 76, 185, 59, 1212

Skull and Bones = 202, 76, 59, 76, 185, 59, 1212

Und auch hier passt „Paddleboarding“ perfekt zum Drehbuch.

Paddleboarding = 67

Menschenopfer = 67

Blutopfer = 67

Was die Astrologie betrifft, so stand Neptun (die römische Version des griechischen Poseidon, Gott des Meeres), der mit Wasser und Opfer in Verbindung gebracht wird, am 23. und 24. Juli im Zeichen der Fische , das er auch regiert.

Außerdem war Saturn, ihr Sonnengott, am 23. Juli gerade in das Zeichen der Fische eingetreten. Campbell starb im Wasser, inmitten der „Fische“.

Wieder haben wir ein freimaurerisches Ritual, das uns daran erinnert, dass Barack Obama immer noch auf der Weltbühne im Spiel ist.

Er gilt immer noch als Antichrist und wird höchstwahrscheinlich zurückkommen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 25.07.2023