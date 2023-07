Geimpfter Moderator kippt live im TV um – geimpfter Basketballer mit Herzstillstand im Krankenhaus (Video)

Der vollständig geimpfte 18-jährige Sohn von LeBron James wurde nach einem Herzstillstand sofort ins Krankenhaus eingeliefert.

Bronny James, ein fitter und gesunder junger Basketballspieler der University of Southern California, trainierte gerade an der Universität, als er einen Herzinfarkt erlitt.

Der 18-jährige Sportler wurde ins Krankenhaus gebracht und sofort auf die Intensivstation gebracht. Er wurde inzwischen von der Intensivstation entlassen und befindet sich in einem stabilen Zustand.

„Gestern erlitt Bronny James beim Training einen Herzstillstand“, sagte ein Sprecher der Familie gegenüber TMZ Sports.

„Das medizinische Personal konnte Bronny behandeln und ins Krankenhaus bringen. Er ist jetzt in einem stabilen Zustand und liegt nicht mehr auf der Intensivstation. Wir bitten um Respekt und Privatsphäre für die Familie James und werden die Medien aktualisieren, sobald es weitere Informationen gibt.“

Lebron James bestätigte zuvor, dass er und seine Familie den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten. (So entfernen Sie Graphen-Nanobots, die von COVID-Geimpften auf Ungeimpfte übertragen werden, aus dem Körper)

Im September 2021 sprach James beim Medientag der Los Angeles Lakers und sagte, dass er trotz früherer Skepsis gegenüber dem Impfstoff „nachdem ich meine Nachforschungen und ähnliches angestellt hatte, das Gefühl hatte, dass er nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und meine Freunde am besten geeignet sei. Deshalb habe ich mich dazu entschieden.“

„Bronny James ist das neueste Opfer des Impfstoffs“, schrieb Coach Buck Nekkíd, eine Radiomoderatorin von Fox Sports 1, auf Twitter.

Twitter-Nutzer @kayceeflowz schrieb: „In welchem ​​Alter hatte Bronny einen Herzstillstand? Etwas stimmt nicht. Wir alle wissen, dass es an den Impfstoffen liegt.“

In ähnlicher Weise schrieb der Twitter-Nutzer Chris Majchrzak : „Ist Bronny James geimpft? Das kommt überall in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt immer wieder vor und ist nicht normal. Es mehren sich die Beweise: C19-Impfstoffe sind NICHT sicher.“

Elon Musk vermutete auch, dass die Gesundheitsangst von Bronny James möglicherweise mit dem Covid-Impfstoff zusammenhängt. (Entvölkerungsagenda: COVID-Impfungen verursachten mehr als 13 Millionen Todesfälle und „seltene“ Krankheit)

„Wir können dem Impfstoff nicht alles zuschreiben, aber wir können ihm auch nichts zuschreiben.“ sagte Elon Musk in einem Tweet. „Myokarditis ist eine bekannte Nebenwirkung. Die Frage ist nur, ob es selten oder häufig vorkommt.“

Völlig geimpfte Premier-League-Legende, die Impfungen öffentlich propagierte, bricht live auf Sendung zusammen

Der vollständig geimpfte ESPN-Analyst und ehemalige Torhüter der Premier League, Shaka Hislop, brach am Sonntag live in der Sendung zusammen und war damit der jüngste von einer erstaunlichen Anzahl von Profisportlern, die in den letzten zwei Jahren zusammengebrochen sind und von denen viele plötzlich gestorben sind.

Hislop sprach live auf Sendung, um eine Vorschau auf das Saisonvorbereitungsspiel zwischen den Fußballgiganten AC Mailand und Real Madrid im Rose Bowl in Los Angeles zu sehen. Er hatte ein leichtes Lächeln im Gesicht, als er zu schwanken begann, bevor er nach vorne in Richtung seines langjährigen ESPN-Kollegen Dan Thomas zusammenbrach.

Das Videomaterial zeigt, dass Thomas in dem beunruhigenden Moment, der live im Fernsehen übertragen wurde, sehr schnell um Hilfe rief.

Natürlich gab es unmittelbare Sorgen um Hislop, einen 54-Jährigen bei guter Gesundheit, der in seiner langen Karriere als Torwart sowohl England als auch Trinidad und Tobago auf internationaler Ebene vertrat.

Im August 2021 nutzte Hislop seinen Einfluss, um alle Fußballfans dazu aufzufordern, sich mit den experimentellen Covid-Impfungen impfen zu lassen.

Während der Halbzeitpause kam ein nervöser, aber erleichtert wirkender Thomas wieder auf Sendung, um alle Befürchtungen zu zerstreuen und den Zuschauern zu versichern, dass Hislop sich hinter den Kulissen erholte.

„Halbzeit dann hier im Rose Bowl: AC Mailand 2, Real Madrid null. Aber das ist natürlich völlig zweitrangig im Vergleich zu dem, was vor dem Spiel passiert ist“, sagte Thomas.

„Natürlich ist mein Kumpel Shaka nicht hier, aber so wie es aussieht, sind es gute Nachrichten.

Er ist bei Bewusstsein, er redet, ich glaube, ihm ist das Ganze ein wenig peinlich, er hat sich überschwänglich entschuldigt. Kein Mann, der es mag, wenn die Leute viel Aufhebens um ihn machen.

Natürlich ist es viel zu früh, um irgendeine Diagnose zu stellen, aber wichtig ist, dass Shaka bei Bewusstsein ist und wir auch mit seiner Familie gesprochen haben.

Wir haben mit seiner Frau gesprochen und alles sieht in Ordnung aus, Shaka. Vielen Dank für all Ihre Liebe und so wie es aussieht, sieht es so aus, als ob es ihm gut gehen wird.“

Sportler-Schädigung nach Impfkampagne geht weiter

Spitzensport auszuüben war in den vergangenen beiden Jahren praktisch nur mehr für „vollständig“ Geimpfte möglich, also zunächst mit zwei und dann mit drei Spritzen. Die Folgen sind noch immer erkennbar und werden es leider noch lange bleiben.

Es vergeht kein Tag, wo nicht jemand „plötzlich und unerwartet“ verstirbt oder die Karriere wegen gesundheitlicher Schäden beenden muss.

Die meisten Medien berichten zwar darüber, immerhin geht es um Celebrities, aber die Ursachen werden gekonnt ignoriert, Impfung und die Schäden davon sind kein Thema.

Über zwei solcher Fälle bin ich heute gestolpert in einem Sportresort einer Tageszeitung:

Auffällig daran, dass die Biathlon Star-Sportlerin unter Herzproblemen, das männliche Eishockey-Talent aber unter Thrombosen litt. Frauen sind eher von Thrombosen, Männer häufiger von Herzproblemen betroffen. Diese beiden Verletzungen sind zwar häufig, aber ohnehin nur zwei unter Hunderten.

Beim Eishockey-Spieler traten mehrere Thrombosen auf, die ihn zur Beendigung der Karriere bereits mit 20 Jahren zwangen. Eine Gefährdung in dieser Altersgruppe offenbar ohne Vorerkrankungen bei einer Corona-Infektion kann so gut wie ausgeschlossen werden, die Impfung wurde daher entgegen dem wichtigsten Grundsatz medizinischer Ethik – „zuerst nicht schaden“ – erzwungen.

Dieser eherne Grundsatz medizinischer Ethik wurde durch WHO, Zulassungsbehörden, Ärztekammern und Impfärzte flagrante verletzt. Ebenso durch die „Ethikkommissionen“ und deren Mitglieder, die jetzt eine „Aufarbeitung“ der Vorfälle leisten sollten.

Thrombosen können mehrere Ursachen haben. Die injizierte Impf-Flüssigkeit wird bei Sportlern mit gut durchbluteten Oberarm Muskeln besonders rasch über die Blutbahnen im Körper verteilt.

In Kapillaren, wo das Blut sehr langsam fließt, können die Spikes sehr leicht in die Endothelzellen der Gefäßwände eindringen und beginnen sich dort zu vermehren. Das Immunsystem erkennt das und zerstört die Zellen.

Diese Verletzungen werden durch Blutplättchen verschlossen. Dabei kann es zu Mikrothromben, Thrombosen oder Thrombozytoponien kommen. Oder es entstehen Vernarbungen, die in einem Herzmuskel nicht mehr verheilen können.

Die Spikes verschwinden nicht, vor allem nach Gabe mehrfacher Dosen, sie sind über Monate und Jahre im Gewebe des Herzens oder anderen Organen nachweisbar. Ebenso wie Lymphozyten, die im Herzmuskel nichts zu suchen haben. Das berichten Pathologen.

Autoimmunreaktionen kommen noch als weitere Schadvektoren dazu – das Immunsystem wurde durch die wiederholte Spikeproduktion in Zellen darauf trainiert körpereigene Zellen anzugreifen.

Ein anderer Mechanismus, wie es zu Thrombosen kommen kann, wären erhöhte Homocystein Spiegel im Blut. Homocystein entsteht bei Methylierungsvorgängen durch S-Adenosyl-Methionen bei sehr vielen biochemischen Prozessen im Körper, wie etwa Stoffwechsel der Hormone, DNA-Stoffwechsel oder Biosynthese von Cholin und Kreatinin.

Für den Abbau von Homocystein sind zwei B-Vitamine, Folsäure und B12 unabdingbar. Alternativ erfolgt der Abbau in der Leber entweder durch Umwandlung in Methionin durch Übernahme einer der drei Methylgruppen von Trinmethylglycerin oder durch einen kompletten Abbau über einen relativ komplizierten Prozess.

Dieser Homoystein Stoffwechsel braucht einige Enzyme, deren Produktion durch Ablagerung der Spike in den Ribosomen be- oder verhindert wird, wie die japanische Studie bei nach Impfung verstorbenen Krebspatienten gezeigt hat.

Ein gestörter Homocystein Stoffwechsel ist nicht leicht wieder in Gang zu bekommen und führt zu Thrombosen.

Wäre von WHO, Zulassungsbehörden und Ethikommissionen der wichtigste Grundsatz medizinischer Ethik – „zuerst nicht schaden“ – beachtet worden, könnten die beiden noch ihren Sport ungehindert ausüben.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 26.07.2023