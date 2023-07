Gesundheit: Curcumin ist bei fast allen Krebsarten von Vorteil

Teile die Wahrheit!

Curcumin – ein Derivat von Kurkuma und das Pigment, das dem Currygewürz Kurkuma seine gelb-orange Farbe verleiht – wurde ausführlich erforscht. Es scheint bei nahezu jeder Krebsart universell einsetzbar zu sein und verfügt von allen Nährstoffen über die evidenzbasierteste Literatur, die seinen Einsatz gegen Krebs unterstützt.

Es hat die Fähigkeit, die genetische Aktivität und Expression zu modulieren, indem es sowohl Krebszellen zerstört als auch eine gesunde Zellfunktion fördert.

Untersuchungen haben auch gezeigt, dass es synergetisch mit bestimmten Chemotherapeutika wirkt und die Eliminierung von Krebszellen fördert.

Die Vorteile von Curcumin bei der Tumorbehandlung

Von Dr. Joseph Mercola

Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen. Was wäre, wenn es ein sicheres, natürliches Kraut gäbe, das bei fast jeder Krebsart wirken könnte?

Laut Dr. William LaValley, der den Großteil seiner klinischen Arbeit auf die Behandlung von Krebs konzentriert, könnte Curcumin – ein Derivat von Kurkuma und das Pigment, das dem Currygewürz Kurkuma seine gelb-orange Farbe verleiht – genau das Richtige für Sie sein. Es handelt sich um eine natürliche Verbindung, die eingehend erforscht wurde und zahlreiche gesundheitliche Anwendungsmöglichkeiten gefunden hat. (Gesundheit: Curcumin (Tumeric, Gelbwurz): Gegen Krebs ist doch ein Kraut gewachsen!)

LaValley wurde wie ich in Allgemeinmedizin ausgebildet, widmete jedoch viel Zeit dem Verständnis der biochemischen Prozesse, die die Gesundheit ernährungsphysiologisch unterstützen können.

1982 nahm er an einem Austauschprogramm in die Volksrepublik China teil, wo er aus erster Hand Erfahrungen mit den alten Praktiken der traditionellen chinesischen Medizin und Akupunktur sammelte.

„Eine der wichtigen Botschaften, die ich dort erfahren habe, war, dass Naturprodukte, natürliche Moleküle aus Pflanzen und Tieren, die bereits in der Natur vorkommen, von den Chinesen seit mindestens Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Jahren verwendet werden. Das hat meine Sicht auf die Welt der Medizin tiefgreifend verändert“, sagt er.

Ich kehrte zum Medizinstudium zurück und überlegte danach, wie ich die Perspektive der herkömmlichen pharmazeutischen Verabreichung sowie der Verabreichung von Naturextrakten und Naturprodukten integrieren könnte.

Curcumin hat eine starke Antikrebsaktivität

Im Jahr 2005 nahm er sich eine 75-prozentige Auszeit von der klinischen Praxis, um sich in die Wissenschaft der Molekularbiologie, insbesondere der Molekularbiologie von Krebs, zu vertiefen.

Außerdem widmete er etwa 9.000 bis 9.500 Stunden dem Aufbau einer relationalen Datenbank aus der PubMed- Literatur zur Molekularbiologie von Krebs.

Eine wichtige Lektion, die er durch dieses Unterfangen gelernt hat, ist, dass das Verständnis der Molekularbiologie auf eine Reihe von Krankheiten und Symptomen angewendet werden kann, die in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben werden.

Dieses Wissen kann angewendet werden, indem PubMed und andere verwandte Datenbanken durchsucht und die relevanten beteiligten molekularen Pfade untersucht werden.

Wenn wir uns mit der Molekularbiologie der Krebspfade vertraut machen und erfahren, was die Beweise tatsächlich für die Wirkung von Naturproduktextrakten auf verschiedene relevante molekulare Ziele bei verschiedenen Krebsarten zeigen, erkennen wir, dass es tatsächlich eine ganze Reihe von Beweisen gibt, die die Verwendung verschiedener Moleküle unterstützen, Naturprodukte und Arzneimittel, die bereits zugelassen sind und die es schon seit langem gibt, können die krebshemmende Aktivität entlang dieses Signalwegs an diesem Ziel beeinflussen.

Das nennt man molekular gezielte Krebsbehandlung und wird heute in der Onkologie häufig praktiziert.

Was nicht weit verbreitet ist, ist die Verwendung der Naturstoffe für die molekular gezielte Antikrebsaktivität. Das stelle ich meinen Patienten zur Verfügung, weil die Evidenzbasis die Anwendung dieser Behandlungsempfehlungen nahelegt und unterstützt.

Curcumin – eine „universelle“ Krebsbehandlung?

Interessanterweise scheint Curcumin bei nahezu jeder Krebsart universell einsetzbar zu sein, was wirklich seltsam ist, da Krebs aus einer Vielzahl unterschiedlicher molekularer Pathologien besteht.

Man würde nicht unbedingt vermuten, dass es ein Kraut gibt, das für die meisten von ihnen wirken würde. LaValley erklärt, wie er zu diesem Schluss kam:

Ich habe mich noch einmal mit der Literatur befasst und mir angesehen, wie ich den Entscheidungsprozess und die Empfehlungen, die ich für die Behandlung gebe, aus der wissenschaftlichen Literatur unterstützen kann, einschließlich der Literatur, die sich mit der Behandlung von Menschen mit oralen Produkten wie Pharmazeutika oder Naturprodukten befasst .

Hier habe ich etwas über dieses Molekül namens Curcumin erfahren, bis hin zu seiner Verwendung bei Tieren und dann seiner Verwendung in Reagenzgläsern oder Petrischalen … Eines der erstaunlichen Dinge an Curcumin ist, dass dieses Molekül eine tiefgreifende entzündungshemmende Wirkung hat ist in vielen molekularen Zielen aktiv.

Es gibt Moleküle in den Zellen, und diese Moleküle interagieren auf bestimmten Wegen oder Spuren miteinander. Der Verkehr dieser Interaktion, die Signale, die bei diesem Informationsaustausch in den Molekülen übertragen werden, stellt viele verschiedene Ziele oder molekularspezifische Komplexe dar.

Wie LaValley erklärt, zeigen Studien immer wieder, dass das Endergebnis eine starke Antikrebsaktivität ist, unabhängig davon, ob das Curcumin-Molekül einen Anstieg des Verkehrs oder der Aktivität eines bestimmten molekularen Ziels oder eine Verringerung/Hemmung der Aktivität verursacht.

Darüber hinaus wirkt sich Curcumin nicht negativ auf gesunde Zellen aus, was darauf hindeutet, dass es selektiv auf Krebszellen abzielt. Untersuchungen haben auch gezeigt, dass es synergetisch mit bestimmten Chemotherapeutika wirkt und die Eliminierung von Krebszellen fördert.

Curcumin zerstört Krebs auf vielfältige Weise

Curcumin verfügt von allen Nährstoffen über die evidenzbasierteste Literatur, die seine Verwendung gegen Krebs unterstützt, einschließlich Vitamin D, das ebenfalls über eine solide Basis verfügt. Interessanterweise umfasst dies auch den Metaboliten von Curcumin und seinen Derivaten, die ebenfalls krebshemmend wirken.

Curcumin hat die Fähigkeit, die genetische Aktivität und Expression zu modulieren – sowohl durch die Zerstörung von Krebszellen als auch durch die Förderung einer gesunden Zellfunktion.

Es fördert auch die Anti-Angiogenese, was bedeutet, dass es die Entwicklung einer zusätzlichen Blutversorgung verhindert, die für das Wachstum von Krebszellen erforderlich ist.

Was seine Wirkung auf molekulare Signalwege betrifft, so kann Curcumin mehr als 100 davon beeinflussen, sobald es in die Zelle gelangt. Genauer gesagt wurde festgestellt, dass Curcumin:

Hemmen Sie die Proliferation von Tumorzellen Entzündungen reduzieren Hemmen Sie die Umwandlung von normalen Zellen in Tumorzellen Hemmen Sie die Synthese eines Proteins, von dem angenommen wird, dass es an der Tumorbildung beteiligt ist Helfen Sie Ihrem Körper, mutierte Krebszellen zu zerstören, damit sie sich nicht im ganzen Körper ausbreiten können Helfen Sie dabei, die Entwicklung einer zusätzlichen Blutversorgung zu verhindern, die für das Wachstum von Krebszellen (Angiogenese) erforderlich ist.

Warum ganzes Kurkuma unwirksam ist

Obwohl Kurkuma in Vollkorn etwas Curcumin enthält , ist im normalen Gewürz leider nicht genug Curcumin enthalten, um klinisch relevante Ergebnisse zu erzielen. Die Kurkumawurzel selbst enthält nur etwa 3 % Curcumin-Konzentration. Eine weitere große Einschränkung von Curcumin als Therapeutikum besteht darin, dass es schlecht absorbiert wird. Wenn es in roher Form eingenommen wird, nehmen Sie nur etwa 1 % des verfügbaren Curcumins auf.

„Die Naturproduktindustrie hat einen Standard mit einer Curcumin-Konzentration von 95 % entwickelt“, erklärt LaValley.

Ursprünglich, vor Jahren, war dies das, was wir den Patienten zur Verfügung stellten. Selbst bei oraler Einnahme einer 95-prozentigen Konzentration in einer Kapsel konnte nur 1 % davon absorbiert werden. Um Curcuminmengen in den Blutkreislauf zu bekommen, die für eine therapeutische Wirkung angemessen sind, mussten die Menschen große Mengen Curcumin einnehmen …

Beim Durchsuchen der Literatur habe ich herausgefunden, dass eine Möglichkeit, dies zu ändern und die Bioverfügbarkeit dramatisch zu erhöhen, tatsächlich darin besteht, Wasser zum Kochen zu bringen, diese Kapseln oder etwas Trockenpulver (ich verwende es teelöffelweise) hinzuzugeben und 10 bis 12 Minuten kochen lassen. Dadurch erhöht sich die Menge an in Wasser gelöstem Curcumin von 1 % auf etwa 12 %.

Bei dieser Menge handelt es sich um eine große Anzahl an Curcuminmolekülen, die jetzt in bioverfügbarer oder resorbierbarer Form vorliegen.

Dies ist zwar durchaus machbar, aber sehr umständlich und es muss sehr darauf geachtet werden, dass keine Flecken auf Ihrer Kleidung und Küchenoberflächen entstehen. Es handelt sich um ein Problem, das so schwerwiegend ist, dass man es als „Yellow-Kitchen-Syndrom“ bezeichnet, da es praktisch unmöglich ist, die Flecken zu entfernen. Tatsächlich ist Kurkuma ein ausgezeichnetes Färbemittel für Stoffe und verleiht ihnen eine gelb-orange Farbe.

Bequemlichkeit und Effizienz haben in späteren Jahren viele Veränderungen bei den Formen von Curcumin vorangetrieben. Da es sich um ein fettliebendes oder lipophiles Molekül handelt, enthalten viele neuere Präparate mittlerweile eine Art Öl oder Fett, was die Absorptionsfähigkeit und Bioverfügbarkeit verbessert.

Solche Präparate weisen typischerweise eine sieben- bis achtmal höhere Absorption auf als das rohe, unverarbeitete Trockenpulver mit einer Konzentration von 95 %. Es gibt auch neuere Retardpräparate, die LaValley bevorzugt und empfiehlt.

Der Zusammenhang zwischen Krebs und Insulinresistenz

Wenn Sie übergewichtig sind oder hohen Blutdruck, hohe Cholesterinwerte und/oder Diabetes haben, ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Insulin- und Leptinresistenz ein Faktor. Auch Insulin- und Leptinresistenz ist ein sehr häufiger Faktor bei Krebspatienten.

Aus meiner Sicht wäre eine ketogene Diät (mit oder ohne intermittierendes Fasten) eine umsichtige Behandlungsstrategie, um dieses zugrunde liegende Problem zu lösen. Sobald Sie Ihre Insulin- und Leptinwerte normalisiert haben, müssen Sie nicht unbedingt eine ketogene Diät einhalten , wenn Sie diese als zu restriktiv empfinden.

„Ich stimme Ihnen zu, dass eine ketogene Diät in vielen Fällen wirklich angemessen ist, wahrscheinlich in der überwiegenden Mehrheit der Fälle“, sagt LaValley.

Es ist wahrscheinlich schon seit 80 Jahren oder länger bekannt, dass solide Tumoren und einige der Blutkrebsarten zuckerliebend sind. Ein anderer Begriff ist, dass sie süchtig nach Zucker sind.

Ich verwende [einen] PET-Scan, um den Patienten zu zeigen, dass dies ein objektiver Beweis dafür ist, dass die Tumoren, die Sie in Ihrem Körper haben, zuckeraffin sind. Sie nehmen Zucker viel schneller auf als die anderen normalen gesunden Zellen. Ich möchte diese Botschaft deutlich machen, damit sie motiviert werden, ihre Ernährung auf eine geringe, kohlenhydratarme Aufnahme umzustellen, was dazu führt, dass ihr Körper zusätzliche Nährstoffversorgungsmoleküle, sogenannte Ketone, erzeugt …

Das bedeutet, dass wir versuchen, einen krebshemmenden Druck auf die Krebszellen auszuüben, indem wir die Menge an Zucker reduzieren, die leicht aufgenommen werden kann, indem wir den leicht verfügbaren Zucker in der Nahrung reduzieren und die Nährstoffreduzierung und Zuckerreduktion ausgleichen. durch die Erhöhung gesunder Fette.

Eine Proteinreduzierung kann für Krebspatienten nützlich sein

Es wäre auch ratsam, Ihre Proteinaufnahme zu beurteilen. Viele Amerikaner essen weit mehr Protein, als für eine optimale Gesundheit erforderlich ist.

Der Grund dafür ist, dass Ihr Körper überschüssiges Protein tatsächlich nutzen kann, um die Kohlenhydratproduktion anzuregen.

Überschüssiges Protein stimuliert auch die mTOR-Signalwege (Target of Rapamycin) bei Säugetieren, die für den Muskelaufbau nützlich sind, bei der Behandlung von Krebs jedoch schädlich sein können, da mTOR ein Signalweg ist, der die Zellproliferation erhöht. (Interessanterweise hemmt das Arzneimittel Metformin, das gegen Krebs wirkt, auch mTOR, und es stellt sich heraus, dass Curcumin eine sehr ähnliche Wirkung hat.)

Die Formel, die ich zur Einschätzung, wie viel Protein Sie möglicherweise in Ihrer Ernährung benötigen, empfehle, stammt vom Ernährungswissenschaftler Dr. Ron Rosedale und fordert 1 Gramm hochwertiges Protein pro Kilogramm magerer Körpermasse, also etwa ein halbes Gramm pro Pfund magerer Körpermasse Masse.

Wenn Ihre Körperfettmasse beispielsweise 20 % beträgt, beträgt Ihre Muskelmasse 80 % Ihres gesamten Körpergewichts. Wenn Ihr Gesamtgewicht also 200 Pfund beträgt; Sie würden dann 160 durch 2,2 dividieren, um Pfund in Kilogramm umzurechnen, und kämen auf 72,7 Gramm Protein.

Wenn Sie intensiv trainieren oder schwanger sind, können Sie in dieser Abbildung weitere 25 % oder weitere 18 Gramm hinzufügen, um Ihre Gesamtmenge auf 90 Gramm pro Tag zu erhöhen.

