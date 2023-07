Globalisten machen letzte Schritte zur Umsetzung des Great Reset: „Wenn die Leute es wüssten, würden sie es mit Entsetzen ablehnen!“

naturalnews.com berichtet:

Eines der wichtigsten Dinge, die derzeit passieren und die aufgrund der vielen Ablenkungen, die die Schlagzeilen in den Medien beherrschen, zu wenigen Menschen bewusst sind, ist das Bestreben der Globalisten, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen, alles Bargeld abzuschaffen und ein globales System der digitalen Identifikation für alle Menschen einzuführen.

Die Vereinten Nationen (UN) arbeiten mit Nachdruck daran, ein globales System der Tyrannei zu schaffen, in dem die Globalisten alles kontrollieren. Sie planen, dies zu erreichen, indem sie alle Regierungen, Geldsysteme und Lebensmittelversorgungsketten unter ihrer Autorität konsolidieren.

Was die Finanzkomponente betrifft, so hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) kürzlich einen „Entwurf“ vorgelegt, in dem die Schaffung eines „einheitlichen Hauptbuchs“ gefordert wird, das eines Tages das Eigentum an allen Vermögenswerten auf dem gesamten Planeten erfassen soll.

„In diesem Kapitel wird eine Blaupause für ein zukünftiges Geldsystem vorgestellt, das das Potenzial der Tokenisierung nutzt, um das Alte zu verbessern und das Neue zu ermöglichen“, heißt es in einem Abschnitt der Blaupause, der direkt von der offiziellen Website der BIZ stammt. „Die Schlüsselelemente des Konzepts sind CBDCs, tokenisierte Einlagen und andere tokenisierte Ansprüche auf finanzielle und reale Vermögenswerte.“

„Der Entwurf sieht vor, dass diese Elemente in einer neuen Art von Finanzmarktinfrastruktur (FMI) zusammengeführt werden – einem ‚Unified Ledger‘. Die Vorteile der Tokenisierung könnten in einem Unified Ledger in vollem Umfang genutzt werden, da die Abrechnung endgültig ist, wenn das Zentralbankgeld am selben Ort wie andere Forderungen aufbewahrt wird.“ (WHO-Chef machte kein Hehl aus seinen antidemokratischen Plänen für die Organisation)

Wer würde in einer solchen neuen Weltordnung überhaupt leben wollen?

Im Wesentlichen wird das neue globale Finanzsystem von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert und betrieben werden. Die BIZ stellt fest, dass „durch die Programmierbarkeit“ der Bedarf an „manuellen Eingriffen“ durch tatsächliche Menschen reduziert, wenn nicht sogar ganz beseitigt wird.

Wenn die Globalisten in der Lage sind, mit ihrem „Unified Ledger“ so viel Macht und Kontrolle über das Geld zu erlangen, werden sie auch in der Lage sein, das Eigentum an Vermögenswerten jederzeit mit einem einfachen Knopfdruck zu widerrufen.(Die 10 besten Möglichkeiten, sich auf die P(l)andemie vor der Wahl 2024 vorzubereiten, vor der die WHO und die CDC immer wieder alle warnen)

„Wenn Sie also ein wirklich böser Junge oder ein böses Mädchen sind, könnten sie einfach das Eigentum an allem, was Ihnen gehört, auf jemand anderen übertragen“, heißt es in einem Bericht.

Für „Notfälle“, die eintreten könnten, hat die UNO ebenfalls vorgesorgt. Auf dem bevorstehenden „Gipfel der Zukunft“ im September 2024 wird die UNO darauf drängen, globale „Notfall“-Befugnisse zu ergreifen, die ihr die totale Kontrolle über den Umgang mit der nächsten „Pandemie“ geben.

Der falsche Präsident Joe Biden ist rundum dafür, der UNO diese Art von Macht zu geben – und das praktischerweise nur zwei Monate vor den nächsten Präsidentschaftswahlen.

Der Pakt für die Zukunft enthält eine Bestimmung, die eine „Notfallplattform“ für die Vereinten Nationen schafft, wenn ein großer „globaler Schock“ eintritt“, heißt es in dem Bericht.

„Wenn es also eine weitere globale Pandemie, einen Weltkrieg, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch oder eine andere Art von weltweitem Notfall gibt, würden die Vereinten Nationen plötzlich allen sagen, was zu tun ist.“

Und dann ist da noch der Vorstoß einer globalistischen Organisation namens Arup Group, den privaten Autobesitz ganz abzuschaffen. Die mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) verbundene Organisation will auch alle Einfamilienhäuser abschaffen und alle Menschen dazu zwingen, in kompakten „15-Minuten-Städten“ zu leben.

„Die Stadtbewohner müssen sich auch weitgehend pflanzlich ernähren, das Fliegen weitgehend durch weniger energieintensive Formen des Langstreckentransports ersetzen, den Konsum von Kleidung und Textilien ändern und Elektronik und Haushaltsgeräte länger nutzen“, fordert die Arup Group.

Die Übernahme durch die Globalisierung findet nur statt, weil die Menschen sie zulassen.

Anwalt im Europaparlament: „Wenn die Leute es wüssten, würden sie es mit Entsetzen ablehnen!“

Der Schweizer Anwalt Philipp Kruse hat am 4. Juli vor dem Europäischen Parlament treffend dargelegt, warum die WHO, Gavi und die Europäische Kommission ein totalitäres Machtgefüge bilden.

Die medizinische Beraterin Wendy Mittemeijer schaute sich seine Rede an und fasste sie prägnant zusammen.

Warum ist die WHO eine totalitäre Machtstruktur? Der Generaldirektor kann auf Knopfdruck eine Gesundheitskrise ausrufen. Alles, was die WHO empfiehlt, wird später zur Pflicht. Es gibt keinen wirksamen Schutz der Grundrechte auf Länderebene.

Nur die WHO wird es erlaubt sein, darüber entscheidet, was „Wahrheit“ über ihre Gesundheit ist, einschließlich der bekannten Zensur, die wir schon kennen, die aber noch extremer und umfassender ausfallen wird. Es gibt keinen Korrektur- oder Kontrollmechanismus mehr. Sie könnten einfach ohne Bewertung mit dem Blödsinn weitermachen, so die Warnung.

Dies wird zur Folge haben, dass es Menschenrechtsverletzungen geben wird. Es wird keine Bewertungen oder Korrekturen und keine Gewaltenteilung mehr geben. „Allerdings wird dies nirgendwo in der Öffentlichkeit, in den Parlamenten oder in den Medien diskutiert.“

Wenn die Menschen das wüssten, würde dies massenhaft abgelehnt werden, sagte Kruse im Parlament.

Ein Kommentator bei Twitter bezweifelt jedoch, dass es die Massen interessiert. „In meinem Umkreis denken alle, dass es in Ordnung ist, und wenn die WHO vorschreibt, „holen Sie sich die nächste Injektion, nehmen Sie das Kind aus der Schule oder stecken sich wieder einen Stab in die Nase“, dann werde die Mehrheit dies tun“.

Übersetzung des Tweets:

Dafür haben also die erste und zweite Kammer bei den WHO-Abstimmungen gestimmt. Zumindest einige stimmten dafür.

Ein totalitäres System….

@Minister VWS

Bist du dumm oder tust du so, als wärst du dumm? Du wirst noch eine Weile bleiben, nicht wahr? Diese politische Position ist in Ordnung, um den letzten Punkt auf das Ich zu setzen.

Hier ist die Warnung des Europäischen Parlaments.

…

Video:

PublicDomain/naturalnews.com am 23.07.2023