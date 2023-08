Covid-19 und das Marburg-Virus als Biowaffe oder doch nur Psy-Ops?

Während Corona scheinbar der Vergangenheit angehört, basteln Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Pharmalobby bereits an einem neuen Gesundheitsnotstand, der mit ebenfalls mit Propaganda, Angst und menschenverachtenden Maßnahmen noch brutaler wird. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es bei Corona wirklich mit einem Gesundheitsnotstand zu tun hatten? Von Frank Schwede

Gehören auch Sie zu dem leider (noch) geringen Prozentsatz, der an der Glaubwürdigkeit und Seriosität von Medien und Politik zweifelt? Wenn ja, dann hat Ihnen das möglicherweise ihr Leben gerettet. Warum? Das werden Sie in diesem Bericht erfahren.

Grundsätzlich gilt ja die Tatsache, dass man die Gesundheit nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte – doch einmal falsch beraten, kann fatale Folgen für die Gesundheit haben, davon können Millionen Menschen gerade ein Lied singen, die sich gegen Corona haben impfen lassen.

Das die nächste Pandemie nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, daran besteht für viele Menschen kein Zweifel. Laut einer Umfrage von eXXpressTV glauben fast 70 Prozent der Leser, dass Covid zurückkommt und noch viel heftiger wird. Der Schrecken sitzt vielen Bürgern noch immer tief in den Gliedern – und möglicherweise haben sie mit ihrer Schwarzmalerei gar nicht so unrecht.

Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2009? Da warnten die WHO, das Robert-Koch-und das Paul-Ehrlich-Institut mit viel Propaganda und Panik vor der Schweinegrippe, die es in Wahrheit nicht gab.

Zehn Jahre später folgte Corona mit der zehnfachen Kraft eines Vorschlaghammers. Die Rund-um-die-Uhr-Propaganda, die menschenverachtenden Maßnahmen und die Verbreitung von Angst haben zu einer weltweiten Massenhysterie nie da gewesenen Ausmaßes geführt.

Jemand wie ich, der sich nicht von der Angst hat anstecken und mitreißen lassen, kann sich heute noch nicht vorstellen, dass alles wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Schon die Schweinegrippe-Pandemie hat bei vielen Bürgern die Glaubwürdigkeit von Behörden bis ins Mark erschüttert – Corona hat dann den Rest erledigt. Sollte man meinen.

Doch wie werden sich die Menschen beim Ausruf des nächsten Gesundheitsnotstands verhalten – werden sie wieder alle brav die Maske aufsetzen, sich einsperren und mit einem fragwürdigen Impfstoff spritzen lassen, oder wird diesmal die Zahl der Verweigerer die Mehrheit bilden? Eine durchaus interessante Frage. (Entvölkerungsagenda: COVID-Impfungen verursachten mehr als 13 Millionen Todesfälle und „seltene“ Krankheit)

Die Macht der Informationsblase

Ein weiteres Mal in einem kurzen Zeitabstand Millionen Menschen in die Informationsblase zu bekommen, könnte nach Meinung von Experten schwierig werden, weil viele Menschen nach Corona skeptischer geworden sind und auch viele seriöse Wissenschaftler in der breiten Bevölkerung mehr und mehr Gehör finden.

Das könnte ein Grund sein, dass die WHO künftig bei einem Gesundheitsnotstand über den geplanten Pandemievertrag länderübergreifend noch härtere Maßnahmen ergreifen will, bis hin zur Zwangsimpfung.

Und es ist zu befürchten, dass WHO und Pharmalobby nicht wieder zehn Jahre bis zur nächsten P(l)andemie verstreichen lassen. Das Zeitfenster wird diesmal wesentlich kürzer sein.

Sollte der Pandemievertrag im kommenden Jahr wie geplant im Mai unterzeichnet werden, kann sich jeder sicher sein, dass die nächste Pandemie, wie von Bill Gates bereits prognostiziert, 2025 quasi auf dem Fuß folgt.(Völkermord im Namen der „Eliteherren“, die diesen teuflischen Plan im Namen des Finanz-Digital-Militär-Komplexes ausführen)

Was wird es diesmal für ein Virus sein? Hoch im Kurs steht ein alter Bekannter, über den in den Netzmedien und vereinzelt auch in den ÖR-Medien vielfach schon berichtet wurde: das Marburg Virus, mit Symptomen, die vielfach auch bei Corona-Geimpften beobachtet wurden: allgemeines Unwohlsein, hohes Fieber und vor allem Blutungen, weshalb häufig auch der Verdacht geäußert wurde, dass die Corona-Impfung dazu genutzt wurde, gleich nahtlos in die nächste Pandemie mit dem Marburg-Virus überzugehen.

Die Informationen über diesen Virus-Typ sind ausgesprochen spärlich und was bekannt ist, stammt fast ausschließlich aus dem Jahr 1967. Das wäre für die Nutzung dieses Virus-Typs für eine zukünftige Pandemie natürlich eine Steilvorlage und böte ausreichend Möglichkeit für Panik und Fake-News in der Informationsblase, was durchaus dazu führen könnte, dass sich mehr Menschen als erwartet von dem „Virus“ anstecken lassen.

Häufig wird behauptet, dass es sich bei dem Marburg-Virus um ein Ebola-ähnliches Virus handelt, das sich klinisch kaum unterscheiden lässt, dafür aber umso tödlicher ist. Laut dem Center for Disease Control and Prevention (CDC) erfolgt die Übertragung über Blut und andere Körperflüssigkeiten und nicht, wie vielfach vermutet, über die Luft.

Erkrankungen bei Menschen wurden erstmals 1967 im hessischen Marburg festgestellt, daher auch der Name Marburg-Virus. Auch in Jugoslawien soll es im selben Jahr zwei Fälle gegeben haben gegeben haben – die meisten traten aber in Deutschland auf, etwa dreißig verteilt auf zwei Labore.

Die interessante Frage ist, wie es dazu kam. Angeblich erhielten drei Labore infizierte Affen zur Autopsie, bei der sich 25 Laborangestellte mit dem Virus infiziert haben sollen.(Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video))

Zweifelhafte Umstände

Dazu muss man wissen, dass die einzige Möglichkeit, sich während einer Autopsie mit einer über Körperflüssigkeiten übertragbaren Krankheit zu infizieren, nur dann möglich ist, wenn man sich verletzt, etwa bei einem Schnitt aus Unachtsamkeit mit dem bei der Autopsie verwendeten Skalpell.

Demnach müssen sich alle 25 Laborangestellten mit ihrem Skalpell verletzt haben – was ich für ausgeschlossen halte. Außerdem soll es sechs Fälle mit einer Sekundärinfektion gegeben haben, die durch Primärinfizierte etwa an Familienmitglieder übertragen wurde, die aber allesamt nicht tödlich waren, da es sich lediglich um eine Sekundärinfektion gehandelt hat.

Das ist aber nur möglich, wenn die Infizierten nicht wussten, dass sie infiziert waren, was ich aber bei einer Verletzung durch ein kontaminiertes Skalpell für sehr unwahrscheinlich halte

Deshalb ist bei dieser Geschichte Vorsicht angebracht, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Überprüfung der Fälle nach so langer Zeit kaum mehr möglich ist.

Laut WHO wird das Marburg-Virus über die Fledermaus übertragen – allerdings nur dann, wenn man den Tieren, vor allem in Afrika, wo das Virus sehr verbreitet zu sein scheint, etwa in Höhlen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist.

Trifft das auf die infizierten Affen zu? Wohl eher nicht – also muss es einen anderen Übertragungsweg geben. Doch es gibt noch eine weitere interessante Ungereimtheit: Laut Bundesregister grassiert in den Vereinigten Staaten seit Dezember 2020 neben Corona auch eine Marburg-Epidemie.

Achten Sie auf das Datum. Die ersten Fälle von Marburg sind im Dezember 2020, also unmittelbar nach Beginn der Corona-Impfkampagne aufgetreten. Wurde hier möglicherweise der Versuch unternommen, die schweren Nebenwirkungen der Impfung dem Marburg-Virus zuzuschreiben? Die Möglichkeit besteht durchaus.

Der PREP-Act für medizinische Gegenmaßnahmen gegen Covid-19 und gegen Marburg bleiben in den USA in Kraft – vor allem um den Finanzfluss, die Bereitstellung von Gegenmittel wie Vakzine und andere Medikamente und die Propaganda am Laufen halten zu können. Verstehen Sie? Es geht hier in erster Linie um den Geldfluss und um die Gewinne der Pharmalobby, nicht um die öffentliche Gesundheit.

In einem Informationsschreiben des Department of Homeland Security heißt es, dass man nichts genaues weiß über das Marburg-Virus – nur so viel, dass es ein definitiv beängstigendes Virus ist – das trifft bekanntlich auch auf das Corona-Virus zu.

Warum eine Biowaffe ausscheidet

Dazu gibt es ein paar Zahlen, die man sich aber mit äußerster Vorsicht zu Gemüte ziehen sollte, weil spätestens seit Corona jedem bekannt sein sollte, dass die von den Behörden veröffentlichten Zahlen lediglich der Propaganda dienen.

Bei dem Marburg-Virus liegt die Todesrate zwischen 25 und teilweise bis zu 90 Prozent – je nach Ausbruch und Bedingungen. Die Zahlen schwanken je nach Quelle.

Wieso die breite Spanne? Wenn die Übertragung des Virus nur über Körperflüssigkeiten möglich ist, kann es alternativ nur injiziert oder oral verabreicht werden – anders ist das nicht möglich.

Vielfach wird die Vermutung geäußert, dass es sich sowohl bei Corona als auch beim Marburg-Virus um eine Biowaffe aus einem Labor handelt, also um ein synthetisch hergestelltes Virus. Ein durchaus interessanter Gedanke.

Nachdem die USA die Biowaffenkonvention unterzeichnet hatten, wurde das Programm in „Public Health Emergency-Emergency Use Autohorization-Medical Countermeasures“ umbenannt und dem Department of Health and Human Services (HHS) übertragen, das gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium, dem Department of Homeland Security und dem Department of State betrieben wird.

Ein Großteil der Biowaffenforschung wurde zudem ins Ausland verlagert, unter anderem in die Ukraine. Nur hat der Gedanke, dass Corona als Tröpfcheninfektion beabsichtig freigesetzt wurde, einen Schönheitsfehler – niemand wäre so blöd, ein Virus freizusetzen, das ihn selbst töten könnte.

Dieser Gefahr setzt sich keiner aus. Zwar ist Möglichkeit, dass es sich tatsächlich, wie vielfach vermutet, um einen Laborunfall gehandelt hat, nicht auszuschließen, doch auch diese Option halte ich für eher unwahrscheinlich, besser gesagt für einen Notausgang der Drahtzieher, um quasi in letzter Minuten noch den Kopf aus der Schlinge zu bekommen.

Eine wesentlich interessantere Überlegung ist, dass es überhaupt keine Pandemie gab, dass sie als Psy-Op, also als psychologische Operation lediglich simuliert wurde.

Das ist, finde ich, die denkbarste aller Erklärungen, das erklärt auch, warum die Krankenhäuser während der angeblichen Hochzeit von Corona leer waren und kaum Menschen gestorben sind.

Die Wahrheit wäre in diesem Fall, dass es die Pandemie nie gegeben hat, stattdessen wurde sie mithilfe von Propaganda und herbei getesteten Infektionszahlen lediglich simuliert.

Nun werden sicherlich viele von Ihnen einwenden und sagen, ich kenne aber jede Menge Bekannte, die krank waren, die über die klassischen Corona-Symptome geklagt haben, andere wollen sogar Patienten kennen, die daran gestorben sind. Wie ist das möglich, wenn es sich nur eine Simulation handelt? Auch dafür gibt es eine einfache Erklärung.

Die Kraft des Gedanken

Wussten Sie, dass jede Krankheit zunächst durch einen entsprechenden Gedanken daran beginnt, bevor sich erste physische Symptomen hinzugesellen?

Es ist möglich, nahezu jede Krankheit im Kopf entstehen zu lassen, die im schlimmsten Fall sogar tödlich enden kann, obwohl der Patient kerngesund ist und ihm im Grunde genommen nichts fehlt.

Diesen Prozess bezeichnet man als krankdenken. Vor vielen Jahren hat ein Psychologie an einer deutschen Uni einen durchaus perfiden Test gemacht.

Er hing am Eingang zur Mensa ein Zettel, auf dem geschrieben stand: „Das Essen ist vergiftet!“ Mehr als die Hälfte der Studenten, die zu Mittag gespeist hatten, wurden mit teils schweren Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht, einige unter ihnen erlitten sogar einen Herzstillstand und mussten wiederbelebt werden.

Erst als die Patienten darüber aufgeklärt wurden, dass es sich nur um ein Experiment handelt, verschwanden die Vergiftungssymptome. Schlagartig ging es den Betroffenen besser und selbst diejenigen, die wiederbelebt werden mussten, konnten am selben Tag noch die Klinik wieder verlassen.

Ist es also möglich, dass die Bevölkerung weltweit durch falsche Todeszahlen in Verbindung mit einem inszenierten Bildersturm, Expertenaussagen, Masken und Lockdowns in Krankheit und Tod getrieben wurden?

Die Möglichkeit besteht durchaus, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass die Drahtzieher von Corona mit erfahrenen Psychologen zusammengearbeitet haben und über die Wirkungsweise der Gedankenkraft auf die Gesundheit im Bilde waren.

Ich denke auch, dass die überwiegende Mehrzahl der Patienten, die wegen Long-Covid in Behandlung sind, in Wahrheit unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden, aufgrund der durchlebten Maßnahmen und Ängste.

Doch die Panik und die Angst sind nicht allein verantwortlich für die hohe Zahl an Corona-Geschädigten. Hinzu kommt die High-Tech-mRNA-Covid-Vakzine, die allerlei technische Raffinessen enthält, die scheinbar selbst viele Biologen und Chemiker nicht verstehen, weil sie Substanzen enthält, die in einem herkömmlichen Impfstoff eigentlich nicht rein gehören.

Das eigentlich raffinierte aber ist, dass offenbar nicht alle Fläschchen denselben Inhalt hatten, was unter anderem aus Laboruntersuchungen hervorgeht. Vielfach wurde sogar der Verdacht geäußert, dass ein durchaus hoher Prozentsatz an Chargen mit einer harmlosen Kochsalzlösung oder Ähnlichem gefüllt waren, um auch hartnäckige Skeptiker zu überzeugen, dass die Impfung völlig harmlos ist.

Das würde erklären, warum viele Geimpften nach dem Schuss nichts gespürt haben, während andere mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen hatten oder bereits kurze Zeit nach der Impfung plötzlich und unerwartet verstorben sind. (Bomben-Enthüllung: Ein Drittel der Pfizer-Impfungen waren Placebos (Video))

Nicht nur in den Massenmedien wurde über Corona eine Menge Falschinformationen publiziert, sondern auch in den Netzmedien waren in diesem Fall als Handlanger des Tiefen Staates aktiv und haben sich der Verbreitung von Panik angeschlossen.

Vielfach wurde berichtet, dass die Geimpften mithilfe von Nanobots kontrolliert und gesteuert werden können.

Was auch immer hinter Corona und zukünftigen Pandemien steckt, ist, wie bereits 2009 beim ersten Event mit der Schweinegrippe, pure Habgier der Pharmaindustrie und ihren Investoren.

Corona ist ein scheußliches Verbrechen, das auf deutliche Weise, wozu Menschen fähig und bereit sind, wenn sie den Hals nicht vollkriegen. Weil der gesamte Justizapparat unter politischer Kontrolle steht, wird eine juristische Aufarbeitung dieses Verbrechens immer unwahrscheinlicher, vielmehr wird die Bevölkerung im Rahmen einer neuen Pandemie auf noch abscheulichere Weise gequält werden.

Das wird vor allem vor dem Hintergrund des geplanten Pandemievertrags der WHO immer deutlicher, den es mit aller Macht zu verhindern gilt.

…

