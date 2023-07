Whistleblower: USA haben UFOs und Körper von Aliens geborgen (Video)

Nur wenige Tage nach der ergebnislosen Anhörung von NASA-Mitarbeitern, in der frustrierte UFO-Anhänger einem Gremium eine fortlaufende Vertuschung der Tatsachen vorwarfen, trat ein neuer Whistleblower ins Rampenlicht.

Diesmal handelt es sich nicht um einen Angehörigen der US-Navy, sondern um einen US-Air-Force Veteranen. Sein Name lautet David Grusch. Er war im Geheimdienstbereich tätig und wurde jetzt zum Whistleblower, nachdem er von 2019 bis 2021 für die Unidentified Aerial Phenomena Task Force tätig gewesen ist.

Er spricht davon, dass die US-Regierung sich im Besitz von vollständig intakten und teilweise intakten Schiffen nichtmenschlichen Ursprungs befindet! Von Jason Mason

Verschiedene internationale Nachrichtenportale haben darüber berichtet. David Grusch hat dem US-Kongress und dem Generalinspekteur der Geheimdienst-Gemeinschaft eine Menge an Geheiminformationen über tiefschwarze Programme ausgehändigt, in denen fremdartige Raumschiffe erforscht werden.

Diese Daten sind noch nicht für eine Veröffentlichung bestimmt. Grusch sagte aus, dass die Regierung illegalerweise Informationen über geborgene UFOs vor dem Kongress zurückhält. Auch er wurde belästigt und bedroht und erlitt illegale Vergeltungsmaßnahmen für seine vertraulichen Enthüllungen! Der nationale Sicherheits-Apparat attackiert jeden, der versucht, Geheiminformationen über UFOs offenzulegen.

Zudem wollen andere Geheimdienst-Beamte auch zu Whistleblowern werden und den Schritt an die Öffentlichkeit wagen. Einige von ihnen befinden sich gegenwärtig noch in aktivem Dienst in solchen inoffiziellen UFO-Programmen oder besitzen detaillierte Informationen über geborgene Alien-Technologie!

David Grusch sagt klipp und klar aus, dass „die Bergung von Teilfragmenten bis hin zu intakten Schiffen seit Jahrzehnten bis heute von der Regierung, ihren Verbündeten und Rüstungsunternehmen durchgeführt wird“.

Weiter erklärte er, dass diese Schiffe einen exotischen Ursprung besitzen. Das bedeutet, sie stammen von nicht-menschlichen Intelligenzen, die Außerirdische sind oder eine unbekannte Herkunft besitzen. Ihre Schiffe wurden Tests unterzogen und besitzen einzigartige atomare Anordnungen und radiologische Signaturen. Das Material stammt von „intakten und teilweise intakten Schiffen“.(Neue militärische UFO-Videos und Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass die Erde von fortschrittlichen fremden Intelligenzen überwacht wird! (Video))

Als Beweis für einen nicht-menschlichen Ursprung dieser Schiffe werden tote Piloten in UFOs erwähnt. Grusch sagte: „Es handelt sich um die Bergung von technischen Fahrzeugen nicht-menschlichen Ursprungs, nennen wir sie Raumfahrzeuge, wenn Sie so wollen, Fahrzeuge nicht-menschlichen, exotischen Ursprungs, die entweder gelandet oder abgestürzt sind. …

Nun, wenn man etwas birgt, das entweder gelandet oder abgestürzt ist, stößt man manchmal auf tote Piloten, und ob Sie es glauben oder nicht, so fantastisch das auch klingt, es ist wahr. … Wir sind definitiv nicht allein. Die Daten zeigen, ganz empirisch, dass wir nicht allein sind.“(Neue militärische UFO-Videos und Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass die Erde von fortschrittlichen fremden Intelligenzen überwacht wird! (Video))

Momentan versucht das AARO (All Domain Anomaly Resolution Office) verifizierbare Informationen über diese tiefschwarzen Programme zu sammeln, welche sich im Besitz von UFO-Wracks befinden und ihre Technologie rückentwickeln.

Bis jetzt haben wir von Militärs nur vage Beschreibungen erhalten, wer diese UFOs steuert oder was sich darin befindet. Durch neue Offenlegungen erhalten wir weitere ernstzunehmende Hinweise auf außerirdische Piloten.

David Grusch behauptet weiter, es gibt „substanzielle Beweise dafür, dass organisierte Kriminalität“ stattgefunden hat, um UFO-Programme zu verbergen, und dass er Beamte interviewt habe, die sagten, dass Menschen bzw. Whistleblower umgebracht worden sind, um die Programme weiterhin zu verbergen.

Grusch enthüllte darüber hinaus, dass die exotischen Schiffe, die das Pentagon versteckt, aus einer anderen physikalischen Dimension stammen könnten, wie sie in der Quantenmechanik beschrieben wird, und sagte:

„Wir wissen, dass es zusätzliche Dimensionen aufgrund von hochenergetischen Teilchenkollisionen usw. gibt, und es gibt einen theoretischen Rahmen, um das zu erklären. … Es könnte sein, dass das Phänomen nicht unbedingt außerirdisch ist, sondern dass es tatsächlich aus einem höherdimensionalen physischen Raum stammt, der sich genau hier befinden könnte.“

David Grusch klärt uns auf, dass der allererste UFO-Vorfall, über den er informiert wurde, ein Schiff betrifft, das 1933 in Italien abgeschossen wurde. Die damalige Mussolini-Regierung hatte es angeblich bis kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs geheim eingelagert, bis Papst Pius XII. die Existenz des unbekannten Flugobjekts an die Vereinigten Staaten verriet, die es 1944 oder 1945 beschlagnahmten und abtransportierten.

Er hat auch mit Geheimdienstmitarbeitern gesprochen, die über riesige UFOs informiert wurden, die vom US-Militär beobachtet werden: „Viele von ihnen sind sehr groß. … Wie ein Fußballfeld. … Das sind greifbare, technische Schiffe, die wir in einigen Fällen aus nächster Nähe sehen.“

Leute, die über diese Angelegenheit informiert sind, hätten ihm gesagt, dass es „böswillige Ereignisse“ gegeben hätte, bei denen Menschen verletzt wurden. Grusch sagte jedoch auch, er sehe „stichhaltige Beweise“ dafür, dass organisierte Kriminalität begangen worden sei, um die Existenz der geheimen UFO-Programme zu vertuschen.

Beamte, die er befragte, hätten Tötungen beschrieben, die im Laufe der Jahre begangen wurden, um die Operationen zu verbergen: „Ja, ich habe einige wirklich unamerikanische Dinge gehört, die ich jetzt nicht wiederholen möchte.“

Nick Pope, ein prominenter UFO-Forscher, der vormals für das britische Verteidigungsministerium aktiv war, äußerte sich zu den Aussagen von David Grusch und bezeichnet sie als sehr signifikant.

Wir alle kennen die Berichte von Verschwörungen-Blogs im Internet, aber solche Aussagen aus glaubwürdiger Quelle befördern das ganze Geschehen auf die nächste Ebene der Offenlegung. Immer mehr glaubwürdige Insider betreten die Bühne. Nick Pope sagt:

„Wenn solche Leute diese förmlichen Beschwerden einreichen, tun sie dies in dem Bewusstsein, dass sie, wenn sie wissentlich eine falsche Aussage gemacht haben, mit einer ziemlich hohen Geldstrafe und/oder einer Gefängnisstrafe rechnen müssen. …

Menschen sagen: ‚Ach, die Leute erfinden doch ständig Geschichten‘. Aber ich denke, es ist etwas ganz anderes, vor den Kongress zu treten und sich an den Generalinspekteur der Geheimdienste zu wenden und das zu tun. Denn es wird Konsequenzen haben, wenn sich herausstellt, dass dies nicht wahr ist.“

Wichtig ist, dass David Grusch nicht behauptet, persönlich UFO-Wracks oder Fotografien davon gesehen zu haben, auch sagt er nicht, wo sie eingelagert sind. Diese Informationen werden vorerst zurückgehalten, weil Regierungsbeamte im Hintergrund Untersuchungen durchführen. Das NASA-Gremium plant, das Stigmata um UFO-Begegnungen aufzulösen und auch die Belästigung von Zeugen zu beenden, damit diese Arbeit fortgesetzt werden kann.

Die Enthüllungen von Grusch stellen laut Nick Pope einen Teil eines fortlaufenden, aber kontrollierten Informationsflusses dar, der darin resultieren wird, dass der ganzen Welt die Wahrheit über UFOs enthüllt wird. Das ganze Phänomen ist ein bizarres Puzzle, aber neue Daten führen uns immer weiter ins Herz der ganzen Angelegenheit.

Die Erkenntnis, dass Geheimdienste illegalerweise als geheim eingestufte Daten über Flugobjekte nichtmenschlichen Ursprungs vor der Öffentlichkeit zurückhalten, ist bedeutend. David Grusch und seinen Kollegen wurde während ihrer aktiven Untersuchungen der Zugang zu einem Absturz-Bergungs-Programm verweigert.

Laut vorhandenen Informationen ist dieses Programm für die Bergung außerirdischer Flugobjekte zuständig, die auf der Erde gelandet oder abgestürzt sind. Solche Objekte sollen in großer Anzahl geborgen worden sein.

Alle verfügbaren Daten darüber wurden von Grusch an den US-Kongress ausgehändigt, nachdem er eine Whistleblower-Beschwerde ausgefüllt hat. Diese Informationen stehen derzeit, wie gesagt, keinen Journalisten oder Mainstream-Wissenschaftlern zur Verfügung.

Der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister für Nachrichtendienste, Christopher Mellon, erklärte dazu: „Eine Reihe gut platzierter aktueller und ehemaliger Beamter hat mir detaillierte Informationen über dieses angebliche Programm mitgeteilt, darunter Einblicke in die Geschichte, die maßgeblichen Dokumente und den Ort, an dem ein Raumschiff angeblich verlassen und geborgen wurde.

Es ist jedoch eine heikle Angelegenheit, diese potenziell brisanten Informationen zur Überprüfung in die richtigen Hände zu bekommen. Erschwert wird dies durch die Tatsache, dass eine Reihe potenzieller Quellen, ob zu Recht oder zu Unrecht, der Leitung des vom Kongress eingerichteten All-Domain Anomaly Resolution Office nicht vertrauen.“

Und zwar aus dem Grund, weil zwei mächtige Fraktionen in der Regierung um die Dominanz kämpfen, eine Seite fördert die Offenlegung, während die andere Seite sie bekämpft und versucht brisante Enthüllungen in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Deshalb herrscht auch unter den Geheimdiensten keine Einigkeit und es werden schon seit dem Roswell-Vorfall 1947 Tarngeschichten über Ballons verbreitet.

Seit damals werden fliegende Untertassen systematisch studiert und die alten Programme sind laut Grusch innerhalb mehrerer anderer Agenturen verborgen. Diese Programme sind in andere Geheimprogramme einbettet, ohne dass den zuständigen Aufsichtsbehörden darüber Bericht erstattet wird.

Unter diesen verdeckt operierenden schwarzen UFO-Programmen herrscht eine Art Kalter Krieg um das erbeutete und ausgebeutete physische Alien-Material, um zu versuchen, es für militärische Anwendungen rückzuentwickeln. Aus diesen Projekten erwartet man sich asymmetrische Vorteile für die nationale Verteidigung.

David Grusch bestätigt, dass seit Jahrzehnten eine ausgeklügelte Desinformationskampagne läuft, die nicht nur auf die US-Bevölkerung abzielt, um solche Enthüllungen zu unterbinden. Diese Kampagne umfasst nicht nur das UFO-Stigma, sondern auch die verfälschte Berichterstattung in den Massenmedien.

Grusch sagte weiter, dass seine Offenlegung dieser Geheimnisse für ihn persönlich ein großes Risiko darstellt, falls er sich zu offen zu diesem Thema äußern sollte. Die von ihm erlangten Informationen umfassen hunderte Seiten von spezifischen Daten über diese Material-Bergungen. Mehrere aktive Mitglieder des von ihm erwähnten Programms haben bereits vorgesprochen und die Informationen von Grusch bestätigt.

Sie gaben die Stellungnahme ab, dass unter dem Siegel der Verschwiegenheit in den letzten 80 Jahren, also seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der Fokus auf der Bergung von Technologien unbekannter Herkunft liegt. Fundierte Daten sagen, dass wenigstens ein Teil dieser Technologien unbekannter Herkunft von nichtmenschlichen Intelligenzen stammt.

Das belegt, dass die Legende über den Roswell-Absturz und ähnliche Vorfälle, die von zivilen UFO-Forschungsorganisationen schon lange studiert worden sind, nicht auf Verschwörungstheorien, sondern realen Ereignissen basieren. Kein Wunder, dass keine glaubwürdigen oder außerordentlichen Beweise zur Verfügung gestellt werden. Es ist alles in tiefschwarzen Projekten unter Verschluss.

Zeugen werden von Geheimdiensten eingeschüchtert oder ermordet und andere Beweise eingezogen, um durch die großangelegte Desinformationskampagne nach außen hin behaupten zu können, dass die meisten UFO-Sichtungen auf natürlichen Phänomenen beruhen und andere eigentlich menschengemachte Objekte sind. Das bedeutet, der Weltbevölkerung wurde seit Jahrzehnten die Unwahrheit über UFOs erzählt.

Man sagt ihr höchstens, es gäbe Dinge am Himmel, die man nicht erklären kann. Die Wahrheit lautet, das Phänomen der nichtmenschlichen Intelligenz ist real und wir sind nicht allein im All. Doch allein durch kriminelle Handlungen und der Unterdrückung von Informationen auf einer akademischen Basis ist diese Täuschung möglich geworden.

David Grusch und seine Verbündeten wollen erreichen, dass die Existenz von komplexen historischen Programmen einer koordinierten Bergung und Analyse von fremdartigen Materialien, die sich bis in das frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, allgemein bekannt gegeben wird. Ein Teil der exotischen Materialien und Schiffe stammt sogar vom Planeten Erde, jedoch nicht alles.

Und dieser Anteil repräsentiert den unleugbaren Beweis für die Existenz von außerirdischem intelligentem Leben, dass die Erde besucht. Ihre Schiffe sind daher als Außenwelt-Fahrzeuge bekannt, und das Design dieser anormalen Maschinen wird so beschrieben, dass es einen nicht-irdischen Ursprung besitzt.

Der Fall von David Grusch wird ein Test des neuen Gesetzes zum Schutz von Whistleblowern sein, wobei die Regierung beweisen muss, dass der Schutz funktioniert, damit in Zukunft weitere Whistleblower entscheiden werden, sich an den Kongress zu wenden.

Es ist zu erwarten, dass niemals sämtliche Details dieser Geheiminformationen publik gemacht werden können, weil sie die nationale Sicherheit betreffen. Es ist dann aber nicht mehr notwendig, abzustreiten, dass diese Technologien von nichtmenschlichen Intelligenzen stammen, die mit ihren Schiffen hier auf Erden gelandet oder abgestürzt sind.

Nichtmenschliche Wesen versuchen seit mindestens achtzig Jahren offenen Kontakt mit der Weltbevölkerung herzustellen, doch die Verborgenheit der UFO-Programme hindert die Bevölkerung der Erde immer noch, sich auf dieses Kontakt-Szenario angemessen vorzubereiten.

Einige Beobachter befürchten, dass eine Panik ausbrechen könnte, deshalb ist es notwendig, diese Offenlegung kontrolliert und wohlüberlegt durchzuführen.

Grusch erklärt abschließend, dass seine Enthüllung für die Gesellschaft in soziologischer Hinsicht einen Schock darstellt, wobei die UFO-Thematik ein allgemein verbindendes Thema für alle Nationen der Welt darstellt, um Prioritäten neu zu bewerten, Konflikte beizulegen und auf diese Weise vielleicht den Weltfrieden zu sichern.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 17.07.2023