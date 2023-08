Das Ende der Dekadenz: Eine neue Welt entsteht

Warum es nach dem bedeutsamen Jahr 2012 nur noch in einer Richtung weitergeht und es kein Zurück mehr gibt.

Als im Jahr 2012 die Welt nicht unterging, begann ein neuer Zyklus, etwas, was alte Kulturen bereits berechnen konnten, lange vor unserer Zeit. Viele Menschen haben damals das Datum völlig missverstanden und hatten Fantasien vom Ende der Welt, aber die Mayas wussten, dass das nicht der Fall sein würde. Sie wussten, dass mit einem neuen Zyklus eine neue Welt entstehen würde. Ein Gastartikel von tagesereignis.de

Als im Jahr 2012 die Welt nicht „unterging“, begann das größte Ereignis, das die Menschheit vor sich hat.

Die Mayas sprachen von der Zeit, in der wir heute leben, und von dem, was danach kommen würde.

Es würde eine Welt sein, die besser wäre als die vorangegangene, wenn wir uns dafür entscheiden würden. Wie die Hopi auf ihrem Jahrhunderte alten Prophetenstein sahen sie noch beide Wege offen. Das hat sich, so sagen viele Seher unserer Zeit, heute geändert. Es würde nur noch einen Weg geben. Denn die Menschheit habe sich entschieden.

Es kam eine neue Energie und seit dem 21.12.12 ist nichts mehr so, wie es war. Es hat keinen Zweck, sich dagegen zu wehren, denn das Neue ist lichtvoll und damit stärker als jede Dunkelheit der finsteren Zeiten, in denen Machthaber die Menschen unterdrücken und versklaven konnten.

Als der 21. Dezember vorbei war und die Erde sich immer noch drehte, waren viele verblüfft und einige lebten nicht mehr, die das Armageddon, das sie vermuteten, für sich selbst vermeiden wollten. Wieviel Angst muss man haben, um diesen allerletzten Schritt zu gehen?

Ich hatte damals ein Blog, das versuchte, anhand älterer Aufzeichnungen, die es zu jener Zeit noch online gab, zu erklären, dass es keinen Weltuntergang geben würde. Dass wir diesen Wandel mit Optimismus betrachten könnten, denn er würde das Gute hervorbringen. Ich bin auf Material gestoßen, in dem berichtet wurde, dass der Weltuntergang bereits Hunderte Male vorhergesagt wurde. (Sicher durch den Weltenbrand: Erkenntnisse und Wege zur Transformation (Video))

Die bekanntesten Namen hatte ich dokumentiert. Es waren 44. Sie alle glaubten, sie würden ihre Zeit nicht mehr überleben. Einzelne Artikel des Blogs wurden mehrere Millionen Mal gelesen, zumal einige davon zweisprachig waren.

Die Menschen waren hungrig nach positiven Informationen. Zu viel Desinformation war zu diesem Tag gestreut worden.

Und gerade jetzt denken viele wieder einmal, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, und es kein Entrinnen gibt, denn schon wieder kommen Weltuntergangsfantasien an die Oberfläche, und man kann es noch nicht mal verdenken, im Angesicht der immer verrückter werdenden Entscheidungen der noch Herrschenden dieser Welt, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Geld und Macht werden in einer Welt, die immer feinstofflicher werden wird, allerdings keinen Einfluss mehr haben. Und sie wissen das.

Wer hier noch weiter das Zepter schwingen möchte, wird bald als die alte Garde einer Welt bezeichnet werden, die sich noch in der Dunkelheit befand. Und dies, obwohl die Menschen der letzten achtzig Jahre es fertiggebracht haben, die Energie der Erde massiv anzuheben. Denn in Zeiten der Dunkelheit und der Not haben sie sich wieder daran erinnert, woher sie kommen, wohin sie gehen.

Daran besteht kein Zweifel. Wenn wir die Möglichkeit hätten, uns einige Jahrzehnte zurückzubeamen, würden wir deutlich spüren, dass wir die Energie dieser Zeit im Vergleich zu der, aus der wir heute kommen, als unangenehm empfinden würden. Auch wenn uns so manches vielleicht besser gefallen würde, so war die Energie doch noch sehr viel dichter und bedrückender. Heute leben wir tatsächlich in einer viel lichtvolleren Zeit.

Wir beginnen gerade, die ganzen Jahrtausende alten Verpflechtungen zu sehen, die zu keiner Epoche niemals planlos, sondern sehr bewusst diesen Planeten beeinflussten und regierten. Von Generation zu Generation gaben sie, die alte Garde, ihr altes und geheimes Wissen weiter, sodass es niemals verloren ging. Sie verbargen es vor den Menschen.

So konnten sehr wenige, die sehr bewusst handelten, die wussten, wie es geht, die gesamte Menschheit beeinflussen, die zahlenmäßig überlegen ist. Auch heute noch denkt, fühlt und handelt die überwiegende Mehrheit der Menschen im Gegensatz zu jenen, von denen sie beherrscht werden, sehr unbewusst. Aber da gibt es eine kleine Minderheit, die das nicht mehr tut. Und die ist gerade dabei, den Unterschied zu machen.

Die alten Zeiten sind vorbei. Denn dass im letzten Jahrhundert die Bewegung des New Age entstand, bei dem viele junge Menschen sich für alte Kulturen interessierten, sich mit indigenen Völkern trafen, die ihr altes Wissen noch nicht verloren hatten, mit ihnen tanzten, sangen und mit ihnen Zeit verbrachten, um von einer alten Weisheit zu lernen, die nie vergangen war, – das war der Beginn einer neuen Zeit, lange noch vor dem offiziellen Datum der Mayas, die nicht die einzigen waren, die es kannten.

Bekannte Namen aus dieser Zeit waren Findhorn in Schottland und Esalen in Kalifornien. Findhorn kannte jeder damals, der sich für diese Themen interessierte, Esalen war eher ein Geheimtipp. Ich entschied mich für Kalifornien und erlebte in Esalen einige der schönsten Zeiten meines Lebens. Pure Freude den ganzen Tag. Tai Chi mit Chungliang Al Huang am Abend am Meer, wenn die Sonne unterging und tagsüber, wenn er mit seiner Alt-Flöte wunderschöne Melodien spielte, die ihm gerade dazu einfielen.

Manchmal gab es ein Lagerfeuer auf dem Esalen-Gelände, mit Trommeln und selbstgebastelten Musikinstrumenten aus Schilfrohr und Sand. Tagsüber gab es andere Workshops, aber Musik und Spiel waren die Themen. Pure Freude und Selbsterfahrung auf eine Weise, wie man sie bisher nicht kannte. Schon gar nicht in unserem Land, dem man inzwischen die Schuld für alles in die Schuhe geschoben hatte.

Schuldzuweisung ist eine der subtilsten Arten der Unterdrückung.

In den USA war, ganz im Gegensatz zu heute, noch die Freiheit zu spüren, die Lebendigkeit und vor allen Dingen fanden viele Menschen aus Europa dort die Spiritualität, nach der sie lange gesucht hatten. Sogenannte „Mystery Schools“ entstanden, wo altes Wissen, das der gesamten Menschheit gehört und nicht nur wenigen, wieder gelehrt und praktiziert wurde und wird.

Falls, wie viele glauben, die New Age Bewegung genauso entstanden ist wie die vielen Farbrevolutionen, also mit einem Drahtzieher dahinter, und sie dazu gedacht sein sollte, die Menschen von dem abzulenken, was im Außen geschah, so ist das gründlich danebengegangen. Denn es hat zur ersten Aufwachwelle der neuen Zeit geführt und die ersten inneren Prozesse angestoßen, von denen man nicht wusste, dass sie überhaupt möglich waren.

Denn der Schlüssel zu einem erweiterten Bewusstsein ist, zunächst einmal zu erkennen, dass dies voraussetzt, dass wir anerkennen, dass wir nicht nur dieser Körper sind, der eines Tages vergehen wird, sondern dass wir einen innewohnenden Geist besitzen, der überleben wird, und der bereits heute in der Lage ist, zu beweisen, dass er die Materie beherrscht.

Diese vielen Einzelnen, die derzeit noch verstreut und wenig organisiert überall auf der Welt zu finden sind, haben bereits erreicht, die Angst und Hoffnungslosigkeit der Massen zu lindern, die in solchen Zeiten dem „Stockholm Syndrom“ zu verfallen scheinen und sich lieber an Worte klammern, deren Versprechen nie eingehalten werden, als in sich selbst zu gehen und dort den Halt zu suchen, den jeder Mensch finden kann, so er sucht.

Wir können das Licht, das wir alle sind, nur erfahren, wenn wir uns immer mehr mit ihm verbinden. Die andere Seite weiß das, und sie verbindet sich bewusst und in Ritualen mit ihrer eigenen Energiequelle. Als Gemeinschaft der Menschen kann man sich dem entgegenstellen, indem man selbst bewusst wird und aus diesem Bewusstsein heraus denkt, fühlt und macht. Wer glaubt, er sei machtlos, ist machtlos, und die Angst, die sein Leben steuert, ist das, worauf die andere Seite spekuliert.

Warum wird die Menschheit wohl immer wieder in der Angst gehalten? Es ist die beste Methode, mit der man jemanden kontrollieren kann. Und die große Mehrheit der Menschheit lässt es zu.

Aber wir brauchen nicht alle Menschen, um den letzten Schritt in die Veränderung zu gehen, denn wir stehen tatsächlich kurz davor, der alten Garde allmählich ihre Kraft zu nehmen. Da muss nicht mehr viel passieren.

Wenn sie auf einen 3. Weltkrieg spekulieren, dann kann das das Ereignis sein, bei dem sie sich – wieder einmal – verspekulieren. Denn es sind jedes Mal die negativen Ereignisse, durch die die Menschheit weitergekommen ist. Leider suchen die meisten Menschen erst dann nach Antworten und beginnen, wieder zu fühlen. Mitzufühlen.

Wenn die Indianer sich mit dem „Großen Geist“ verbunden haben, um den Regen herbeizutanzen, den sie dringend benötigten, dann kam der Regen. Magie? Nein, nur eine Physik, die wir bis heute nicht verstehen. Es ist die Physik des Geistes, der über der Materie steht und kein Wissenschaftler dieser Welt kann replizieren, was dort geschieht. Es sei denn, er tanzt mit und glaubt daran.

Wenn der Schlüssel die Erkenntnis ist, dass wir mehr sind als nur der Körper, dann schließt der Glaube die Tür auf zu einer für uns völlig neuen Welt. Aber sie ist nur deshalb neu für uns, weil wir sie vergessen haben. Es ist die Welt aus der wir kommen, bevor wir uns entschlossen haben, das Abenteuer Erde zu beginnen.

Nach dem Untergang der einen Welt folgt der Aufstieg einer anderen.

Ein Untergang ist immer chaotisch, und wie die Geschichte zeigt, nicht immer vorhersehbar gewesen. Unsere Welt hat ihn sehr oft erlebt und stieg jedes Mal wie Phoenix aus der Asche wieder auf, nach einer oft dekadenten, grausamen Zeit.

Wer sich nun, mitten im Chaos „die alten Zeiten“ herbeisehnt, tut dem Neuen, das sich zeigen möchte, keinen Gefallen. Denn die Menschen werden nach jedem Zusammenbruch einer nicht mehr funktionierenden Gesellschaft etwas Besseres hervorbringen. Sie haben gelernt, was sie nicht mehr haben wollen und erschaffen eine Gesellschaft, die besser ist als die alte.

Die Veränderung kam niemals von der Mehrheit, auf die viele heute warten. Die Mehrheit der Menschen lebt unbewusst und erschafft somit unbewusst oft das, was eigentlich vermieden werden sollte. Angst bringt noch mehr Angst hervor, denn man bekommt von dort zurück, womit man sich verbindet. Angst entsteht, wenn der Mensch den Bezug zu sich selbst, zu seinem inneren Licht, verloren hat. Es sind keine schlechten Menschen, sondern nur solche, die noch nicht so weit sind, auf ihre eigene innere Führung zu hören, die ich hier das Licht nenne.

Jeder hat sie. Ausnahmslos. Jeder kann sich entscheiden, wem er folgen möchte. Viele gehen dabei in eine Richtung, die ihr Verstand für besser hält, und hören dabei nicht auf ihr Gefühl, das sie warnen möchte.

Einige wollen in diesen Zeiten aus der Masse nicht heraustreten, weil sie dann sichtbar werden, und Angst haben, zu verlieren, was sie sich aufgebaut haben, wenn sie eine Gegenmeinung zur derzeit herrschenden laut werden lassen.

Diese Ängstlichen, die sich in der Masse verstecken und die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen wollen, gab es schon immer, aber in der neuen Zeit werden auch sie sich verändern. Es wird einen globalen Bewusstseinssprung geben, der einen großen Teil der menschlichen Negativität zurücklässt. Das Neue wird stärker sein. Es beginnt gerade jetzt. Wir sind bereitzs in den Anfängen und jene, welche die alles vernebelnde Angst hinter sich gelassen haben, werden das spüren.

Wir werden nie mehr die alten Zeiten bekommen, denen es möglich war, eine solche Dekadenz hervorzubringen, wie wir sie heute sehen. Wir sind gerade dabei, aus einem dunklen Zeitalter, in dem wir nur sehr unbewusst lebten und handelten, in eine lichtvolle, neue und bewusste Zeit aufzusteigen.

Damit dies überhaupt möglich ist, müssen wir zunächst einmal erkennen, dass wir auch das loslassen, was uns daran hindert, an diesem Aufstieg teilzunehmen. Wir können die vergangenen Energien, die uns unterdrückten, nicht mitnehmen in eine neue Zeit, die sehr viel lichtvoller sein wird.

Das, was wir erkennen, um es dann loszulassen, sind die Dinge, die derzeit das Chaos anrichten. Viele Menschen suchen immer noch den Halt in der Vergangenheit, weil sie das Neue fürchten, aber diese Zeit gibt es nicht mehr. Wie der Name bereits sagt, ist sie vergangen. Das Dilemma ist, dass ihnen von jenen, die sie für ihre Wohltäter halten, erzählt wird, dass die Zukunft schrecklich sein wird. Aber man würde alles für sie tun, um sie zu retten. Und das ist der Strohhalm, an dem sich die meisten festklammern.

Das, was energetisch angestoßen wurde, nämlich ein Neustart auf einer anderen Bewusstseinsebene, kann nicht mehr aufgehalten werden, denn das unbewusste „ich will mein altes Leben zurück“ ist schwach gegenüber dem Wunsch derjenigen, die sich bereits sehr bewusst einer neuen Zeit öffnen.

Hier sind unter anderem auch die indigenen Völker zu erwähnen, die genau wissen, dass das, was uns bevorsteht, etwas ist, was in ihren alten Überlieferungen schon lange vorhergesagt wurde. Einige, wie die Hopis, haben vor Hunderten Jahren bereits gewusst, dass, wenn ein „Haus“ vom Himmel fallen würde, der Zeitpunkt gekommen sei, dass die Menschen sich für einen der Wege entscheiden müssten. Das Haus fiel am 23. März 2001 auf die Erde und sein Name war Frieden. Es war die russische Raumstation Mir.

Ein Omen? Vielleicht. Denn die Menschen haben sich entschieden. Sie wollen Frieden und was immer geschieht, wird diesen Prozess vorantreiben.

Die neue Zeit wird entstehen, weil ein Teil der Menschheit es sich sehnlichst wünscht. Das sind die, die Augen, Ohren und Mund nicht verschließen. Die hinhören, hinsehen und ihre eigene Meinung sagen, obwohl sie wissen, dass gewisse Kreise das nicht gerne hören. Solche, denen die Mehrheit der Menschen weiterhin folgt.

Die andere Seite versucht mit allen Mitteln, aufzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist zu spät. Der Zug, der in die Zukunft führt, ist vollbesetzt mit Menschen, die sich für ihre inneren Werte öffnen konnten. Mitgefühl, Dankbarkeit und Freude begleiten sie auf diesem Weg in eine neue Bewusstseinsebene, in der noch mehr „Wunder“ möglich sind, als das, was gerade vor unseren Augen geschieht.

Das Buch „Nur mit dem Herzen sieht man gut“ wurde für genau diese Zeit geschrieben, um diesen kommenden Bewusstseinssprung zu unterstützen und auch zu erklären, was sich dabei für jeden Einzelnen ändern könnte. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Vorbereitung für das, was kommen wird und wird von jenen verstanden, die bereit dafür sind, den Weg zu gehen.

Einige Rezensionen:„Buchstäblich hunderte spirituelle Bücher habe ich schon gelesen — aber dieses ist anders. Der Autorin gelingt das Kunststück, spirituellen Ernst und Eindringlichkeit mit Sanftheit und Güte zu verbinden, so dass ein fast symphonischer, erzählender Sprachstrom entsteht, der mich auf einer Woge der hellen Bewusstheit trägt …“

„Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Moment der Stagnation, wenn es nicht mehr weitergeht. Dieses Buch zeigt, wie man selbst weiterkommen kann und wie man selbst die eigenen Blockaden beseitigt.“

„Das hochaktuelle Buch versteht sich als Leuchtturm in unserer bewegten Zeit, in dem die Dunkelheit scheinbar die Überhand gewinnt — aber eben nur scheinbar, denn die vereinte Kraft all derer, die an sich arbeiten und sich mit ganzem Herzen dem Licht zuwenden, wird ganz sicher siegen. Ich wünsche diesem Juwel an Authentizität und Aufrüttelungspotential gerade in dieser Zeit eine große Schar an licht-bereiten Menschen!“

Hier oder hier können Sie es erwerben.

Quellen: PublicDomain/tagesereignis.de 09.08.2023