Russland: Wir haben keine andere Wahl, als Kampfjets in der Ukraine als nukleare Bedrohung zu behandeln (Video)

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, bekräftigte auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, dass es „eine Verlegung von F-16-Kampfflugzeugen [in die Ukraine] geben wird, wahrscheinlich aus europäischen Ländern, die über überschüssige F-16-Vorräte verfügen“.

Der russische Außenminister reagierte auf die Bestätigung, dass moderne westliche Kampfjets bald in die Ukraine verlegt werden, nachdem die Alliierten die erste Welle der Ausbildung ukrainischer Piloten abgeschlossen haben, was einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.

„Moskau kann die nuklearen Fähigkeiten der F-16-Kampfjets amerikanischer Bauart, die der Ukraine von ihren westlichen Unterstützern geliefert werden könnten, nicht ignorieren“, sagte Lawrow laut russischen Medien. Er ging sogar so weit zu sagen, dass dies als eine Bedrohung durch den Westen „im nuklearen Bereich“ angesehen werden wird.

Indem die USA und ihre NATO-Satelliten Kiew solche fortschrittlichen Systeme zur Verfügung stellen, „schaffen sie das Risiko einer direkten bewaffneten Konfrontation mit Russland, und das kann katastrophale Folgen haben“, warnte Lawrow in einem Interview am Mittwoch. Insbesondere die F-16 bezeichnete er als „eine extrem gefährliche Entwicklung“.

Wobei er die Einsatzfähigkeit der F-16 und ihre Fähigkeit, taktische Atomwaffen zu tragen, erwähnte:

Wir haben die Atommächte – die USA, Großbritannien und Frankreich – darüber informiert, dass Russland die Fähigkeit dieser Flugzeuge, Atomwaffen zu tragen, nicht ignorieren kann“, so der Außenminister weiter.

Keine Zusicherungen [des Westens] werden hier helfen“, warnte er. Inmitten der Kämpfe werde das russische Militär nicht untersuchen, ob ein bestimmtes Flugzeug für den Transport von Atomwaffen ausgerüstet sei oder nicht, fügte er hinzu.

Allein die Tatsache, dass solche Systeme in den ukrainischen Streitkräften vorhanden sind, wird von uns als Bedrohung durch den Westen im nuklearen Bereich betrachtet“, sagte Lawrow.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin im Juni gesagt, dass die F-16 des Westens „brennen“ werden, sobald sie auf dem Schlachtfeld auftauchen, nachdem er auch versprochen hatte, alle anderen NATO-Waffen in dem Konflikt anzugreifen.

Russland wird westliche F-16-Kampfflugzeuge, die in die Ukraine geschickt werden, aufgrund ihrer Fähigkeit, Atomwaffen zu tragen, als „nukleare“ Bedrohung betrachten, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Moderne Kampfflugzeuge standen im Vordergrund der Forderungen Kiews nach militärischer Hilfe von seinen westlichen Verbündeten im Kampf gegen die Offensive Russlands. (Einheiten der US-Armee erhalten „Warnbefehle“ für den Einsatz: „UKRAINE“ – Große Strahlungsspitze in der Ostukraine!)

Die Ukrainer haben ihre mächtigeren Unterstützer weiterhin gedrängt, die Luftüberlegenheit zu gewährleisten, da ohne Kampfjets alle anderen Waffen, wie z. B. Panzer, ungeschützt seien. Dies, während sich ein Konsens über die viel gepriesene Gegenoffensive und ihre Langsamkeit oder sogar ihr völliges Scheitern zu diesem Zeitpunkt abzeichnet.

Nach Terroranschlag auf Krim-Brücke: Russland meldet Zerstörung ukrainischer Drohnenbasis

Nach einem ukrainischen Anschlag gegen die Krim-Brücke meldet das russische Verteidigungsministerium einen Vergeltungsschlag gegen Objekte in der Nähe der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Demnach ist eine Produktionsstätte für ukrainische Seedrohnen zerstört worden.(Warum Russland den Westen durch den Einsatz einer Atombombe nicht „ausnüchtern“ kann)

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat in seinem Briefing einen Tag nach dem ukrainischen Anschlag gegen die Krim-Brücke über einen russischen Vergeltungsschlag berichtet.

Die Attacke sei mit seebasierten Hochpräzisionswaffen erfolgt und habe unter anderem Objekten gegolten, in denen man Terrorakte gegen Russland geplant habe.

„Heute Nacht haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen gruppenhaften Vergeltungsschlag mit hochpräzisen seegestützten Waffen auf die Einrichtungen durchgeführt, in denen Terrorakte gegen die Russische Föderation mithilfe von Überwasserdrohnen vorbereitet wurden, sowie auf den Ort ihrer Herstellung im Schiffsreparaturwerk in der Nähe der Stadt Odessa.“

Außerdem wurden nach Angaben von Konaschenkow in der Nähe der Städte Nikolajew und Odessa Treibstofflager mit einem Gesamtvolumen von etwa 70.000 Tonnen zerstört, welche die Militärfahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte mit Treibstoff versorgten.

„Alle für den Angriff vorgesehenen Ziele wurden vernichtet. Es wurden Brände und Detonationen an den zerstörten Anlagen registriert.“

Am 17. Juli hatte Russland einen Anschlag gegen die Krim-Brücke gemeldet. Demnach griff die Ukraine in der Nacht zum Montag die wichtige Verkehrsroute mit zwei Seedrohnen an.

Dabei kamen zwei Menschen ums Leben – ein Ehepaar aus der Region Belgorod. Die 14-jährige Tochter des Paares kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Teile der Fahrbahn wurden schwer beschädigt.

Die Einberufung der Reserven ist kein Anzeichen für einen bevorstehenden Krieg, sondern für etwas ganz anderes

Biden will „Mission erfüllt“, um den politischen Ausweg aus dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu sichern. Die Einberufung der Reserven ist kein Anzeichen für einen bevorstehenden Krieg, sondern für etwas ganz anderes.

Amerikas Stellvertreterkrieg mit Russland um die Ukraine wird an der Heimatfront immer unpopulärer und schadet dem Ruf der Unipartei in Washington immer mehr, und nun hat es den Anschein, dass die Biden-Regierung in den kommenden Monaten einen Ausweg aus dem Konflikt sucht.

Die Gesprächsleitfäden sind offenbar an den Präsidenten gegangen, um die Idee zu verbreiten, dass Moskau bereits verloren hat, um die Grundlage dafür zu schaffen, dass Amerika seine Ziele (welche auch immer das sind) in der Ukraine erreicht hat.

Anfang des Monats erklärte der kognitiv herausgeforderte amerikanische Präsident, dass Putin „den Krieg im Irak eindeutig verliert“, womit er die Ukraine meinte. Am Donnerstag legte er nach und behauptete, Putin habe „den Krieg bereits verloren“.

Dies ist nicht die berüchtigte „Mission erfüllt“-Rhetorik, die wir von Bush 43 zu Beginn des Irak-Kriegs kannten, aber es steckt derselbe politische Antrieb dahinter.

Präsident Bush hatte das Land fest im Griff, was die Unterstützung der Kriegsanstrengungen anging, und brauchte sich keine Sorgen über das nachlassende Engagement des Kongresses und dergleichen zu machen. Dennoch wollte er den Anschein erwecken, dass im Irak alles wie am Schnürchen läuft.

Die Biden-Administration hat nicht die lange Leine, um den Krieg auf Dauer fortzusetzen, muss aber dennoch die Fassade eines „Mission accomplished“-Moments aufrechterhalten, um einen politischen Sieg zu erringen oder zumindest den Schaden zu begrenzen, der durch das fortgesetzte Slava-Slush-Fund-Boondgame angerichtet wurde.

Die Biden-Administration sieht sich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, diesen Stellvertreterkrieg in dem Maße zu führen, wie es die Unipartei für richtig hält.

-Das Pentagon erlebt eine noch nie dagewesene Rekrutierungskrise (die schlimmste seit dem Ende der Wehrpflicht), die die Biden-Administration dazu zwingt, Tausende von Reservesoldaten und inaktiven Soldaten zur Unterstützung der Logistik für den Stellvertreterkrieg in Europa einzuberufen.

-Das Munitionsproblem. Die Ukraine verschießt täglich etwa 7.000 Schuss 155-mm-Artilleriegranaten, und die Verwendungsrate übersteigt bei Weitem die Kapazität der US-Produktion. Die ukrainischen Streitkräfte verbrauchen innerhalb von drei oder vier Tagen etwa die gesamte Monatsproduktion der pro-ukrainischen Allianz. Es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Lücke in kurzer Zeit zu schließen. Amerika kann nicht einfach einen Schalter umlegen und seine industrielle Basis anschalten. Wir haben dieses Thema weiter unten im Dossier erörtert:

-Die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive ist völlig gescheitert und lässt bei den NATO-Ländern die Alarmglocken schrillen, die sich nicht bereit erklären, eigene Truppen in den Stellvertreterkrieg zu schicken. Sie wissen, dass die russischen Streitkräfte die ukrainischen Linien noch weiter zurückdrängen können, während die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft auch nur den Anschein einer Gebietsrückgewinnung zu erreichen. Und der NATO-Gipfel in dieser Woche hat gezeigt, dass die verbündeten Nationen NULL Interesse daran haben, in der Ukraine Truppen vor Ort zu haben.

-Das Problem des politischen Kapitals. Wie bereits erwähnt, hat die Biden-Administration keine lange Leine beim Kongress. Sosehr sich die Rüstungsindustrie auch wünscht, dass dieser Krieg ewig andauert, wird es aus politischer Sicht immer riskanter, den Rahmen zu sprengen.

Es gibt bereits Berichte, die darauf hindeuten, dass geheime Verhandlungen zwischen D.C. und Moskau begonnen haben.

Seien Sie nicht überrascht, wenn dieser Krieg früher endet, als wir alle annehmen.

…

am 18.07.2023