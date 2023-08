Der Menschheit läuft die Zeit davon. Unsere Welt ähnelt mit jedem Tag ein bisschen mehr einem wirklich schlechten Science-Fiction-Film, und unsere selbstzerstörerischen Tendenzen verwandeln unsere Gesellschaft langsam aber sicher in einen lebendigen Albtraum.

Wenn wir genügend Zeit hätten, würden wir uns selbst und alles um uns herum zerstören. Auf einer ganz grundlegenden Ebene haben die meisten Menschen das Gefühl, dass die globalen Ereignisse außer Kontrolle geraten. Von Michael Snyder

Überall um uns herum wächst das Böse, und fast alles, was unsere Führer tun, um unsere schnell wachsenden Probleme zu lösen, scheint sie noch schlimmer zu machen. Das Tempo des Wandels wird immer schneller und viele befürchten, dass dies bald zu weitreichendem Chaos auf der ganzen Welt führen wird.

Das Folgende sind 10 Anzeichen dafür, dass wir wirklich in apokalyptischen Zeiten leben …

#1 Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt scheinen vom „Kriegsfieber“ befallen zu sein, und die Biden-Regierung hat gerade einen militärischen Konflikt mit China noch wahrscheinlicher gemacht, indem sie ein 345-Millionen-Dollar-Waffenpaket für Taiwan angekündigt hat …

Das Biden-Regime schickt Waffen im Wert von 345 Millionen US-Dollar nach Taiwan, um einen weiteren Stellvertreterkrieg gegen China anzuzetteln, ähnlich dem Stellvertreterkrieg, den es in der Ukraine mit Russland begonnen hat.

Die USA gaben dies am Samstag bekannt. Als Reaktion auf die Nachricht hat China deutlich gemacht, dass es nicht nachgeben wird.

„Egal, wie viel von den Steuergeldern des einfachen Volkes die … taiwanesischen Separatistenkräfte ausgeben, egal wie viele US-Waffen, es wird unsere Entschlossenheit, das Taiwan-Problem zu lösen, nicht erschüttern. Oder erschüttern wir unseren festen Willen, die Wiedervereinigung unseres Mutterlandes zu verwirklichen“, sagte Chen Binhua, ein Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten Chinas.

#2 Beide Seiten eskalieren den Krieg in der Ukraine immer weiter, und jetzt warnen die Russen offen, dass sie möglicherweise Atomwaffen einsetzen könnten … (Das ist der Grund, warum so viele Menschen überall in den USA plötzlich „in Panik“ Reis kaufen …)

Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf das Moskauer Wolkenkratzergebiet drohte der Kreml unverblümt mit dem Einsatz von Atomwaffen.

Drei Drohnen haben am frühen Sonntagmorgen ein Elite-Bürogebäude und ein Wohnhochhaus in Moskau angegriffen, was das russische Verteidigungsministerium als „versuchten Terroranschlag des Kiewer Regimes“ bezeichnete.

Dmitri Medwedew, ein ehemaliger russischer Präsident und Putin-Verbündeter, warnte davor, dass es „einfach keinen anderen Ausweg“ gebe, und sagte, Kiew solle „zu unseren Kriegern beten“, dass sie „nicht zulassen, dass das globale Atomfeuer aufflammt“.

#3 Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits 2,4 Milliarden Menschen nicht genug zu essen. Und jetzt, da das Schwarzmeer-Getreideabkommen gescheitert ist und Indien den Reisexporten strenge Beschränkungen auferlegt hat, werden wir gewarnt, dass die weltweiten Lebensmittelpreise bald viel höher steigen könnten …

Helen Dickinson, Geschäftsführerin des British Retail Consortium (BRC), sagte, dass die Preise für Brot und Frühstückszerealien angesichts der Rolle der Ukraine als einer der Brothersteller der Welt höchstwahrscheinlich steigen würden.

Auch die Reislieferungen stehen nun unter Druck, nachdem Indien die meisten Exporte eingeschränkt hat, was laut der Weltbank am Montag (31. Juli) zu „erheblichen Anstiegen der Weltmarktpreise und Preisvolatilität“ führen würde.

#4 Überall auf der Welt wüten Seuchen und viele alte Krankheiten erleben derzeit ein atemberaubendes Comeback. Beispielsweise ist Florida mittlerweile zum Epizentrum eines Lepra-Ausbruchs in den Vereinigten Staaten geworden …

Gesundheitsbehörden sagen, dass Fälle von Lepra, auch bekannt als Hansen-Krankheit, in Zentralflorida zunehmen.

In einem Forschungsbrief sagten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass Zentralflorida für 81 Prozent der gemeldeten Fälle im Bundesstaat und fast ein Fünftel der gemeldeten Fälle im ganzen Land verantwortlich sei.

#5 Die globalen Wetterverhältnisse sind völlig durchgedreht. Zum Beispiel hatte Phoenix gerade eine Phase, in der die Höchsttemperatur 31 Tage hintereinander mindestens 43 Grad erreichte …

Phoenix brutzelte am 31. Tag in Folge mit mindestens 43 Grad Celsiu und andere Teile des Landes kämpften am Sonntag mit Rekordtemperaturen, nachdem eine Woche lang erhebliche Teile der US-Bevölkerung extremer Hitze ausgesetzt waren.

#6 Männer werden schwanger und bringen Babys zur Welt …

Ein 22-jähriger Transgender-Mann hat Zwillinge zur Welt gebracht, nachdem er sich sechs Runden künstlicher Befruchtung unterzogen hatte, um schwanger zu werden.

Aaden Darr, ein Starbucks-Barista aus Charleston, West Virginia, wurde als biologische Frau geboren, outete sich jedoch mit 16 Jahren als Transgender, nachdem er sich mehrere Jahre lang als lesbisch identifiziert hatte, und begann eine Testosteronkur.

Doch bald wurde ihm klar, dass es sein Traum war, ein leibliches Kind zu bekommen – also brach er seine Hormonbehandlung ab und besuchte seine örtliche Familienplanungsklinik, um mit der Geburt eines Kindes zu beginnen.

#7 Die Technologie entwickelt sich weiterhin in einem Tempo, das absolut atemberaubend ist.

Tatsächlich wird berichtet, dass Wissenschaftler eine „bahnbrechende“ Behandlung entwickelt haben, die „alle soliden Tumoren zu vernichten scheint“ …

Wissenschaftler haben ein möglicherweise „heiliges Gral“-Molekül entwickelt, das alle soliden Krebstumoren ausrottet, während andere Zellen unberührt bleiben. Der Durchbruch gelang dem Team des City of Hope Hospital, einer der größten Krebsforschungs- und -behandlungsorganisationen in den Vereinigten Staaten, und zielt auf das Protein Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) ab.

Eine mutierte Form von PCNA unterstützt Krebs bei der Reparatur und beim Wachstum. Das Team hat ein Molekül, AOH1996 , entwickelt, das auf die mutierte PCNA abzielt und diese beseitigt. Früher galt PCNA als zu anspruchsvoll, um ein Ziel für eine Therapie zu sein, doch in der präklinischen Forschung scheint AOH1996 alle soliden Tumoren zu vernichten.

#8 Wissenschaftler erwecken alte Arten wieder zum Leben. So wird beispielsweise berichtet, dass es einem Forscherteam kürzlich gelungen sei, Würmer, die seit Jahrtausenden eingefroren waren, „wiederzubeleben“ …

Wissenschaftlern ist es gelungen, Würmer wiederzubeleben, die schätzungsweise 46.000 Jahre lang eingefroren waren.

Man geht davon aus, dass eine kleine Gruppe der Würmer, die 40 Meter tief im sibirischen Permafrost gefunden wurden, im späten Pleistozän gelebt haben, aufgetaut und wiederbelebt wurden.

#9 Die Zahl der Todesfälle durch Herzinfarkte ist in allen Altersgruppen in den Vereinigten Staaten dramatisch angestiegen …

In der Today- Sendung von NBC wurde berichtet: „Eine landesweite Studie des Cedars-Sinai-Krankenhauses zeigt, dass die Todesfälle im Zusammenhang mit Herzinfarkten seit dem Frühjahr 2020 in allen Altersgruppen zugenommen haben, aber die Gruppe, die den größten Anstieg verzeichnete, ist nicht die, von der Sie vielleicht denken … Der Anstieg der Herzinfarkt-bedingten Todesfälle bei den 25- bis 44-Jährigen betrug erstaunliche 30 % … Experten arbeiten immer noch daran herauszufinden, warum junge Menschen so betroffen sind.“

#10 Unser Boden und unser Wasser sind bereits stark mit Mikroplastik gesättigt, und jetzt wird uns gesagt, dass diese Krise „exponentiell“ schlimmer wird …

Nicht nur der Arktische Ozean ist vor der unaufhörlichen Zunahme der Mikroplastikverschmutzung gefeit. In einer neuen Studie, die Sedimentkernproben analysierte, quantifizierten Forscher, wie viele der Partikel seit den frühen 1930er Jahren abgelagert wurden.

Wie Wissenschaftler an anderer Stelle gezeigt haben, stellte das Team fest, dass die Mikroplastikverschmutzung in der Arktis exponentiell und im Gleichschritt mit dem Wachstum der Kunststoffproduktion zugenommen hat – diese beträgt mittlerweile bis zu einer Billion Pfund pro Jahr, wobei sich die weltweite Menge an Kunststoffabfällen voraussichtlich verdreifachen wird bis 2060.

Mit genügend Zeit würde Mikroplastik unsere Zivilisation völlig zum Erliegen bringen, selbst wenn keines der anderen sehr schwerwiegenden Probleme bestünde, mit denen wir derzeit zu kämpfen haben.

Das Gleiche lässt sich natürlich auch über Atomkrieg, globale Hungersnot, KI und eine Reihe anderer katastrophaler Bedrohungen sagen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind.

Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten und die vor uns liegenden Monate und Jahre versprechen, in der Tat sehr „interessant“ zu werden.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 02.08.2023