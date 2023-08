Der Tiefe Staat: Die wahren Absichten enthüllt? (Video)

Seit Corona hat sich das Leben der Menschen verändert. Viele sind nicht mehr so unbeschwert wie noch vor der P(l)andemie, ihr Alltag wird von Angst und Unsicherheit bestimmt.

Die Ereignisse überschlagen sich, um Menschen in Angst und Panik zu versetzen. Das behauptet der Medizin-Journalist und Verleger Hans Tolzin im Gespräch mit Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser. Von Frank Schwede

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf einen Hitzesommer gesetzt, um den Bürgern wie zu Corona-Zeiten Einschränkungen und Verbote aufzuerlegen.

Doch es kam anders: Dauerregen bei verhaltenen herbstlichen Temperaturen hat den Plänen der Regierung einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.

Doch davon ließ sich die Politik keinesfalls beirren. Im Gegenteil: Die Panik wird in den Massenmedien weiter angeheizt, obwohl kritische Gegenstimmen von Expertenseite immer lauter werden.

Hat diese Politik noch etwas mit dem gebotenen Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Bürgern zu tun – oder läuft hier etwas gewaltig aus dem Rudern, was Kritiker der Ampel-Regierung zu Recht behauten?

Der Medizin-Journalist und Verleger Hans Tolzin sagt in einem Gespräch mit Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser, dass die Menschen dadurch müssen, um zu erkennen, um was es hier wirklich geht, weil der Tiefe Staat gerade seine wahren Absichten offenbart. Tolzin:

„Leider werden wir nur durch leiden klüger. Jeder geht auf seine Weise durch innere Höllen. In Nachhinein merken wir aber, dass es uns weitergebracht hat. Und ich denke, dass geht auch auf kollektiver Ebene so.

Ich glaube, da muss die Menschheit durch. Es geht in Wahrheit um Bevölkerungskontrolle und um die Weltherrschaft. Wer selbstständig denkt, wird mundtot gemacht. Es betrifft mittlerweile jeden.“

Während Corona haben die Regierungen auf der ganzen Welt gezeigt, wie weit sie gehen, Menschen einsperren, Grundrechte außer Kraft setzen und Menschen dazu zwingen, experimentelle Impfstoffe zu nehmen.

Doch für die Pandemietreiber und Impffanatiker wird es zunehmend ungemütlich, weil nun immer mehr Details ans Licht kommen, die auch die Massenmedien nicht länger ignorieren können. (Die unsichtbare Hand hinter endlosen Kriegen, Zensur und Pandemien – Übergang in eine neue Weltordnung)

Die Beweise liegen auf den Tisch, dass es bei Corona nicht um Gesundheitsschutz geht, sondern um Korruption, Gier und organisierter Kriminalität. Damit scheinen die Verantwortlichen offenbar nicht gerechnet zu haben. Das erklärt auch ihre Panik gegenüber alternativen Medien, die schön während der Pandemie über diese Tatsachen berichtet haben. (Kampf um die Weltordnung: Schachmatt in sechs Zügen)

Planen sie eine neue Pandemie?

Auch Hans Tolzin bestätigt, was die Spatzen längst von den Dächern pfeifen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO ein Instrument des Tiefen Staates ist, dass es den Verantwortlichen dieser Organisation nicht um Gesundheit geht, sondern um Macht.

„Über die WHO kannst du einen enormen Druck auf ein Land ausüben“, sagt Tolzin. In Großbritannien scheint der Corona-Terror wieder von neuem loszugehen, vielleicht auch bald in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

In Großbritannien liegen die täglichen Neuinfektionen aktuell bei 518, Experten raten wieder zum Tragen einer Maske, um weitere Neuinfektionen zu vermeiden. Der Grund für den Anstieg ist die Variante „Eris“, die nach Aussage von Experten einen eher milden Verlauf hat, doch gehen sie davon aus, dass diese Variante spätestens ab dem Herbst von einer neuen Omikron-Subvariante BA.6 abgelöst werden könnte.

Ob es bald wieder zur Einführung des PCR-Test kommt, ist nicht bekannt. Sollte aber die WHO planen, Corona erneut hochzufahren, werden die Behörden um den PCR-Test nicht herumkommen, schließlich steht und fällt mit diesem Test die Pandemie. Tolzin:

„Der PCR-Test ist ein ideales Werkzeug, um eine Pandemie hochzufahren und zu behaupten, dass es sich um eine gigantische Gesundheitsgefahr handelt. Und wer nicht mitmacht, der wird sofort unter Druck gesetzt. Es ist erstaunlich, dass das jetzt so eskaliert ist.“

War Corona nichts anderes als ein globaler Staatsstreich ohne ein gefährliches oder har tödliches Virus? Davon ist der ehemalige Vizepräsident und Chief Scientific Officer der A&R-Forschungsabteilung von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, überzeugt. Yeadon sagt.

„Ich bin zutiefst frustriert über die Art und Weise, wie die Debatte über den Ursprung des angeblich neuartigen Virus SARS-CoV-2 geführt wird, und ich glaube nicht mehr daran, dass es jemals im Umlauf war und massenhaft Krankheiten und Tod verursacht hat.

Besorgniserregend ist, dass fast niemand diese Möglichkeit in Betracht zieht, obwohl die Molekularbiologie die einfachste Disziplin ist, in der man betrügen kann. (…) In Wirklichkeit hat es das (Virus) nicht gegeben.

Stattdessen hat man uns gesagt, es gäbe diesen beängstigenden neuartigen Erreger, und hat den Stress erzeugenden Angstporno auf 11 hochgefahren und ihn dort gehalten.“

Angst als Kontrollwerkzeug

Hans Tolzin hat sich schon vor Jahren mit der Furchtappel-Forschung beschäftigt, in der ermittelt werden soll, wie viel Panik in der breiten Bevölkerung nötig ist, dass die Menschen an der Lüge glauben, ohne dass es ins Gegenteil umschlägt. Weil ab einem gewissen Punkt, glaubt niemand mehr etwas, weil Panik, wenn sie zu viel wird, abstumpft.

Damit soll nicht behauptet werden, dass Menschen in der Corona-Zeit nicht krank waren und gestorben sind, jedoch waren die Ursachen für Krankheit und Tod in der Regel andere, hinzu kommt die Angst, die besonders bei sensiblen Menschen nicht selten zu einer Immunsuppression, einer Schwächung des Immunsystems, geführt hat.

Das lässt nicht nur nach Worten von Michael Yealdon nur eine Schlussfolgerung zu, dass es sich bei Corona um ein riesiges, umfassend geplantes Verbrechen handelt. Zu diesem Ergebnis kommt auch US Senator Ron Johnson.

In einem Gespräch mit Maria Bartiromo von Fox Business behauptet der Senator, dass das Auftreten der Pandemie und die darauf folgenden Maßnahmen nicht zufällig waren.

Johnson sagt, dass eine ausgewählte Gruppe einflussreicher Personen die Pandemie herbeigeführt habe. Diese Gruppe, so Johnson, habe Event 201 organisiert, eine gemeinsame Übung, an der die John Hopkins-University, die Bill and Melinda Gates Foundation und das Weltwirtschaftsforum beteiligt waren.

Abschließend betonte der Senator die Herausforderung, die von der mächtigen und einflussreichen Gruppe ausgeht. Die Aussage wirft auch ein Licht auf das komplexe Zusammenspiel aktuell stattfindender globaler Ereignisse, wie etwa die Klimakrise, und die ihnen Zugrunde liegenden wahren Absichten dahinter.

Ein aktueller Post auf X von Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach einem gemeinsamen Frühstück mit WHO Generaldirektor Adhanom Ghebreyesus gibt bereits einen kleinen Ausblick, was der Weltbevölkerung nach Abschluss des geplanten Pandemievertrags im kommenden Jahr bevorstehen könnte.

Lauterbach schrieb: „Der Klimawandel wird neue Pandemien mit sich bringen. Dann müssen wir schnell reagieren können.“

Doch wer sind die Menschen im Hintergrund wirklich, die diese Abscheulichkeiten gegen die Menschheit planen. Kaum jemand hat eine Vorstellung davon. Hans Tolzin ist sich sicher, dass es sich bei diesen Leuten in erster Linie um Narzissten und Psychopathen handelt. Autodidakten, die Experten darin sind, Menschen zu manipulieren – so, dass sie die Kontrolle behalten. Tolzin:

„Der Psychopath will die absolute Kontrolle haben, er hält sich im Hintergrund. Der Narzisst steht dagegen im Vordergrund, er genießt die Aufmerksamkeit, die im zuteil wird, während der Psychopath nicht im Rampenlicht stehen will, weil er das Gefühl hat, eine Zielscheibe zu sein. Psychopathen und Narzissten hatten meistens eine schwierige Kindheit und Jugend mit tiefen Verletzungen.“

Werden die Menschen die Zeichen erkennen?

Das Spiel läuft seit Hunderten von Jahren und sie halten ihre Macht und ihr Gesicht im Hintergrund, sodass kaum jemand wirklich weiß, wer sie sind. Doch damit könnte bald Schluss sein, glaubt, Hans Tolzin, weil sich die Machtstrukturen gerade zugunsten Russlands verschieben.

Die westlichen Sanktionen haben Russland wirtschaftlich gestärkt. Russlands privates Gesamtvermögen ist sogar gestiegen, während es in Nordamerika und Europa schrumpft. Das zeigt ein neuer Bericht von UBS und Credit Suisse.

Vor allem die USA sind nach Meinung vieler Experten bereits am Ende, weil die UN bald von den BRICS-Staaten abgelöst werden könnte. Immer mehr Länder schließen sich BRICS an, vor allem afrikanische.

Noch vor Jahren wurden Länder wie Libyen und Irak von den USA bombardiert, weil sie weg wollten vom Dollar. Heute geht das nicht mehr so einfach. Alles, was die Vertreter des Tiefen Staats planen und unternehmen, richtet sich mittlerweile gegen sie, wie die Russlandsanktionen zeigen. Tolzin

„Russland ist gut durch Sanktionen gekommen und hat sie genutzt, unabhängig vom Westen zu werden. Während es dem Westen nur darum geht, Länder zu knechten und auszubeuten, verhandelt Russland mit anderen Ländern auf Augenhöhe. Das macht Eindruck. Russland mischt sich nicht in inneren Angelegenheiten anderer Länder ein. Der Westen hat sich selbst schachmatt gesetzt.“

Tolzin sieht eine Chance für die Menschheit, vorausgesetzt, die Menschen sehen und erkennen die Zeichen, die ihnen gerade gezeigt werden. Der Verleger sagt:

„Die Agenda des Tiefen Staates ist es Familien zu zerstören, weil instabile Persönlichkeiten leichter manipulierbar sind. Auch über Konsum ist eine Vielzahl von Menschen gut zu steuern. Russland macht bei dieser Agenda nicht mit.

Die Werte werden im Westen gerade völlig verdreht. Das, was der Mensch braucht, ist eine emotionale Verbindung zu einer Bezugsperson. Das zeigt die Bindungspsychologie. Doch diese wichtige Bindung wird im Westen gerade komplett zerstört.“

Für Hans Tolzin steht fest, dass bereits Ex-US Präsident Donald Trump die Pläne des Tiefen Staats mächtig durcheinandergewirbelt hat. Tolzin sieht Trump als Friedensfürst, der als solcher in die Geschichte eingehen will, der aber offenbar nicht wusste, mit welchen Leuten er es zu tun bekommen hat. (Drehbuch-Update des Tiefen Staates: Trumps Verhaftung am Montag?)

Tolzin sieht für die kommende Zeit einen Bürgerkrieg auf die USA zukommen, weil sich Republikaner und Demokraten mittlerweile so sehr hassen, dass das Verhältnis zwischen den Parteien auf Dauer zerstört ist.

Seit Joe Biden an der Macht ist, geht alles den Bach runter. Dazu schrieb der US amerikanische Investigativ-Journalist und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, dass wenn sich Donald Trump und Robert F. Kennedy zusammentäten, das die USA retten könnte.

Zumindest aber würde es den Übergang in ein neues und vor allem menschliches System deutlich erleichtern, – und das nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Welt.

Die kommenden Wochen und Monate könnten wegweisend werden und zeigen, worauf die Menschheit zusteuert: ob in eine bessere Welt oder noch einen Schritt weiter in den Abgrund.

Entscheiden wird das Bewusstsein der Menschen und die Erkenntnis, dass es eine Minute vor zwölf ist und dass das gesamte westliche System ein Konstrukt aus Lügen ist, dass mittlerweile höher ist als der Turmbau zu Babel.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.08.2023