Medwedew über Biden: „Sterbender Opa will Atom-Armageddon“ – „Weil wir keine Munition mehr haben“ (Video)

Die USA wollen umstrittene Streumunition an die Ukraine liefern. Putins Hardliner nutzt diese Meldung für seine nächste heftige Verbal-Attacke.

Ex-Russen-Präsident Dmitri Medwedew hat den Vereinigten Staaten vorgeworfen, einen Atomkrieg zu provozieren. Er droht mit einem dritten Weltkrieg!

Medwedew, einst Präsident Russlands, galt mal als Hoffnung des Westens auf liberale Reformen.

Heute ist er Vize-Sekretär des russischen Sicherheitsrats und seit Beginn des Ukraine-Kriegs der besonders forsche Hardliner von Kreml-Chef Wladimir Putin.

Immer wieder fällt er mit Drohungen gegen den Westen auf – jetzt geht er auf den senilen US-Präsidenten los.

► Bei Telegram schrieb Medwedew am Samstag über Joe Biden „Vielleicht hat der von kranken Fantasien geplagte sterbende Opa einfach entschieden, schön abzutreten, ein atomares Armageddon zu provozieren und die halbe Menschheit mit sich in den Tod zu reißen.“

Worauf der Hardliner abzielt: die umstrittene Zusage der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern.

Die werde – neben einem möglichen Nato-Beitritt des angegriffenen Nachbarlandes – zu einem dritten Weltkrieg führen, warnt Medwedew. Diese Drohung äußerte er nicht zum ersten Mal.

Die US-Zeitung Newsweek schreibt:

Medwedew griff das Thema in seinem letzten Beitrag am Samstag noch einmal auf, in dem er sich über den „schläfrigen, senilen Biden“ lustig machte, weil er während eines Genfer Gipfels mit Putin im Jahr 2021 gesagt hatte, er habe den russischen Forderungen nach einem Nichtbeitritt der Ukraine zur NATO nicht zugestimmt. (Medwedew: Der demente Westen treibt unsere kleine Welt auf den Dritten Weltkrieg zu)

Er sagte, Biden sei „schändlich aus Afghanistan geflohen“ und „um die Schande zu verbergen, hat er die Wirtschaft Europas ruiniert“. Obwohl unklar ist, was Medwedew damit meinte, machte sein Beitrag deutlich, dass er die Lieferung von „Hunderten Tonnen Waffen“ an die Ukraine verachtet.

„Jetzt, nachdem alle seine Ressourcen erschöpft sind, verspricht er Streumunition“ sowie die Aussicht auf eine NATO-Mitgliedschaft für Kiew, was, wenn es dazu käme, „einen Dritten Weltkrieg bedeuten würde.“

„Warum macht er das?“ Medwedew überlegte und schlug vor, dass die Antwort darin liege, dass es die Aufgabe „jedes amerikanischen Führers“ sei, „andere Länder zu dominieren und einzuschränken, insbesondere hartnäckige wie unseres.“

Das russische Außenministerium hatte zuvor die Lieferankündigung scharf kritisiert und eine „eklatante Offenbarung des aggressiven antirussischen Kurses der USA“ genannt.(Medwedew sieht drei Szenarien für Kriegs-Ende: Weltkrieg und Ukraine-Aufteilung als Optionen)

Die jüngste „Wunderwaffe“, auf die Washington und Kiew „ohne Rücksicht auf die schwerwiegenden Folgen“ für die Zivilbevölkerung setzten, werde aber keine Auswirkungen auf Moskaus „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine haben, erklärte Sprecherin Sacharowa.

Hintergrund: Die US-Regierung hatte am Freitag angekündigt, der Ukraine Streumunition zur Verteidigung gegen Russland zu liefern. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber US-Präsident Joe Biden habe sich entschieden, diesen Schritt zu gehen, sagte der nationale Sicherheitsberater Bidens, Jake Sullivan.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj dankte Biden und schrieb bei Twitter: „Ein rechtzeitiges, umfassendes und dringend benötigtes Verteidigungshilfspaket der Vereinigten Staaten.“

Tatsächlich ist die Lieferung auch unter Freunden der USA und der Ukraine umstritten.

Die Kriegstreiber der Nato wollte sie nicht offiziell kommentieren. Die Militärallianz habe keine einheitliche Haltung zum Thema Streumunition, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Brüssel.

Er verwies darauf, dass eine Reihe von Mitgliedsländern den internationalen Vertrag zur Ächtung dieser Munition von 2010 unterzeichnet haben, andere aber nicht.

„Streumunition wird im Ukraine-Krieg bereits auf beiden Seiten eingesetzt“, betonte Stoltenberg. Es gebe jedoch einen deutlichen Unterschied: Russland nutze sie in seinem „brutalen Angriffskrieg“ zur Invasion, während die Ukraine zur Selbstverteidigung darauf zurückgreife.

Großbritannien hält an seiner Ablehnung von Streumunition fest. Premierminister Rishi Sunak sagte am Samstag: „Das Vereinigte Königreich ist Unterzeichner einer Konvention, die Herstellung oder Nutzung von Streumunition untersagt – und wir raten von dem Einsatz ab“, sagte Sunak dem Nachrichtensender Sky News.

Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles sagte am Samstag laut dem TV-Sender RTVE: „Spanien steht fest zu seinen Verpflichtungen, die es für die Ukraine eingegangen ist, aber auch dazu, dass bestimmte Waffen und Bomben auf keinen Fall geliefert werden dürfen.“

Spanien sei der Auffassung, dass solche Waffen auch bei einer „legitimen Verteidigung nicht eingesetzt werden dürfen“, sagte Robles.

Die Bundesregierung hält sich mit direkter Kritik zurück. Regierungssprecher Steffen Hebestreit: „Wir sind uns sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben.“

Er fügte hinzu: „Wir sollten uns also auch noch einmal vergegenwärtigen, dass Russland in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits in großem Umfang Streumunition eingesetzt hat.“

Streumunition ist in mehr als 100 Ländern verboten. Sie setzt in der Regel viele kleinere Sprengsätze frei, die wahllos über ein größeres Gebiet hinweg töten können. Die Sprengsätze, die nicht explodieren, stellen für Jahrzehnte eine Gefahr dar.

Es gibt zwar eine internationale Übereinkunft, die Herstellung, Lagerung, Verwendung und Weitergabe von Streubomben verbietet. Die USA, Russland und die Ukraine gehören aber nicht zu den Unterzeichnern.

Kiew nennt fünf Grundsätze für Einsatz von Streumunition – Sacharowa lacht sie aus

Die Ukraine hat die Entscheidung der USA, dem Land Streumunition zu übergeben, begrüßt. Gemäß der UN-Charta habe die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung. Alle internationalen humanitären Konventionen, die das Land unterzeichnet und ratifiziert hat, sollen eingehalten werden, erklärte der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow auf seinem Twitter-Account.

Er behauptete, die Streumunition werde Kiew helfen, Gebiete „zurückzugewinnen“ und gleichzeitig das Leben ukrainischer Soldaten zu retten.

Der Minister nannte zudem fünf Grundsätze für den Einsatz von Streumunition durch die ukrainischen Streitkräfte, die die Ukraine ihren Partnern, darunter Washington, mitgeteilt habe. Resnikow zufolge lauten diese wie folgt:

Die Ukraine wird Streumunition nur zur „Rückeroberung“ einsetzen. Sie wird nicht auf offiziell anerkanntem russischem Territorium eingesetzt werden.

Die Streumunition soll nicht in städtischen Gebieten zum Einsatz kommen. Kiew beabsichtigt, sie nur an Orten zu verwenden, an denen russisches Militärgerät konzentriert ist.

Die ukrainischen Behörden wollen „strenge Aufzeichnungen“ darüber führen, wo Streumunition eingesetzt wird.

Gebiete, in denen diese Kampfmittel eingesetzt wurden, sollen später vorrangig entmint werden. Das ukrainische Verteidigungsministerium verspricht, dafür eine geeignete Rechtsgrundlage zu schaffen.

Kiew wird seine Partner über den Einsatz von Streumunition und deren Wirksamkeit informieren, „um einen angemessenen Standard für eine transparente Berichterstattung und Überwachung zu gewährleisten“.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezweifelte in einem Kommentar zu Resnikows Veröffentlichung, dass Kiew Aufzeichnungen über den Einsatz von Streumunition führen würde. Auf ihrem Telegram-Kanal fragte sie sich:

„Wem erzählt er das? Aufzeichnung und Rechnungslegung sind unter dem derzeitigen Kiewer Regime nicht Sache der Ukraine.“

Die USA hatten ihre Entscheidung, Streumunition an die Ukraine zu liefern, am 7. Juli bekannt gegeben. Washington sei sich dessen bewusst, dass diese Munition ein Risiko für die Zivilbevölkerung darstelle, weshalb die USA die Entscheidung hinausgezögert hätten, sagte der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan.

Die Lieferung von Streumunition sei eine vorübergehende Maßnahme, bevor die Produktion von konventioneller Artilleriemunition hochgefahren werde. Washington habe von Kiew die Zusicherung erhalten, dass Kiew die Streumunition „mit Vorsicht“ einsetzen werde, so Sullivan.

Er lehnte es ab, den Umfang der Lieferungen bekannt zu geben.

Die UNO hat sich gegen den Einsatz von Streumunition in der Ukraine ausgesprochen. Ihre Weitergabe an Kiew wurde von Deutschland und Österreich nicht unterstützt.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erinnerte an die Erklärung des Weißen Hauses vom vergangenen Jahr, in der der Einsatz von Streumunition als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet wurde. Moskau hatte zuvor wiederholt die westliche Militärhilfe für die Ukraine kritisiert.

Streumunition besteht aus Behältern, die sich in der Luft öffnen und eine große Anzahl kleinerer Geschosse, sogenannter Submunition, ausstoßen.

„Herr Präsident, warum jetzt Streumunition?“ – Biden antwortet unverblümt

Nach einer Rede zur Senkung der Gesundheitskosten und zum Verbraucherschutz am Freitag stellte eine Reporterin dem US-Präsidenten, der gerade den Saal verlassen wollte, die brennende Frage:

„Herr Präsident, warum jetzt Streumunition?“

Biden antwortete: „Weil wir keine Munition mehr haben“, und ging.

…

