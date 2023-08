„Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor“: China diversifiziert seine Gold- und Währungsreserven, während der US-Dollar zu einer riskanteren Wette wird

Experten sagten gegenüber Sputnik, dass Chinas Übergriff auf Nicht-Dollar-Währungsreserven, darunter Rekordmengen an Goldbarren, darauf zurückzuführen sei, wie instabil der US-Dollar geworden sei.

Länder wie Russland, die nur über wenige Dollarreserven verfügen, stellen für Anleger und Händler gleichermaßen eine sicherere Anlage dar.

China hat seinen stetigen Marsch zur Entdollarisierung seiner Wirtschaft fortgesetzt und am Montag bekannt gegeben, dass der Juli der neunte Monat in Folge mit Goldkäufen war und dass seine Devisenreserven sogar höher waren, als westliche Experten vorhergesagt hatten.

Die People’s Bank of China, die Zentralbank des sozialistischen Staates, gab an, im vergangenen Monat etwa 23 Tonnen oder 740.000 Feinunzen Goldbarren gekauft zu haben.

Damit erreicht der Gesamtvorrat sein bisher höchstes Gewicht von 2.137 Tonnen . Rund 188 Tonnen davon kamen im Zuge der Einkaufstour, die im vergangenen November begann, hinzu.

Darüber hinaus teilte die PBOC mit, dass Chinas Devisenreserven im Juli um 11,3 Milliarden US-Dollar auf 3,02 Billionen US-Dollar gestiegen seien – mehr, als westliche Experten Berichten zufolge angenommen hatten.

Chris Devonshire-Ellis, Vorstandsvorsitzender von Dezan Shira & Associates, der auf eine dreißigjährige Investment- und Geschäftskarriere in China, Russland und Asien zurückblickt, sagte am Mittwoch gegenüber Sputnik, dass China in erster Linie von der wirtschaftlichen Stabilität motiviert sei, die durch die Politisierung der US-Staatsverschuldung entstanden sei. (Rolle des Bitcoins ist die Digitalisierung von Gold)

„Es ist klar, dass China sein Portfolio diversifiziert und seinen Reserven mehr ‚Stabilität‘ verleiht. „Goldreserven waren in turbulenten Zeiten schon immer eine verlässliche Absicherung“, sagte er.

„Dabei gibt es ein paar Probleme: Sie können ihre US-Schuldenbestände nicht gleichzeitig um nennenswerte Beträge reduzieren, da dies die verbleibenden Werte drücken und die globale US-Dollar-Handelsbilanz durcheinander bringen würde – aber sie können dies schrittweise tun.

Es scheint eine langfristige Strategie zu sein und es könnte unter normalen Bedingungen ein paar Jahrzehnte dauern, bis sie ihre US-Schulden in andere Rohstoffe umgewandelt haben.“

„Das setzt voraus, dass die Dinge normal bleiben – aber es sind turbulente Zeiten. Die USA werden nächstes Jahr erneut ihre Schuldenobergrenze erreichen, sie könnten zahlungsunfähig werden.

Ihr Kreditrisikorating wurde bereits kürzlich von Moody’s herabgestuft, was die Kosten für die amerikanische Kreditaufnahme erhöht“, betonte Devonshire-Ellis.

Er wies darauf hin, dass Russland im Vergleich dazu sehr geringe Auslandsschulden und praktisch keine US-Dollar-Reserven habe und dass sich der Rubel „zu einer angemessenen und nachhaltigen Handelsbewertung eingependelt habe, die seiner internen Produktivität und seinen Exporten zugute käme“, wobei Letztere zu einer Anhäufung anderer Fremdwährungen führten als der Dollar oder Euro.

„China verfolgt also eine ‚Hoffnung auf die Beste‘-Strategie, indem es hofft, dass die USA nicht bald zahlungsunfähig werden, weil ich denke, dass sie nicht bereit sind, einen solchen Schlag zu verkraften, aber gleichzeitig eine ‚Vorbereitung auf das Schlimmste‘-Strategie, indem es weitermachen, eine Umwandlung von Schulden und Währungen der USA und in gewissem Maße der EU in Alternativen – einschließlich Reserven vieler anderer Währungen (einschließlich ihres eigenen RMB-Yuan zusätzlich zur indischen Rupie, dem japanischen Yen, dem VAE-Dirham und dem russischen Rubel) sowie Währungen aus weniger gehandelte Währungen wie der brasilianische Rial, der mexikanische Peso, bestimmte afrikanische Währungen sowie zentralasiatische Währungen“, erklärte der Experte.

„Gold fungiert als Absicherung gegen diese und unterstützt sie bei Bedarf. Die Chinesen können diese kleineren Währungen mit ihren Goldreserven stabilisieren. Das könnte Russland auch tun.“

„Die Chinesen sind nicht so besorgt darüber, was in der US-Wirtschaft passiert, sie sind nicht so investiert. Sie sind jedoch sowohl jetzt als auch in Zukunft besorgt über Volkswirtschaften, die näher an China liegen und über wichtige Lieferkettenbeziehungen verfügen (wie Brasilien, Zentralasien, Russland, der Nahe Osten und Afrika). Ich denke, dass die Goldreserven erworben werden, um diese zu schützen und nicht um die USD-Beziehung zu schützen.“

Paul Goncharoff, ein Unternehmensberater in Moskau, sagte gegenüber Sputnik , dass das internationale Vertrauen in den US-Dollar „verschwunden“ sei und praktisch alle Nationen außerhalb der Gruppe der Sieben nach besseren Orten zur Sicherung ihrer Vermögenswerte suchen.

Goncharoff erinnerte an die Beobachtung des russischen kommunistischen Führers Wladimir Lenin vor der Revolution von 1917: „Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert; und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte vergehen.“

„Wir sind gerade dabei, solche turbulenten Wochen und Monate durchzumachen. China war einer der größten Inhaber von auf Dollar lautenden US-Staatsanleihen. Allein in den letzten 12 Monaten gelang es ihnen, Vermögenswerte im Wert von 100 Milliarden US-Dollar abzustoßen. Es wurde ein erheblicher Betrag für den Kauf von Gold ausgegeben, um der potenziellen, aber realistischen Bedrohung durch den US-Dollar als Waffe zu entgehen. Ihre Goldkäufe erfolgten hier und da in kleinen Mengen, aber im Laufe des Jahres summierten sie sich erheblich. Beachten Sie, dass dies bereits seit mehreren Jahren der Fall ist und sich nun zu beschleunigen scheint.“

„Das größte Risiko, dem China ausgesetzt ist, ist das Einfrieren seiner USD-Vermögenswerte, was die Risikostimmung der meisten, wenn nicht aller, nicht der G7 angeschlossenen Länder auf dem Planeten widerspiegelt“, erklärte er.

„China hat kaum eine andere Wahl, als weiterhin USD-Bestände abzubauen und auf tatsächlich in China gehaltenes physisches Gold oder andere ähnliche marktfähige Rohstoffe umzusteigen, während es im Auge behält, wann oder ob die USA Primärsanktionen verhängen werden, wie sie es mit Russland und SWIFT getan haben.“

China verfügt sicherlich über Währungsbestände in Rubel, Rupien, Riyal usw., aber diese sind volatil und werden immer noch von den Launen der US-Notenbank beeinflusst, um ihren Wert zu erhalten (beachten Sie, dass der USD in den letzten 100 Jahren 97 % seines Wertes verloren hat), bleibt Gold ein sicheres und praktikables Mittel zur Werterhaltung, insbesondere in ‚interessanten Zeiten‘.“

„Der Nachteil des Yuan im Vergleich zum USD besteht ganz einfach darin, dass er nicht die Standardreservewährung der Welt ist. Allerdings wurde das „exorbitante Privileg“, das der USD als primäre Reserve in den letzten 70 Jahren genoss, massiv missbraucht und hat alle bekannten Rekorde für Schulden und Defizitausgaben gebrochen.

Wenn es hart auf hart kommt und ein Wendepunkt erreicht wird, wenn es weltweit zu einer Eile kommt, US-Staatsanleihen abzustoßen, werden ausnahmslos alle darunter leiden. Es wäre eine wirklich existenzielle Systemkrise.“

„Dennoch ist China in einer relativ starken Position, den Yuan zu unterstützen, wenn man bedenkt, dass das Gefüge des chinesischen Wirtschaftssystems praktisch ausschließlich auf Produktion und nicht auf einer Dienstleistungswirtschaft basiert.

Dies ist die Grundlage für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, verbunden mit einem Gürtel und einer Straße, unabhängig davon, was mit den Währungen in der Zukunft passieren kann oder nicht.“

Goncharoff stellte fest, dass der Trend so breit sei, dass er sogar europäische Verbündete der USA wie Polen einschließe, das seine Goldreserven im vergangenen Frühjahr um 14,8 Tonnen erhöhte.

„Der Entdollarisierungstrend ist unaufhaltsam, da das Vertrauen verschwunden ist. Es wird auch davon ausgegangen, dass es angesichts des gravierenden politischen Schadens, der durch Sanktionen, Einfrierungen und ähnliche Maßnahmen weltweit verursacht wird, von Natur aus unwahrscheinlich ist, dass eine Fiat-Währung unpolitisch bleibt.

Die traurige Realität bleibt, dass sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern wird, daher der jahrhundertelang bewährte Rückgriff auf Gold.“

