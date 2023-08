Warum ereignen sich plötzlich überall auf der Welt so viele apokalyptische Naturkatastrophen? (Videos)

Teile die Wahrheit!

Fast jeden Tag gibt es eine weitere „apokalyptische“ Naturkatastrophe in den Nachrichten. Haben Sie sich jemals gefragt, warum das passiert?

In diesem Jahr gab es eine endlose Parade beispielloser Brände, Überschwemmungen, Erdbeben, Stürme und Dürren. Am Mittwoch war Hawaii an der Reihe. Von Michael Snyder

Ein absolut schrecklicher Laufbrand fegte wie ein Rasenmäher durch das Herz der Insel Maui, und er ereignete sich so plötzlich, dass viele nicht rechtzeitig evakuiert werden konnten. (10 Anzeichen dafür, dass wir wirklich in apokalyptischen Zeiten leben)

Ein Pilot, der 52 Jahre lang über Maui geflogen ist, sagt, er habe „so etwas noch nie in meinem Leben gesehen“ …

Von Air Maui Helicopter Tours über Teilen des Lahaina-Gebiets aufgenommene Videoaufnahmen zeigen, dass ganze Häuserblöcke durch die Flammen zerstört wurden, von denen nur noch Ruinen und Asche übrig blieben und alles immer noch in dicken, dunstigen Rauch gehüllt war.

„Wir waren nicht auf das vorbereitet, was wir sahen. Es war herzzerreißend, es sah aus wie ein Gebiet, das im Krieg bombardiert worden war“, sagte Richie Olsten, der Einsatzleiter der Reiseagentur, am Mittwoch gegenüber Jake Tapper von CNN. „Es ist einfach zerstört.“

„In meinen 52 Flugjahren auf Maui habe ich so etwas noch nie in meinem Leben gesehen“, fügte Olsten hinzu.

Bis es vorbei ist, könnte es sich möglicherweise um die teuerste Naturkatastrophe in der modernen Geschichte Hawaiis handeln.

Viele der Videoclips und Bilder dieser Katastrophe, die in den sozialen Medien gepostet werden, sind wirklich erschreckend

Dieses Feuer breitete sich so schnell aus, dass Menschen buchstäblich ins Meer sprangen, um ihm zu entkommen.

Ein Mann, der Drohnenaufnahmen dieses Feuers gemacht hat, beschrieb die Zerstörung, die es anrichtet, als „apokalyptisch“ …

Clint Hansen hat am Dienstagabend ein Drohnenvideo aufgenommen, das die Ausbreitung von Waldbränden nördlich von Kihei zeigt.

„Lahaina ist am Boden zerstört“, sagte Hansen gegenüber CNN. „Menschen springen ins Meer, um den Flammen zu entkommen, und werden von der Küstenwache gerettet. Alle Bootsbesitzer werden aufgefordert, Menschen zu retten. Es ist apokalyptisch.“

Natürlich ist nicht nur Hawaii von „apokalyptischen“ Bränden betroffen.

Anm. d. Red.: Im Internet schwirrt die Theorie vom Einsatz einer Direkt-Energie-Waffe (DEW).

Drüben in Europa hat ein wahrlich gigantischer Waldbrand bereits Tausende Hektar Land verwüstet. Das Folgende stammt aus einem Artikel einer britischen Nachrichtenquelle mit dem Titel „Wütende Waldbrände in Portugal zwingen Hunderte von Touristen, dem apokalyptischen Inferno zu entkommen“ …

Hunderte verängstigte Touristen wurden aus ihrem Traumurlaub im Süden Portugals evakuiert, nachdem die Waldbrände weiterhin außer Kontrolle geraten.

Der Großbrand hat seit Beginn der Katastrophe am Samstag Tausende Hektar Land in der Gegend von Odemira in der Region Alentejo zerstört. Mittlerweile hat es sich nach Süden in Richtung Algarve ausgebreitet und die Evakuierung von 1.400 Menschen zur Folge, darunter Touristen, die in vier Resorts des Urlaubsziels sowie in 19 kleinen Dörfern übernachten.

Wir haben in den letzten Monaten auch viele beispiellose Stürme erlebt.

Kürzlich sorgte ein verheerender Hagelsturm in Deutschland dafür, dass es mitten im Sommer so aussah, als wäre es Winter …

Ich war erstaunt, als ich das zum ersten Mal sah.

Anderswo in Europa regnete es an einem einzigen Tag, wie in einem Monat, in Teilen Sloweniens.

Es kam zu verheerenden Überschwemmungen , und uns wird gesagt, dass dies wahrscheinlich die schlimmste Naturkatastrophe in der gesamten Geschichte Sloweniens sei …

Auf der anderen Seite des Planeten beschäftigen sich Beamte in Peking weiterhin mit den Folgen der albtraumhaften Überschwemmung , die diese Stadt kürzlich heimgesucht hat …

Die Zahl der Todesopfer durch verheerende Überschwemmungen in der chinesischen Hauptstadt Peking ist nach offiziellen Angaben inzwischen auf 33 gestiegen.

Weitere 18 Menschen sollen nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen nach dem jüngsten Taifun Doksuri vermisst werden – einer der stärksten, der Nordchina seit einem Jahrzehnt heimgesucht hat.

Die Ernten in der gesamten Region wurden vollständig vernichtet, und der angerichtete Sachschaden ist unvorstellbar …

Unterdessen verhält sich die Sonne weiterhin sehr seltsam, und viele Menschen beginnen es zu bemerken.

Heute früh wurde meine Aufmerksamkeit auf einen Thread in einem bekannten Internet-Diskussionsforum gelenkt. Der Mann, der diese Drohung auslöste, beschrieb sehr anschaulich, was er gerade in Florida sieht …

Wie der Titel schon sagt, habe ich ein verdammt gutes Verständnis für meine Umgebung, was durchschnittlich ist und was nicht außerhalb.

Ich habe seit fast 20 Jahren einen Baumbetrieb/Druckwaschbetrieb. Ich kenne die Zyklen und Vorgänge der Sonne, des Wetters und des kleinen saisonalen Wechsels, den wir in Zentralflorida erleben, genau.

Ich kenne auch die Bäume und das Laub und weiß, was es bedeutet, wenn sie ihre Samen und Pollen früh oder spät abwerfen.

Mit der Sonne stimmt etwas nicht. Es tötet Bäume. Sein bratendes Gras, seine tödlichen Gärten, seine überwältigenden Klimaanlagen.

Ich möchte diesen Mist nicht hören, dass es in Florida jeden Sommer heiß ist. Keine verdammte Scheiße. Ich lebe hier seit 30 Jahren.

Die Sonne ist dieses Jahr deutlich stärker. Das ist es wirklich. Wir haben Hitzeindizes über 120 (Fahrenheit).

Ist es schon einmal so heiß geworden? Aber nicht nacheinander. Fügen Sie das mit der Sonne hinzu. Es ist intensiv geworden. Ich höre von all meinen Baufreunden, dass sogar Mexikaner überall auf Bau- und Landschaftsbaustellen streiten … das hat es noch nie gegeben. Diese Jungs sind bei über 100 Grad (Fahrenheit) Hitze stark.

Das ist nicht normal. Ich bin Abonnent von Ben Davidson bei Suspicious Observers und habe eine Zeit lang geglaubt, der Weltraum sei etwas anderes, und vielleicht ist es immer noch so, aber … wenn man sieht, wie sich die Sonne so verhält … gibt es vielleicht einen Katastrophenzyklus von 12.000 Jahren.

Vielleicht sind wir eine blaue Murmel, die den Launen unseres Sterns und unserer galaktischen Schicht folgt, und vielleicht, nur vielleicht, werden wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren in der ersten Reihe sitzen und einen Neustart wie im Film 2012 erleben.

Weil mit der Sonne etwas nicht stimmt. Noch nie war der Weiße so stark und hat noch nie so viele Leute ausgeschaltet.

Leider hat er Recht.

Die Sonne verhält sich sehr seltsam, und das ist etwas, worüber ich schon seit einiger Zeit spreche .

Ich bin fest davon überzeugt, dass die kommenden Jahre eine Zeit beispielloser Veränderungen auf der Erde sein werden , und ich glaube, dass die Sonne in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen wird.

Man könnte eine Million Erden in die Sonne werfen und hätte immer noch Platz übrig. Der riesige Feuerball, um den wir kreisen, ist absolut kolossal, aber die meisten Menschen möchten die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf unser Wetter herunterspielen.

Und gleichzeitig scheint es, dass auch das Innere unseres Planeten zunehmend instabil wird.

Ich glaube, dass wir in den bevorstehenden Zeiten einige Dinge erleben werden, die viele Menschen für unmöglich halten würden.

Wir treten in eine Ära ein, in der es sich lohnt, mit dem Unerwarteten zu rechnen, und in der das Leben nie wieder so sein wird wie zuvor.

…

