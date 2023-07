Harte Aussagen von zwei französischen Polizeigewerkschaften!

„Heute sind die Polizisten im Kampfeinsatz, weil wir uns im Krieg befinden.“ Dies erklärten die französischen Polizeigewerkschaften Alliance Police Nationale und Unsa Police in einer Pressemitteilung.

So kommentieren die beiden Gewerkschaften die Unruhen, die Frankreich seit Tagen erschüttern. Am Dienstag hatte der 17-jährige Nahel M. versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und bei einer anschließenden Verfolgungsjagd Passanten gefährdet.

Ein Beamter stoppte ihn. Als der Jugendliche nordafrikanischer Herkunft erneut das Gaspedal durchdrückte, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten.

Frankreich wird seitdem von heftigen Krawallen erschüttert. Autos brennen, Geschäfte werden geplündert, gewaltbereite Demonstranten liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Es kommt immer wieder zu „Allahu Akbar“-Rufen und auch antisemitischen Vorfällen.

Die Wortwahl der beiden Gewerkschaften sorgt in Frankreich für heftige Kritik

Denn in der Erklärung heißt es auch: „Angesichts dieser wilden Horden reicht es nicht mehr aus, um Ruhe zu bitten, man muss sie erzwingen.“ Und: „Unsere Kollegen, wie auch die Mehrheit der Bürger, haben es satt, unter dem Diktat dieser gewalttätigen Minderheiten zu leiden.“

Die Rede ist auch von „schädlichen Elementen“, denen man nun den „Kampf“ ansagen müsse, anstatt sich ihnen „zu unterwerfen“ oder vor ihnen „zu kapitulieren“. Die „Waffen niederzulegen“ sei angesichts der Brutalität der Ausschreitungen keine Lösung. (Frankreich bereitet sich auf einen Krieg oder Bürgerkrieg in naher Zukunft vor)

Der französische Politiker Frédéric Mathieu (45) äußerte deutliche Kritik an den Gewerkschaften. Die Pressemitteilung sei „ein Aufruf zu Aufruhr und Bürgerkrieg gegen einen Teil unserer Bevölkerung“, so Mathieu. (Frankreich brennt: Erneut schwere Ausschreitungen (Videos))

Linksaußen-Politiker Jean-Luc Mélenchon (71) erklärte auf Twitter: „Die Gewerkschaften, die zum Bürgerkrieg aufrufen, müssen lernen zu schweigen. Wir haben die mörderischen Verhaltensweisen gesehen, zu denen solche Äußerungen führen. Die politische Macht muss die Polizei wieder unter Kontrolle bringen. Diejenigen, die Ruhe wollen, sollten kein Öl ins Feuer gießen!“

Französische Unruhen äußern auch Ärger über Hilfe für die Ukraine inmitten staatlicher Sparmaßnahmen

Die sich in Frankreich rasch ausbreitenden Unruhen wegen des Todes eines jungen Mannes sind nicht nur ein Protest gegen die Brutalität der Polizei, sondern spiegeln auch die Wut über die staatliche Unterstützung der Ukraine bei gleichzeitigen Angriffen auf Rentenansprüche wider, glaubt ein Kriegskorrespondent.

Der Jugendliche algerischer Abstammung wurde von der Polizei in einem Auto angehalten, das er als Fahrer für Essenslieferungen zum Mitnehmen benutzte.

Als er zu fliehen versuchte, eröffnete ein Beamter das Feuer und tötete Nahel.

Der in Brüssel ansässige Kriegskorrespondent Elijah J. Magnier sagte gegenüber Sputnik , dass es sich bei der Schießerei um „Mord“ handele.

„Die Polizei in Frankreich versucht, die Polizei in den USA nachzuahmen, ohne dort die gleiche Verfassung und das gleiche Recht zu haben, das Feuer zu eröffnen“, sagte Magnier. „Aber das ist leider nicht das erste Mal. Im Jahr 2022 wurden 15 Jugendliche mehr oder weniger von der Polizei getötet, weil sie sich angeblich einer Festnahme widersetzten.“

Der noch namentlich nicht genannte Beamte hat sich inzwischen über seinen Anwalt Laurent-Franck Lienard bei der Familie des Jugendlichen entschuldigt.

Allerdings hat sich die Unruhe über die Ermordung eines 17-jährigen Jugendlichen, der nur als Nahel M. identifiziert wurde, am 27. Juni im Pariser Vorort Nanterre im ganzen Land ausgebreitet, bis hin zur Mittelmeerhafenstadt Marseille.

Hunderte wurden bei den schlimmsten Unruhen festgenommen, die Frankreich seit Jahren der Massenproteste der „Gelbwesten“ erlebt hat, seit Präsident Emmanuel Macron 2017 an die Macht kam und mit der Umsetzung einer neuen Runde der Sparpolitik begann.

Der erfahrene Journalist sagte, die Unruhen hätten damit begonnen, dass französische Nordafrikaner „ihrer Wut Ausdruck verliehen, indem sie Autos anzündeten“.

„Aber wenn wir sehen, dass sich das auf mehr als 12 Städte in ganz Frankreich ausweitet, zeigt das, dass die Menschen nicht nur diesen jungen Mann, den Jugendlichen, der von der Polizei getötet wurde, unterstützen, sondern sich auch gegen die Polizeibrutalität und gegen die Entscheidungen der Regierung aussprechen“, argumentierte er, die „sehr unvereinbar mit den Interessen der französischen Bevölkerung“ seien.

„Wenn die Regierung sagt, dass wir kein Geld haben und Milliarden in der Ukraine ausgeben, dann sehen wir die große Kluft zwischen den Entscheidungsträgern in Frankreich und der Bevölkerung, die sehr wütend ist über das Rentensystem, über den Ruhestand, über ihre Rechte usw. die Arbeitsstunden, über die schlechte Leistung der Regierung“, betonte Magnier.

Massenunruhen in Frankreich weiteten sich auf zwei weitere europäische Länder aus

In Brüssel, Belgien, begannen die Proteste am 30. Juni und verliefen relativ friedlich – die Polizei überprüfte und nahm Personen fest, die sie für verdächtig hielt. Belgier gingen auf die Straße der Hauptstadt, nachdem sie in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen hatten, „wie in Frankreich zu handeln“. Medienberichten zufolge ist die Zahl der in Brüssel festgenommenen Demonstranten auf 63 gestiegen.

Später fanden Kundgebungen auch im schweizerischen Lausanne statt, wo sie weniger friedlich verliefen. Die Schweizer Polizei hat bei nächtlichen Ausschreitungen in der Stadt sieben Personen, darunter sechs Minderjährige, festgenommen, nachdem mehr als 100 Randalierer Geschäfte und Polizisten angegriffen hatten, berichteten Medien am Sonntag unter Berufung auf die Polizei.

Die Demonstranten bewarfen die Polizeibeamten mit Steinen und mindestens einem Molotowcocktail. Niemand wurde verletzt.

Die sechs Festgenommenen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren seien portugiesischer, bosnischer, somalischer, georgischer und serbischer Herkunft, berichtete eine Lokalzeitung. Der einzige Erwachsene unter den Festgenommenen sei ein 24-jähriger Schweizer Staatsbürger, heißt es weiter.

Krasses Video verhöhnt Politik der offenen Grenzen

Regierungschef Mateusz Morawiecki (55, PiS-Partei) veröffentlichte am Wochenende auf Twitter ein Video, das die schlimmsten Rauch- und Randale-Bilder aus französischen Städten zeigt. Brennende Autos, geplünderte Läden. Ein Schreckensszenario.

Dazwischen geschnitten: polnisches Bullerbü. Beschauliche Städtchen. Ein Mädchen, das in Warschau Blumen aussucht. Eine Familie beim Sommerpicknick.

Die Botschaft ermittelt sich eigentlich von selbst.

Doch damit sie wenige Monate vor der Wahl in Polen auch der Letzte versteht, werden am Ende Schriftzüge eingeblendet: „Wir wollen keine solchen Szenen auf polnischen Straßen“. Und: „Sicherheit des polnischen Volkes an erster Stelle“.

Überschrieben ist das Regierungs-Video mit dem Satz: „Unser Plan ist ein Europa der sicheren Grenzen – Sicherheit und öffentliche Ordnung – das sind die Werte, von denen alles andere ausgeht!“

Jetzt fühlt sich Morawiecki bestätigt. Bereits am Rande des EU-Gipfels hatte er in jedes Mikrofon gesagt, er wolle keine Verhältnisse wie in den Pariser Vorstädten.

„Jeder kann sehen, welche Risiken es gibt, wenn eine Welle illegaler Migranten nach der anderen in ein Land kommt.“

Links-Jugend will Gewalt-Demos wie in Frankreich

Ein Vorbild für Deutschland, sagt die Links-Jugend Chemnitz. Die Jugendorganisation der Linkspartei twitterte ein Foto, auf dem zwei jubelnde Randalierer zu sehen sind. Hinter ihnen sind brennende Autos zu sehen, Feuer, Rauchschwaden.

Dazu heißt es im Twitter-Beitrag: „Man kann von Frankreich zwei Dinge lernen: 1. Wie man mit Reichen umgeht. 2. Wie ordentlicher Protest aussieht.“ Mittlerweile wurde der Beitrag von Twitter gesperrt.

Bereits zuvor hatte sich die Chemnitzer Links-Jugend über die gewalttätigen Ausschreitungen in Frankreich zu Wort gemeldet. Kritik an der heftigen Gewalt der Demonstranten gab es nicht. Stattdessen bemängelte der Linken-Nachwuchs, wie „Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund genutzt wird, um von echten, größeren Problemen abzulenken“.

Die Erklärung für die brutale Straßengewalt: „Wut über Polizeigewalt, Rassismus und reaktionäre Politik brechen heraus…“

Wie waren die politischen Reaktionen?

Ganz rechts forderten Philippe de Villiers und Marine Le Pen daraufhin die Verhängung des Ausnahmezustands und einer Ausgangssperre. Der Präsident der Bewegung für Frankreich fordert sogar „die Entsendung der Armee in die Vororte“ .

Er reduziert die Gewalt auf einen „ethnischen Bürgerkrieg“ , Jean-Marie Le Pen spricht von den „Voraussetzungen eines globaleren Bürgerkriegs“ und stellt sicher, dass dieser seinen Ursprung in „massiver Einwanderung“ habe .

…

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 02.07.2023