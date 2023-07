Wuhan-Virologe gibt zu, dass Covid als „Biowaffe“ zur Entvölkerung der Welt entwickelt wurde (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein leitender Forscher des chinesischen Wuhan-Instituts für Virologie hat die Ursprünge des Covid-Virus aufgedeckt und zugegeben, dass das vom US-Steuerzahler finanzierte Labor das COVID-19-Virus als „Biowaffe“ entwickelt hat.

Der Wuhan-Forscher Chao Shan machte die Bombenbehauptung während eines Interviews mit der Reporterin Jennifer Zeng von Asian News International (ANI), Jennifer Zeng.

Shan, auch bekannt als Shao Chao, versorgte Zeng, ein Mitglied der International Press Association, aus erster Hand mit Informationen und einzigartigen Einblicken in die Rolle von Anthony Fauci und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh).

Zeng bezeichnete Shans Behauptungen als „schockierend“ und „erstaunlich“ und lieferte einen detaillierten Bericht über sein „brisantes Eingeständnis“.

Laut Shan wurde ihm und seinen Kollegen im Wuhan-Labor die Aufgabe übertragen, den wirksamsten Coronavirus-Stamm für die Übertragung zwischen verschiedenen Arten, einschließlich Menschen, zu bestimmen.

Er gab an, dass ihm sein Vorgesetzter in der Stadt Nanjing im Jahr 2019 vier Coronavirus-Stämme zur Verfügung gestellt habe, um festzustellen, welcher der wirksamste und am leichtesten übertragbare sei.

Shan führte Tests an menschlichen ACE2-Rezeptoren, Fledermäusen und Affen durch, bei denen das Virus eingesetzt wurde. (Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video))

Während des 26-minütigen Interviews erwähnte er auch, dass einige seiner Kollegen während der Military World Games 2019 in Wuhan verschwunden seien .

Anschließend gab einer seiner Kollegen bekannt, dass sie in Hotels geschickt worden seien, in denen Sportler aus verschiedenen Ländern übernachteten, um „die Gesundheits- und Hygienebedingungen zu überprüfen“.(Deagels Entvölkerungsprognose 2025: Ein apokalyptische Katastrophe wird durch offizielle Übersterblichkeitszahlen in Millionenhöhe und vertrauliche Pfizer-Dokumente gestützt)

Da für die Hygienekontrollen normalerweise keine Virologen erforderlich sind, vermutete Shan, dass sie mit der Absicht dorthin geschickt wurden, das Virus zu verbreiten.

Zeng hat auf Twitter ein Video gepostet, in dem sie beschreibt, was Shan ihr erzählt hat .

Shan behauptete weiter, er sei im April 2020 nach Xinjiang entsandt worden, um das Wohlergehen der in „Umerziehungslagern“ inhaftierten Uiguren zu beurteilen.

Er deutete an, dass ihm entweder die Anweisung gegeben wurde, das Virus absichtlich zu verbreiten oder seine Auswirkungen auf Menschen zu beobachten.

Während seiner Offenlegung gegenüber Zeng betonte Shan, dass die von ihm preisgegebenen Informationen lediglich einen kleinen Teil des umfassenderen Puzzles über die Ursprünge der Covid-Pandemie darstellen.

Wie The People’s Voice berichtete, finanzierte Dr. Anthony Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) gefährliche Gain-of-Function-Forschung im Wuhan-Labor mit amerikanischen Steuergeldern.

Fauci, der frühere medizinische Chefberater des demokratischen Präsidenten Joe Biden, hat verzweifelt daran gearbeitet, das Narrativ über Laborlecks in Wuhan zu ändern, weil er an der Durchführung gefährlicher Coronavirus-Forschung im chinesischen Labor beteiligt war.

Nach dem ersten Auftreten von Covid kontaktierten Spitzenwissenschaftler aus der ganzen Welt Fauci, um ihn zu warnen, dass ihre eigenen Untersuchungen darauf hindeuteten, dass das Virus aus einem Labor stamme, wie The People’s Voice berichtete.

Sie alle kehrten jedoch öffentlich von ihren Theorien ab, nachdem sie mit Fauci gesprochen und vom damaligen Direktor des NIAID Steuergelder in Millionenhöhe erhalten hatten.

Pfizer-Manager gibt zu, dass Covid-Impfstoffe eine Biowaffe zur Entvölkerung der Erde sind

Laut dem ehemaligen Pfizer-Vizepräsidenten Dr. Mike Yeardon nutzt die globalistische Elite die Pharmaindustrie, um das größte Verbrechen in der Geschichte der Welt zu begehen, und warnt davor, dass dabei Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen sterben werden.

Dr. Yeadon hat enthüllt, dass es sich bei den COVID-Impfstoffen um Biowaffen handelt, die im Rahmen einer Entvölkerungsagenda des Tiefen Staates eingesetzt werden.

Dr. Yeadon, der früher als Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer tätig war, erklärte, dass die COVID-Pandemie und die darauffolgende mRNA-Impfkampagne eine „supranationale Operation“ seien, die über Jahre hinweg entwickelt wurde und darauf abzielte, „Menschen zu verletzen, zu verstümmeln und vorsätzlich zu töten“.

Yeadon sagte, er sei zu dem Schluss gekommen, dass die COVID-Pandemie ein Entvölkerungsplan der Globalisten sei, als er sah, wie seine Pfizer-Kollegen im Fernsehen auftraten und den Massen eklatante Lügen erzählten.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Pfizer-Insider auffliegt und die Mainstream-Medien alles tun, um die Nachricht zu vertuschen.

Janine Small, Geschäftsführerin von Pfizer, machte während einer Anhörung im Oktober über die Reaktion der Europäischen Union auf COVID-19 ein schockierendes Eingeständnis.

Robert „Rob“ Roos, Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP), fragte Small, ob Pfizer getestet habe, ob der Impfstoff eine Übertragung verhindere oder nicht.

„Wenn nicht, sagen Sie es bitte deutlich. Wenn ja, sind Sie bereit, die Daten mit diesem Ausschuss zu teilen? Und ich möchte wirklich eine klare Antwort, ja oder nein, und ich freue mich darauf “, sagte Roos.

Frau Small – die anstelle von Pfizer-Chef Albert Bourla auftrat, der zur Aussage aufgerufen, sich aber Anfang des Monats aus der Anhörung zurückgezogen hatte – antwortete, dass das Unternehmen „im Tempo der Wissenschaft vorgehen“ müsse.

„Zu der Frage: Wussten wir, dass die Impfung gestoppt werden sollte, bevor sie auf den Markt kam? Nein“, gab Small zu.

Das erstaunliche Geständnis von Small, Pfizers Präsident für internationale Industriemärkte, wirft ernsthafte Fragen über die massive Propagandakampagne auf, die im Jahr 2021 geführt wurde, um alle Menschen impfen zu lassen.

Wenn sie nicht daran interessiert wären, die Übertragung zu verhindern, woran würden sie dann interessiert sein?

Und es gibt noch viele weitere Beweise, die Yeardons Behauptungen untermauern – wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen.

Sie kennen wahrscheinlich den Berater des Weltwirtschaftsforums (WEF), Yuval Noah Harari, und seine jüngsten Erklärungen, dass das WEF die überwiegende Mehrheit der menschlichen Bevölkerung für veraltet, nutzlos und überflüssig hält.

Laut Harari haben die sogenannten „einfachen Leute“ zu Recht Angst vor einer Zukunft, in der sie „überflüssig“ werden.

Und solche Befürchtungen seien berechtigt, so Harari, der im Namen der Eliten sprach und bestätigte: „Wir brauchen die große Mehrheit von euch einfach nicht.“

Aber Harari ist nur der jüngste in einer langen Reihe von WEF-Insidern, die nach demselben Hymnenblatt gepredigt haben. Die Elite arbeitet seit Jahrzehnten auf das Ziel hin, den Planeten zu entvölkern.

Die Verschwörung gegen die Menschlichkeit lässt sich mindestens bis ins Jahr 1972 zurückverfolgen, als ein gefeiertes Mitglied des WEF eine atemberaubende Reduzierung der Menschenbevölkerung um 86 Prozent forderte und argumentierte, dass dieses Ziel „friedlich“ erreicht werden könne.

Dennis Meadows war Ehrenmitglied des Club of Rome und Mitglied des Weltwirtschaftsforums. Er war auch einer der Hauptautoren des Club of Rome-Handbuchs „ Die Grenzen des Wachstums “ aus dem Jahr 1972, das sich für die Entvölkerung einsetzte.

Meadows argumentiert, dass der Großteil der Weltbevölkerung ausgelöscht werden muss, damit die Überlebenden „Freiheit“ und einen „hohen Lebensstandard“ haben können.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Es ist kein Zufall, dass der Club of Rome im gleichen Zeitraum die Klimaverschwörung ins Leben rief.

Obwohl sein Buch vor über 50 Jahren veröffentlicht wurde, ist seine Ideologie auch heute noch einflussreich in globalistischen Kreisen.

In einem Interview im Jahr 2017 behauptete Meadows, dass der Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung „unvermeidlich“ sei.

Er besteht jedoch darauf, dass eine „wohlwollende“ Diktatur die Massenentvölkerung „friedlich“ bewerkstelligen könnte.

„Wir könnten wahrscheinlich acht oder neun Milliarden haben“, sagt er über die wachsende Weltbevölkerung.

„Wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die klug ist … und [die Menschen] einen niedrigen Lebensstandard haben“, erklärt Meadows, wie die Agenda zur Bevölkerungsreduzierung in Gang gesetzt werden könnte.

„Aber wir wollen Freiheit und einen hohen Lebensstandard haben, also werden wir eine Milliarde Menschen haben .

Und wir sind jetzt bei sieben, also müssen wir wieder runter.

„Ich hoffe, dass dies langsam, relativ langsam, und auf eine Art und Weise erfolgen kann, die relativ gleichberechtigt ist, wissen Sie, so dass die Menschen diese Erfahrung teilen.“

…

Video:

You must spread this like mad.

First-ever explosive admission from #ShaoChao (单超 ) #WIV (#WuhanInstituteofVirology) researcher, vice director of #Wuhan #P4Lab: I Was Given 4 Strains of #Coronavirus to Select the Most Infectious one in Feb 2019. They were artificial, engineered… pic.twitter.com/pNNPugwwli — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) June 27, 2023

