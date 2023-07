Krisenvorsorge: Wie man sich auf einen Atomkrieg vorbereitet

Die jüngsten Ereignisse auf der ganzen Welt, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, haben bei den Menschen das Schlimmste befürchten lassen: einen Atomkrieg.

Obwohl ein Atomkrieg laut Experten immer noch unwahrscheinlich ist, kann selbst die entfernte Möglichkeit eines solchen Szenarios beunruhigend und beängstigend sein.

Wenn Sie einen Plan haben, was im Falle eines Atomkrieges zu tun ist, können Sie diese Angst etwas lindern, und es gibt Dinge, mit denen Sie schon heute beginnen können, sich darauf vorzubereiten.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Ihr Zuhause auf einen Atomkrieg vorbereiten, einen Sicherheitsplan für Sie und Ihre Familie erstellen und im Falle eines drohenden Atomangriffs reagieren können.

Eine nukleare Explosion überleben

Achten Sie auf die Nachrichtenmedien (nicht nur die Mainstreammedien!), um über einen bevorstehenden Angriff informiert zu werden. Wenn ein Atomangriff auf Ihre Region oder Stadt unmittelbar bevorsteht, werden die lokalen und nationalen Nachrichtenmedien über das Ereignis berichten.

Achten Sie auch besonders auf Warnsysteme für ballistische Raketen, die eine Warnung über Radio, Fernsehen oder sogar Textnachrichten senden. Hawaiis ballistisches Raketen-Bedrohungssystem ist ein gutes Beispiel für diese Art von Warnung.

Schon eine Vorwarnung von fünf bis sieben Minuten vor der Explosion reicht aus, um Maßnahmen zu ergreifen, die Ihr Leben retten.

Betreten Sie ein stabiles Gebäude und begeben Sie sich in die Mitte.

Im Falle eines Atomangriffs ist das Innere eines Gebäudes der sicherste Ort. Betreten Sie das Gebäude, sobald Sie die Sirene hören, auch wenn Sie vermuten, dass es sich um eine Übung handelt und sicher sein möchten, dass es sich um einen echten Alarm handelt. Begeben Sie sich in einen zentralen Raum und bleiben Sie dort.

Wenn Sie Wochen oder Monate im Voraus einen Atomkrieg planen, erstellen Sie einen Plan, wie Sie innerhalb von fünf Minuten nach einer Bombenwarnung zu einem großen, sicheren Gebäude gelangen. (Krisenvorsorge: Sommeraktion – Stromgeneratoren – diese Kraftpakete setzen neue Maßstäbe!)

Begeben Sie sich in einen unterirdischen Keller oder ein Erdgeschoss. Wenn möglich, bewegen Sie sich innerhalb des Gebäudes so tief wie möglich. Versuchen Sie vorzugsweise, einen Raum ohne Außenfenster oder -türen zu finden. Stehen oder sitzen Sie in der Mitte des Raumes und warten Sie, bis die Bombe einschlägt.

Wenn Sie sich nicht in der Nähe von Außenfenstern und -wänden aufhalten, verringert sich die Strahlungsmenge, die Sie erhalten.

Bleiben Sie nach der Explosion mindestens 30 Minuten drinnen. Wenn das Gebäude, in dem Sie sich befinden, nach der Bombenexplosion stehen bleibt, gehen Sie nicht sofort nach draußen.

Eine große Strahlungswelle wird vom Bombenort nach außen fegen. Es dauert mehrere Minuten, bis dieser radioaktive Niederschlag an Ihrem Standort ankommt. Bleiben Sie also drinnen (am besten noch unter der Erde), wo Sie vor der Strahlung relativ sicher sind.

Wenn Sie innerhalb der ersten Minuten nach der Explosion aussteigen, besteht die Gefahr, dass Sie durch die Strahlungswelle getötet werden.

Bleiben Sie 24 Stunden im Haus, um den schlimmsten Fallout zu vermeiden. In manchen Situationen ist dies möglicherweise nicht praktikabel (z. B. wenn das Gebäude teilweise zerstört wurde und nicht mehr sicher ist). Während Sie nach der Explosion 30 Minuten lang drinnen bleiben müssen, können Sie nach Ablauf dieser Zeit schnell in ein größeres, stabileres Gebäude umziehen, wenn sich im Umkreis von 1 ⁄ 4 Meile (0,40 km) eines befindet. Suchen Sie auch hier einen zentralen Raum oder Keller abseits von Fenstern auf. Sobald Sie sich in einem sicheren, stabilen Gebäude befinden, bleiben Sie dort bis zu 24 Stunden.

Achten Sie auf offizielle Anweisungen zum Zeitpunkt und zur Evakuierung. Verwenden Sie ein Radio, einen Fernseher oder Ihr Mobiltelefon, um offizielle Nachrichtenquellen zu überprüfen. Regierungsbeamte sollten die Öffentlichkeit über Möglichkeiten zur Evakuierung des verstrahlten Gebiets auf dem Laufenden halten. Sie erhalten außerdem Informationen zu Stadtteilen, die stark verstrahlt sind und gemieden werden sollten.

Wenn Sie kein Radio oder Telefon dabei haben, versuchen Sie, ein öffentliches Gebäude zu finden, das über ein Telefon oder einen Fernseher verfügt.

Zusammenstellen eines Überlebenskits für den Atomkrieg

Stellen Sie in Erwartung eines Atomkriegs Überlebensausrüstungen zusammen. Suchen Sie sich einen stabilen Rucksack und füllen Sie ihn mit Überlebensgegenständen. Dazu gehören: 2 Liter Wasser, verpackte Lebensmittel, eine Taschenlampe, Karten, Streichhölzer und ein batteriebetriebenes Radio. Packen Sie außerdem alle verschreibungspflichtigen Medikamente, die Sie einnehmen, eine Handvoll Bargeld und ein Erste-Hilfe-Set ein.

Wenn Sie diese Artikel bereits zusammengebaut und in einer Tasche haben, sparen Sie Zeit, wenn Sie Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz schnell evakuieren müssen.

Packen Sie Tiernahrung und zusätzliches Wasser in ein Überlebensset, wenn Sie Haustiere haben. Wenn Sie Hunde oder Katzen haben, fügen Sie Ihrem Überlebenspaket einen Monatsvorrat an deren Futter hinzu. Während Dosen mit Konserven im Rucksack weniger Platz beanspruchen, wiegen sie auch zwei- bis dreimal so viel wie eine Tüte Trockenfutter. Packen Sie zusätzlich 1 Liter (0,26 US-Gallonen) Wasser pro Haustier ein.

Wenn Sie während eines Atomkriegs Ihr Zuhause verlassen müssen, ist es leider nicht möglich, kleine Haustiere wie Fische oder größere Haustiere wie Pferde mitzunehmen.

Nehmen Sie einen Schlafsack oder eine warme Decke mit. Im Falle einer Evakuierung infolge eines Atomangriffs oder Atomkrieges kann es sein, dass Sie gezwungen sind, die Nacht in einer improvisierten Unterkunft oder sogar im Freien zu verbringen. Bereiten Sie sich auf diese Situation vor, indem Sie eine warme Woll- oder Fleecedecke oder einen Schlafsack in Ihre Überlebensausrüstung packen. Wenn Sie eine große Überlebensausrüstung haben möchten, packen Sie auch ein 2-Personen-Zelt ein.

Wenn Sie in einem kühlen nördlichen Klima leben, planen Sie, mehr als einen Schlafsack oder eine Decke für jede Person in Ihrer Familie mitzubringen.

Bringen Sie komplette Wechselkleidung und eine warme Jacke mit. Wenn Ihr Zuhause durch einen Atomkrieg zerstört wird oder Sie für längere Zeit evakuiert werden, müssen Sie zusätzliche Kleidung dabei haben.

Packen Sie 2 Paar Unterwäsche und Socken, eine robuste Hose, ein dickes Hemd und einen Hut ein. Bringen Sie außerdem je nach Klima ein Paar Outdoor-Schuhe mit, z. B. Schneestiefel oder Wanderstiefel.

Wenn Sie in einem kalten Klima leben, packen Sie entsprechend. Planen Sie beispielsweise ein, zwei Pullover und einen dicken Parka mitzubringen.

Erstellen Sie zwei weitere Survival-Kits für Ihr Auto und Ihr Zuhause. Um optimal vorbereitet zu sein, bereiten Sie 3 identische Survival-Kits vor. Bewahren Sie 1 bei Ihnen zu Hause, 1 in Ihrem Fahrzeug und 1 an Ihrem Arbeitsplatz auf. Dadurch können Sie unabhängig von Ihrem physischen Standort auf einen Atomangriff oder den Ausbruch eines Atomkriegs vorbereitet sein.

Wenn es beispielsweise während der Arbeit zu einem Atomangriff kommt, müssen Sie nicht zu Ihrem Haus zurückfahren, um die Überlebensausrüstung zu holen.

Vorbereiten Ihres Zuhauses

Vor einem Atomkrieg sollten Sie sich mit Wasser in Flaschen eindecken . Im Falle eines groß angelegten Atomkrieges würden öffentliche Wasserreservoirs (und andere Vorräte) durch Strahlung verseucht werden.

Um das Trinken von verstrahltem Wasser zu vermeiden, benötigen Sie einen großen privaten Vorrat. Kaufen Sie über einen Zeitraum von mehreren Monaten mindestens 300 Gallonen (1.100 l) sauberes Wasser pro Person in Ihrem Haushalt (oder füllen Sie es zu Hause ab).

Abhängig davon, wie viel Wasser Sie und Ihre Familienangehörigen zum Duschen und Reinigen verwenden, reicht diese Menge für etwa 250 Tage.

Kaufen Sie verpackte Lebensmittel für mehrere Monate. Alle Nutzpflanzen und Tiere, die der Strahlung ausgesetzt sind, werden entweder sterben oder vollständig bestrahlt werden, und alle daraus gewonnenen Lebensmittel werden ebenfalls bestrahlt. Selbst wenn Sie sich keine Sorgen über bestrahlte Lebensmittel machen, besteht eine gute Chance, dass der Großteil der vorhandenen Lebensmittelvorräte in einem Atomkrieg zerstört wird.

Besuchen Sie zur Zubereitung regelmäßig Ihren örtlichen Supermarkt und decken Sie sich mit verpackten und haltbaren Lebensmitteln ein. Dazu gehören Dinge wie:

Dosen Thunfisch, Suppe und Bohnen

Dosen Gemüse

Versiegelte Pakete mit gefrorenem Fleisch

Versiegelte Tüten mit Chips, Brezeln und anderen Snacks

Versiegeln Sie Fenster und Türen , indem Sie sie mit Plastikfolie abkleben. Wenn Sie zu Hause sind und Angst vor Atomexplosionen haben – oder wenn bereits ein Atomkrieg im Gange ist – schneiden Sie mehrere große Plastikmüllsäcke auseinander.

Befestigen Sie die Plastiktüten mit Kreppband an der Innenseite der Fenster Ihres Hauses. Das Anbringen von Plastikfolie an der Innenseite der Fenster schützt Sie, falls der Luftstoß einer Atombombe das Glas zerbrechen und Scherben nach innen fliegen lassen sollte.

Das Abkleben von Plastik bietet auch einen begrenzten Schutz vor radioaktivem Niederschlag nach einer Atomexplosion.

Schalten Sie die Klimaanlage Ihres Hauses aus, sobald es zu einem Atomschlag kommt. Klimaanlagen und andere Formen der Wohnungslüftung bringen Luft von außen in die Wohnung. Wenn innerhalb von 1–2 Meilen (1,6–3,2 km) von Ihrem Zuhause ein Atomangriff stattgefunden hat, wird die Außenluft verstrahlt. Um zu verhindern, dass diese Luft in Ihr Zuhause gelangt, schalten Sie alle Formen der Belüftung aus.

Sie können auch eine Plastiktüte über die Lüftungsschlitze im Innenbereich kleben, um zu verhindern, dass Außenluft eindringt.

Planen Sie für die Sicherheit Ihrer Familie

Planen Sie, wie Ihre Familie einander findet und kommuniziert. Es besteht die Möglichkeit, dass sich nicht alle Mitglieder Ihrer Familie an einem Ort aufhalten, wenn es zu einem Atomangriff kommt oder ein Atomkrieg ausbricht.

Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie Kinder haben. Planen Sie daher rechtzeitig eine Kommunikationsstrategie und einen Ort für den Familientreff. Dies wird es allen ermöglichen, so schnell wie möglich wieder zusammenzukommen.

Sie könnten sich beispielsweise alle darauf einigen, sich in einem großen öffentlichen Gebäude wie einem Gerichtsgebäude oder einer Bibliothek zu treffen.

Mobiltelefone können nach einer Atomexplosion unzuverlässig sein. Stattdessen könnten Sie jedem Familienmitglied ein batteriebetriebenes Walkie-Talkie zur Kommunikation geben.

Besorgen Sie sich wichtige Medikamente zur Vorbereitung auf einen Atomkrieg. Wenn morgen ein Atomkrieg ausbrechen würde, wäre es schwierig oder unmöglich, ärztliche Rezepte nachzufüllen.

Wenn Sie oder ein Familienmitglied verschreibungspflichtige Medikamente für den Alltag benötigen, decken Sie sich mit ausreichend Medikamenten ein. Wenn ein Krieg unmittelbar bevorzustehen scheint, suchen Sie einen Arzt auf und verlangen Sie ein Rezept in der Höhe, die Ihnen verschrieben wird.

Zu den notwendigen verschreibungspflichtigen Medikamenten können Medikamente gegen psychische Erkrankungen (z. B. Depression oder bipolare Störung ) oder Medikamente gegen chronische Schmerzen oder Diabetes gehören.

Bewahren Sie wichtige Familiendokumente in einem Safe auf. Bewahren Sie in einem sicheren Schließfach wichtige persönliche und familiäre Dokumente auf, darunter Geburtsurkunden, Kopien von Krankenversicherungspolicen, Kopien von Führerscheinen und Reisepässen, andere Ausweispapiere, Diplome und Bankkontounterlagen. (Zwölf Dinge, die Sie jetzt tun können, um widerstandsfähiger gegen Zusammenbruch, Hungersnot und Atomkrieg zu sein)

Denken Sie dann daran, diese Kiste bei der Evakuierung Ihres Hauses mitzunehmen.

Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Schließfach wasserdicht ist.

Wenn Sie den Kasten einmal vergessen und im Haus lassen, sollte ein stabiler Schließkasten den Krieg überstehen und bei Ihrer Rückkehr zugänglich sein.

…

