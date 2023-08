Das Coronavirus galt bereits 2001 als mögliche Biowaffe – eine List, um die Weltbevölkerung impfen zu lassen

Viele Menschen können nicht glauben, dass die Corona-Pandemie von Interessensgruppen geplant wurde. Dass sowohl das Virus als auch der Impfstoff eine Biowaffe sein könnten, ist noch schwerer zu glauben. Aber am Ende geht es nicht um Glauben, sondern um Beweise. DR. David E. Martin sagt, dass es diese unwiderlegbaren Beweise gibt. Von Ella Ster

-Die Gensequenz des Coronavirus ist nicht neu und seit 1999 patentiert.

-Der erste Coronavirus-Impfstoff wurde im Jahr 2000 von Pfizer patentiert.

-M-Cam warnte bereits vor 20 Jahren vor dem Einsatz des Coronavirus als biologische Waffe.

-Patente zeigen, dass SARS ein im Labor hergestelltes Coronavirus ist.

-Merck schrieb 2004 das Drehbuch zu der „Pandemie“ und „das neue normal“.

-Patentanmeldungen deuten auf kriminelle Verschwörung und Insiderhandel von Pharmaunternehmen hin.

-Moderna wusste im Frühjahr 2019, dass es ein Spitzenreiter bei der Impfstoffentwicklung sein würde.

-Es gibt keine klinischen Beweise dafür, dass eine Delta-Variante existiert.

DR. David E. Martin ist CEO von M·Cam Innovation Risk Management International. Sie überwachen die Innovations- und Finanzwelt weltweit für Investoren und börsennotierte Unternehmen.

Dabei spielen Patente und Patentanmeldungen eine große Rolle. M·Cam beobachtet seit mehr als 20 Jahren auch Verstöße gegen die Verträge, die die Entwicklung chemischer und biologischer Waffen verbieten. Sie untersuchten mehr als 4.000 angemeldete Patente im Hinblick auf das Corona- und AIDS-Virus.

Im Jahr 2001 begann M·Cam mit der Überwachung einer Vielzahl von Krankheitserregern, die durch das NHI (National Institutes of Health), NIAID und MIDRP (das Forschungsprogramm für Infektionskrankheiten der US-Armee) patentiert wurden.

300x250

Ihre Sorge bestand nicht nur darin, dass diese Parteien das Coronavirus als potenziell manipulierbaren Träger für Impfstoffe betrachteten, sondern es war damals auch klar, dass sie es als brauchbaren Kandidaten für eine biologische Waffe betrachteten. Sie äußerten bereits 2001 ihre Besorgnis darüber. (Entvölkerungsagenda: COVID-Impfungen verursachten mehr als 13 Millionen Todesfälle und „seltene“ Krankheit)

Das SARS-Coronavirus und der Impfstoff sind nicht neu

M·Cam hat die gemeldete Gensequenz – die vom ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses der WHO) als neuartiges Coronavirus eingestuft wurde – mit zuvor angemeldeten Patenten verglichen.

120 Patentanmeldungen zeigten, dass dieses sogenannte neuartige Coronavirus überhaupt nicht neu war. Diese Sequenzen wurden in Patenten gefunden, die seit 1999 angemeldet wurden.

300x250 boxone

Bereits am 21. Mai 2000 erklärte Dr. Ralph Baric und die UNC (University of North Carolina) wollen für ihre kommerziellen Interessen kritische Teile der Coronavirus-Familie patentieren lassen.

In einer der Veröffentlichungen berichtete Dr. Ralph Baric über die vollständige cDNA von SARS-CoV, in der eindeutig festgestellt wurde, dass SARS-CoV auf einer Ansammlung von DNA-Segmenten basierte.(Völkermord im Namen der „Eliteherren“, die diesen teuflischen Plan im Namen des Finanz-Digital-Militär-Komplexes ausführen)

„Dieses ‚neuartige‘ Coronavirus ist seit zwei Jahrzehnten nicht mehr neu.“

DR. DAVID E. MARTIN.

Fauci war an Experimenten zur Bewaffnung des Coronavirus beteiligt

Der erste Coronavirus-S-Spike-Protein-Impfstoff, bestehend aus Fragmenten des Spike-Gens, wurde bereits vor 21 Jahren von Pfizer patentiert ( US6372224B1 ).

Ziel war die Behandlung von Coronavirus-Infektionen bei Tieren. Die Annahme, dass die aktuellen „Corona-Impfstoffe“ in sechs Monaten ab Anfang 2020 von Grund auf entwickelt wurden, ist eine völlige Fehldarstellung, wenn man die Patentanmeldungen in diesem Bereich studiert.

„Anthony Fauci hat 191 Milliarden US-Dollar an kontrollierten Geldern ausgegeben, um Viren als biologische Waffe gegen die Menschheit einzusetzen!“ (…) Und dachten Sie, Sie könnten eine Behörde, Aufsichtsbehörde oder einen Politiker finden, der das untersucht? Trotz der Tatsache, dass wir jeden Zuschussempfänger, jede Person, ihre Adresse, ihre Telefonnummer, ihr Labor haben – wir haben buchstäblich alles, woher das Geld geflossen ist – und keine Strafverfolgungsbehörde in diesem Land bereit ist, sich das anzusehen.“ DR. DAVID E. MARTIN ( LINK )

Das National Institute of Health (NIH) gewährte Dr. Ralph Baric, der an der University of North Carolina in Chapel Hill arbeitete, ein Stipendium . Das war der Beginn von Experimenten zur synthetischen Veränderung der Coronavirus-Familie. Seit mindestens 2003 sind diese Experimente auch mit Dr. Anthony Fauci verbunden.

Die Experimente konzentrierten sich auf die pathogene Verbesserung, Erkennung, Manipulation und mögliche therapeutische Interventionen dieser Viren. Auch das Coronavirus galt als potenzieller Kandidat für den HIV-Impfstoff. Im Jahr 2003 wurde Dr. Anthony Fauci wurde in den Global Grand Challenges Scientific Advisory Board der Bill and Melinda Gates Foundation berufen und war dort bis 2011 tätig.

DR. Ralph Baric erhielt US-amerikanische Forschungsstipendien in Millionenhöhe von verschiedenen Bundesbehörden und war außerdem Mitglied des International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Coronaviridae Study Group (CSG).

Es entstand eine Zusammenarbeit zwischen akademischen und kommerziellen Parteien, darunter Johnson & Johnson, Sanofi und ihren verschiedenen Biotech-Unternehmen, die Patente auf das Coronavirus halten: Moderna, Ridgeback, Gilead, Sherlock Biosciences und andere.

Diese Einrichtungen waren auch dem Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) der WHO angeschlossen, dessen Mitglieder eine Schlüsselrolle bei der von Open Philanthropy finanzierten Coronavirus-Pandemieübung EVENT 201 spielten, das im Oktober 2019 stattfand.

SARS-Cov ist ein vom Menschen verursachtes Virus

Am 19. April 2002 – Monate vor dem ersten SARS-Ausbruch in Asien – reichten Dr. Ralph Baric und Mitarbeiter einen Patentantrag für die Methode zur Herstellung eines rekombinanten Coronavirus ein. Rekombination ist ein Prozess, bei dem DNA-Stücke gebrochen und neu kombiniert werden, um neue Varianten zu erzeugen. Mit der Patentanmeldung versuchten sie, eine Methode zur Herstellung eines „infektiösen Replikationsdefekt-Coronavirus“ zu patentieren. (Der Club of Rome ist verantwortlich für die satanische Entvölkerung und transhumanistische Pläne (Video))

Mit NIH-Zuschüssen (AI23946-08 und GM63228) war das US-Gesundheitsministerium zwischen 1999 und 2002 an der Finanzierung von Forschungsarbeiten zur Verstärkung der Infektiosität des Coronavirus beteiligt.

„Mit anderen Worten: Wir haben SARS gemacht.“ DR. DAVID E. MARTIN

Obwohl der erste SARS-Ausbruch 2002–2003 in Asien offiziell als natürliches Virus eingestuft wurde, das auf den Menschen übertragen worden war, versuchte das CDC am 25. April 2003, das Coronavirus zu patentieren.

Es ist jedoch verboten, irgendetwas aus der Natur zu patentieren, und mehrere Patentanträge wurden aus diesem Grund abgelehnt. Trotz der Tatsache, dass das CDC in mehreren Berufungsverfahren eine Geldstrafe zahlen musste, wurden die Verfahren und Richtlinien umgangen, um schließlich 2007 das SARS-Coronavirus patentieren zu lassen. Dies ist im Patent US.7,220,852 festgelegt.

Jede Aussage der CDC, dass sie dies im öffentlichen Interesse getan hätten, ist laut Dr. David E. Martin eine Lüge, was sich allein schon an den Bestechungsgeldern zeigt, die sie dem Patentamt gezahlt haben, um die Genehmigung ihres Antrags zu erhalten.

Darüber hinaus zahlten sie eine zusätzliche Gebühr, um das Patent geheim zu halten, was ihren Anspruch, es „zum Wohl der Allgemeinheit verfügbar zu machen“, unhaltbar machte.

Forschung, um das Coronavirus als Waffe einzusetzen

Dadurch blieb die Manipulation des SARS-Coronavirus oder die Entwicklung von (PCR-)Testkits und Therapien wie Impfungen einigen wenigen Insidern vorbehalten.

Die Coronavirus-Forschung umfasste erhebliche Mengen chimären Engineerings (Erstellung von Hybriden aus menschlichen und tierischen Antikörpern), Funktionsgewinnstudien (einschließlich der Erhöhung der Übertragbarkeit und Virulenz, z. B. des krankheitserregenden Potenzials), Erkennung und Behandlung (sowohl Impfstoff als auch therapeutische Intervention) und wie das Virus als Waffe eingesetzt werden könnte.

Klinisch gibt es nichts Neues zum SARS-Cov2-Virus, alle einzigartigen klinischen Aspekte wurden zwischen 2008 und 2019 patentiert und in 73 Patenten erfasst. Faktenprüfer haben behauptet, dass das neue SARS-Cov2-Virus von der vom CDC patentierten Sequenz abweicht.

Aber um etwas wie SARS patentieren zu lassen, muss es mit dem ursprünglichen Virus verwandt sein. SARS ist eine Subklasse (Untergruppe einer Haplogruppe ) der Beta-Coronavirus-Familie. DR. David E. Martin weist darauf hin, dass sich die „Faktenprüfer“ nicht auf tatsächliche Fakten stützen.

Hinweise auf eine kriminelle Verschwörung

Drei Tage nachdem die CDC das Patent für das SARS-Coronavirus angemeldet hatte, meldete Sequoia Pharmaceuticals ein Patent für ein antivirales Medikament gegen dasselbe Virus an.

Drei Tage später war eine Behandlung gegen ein „neues“ Virus verfügbar. „Wie kann man ein Heilmittel für etwas haben, das vor drei Tagen erfunden wurde?“ Das CDC-Patent war noch nicht einmal genehmigt oder veröffentlicht worden. Sie hatten auch extra bezahlt, um es geheim zu halten.

„Dies ist die Definition einer kriminellen Verschwörung, Erpressung und Absprache. Das ist keine Theorie, das ist ein Beweis.“ DR. DAVID E. MARTIN

Daraus lässt sich schließen, dass das Patent von Sequoia Pharmaceuticals nur mit Vorkenntnissen zustande gekommen sein konnte. Die Eigentumsrechte des Pharmaunternehmens Sequoia Pharmaceuticals gelangten schließlich in die Hände von Pfizer, Crusell und Johnson & Johnson.

DARPA betrachtete das Coronavirus als potenzielle biologische Waffe

Aus dem Lebenslauf von Dr. Ralph Baric geht hervor, dass er im Juni 2005 Redner bei einer von DARPA und Mitre gesponserten Veranstaltung zu synthetischen Coronaviren war : „Biohacking: Biological Warfare Enabling Technologies“. DARPA zeigte ein „aktives Interesse am Coronavirus“, um es als biologische Waffe einzusetzen.

Anschließend reichten mehrere Pharmaunternehmen von 2008 bis 2017 eine Reihe von Patentanmeldungen für jedes Merkmal des Coronavirus ein, einschließlich der einzigartigen Eigenschaften des neuartigen SARS-Cov2-Virus.

„Es gab kein Leck aus einem Labor, es handelte sich um eine absichtliche Waffe von Spike-Proteinen, um sie Menschen zu injizieren und sie von einem Pan-Coronavirus-Impfstoff abhängig zu machen. Das hat nichts mit einem freigesetzten Erreger zu tun.“ DR. DAVID E. MARTIN

Ein solches Pharmaunternehmen war Ablynx , Teil der französischen Sanofi , deren historische Teile von IG Farben stammen DR. Ralph Baric schrieb 2016 in einem Dokument, dass das SARS-Coronavirus „bereit für die Entstehung durch den Menschen“ sei, es sei aber auch für die kommerzielle Nutzung patentiert worden. Damit haben die Beteiligten viel Geld verdient.

Das NIH reichte 2016 über das Scripps Institute und das Dartmouth College die Patentanmeldung ein, die als „Präfusions-Coronavirus-Spike-Proteine ​​und ihre Verwendung“ beschrieben wurde und die mRNA-Technologie enthüllte.

Dies überschneidet sich mit der Technologie von Moderna (und wird in Verbindung mit ihr verwendet). Barney Scott Graham war der Cheferfinder und Moderna gut bekannt. Zuvor arbeitete er mit Jason McLellan und chinesischen Erfindern an einem Impfstoffpatent , das 2013 in Australien im gemeinsamen Besitz der chinesischen Regierung angemeldet wurde.

Kommerzielle Interessen werden von den mitschuldigen Mainstream-Medien unterstützt

In den Jahren 2015 und 2016 wussten bestimmte Menschen vorher, was einige Jahre später passieren würde. Einer von ihnen war Dr. Peter Daszak, Leiter der EcoHealth Alliance. Er erklärte 2016:

„Wir müssen das Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen, wie etwa eines umfassenden Impfstoffs gegen das Coronavirus, stärken. Die Medien sind ein wichtiger Treiber und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen, auf die die Anleger reagieren werden, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn darin sehen.“ DR. PETER DASZAK, LEITER DER ECOHEALTH ALLIANCE

Merck hat das Drehbuch für die Pandemie geschrieben

Merck hat die Pandemie, in der wir uns seit Frühjahr 2020 befinden, im Januar 2004 für einen Vortrag auf der Konferenz zum Thema „SARS und Bioterrorismus, neu auftretende Infektionskrankheiten, antimikrobielle Therapien und Immunmoderatoren“ geschrieben. In dieser Präsentation führte Merck den Begriff „Neue Normalität“ ein. Dieser Begriff wurde später vom Global Preparedness Monitoring Board der WHO übernommen.

Im November 2019 ging die Chapel Hill University of North Carolina eine Partnerschaft mit Moderna ein, um Forschungen zur Sequenzierung von Spike-Protein-Impfstoffen durchzuführen. Dies war einen Monat vor dem geplanten Ausbruch in China.

Moderna wusste schon früh (März 2019), dass es eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines Impfstoffs spielen würde, sagt Dr. David E. Martin. Dies wird dadurch belegt, dass zu dieser Zeit eine Reihe abgelehnter Patentanmeldungen geändert wurden, die sich auf „die versehentliche oder absichtliche Freisetzung eines Coronavirus“ bezogen.

Eine List, um die Weltbevölkerung impfen zu lassen

Die Pharma- und Wissenschaftsführer suchen seit langem nach einer Möglichkeit, die Weltbevölkerung dazu zu motivieren, sich massenhaft impfen zu lassen, was dem Grippeimpfstoff (sehr zum Entsetzen von Anthony Fauci) nicht gelungen ist.

Auf Konferenzen im September 2019 wurde darüber spekuliert, was passieren würde, wenn es zu einer versehentlichen oder absichtlichen Freisetzung eines Coronavirus käme. Dieses Szenario ist in einem von der WHO entwickelten Plan „Eine Welt in Gefahr“ festgelegt.

Ziel war die Impfung und nicht die Vorbeugung einer Krankheit. „Die Beweise machen deutlich, dass kein Pharmaunternehmen Anstrengungen unternommen hat, um das Virus zu bekämpfen. Dabei geht es darum, Menschen das als schädlich bekannte s1-Spike-Protein zu injizieren. Die Titelgeschichte ist, dass man automatisch eine Linderung der Symptome verspürt, wenn man die Expression eines Spike-Proteins erhält. Tatsache ist jedoch, dass es nie die Absicht gab, eine Bevölkerung im Sinne des Impfstoffuniversums zu impfen.“

Die Corona-Impfung wird fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet. Als Anthony Fauci einen Patentantrag für einen mRNA-Impfstoff gegen HIV einreichte, lehnte das Patentamt den Antrag damals ab, weil eine Immunantwort nicht ausreichte, um ein Medikament als Impfstoff zu bezeichnen.

Ein Impfstoff müsse auch vor Infektionen schützen, lautete die Antwort des Patentamts.

Im Jahr 2005 wurde der Impfstoff als biologische Waffe eingestuft

DR. David E. Martin warnte bereits 2005, dass bestimmte Entwicklungen und Patentanmeldungen auf die Entwicklung biologischer Waffen hindeuteten.

„Die Tragödie ist, dass wir uns jetzt in einer Welt befinden, in der Hunderte Millionen Menschen eine Computersequenz injizieren, die Krankheitserreger stimuliert.

Es wird (als Impfstoff) dort verkauft, wo das Patentamt, die Ärzteschaft und die FDA nach ihren eigenen klinischen Maßstäben nicht vermuten würden, dass es sich um einen Impfstoff handelt.

Aber indem wir den Begriff Impfstoff verwenden, setzen wir jetzt im Wesentlichen Hunderte Millionen Menschen dem aus, was 2005 als biologische Waffe bekannt war.“

Unterdessen soll sich die Weltbevölkerung vor einer neuen, noch ansteckenderen Virusvariante fürchten. DR. David E. Martin sagt, es gebe keine Beweise dafür, dass es so etwas wie eine Delta-Variante gebe.

Tatsächlich gibt es keine klinischen Beweise für eine Änderung der klinischen Sequenz, wie sie in den 73 Patenten von 2008 bis 2019 verzeichnet ist. „Die Tatsache, dass wir nach einer Sache suchen, bedeutet nicht, dass es eine Sache gibt, denn wir betrachten Fragmente von Dingen.

Und Tatsache ist, dass, wenn wir irgendein Fragment auswählen … dann kann ich mir die Variante „Omega“ einfallen lassen (…) Ich suche nach diesem Unterstrang entweder von DNA oder RNA oder sogar einem Protein – und kann um die Welt laufen und sagen „Oh mein Gott, fürchte dich vor der Omega-Sorte!“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 06.08.2023