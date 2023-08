Obamas Bruder: „Barack hat seine Seele an Satan verkauft, um sich den Illuminaten anzuschließen“ (Videos)

Barack Obamas Bruder warnte davor, dass der ehemalige Präsident „seine Seele buchstäblich an Satan verkaufte“, um sich den Illuminaten anzuschließen und Zugang zu Reichtum und Macht zu erhalten.

Nach einer Reihe von Posts, in denen er seinen Halbbruder scharf kritisierte, enthüllte der Trump-Anhänger aus Kenia, dass Barack Obama nicht der ist, der er zu sein scheint:

Me and Fake ass a snake (President Barack Obama) when he was a nobody. pic.twitter.com/ZQC8UeJ3zJ — Malik Obama (@ObamaMalik) August 13, 2023 https://ad.style/

„Ich und Fake Arsch Schlange [Präsident Barack Obama], als er noch ein Niemand war“, zusammen mit einem alten Foto von ihnen in kenianischer Kleidung. Am nächsten Tag kommentierte er: „Bevor er ein SNOB wurde.“

Oann.com berichtet: Eine Person kam zu dem Schluss, dass die Spannungen durch anhaltende Eifersuchtsprobleme ausgelöst wurden und dass der Bruder des ehemaligen Präsidenten einfach enttäuscht war, dass er das Gefühl hatte, das schwarze Schaf der Familie zu sein.

Jambo Ndugu, I am ready to help you reconcile with your brother Barack. — Stephen Mutoro (@smutoro) August 14, 2023

Laut einem GQ-Artikel über Malik aus dem Jahr 2013 haben die beiden einen gemeinsamen Vater, Barack H. Obama Sr., und standen sich einst sehr nahe.

Drei Jahre später änderte sich Berichten zufolge etwas in der Familiendynamik. Barack war von seinem Amtsantritt im Januar 2009 bis zum Amtsantritt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Januar 2017 Präsident der Vereinigten Staaten.

Malik erzählte Sean Hannity von Fox News im Jahr 2016, dass er bis zu seiner Wahl zum Präsidenten eine gesunde Beziehung zu seinem jüngeren Bruder hatte. (Obama wurde Tage nach dem Tod seines persönlichen Kochs mit blauen Augen und verbundenen Fingern entdeckt – was wird vertuscht?)

Als Faktoren für die zunehmenden Spannungen nannte er Kommunikationsschwierigkeiten und die Unfähigkeit, mit ihm zu sprechen. Malik gab jedoch zu, mindestens einmal im Jahr ins Weiße Haus eingeladen zu werden.

„Bevor er für das Amt kandidierte, war er jedermanns Freund. Ich denke, dieses Amt hat ihn verändert“, sagte Malik und behauptete, Barack sei „in die Matrix gefallen“.

Er brachte weiterhin seine große Enttäuschung über den „Mangel an Demut“ des ehemaligen Präsidenten zum Ausdruck.

Im selben Interview erklärte Malik auch seine Unterstützung für Trump. Der 45. Präsident kandidierte damals gegen die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton (D).

In einem inzwischen gelöschten Beitrag gab Malik außerdem an, dass sein Bruder homosexuell sei.

„Dieser Mann ist definitiv schwul“, sagte er im Juli dieses Jahres.

Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren mehrere Ankläger den Vorwürfen angeschlossen und behauptet, sie hätten in Badehäusern, Clubs, Bars und sogar bei politischen Veranstaltungen persönlich homosexuelle Beziehungen mit dem ehemaligen Präsidenten gehabt.

„Was ich gesehen habe, war die Art von Person, die möchte, dass die Leute ihn anbeten“, sagte Malik Obama der New York Post im Jahr 2020. „Er muss angebetet werden, und das tue ich nicht.“ Ich bin sein älterer Bruder, also mache ich das nicht.“

Joan Rivers, eine Komikerin, die dafür bekannt ist, sich nicht zu zensieren, und die sich ihr ganzes Leben und ihre Karriere lang immer für die LGBTQ-Community eingesetzt hat, äußerte sich 2014 auch zur Obama-„Schwulen“-Theorie.

CNN veröffentlichte schnell einen Artikel, in dem sie sich auf ihre Aussage bezog und sie als Versuch einer Komödie einstufte. Sie sagte, dass jeder wisse, das Michelle Obama eine „Tranny“ sei, ein Transvestit.

Rivers starb am 4. September 2014 an einer „anoxischen Enzephalopathie aufgrund eines hypoxischen Stillstands“.

„Ich liebe jeden Tag Männer“: Obamas Brief an seine Ex-Freundin enthüllt häufige schwule Sexfantasien

Der frühere Präsident Barack H. Obama hat einer Ex-Freundin gestanden, dass er davon träumt, täglich mit Männern zu schlafen, und dass er einen „androgynen“ Geist besitzt, wie aus dem redigierten Teil eines mittlerweile berüchtigten Briefes aus dem Jahr 1982 hervorgeht, der der New York Post vorliegt.

„In Bezug auf Homosexualität muss ich sagen, dass dies meiner Meinung nach ein Versuch ist, sich aus der Gegenwart zu entfernen, vielleicht eine Weigerung, die endlose Farce des irdischen Lebens fortzusetzen. Sehen Sie, ich liebe jeden Tag Männer, aber in der Fantasie“, schrieb der damals 21-jährige Obama im November 1982 an Alex McNear.

„Mein Geist ist zu einem großen Teil androgyn und ich hoffe, dass ich ihn noch weiter ausbauen kann, bis ich in Menschen denken kann und nicht in Frauen statt in Männern. Aber wenn ich in den Körper zurückkehre, erkenne ich, dass ich zum Mann gemacht wurde, und körperlich im Leben entscheide ich mich, diese Möglichkeit zu akzeptieren“, fügte Obama hinzu.

Bericht der New York Post : Der Brief tauchte kürzlich wieder auf, nachdem der Obama-Biograf David Garrow ein Interview über den ehemaligen Oberbefehlshaber gegeben hatte.

McNear, der während seines Jahres am Occidental College in Los Angeles mit Obama zusammen war, redigierte später die anzüglichen Absätze, die der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Historiker Garrow aufspürte und in seinen Wälzer „Rising Star“ aufnahm.

Der Brief befindet sich derzeit im Besitz der Emory University, die es nicht gestattet, ihn zu fotografieren oder zu entfernen. Stattdessen transkribierte Garrows Freund Harvey Klehr die Absätze von Hand und schickte sie an den Autor.

Klehr wiederum stellte der New York Post den redigierten Teil des Briefes zur Verfügung.

Obama, Vater von zwei Kindern, ist seit 1992 mit seiner Frau Michelle verheiratet.

Garrow sagte, dass Obamas jugendliche Grübeleien nichts Ungewöhnliches seien.

„Ich bin Historiker, kein Psychologe, aber ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass eine (überwiegende?) Mehrheit der Menschen sexuelle Fantasien hat!“ sagte er per E-Mail.

Ein Vertreter des ehemaligen Präsidenten antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.08.2023