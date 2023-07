Forscher deckt auf: Globalisten drängen Pädophilie in Bildungssystemen weltweit

Der Forscher David Sorensen hat aufgedeckt, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Vereinten Nationen (UN) sowie ihre globalistischen Partner wie die Bill and Melinda Gates Foundation und Planned Parenthood die Kontrolle über Bildungssysteme weltweit übernommen haben, um Pädophilie zu fördern.

Insbesondere versuchen diese Globalisten, Sex als ein grundlegendes Menschenrecht für Menschen jeden Alters, einschließlich Kinder, darzustellen.

Der Gründer der Website StopWorldControl.com und der Ministerien von Hope for Humanity sagten dem „Health Ranger Report“-Moderator Mike Adams, dass diese Agenturen und Organisationen bereits offizielle verbindliche Richtlinien an alle politischen Entscheidungsträger und Bildungsbehörden herausgeben, in denen sie angewiesen werden, jedes Kind zu schützen. Ab dem Alter von null Jahren ist es notwendig, einen Sexualpartner zu haben.

„Schulen müssen also sicherstellen, dass kleine Kinder sexuelle Handlungen ausüben und Sexualpartner haben“, sagte Sorensen. Ihm zufolge hat die WHO die Rutgers International Foundation sorgfältig ausgewählt, die in 27 Ländern tätig ist und über jahrzehntelange Erfahrung darin verfügt, prominente Pädophilie-Organisationen dazu zu drängen, ihre Agenda der Sexualisierung kleiner Kinder umzusetzen.

Um einen Hintergrund zu liefern, sagte der Forscher, dass eine andere Organisation Rutgers finanziert und sie von einem Mann gegründet wurde, der regelmäßig nach Asien reiste, um sich sexuell mit Sexsklaven zu beschäftigen.

Dieser Mann wurde ebenfalls für elf Monate inhaftiert, weil er einen Jungen missbraucht hatte.

„Kleine Kinder sind sexuelle Wesen, die Sexualpartner haben und so schnell wie möglich mit Sex beginnen müssen. Aus diesem Grund müssen Kindergärten und Grundschulen den Kindern beibringen, Lust und sexuelles Verlangen zu entwickeln, Masturbation zu lernen, gleichgeschlechtliche Beziehungen aufzubauen und Online-Pornografie zu nutzen und sie lernen verschiedene Sexualtechniken wie Oralsex.“ (Pädo-Kunstwerke: Sie verstecken sich vor aller Augen)

Diese paraphrasierte Zusammenfassung der offiziellen Richtlinien kann auf der Website von Sorensen gelesen werden. Weiter hieß es, dass Justizorganisationen Erklärungen abgeben, wonach Sex zwischen kleinen Kindern und Erwachsenen legalisiert werden sollte, während Medien und politische Parteien die Akzeptanz von Pädophilie als „normale sexuelle Orientierung“ fordern.

Adams, der Gründer von Brighteon.com und NaturalNews.com , war völlig entsetzt über die Informationen seines Gastes. Aber wirklich ahnungslos war er nicht, denn er und sein Team berichten seit über zwei Jahrzehnten über entsprechende Geschichten.

„Wenn die Vereinten Nationen ein Land besetzen, geht es sofort um Menschenhandel, Handel, Sexsklaven, die Entführung von Kindern und die Entführung von Frauen, die sie an wohlhabende Menschen irgendwo auf der Welt verkaufen“, sagte der Health Ranger.

„Die Vereinten Nationen sind also im Grunde eine riesige Menschenhandelsorganisation.“

300x250

Adams wies auch darauf hin, dass die WHO sich für Pädophilie und Pflege ausgesprochen habe und Genitalverstümmelungen ein Teil davon seien.

Sorensen stimmte zu und fügte hinzu, dass die globalistische Kabale hochtalentierte und psychologisch geschulte Spezialisten einstellt, die mit Worten spielen, sodass die meisten Menschen mitmachen würden, weil sie es wie das Schönste, Wundervollste und Humanistischste klingen lassen.

Das Weiße Haus wurde dafür kritisiert, dass es während einer LGBT-Veranstaltung die Progress-Pride-Flagge inmitten von zwei Old-Glory-Flaggen drapierte

An anderer Stelle in der Show brachte Adams zur Sprache, dass das Weiße Haus von Präsident Joe Biden höchstwahrscheinlich gegen den US-Flaggenkodex verstoßen habe, indem er die LGBT-Flagge in der Mitte des Balkons des Weißen Hauses positioniert habe, flankiert von zwei Old-Glory-Bannern.

300x250 boxone

Die Biden-Regierung beschrieb die Veranstaltung am 10. Juni, die auf dem South Lawn der 1600 Pennsylvania Avenue stattfand, als „die größte LGBT-Feier, die das Weiße Haus veranstaltet“.

Der offizielle Twitter-Account von Präsident Joe Biden schrieb am Tag der Veranstaltung: „Heute sendet das Volkshaus – Ihr Haus – eine klare Botschaft an das Land und die Welt: Amerika ist eine Nation des Stolzes.“

„Ist das nicht eine Behauptung der pädophilen Herrschaft über die Vereinigten Staaten von Amerika?“ fragte Adams Sorensen. Der Podcast-Gast bejahte dies und sagte, dass diese Menschen alles von der Zeit, als viele Länder noch keine christlichen Nationen waren, rückgängig machen wollen.

„Und so begannen sie mit ihrer Gedankenkontrolloperation, um alles rückgängig zu machen, und sie wollen im Wesentlichen die alten Schrecken von vor Jahrhunderten herbeiführen.

Sie wollen jede Nation unter dem Vorwand der Inklusion wieder in dieselben dämonenverehrenden Nationen der dunklen Seite verwandeln,“ und fügte hinzu, dass die Mainstream-Medien eine große Rolle bei der „Gehirnwäsche“ von Menschen spielen, damit sie denken, dass die „Woke“- und LGBT-Ideologien normal seien.

Adams erwähnte auch, dass Associated Press einen neuen Styleguide erstellt habe, der Journalisten in ganz Amerika anweist, Transgenderismus nicht als Ideologie, sondern lediglich als den Normalzustand von allem zu bezeichnen.

„Jeder, der Transgenderismus ablehnt, gilt als Extremist oder Radikaler, aber jeder, der Pädophilie, Grooming, Kindervergewaltigung und Kinderverstümmelung fördert, ist laut AP ganz normal“, sagte er.

Jugendamt stoppt „Sex-Spiele“ im Kindergarten

Es waren befremdliche Pläne der Kindergärten der Arbeiterwohlfahrt im deutschen Hannover: Für die Kinder sollten “Erkundungsräume” für “sexuelle Spiele” geschaffen werden. Das Jugendamt hat dies nach dem Protest vieler Eltern nun verhindert.

Das pädagogische Konzept muss jetzt überarbeitet werden, es gefährde nach Auffassung der Behörde in dieser Form das Kindeswohl und habe keinen Bestand. Auch nach einem Bericht im eXXpress gingen die Wogen über die Pläne hoch. In Kindergärten der roten Arbeiterwohlfahrt (AWO) sollten “Sex-Spielwiesen” für kleine Kinder errichtet werden. Jeweils sollte ein Ruheraum für “Doktorspiele” eingerichtet werden, weil “die Kinder ein Interesse am Erkunden des eigenen Körpers oder auch von anderen Kindern haben”, zitierten wir bereits aus einem Brief an die Eltern der Kleinen. Arbeitshilfe wird überprüft

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 05.07.2023