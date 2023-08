Die geheime Verschwörung der globalen Eliten gegen Lebensmittel: Warum Sie bald gezwungen sein könnten, Laborfleisch zu essen!

Teile die Wahrheit!

Wir leben in erstaunlichen Zeiten. Es ist fast unvorstellbar, dass ein Krieg gegen Nahrungsmittel geführt wird, eine absolute und unbestreitbare Notwendigkeit des Lebens. Und doch stehen wir an der Schwelle zu etwas, das wie eine katastrophale Agenda gegen die Welternährung aussieht.

Woher kommt diese neu entdeckte Feindseligkeit gegenüber dem, was uns am Leben erhält?

Atmen Sie tief durch. In der Landwirtschaft wird Stickstoff eingesetzt, und plötzlich ist Stickstoff der neue Antagonist in der Geschichte der globalen Erwärmung. Das Narrativ ist einfach: Stickstoff eliminieren, die Welt retten.

Aber im Namen der „Erhaltung“ werden ganze Segmente unserer Nahrungsmittelproduktion unter Beschuss genommen.

Beispiel Reis – Grundnahrungsmittel für die Hälfte der Weltbevölkerung. Renommierte Agenturen behaupten: „Reis ist für etwa 10% der weltweiten Methanemissionen verantwortlich“, was die dringende Notwendigkeit unterstreicht, seine Produktion einzuschränken. Aber die Folgen? Hunger für Milliarden Menschen.

Ein Blick in die Niederlande beweist es. Die niederländischen Bauern, das Rückgrat einer Nation, die führend im Export von Fleisch und Agrarprodukten ist, werden von ihrem Land vertrieben.

Es wird erwartet, dass in den nächsten Jahren 3.000 Bauernhöfe konfisziert werden. Die tragischen Folgen sind offensichtlich: Berichten zufolge kommen jährlich 20 bis 30 Bauern auf tragische Weise ums Leben.

Auch unseren Freunden in Europa sind diese erstaunlichen Entscheidungen nicht fremd. Die Europäische Kommission hat grünes Licht für eine Strategie gegeben, mit der Viehzüchter entschädigt werden sollen, wenn sie ihre Tätigkeit in bestimmten Gebieten einstellen – unter der Bedingung, dass sie nie wieder Viehzucht betreiben.

Die Folgen liegen auf der Hand: ein Rückgang des weltweiten Nahrungsmittelangebots und ein unvermeidlicher Preisanstieg.

Erinnern Sie sich noch an Sri Lankas unglücklichen Versuch, zu 100 Prozent biologisch zu wirtschaften? Der Inselstaat sah sich mit einem humanitären Albtraum konfrontiert, da 90 % seiner Bevölkerung am Rande des Hungers standen.

Und die Einstellung westlicher Politiker zur Landwirtschaft? Eric Utter bringt es im American Thinker auf den Punkt: „Der Angriff der westlichen Führer auf die Landwirtschaft ist schockierend fahrlässig. (Die Lebensmittelpreise steigen rasant – und könnten auch in Zukunft hoch bleiben)

Es ist kriminell.“ Vor allem, wenn solche Ansichten die eklatante Tatsache ignorieren, dass die Landwirtschaft zwar für 33 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, aber gleichzeitig jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten ernährt.(Krisenvorsorge: Ausrüstung für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln)

Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum propagieren Visionen einer „Zukunft ohne Landwirtschaft“ und träumen von einer Welt, in der Lebensmittel in sterilen Labors hergestellt werden und Menschen in überfüllten Stadtzentren zusammengedrängt leben.

Wirft man eine digitale Währung in diese dystopische Mischung, erhält man die ultimative Formel für absolute Dominanz.

In der heutigen Zeit ist das Rezept einfach: Man muss eine Krise herbeizaubern, auch wenn es keine gibt.

Schüren Sie rassistische Spannungen unter Kindern.

Machen Sie die Fortschritte rückgängig, die Frauen über Jahrzehnte hinweg erzielt haben.

Verschlimmerung der Knappheit und Manipulation der Geldmenge.

Grenzen werden willkürlich angegangen.

Bestimmte Lebensmittel verdammen, Bauernhöfe schließen oder Kriege anzetteln, um eine Hungersnot zu verursachen.

Andersdenkende mundtot machen, indem sie die Wahrheit als „Fehlinformation“ bezeichnen.

Eine Taktik, die an Cloward und Piven erinnert: eine Krise herbeireden und dann harte Maßnahmen ergreifen, um diese Krise zu bekämpfen.

Dank der übertriebenen Reaktionen auf das sogenannte „Stickstoffproblem“ ist nun unsere weltweite Nahrungsmittelversorgung in Gefahr. Warum diese Gleichgültigkeit?

Sri Lanka zum Beispiel ist ein alarmierendes Beispiel für diesen falschen Ansatz.

Tatsache ist, dass Stickstoff für den Stoffwechsel der Pflanzen von zentraler Bedeutung ist. Ohne kommerzielle Stickstoffdünger wäre Hunger in vielen Teilen der Welt eine schreckliche Realität.

Wenn wir diese Düngemittel meiden, laden wir den Hunger freiwillig wieder in unser Leben ein. Die Idee der Käferdiät, des „Rewilding“ und der biologischen Landwirtschaft mag avantgardistisch klingen, aber sie wird den Hunger in der Welt nicht stillen.

Es ist offensichtlich, dass es nicht nur um den Kampf gegen den Klimawandel geht. Im Kern geht es um ein schleichendes Streben nach Kontrolle.

Um es mit den Worten von Ayn Rand zu sagen: „Wir können die Realität ignorieren, aber wir können nicht die Konsequenzen ignorieren, wenn wir die Realität ignorieren“.

Die Welt befindet sich an einem kritischen Wendepunkt.

Es ist an der Zeit, sich den versteckten Absichten zu stellen und unsere Teller zu verteidigen.

Denn wenn es ums Überleben geht, ist kein Platz für Kompromisse.

Bill Gates und Silicon Valley drängen auf „Landwirtschaft ohne Bauern, Lebensmittel ohne Bauernhöfe“!

In der neuesten Folge von Russell Brands „Stay Free“ diskutierte die Wissenschaftlerin, Umweltaktivistin und Verfechterin der Ernährungssouveränität Vandana Shiva, Ph.D., über den Nahrungsmittelfaschismus, die Macht der „Philanthropie“, die digitale Versklavung und darüber, wie sich die Menschen aus diesem System befreien können.

„Es scheint, dass die Menschen keine Beziehung zur Natur, zum Land und zueinander haben können, ohne dass die Macht der Konzerne eingreift“, sagte der Komiker und politische Kommentator Russell Brand der Wissenschaftlerin und Umweltaktivistin Vandana Shiva, Ph.D., in der neuesten Folge seines Podcasts „Stay Free“.

Brand bat Shiva, eine Aktivistin für Ernährungssouveränität und Umweltschutz, zu erklären, wie es zu dieser Übernahme der Natur durch die Unternehmen kam.

Shiva sagte, die Privatisierung von Land und Ressourcen während des Kolonialismus sei der erste Schritt gewesen, um die Natur entweder in eine Mine oder eine Müllhalde“ zu verwandeln.

Heute sei die Privatisierung so weit fortgeschritten, dass der Megakonzern Cargill jedes Huhn, jede Hühnerproduktionsanlage und jeden für die Aufzucht von Hühnern benötigten Rohstoff besitzen und dann seinen gesamten Abfall in öffentliche Flüsse kippen könne.

Die Situation, in der wir uns heute befinden, hätte ohne die Kriminalisierung der Landwirte nicht entstehen können, sagte sie. Dafür machte sie Medienorganisationen wie The Guardian verantwortlich, die die Landwirte anstelle der Konzerne angreifen.

„Wenn die Treiber die Konzerne sind“, sagte sie, „dann muss man den Mut haben, die Konzerne zu beißen. Man zielt nicht auf die Opfer. Die Landwirte sind Opfer dieses Systems“.

Wer sind die wahren „Lebensmittelfaschisten“?

Brand fragte Shiva, warum der weltweite Aufstand der Landwirte – von Sri Lanka und Indien bis zu Deutschland, England und den Niederlanden – gegen die Globalisierung der Landwirtschaft von der Presse als eine rechte Idee dargestellt werde.

Shiva sagte, Mussolini selbst habe den Faschismus als „die Konvergenz von wirtschaftlicher und politischer Macht“ definiert. „Ernährungsfaschismus“, sagte sie, „ist die jüngste Kontrolle über unsere Lebensmittelsysteme durch riesige Konzerne und Milliardäre.“

Während des Kolonialismus kontrollierten die Briten zwar das Land, nicht aber die Lebensmittel, sagte sie. Die Industrialisierung der Landwirtschaft, die grüne Revolution und die Globalisierung haben es den Konzernen ermöglicht, die Kontrolle über die Lebensmittel zu übernehmen.

Der Ruf nach „Ernährungssouveränität“, sagte sie, „kam als Gegenruf zur Ernährungsdiktatur und zum Ernährungsfaschismus.“

Jetzt wollen diese Leute die mit dem Kolonialismus begonnene Trennung von Mensch und Land vollenden.

Heute wollen sie eine „Landwirtschaft ohne Bauern“.

Die Möglichkeit, ein Samenkorn zu pflanzen, Liebe, Wissen und Sonne einzubringen und Nahrung zu produzieren, „ist das einzige wirklich unabhängige Produktionssystem, und es ist diese Freiheit, die sie angreifen wollen“, sagte Shiva, weil sie sich dadurch bedroht fühlen.

Also diskreditieren sie die Landwirte, indem sie sie als „Faschisten“ und „rechtsradikal“ bezeichnen.

„Und jeder, der das unterstützt, macht im Grunde die Arbeit dieser Globalisten“, sagte sie, „das sind die Faschisten.“

Wie ‚Philanthropie‘ Kontrolle erkauft

Heutzutage werden Menschen, die über die unverhältnismäßige Macht und den Einfluss von Milliardären wie Bill Gates auf die globale Landwirtschaft und Gesundheit sprechen, als „Verschwörungstheoretiker“ angesehen, sagte Brand.

Er bat Shiva Gates Aufstieg zur Macht in einfacher Sprache und mit Fakten zu erklären.

Shiva sagte, Leute wie Gates seien durch die neoliberale Handelsliberalisierung reich geworden, bei der der Handel mit Informationen, mit der Software und anderen Formen von Daten, die Gates produzierte, völlig unversteuert blieb.

Dann, sagte sie, nutzten sie dieses Geld „philanthropisch“, um die Kontrolle über andere Sektoren zu erlangen.

Indem sie der globalen Saatgutbank, der Weltgesundheitsorganisation und Medienorganisationen wie The Guardian und der BBC riesige Geldsummen spendeten, übernahmen Gates und andere Milliardäre die Kontrolle über diese Institutionen.

Das gebe ihnen sogar die Macht, Regierungen zu kontrollieren, die durch die Verschuldung in eine verzweifelte Geldnot geraten seien.

Gates und das Silicon Valley, sagte sie, „sind sehr große Akteure in der gefälschten Lebensmittelzukunft der Landwirtschaft ohne Bauern, Lebensmittel ohne Bauernhöfe“. Und sie bringen Journalisten wie George Monbiot vom The Guardian dazu, dafür zu werben.

Auf der Jagd nach Versklavung

Shiva sagte, diese Vision beruhe auf einem imaginären Versprechen einer imaginären Zukunft, die wir nie erreichen werden. Denn wenn Sie dort ankommen, werden Sie feststellen, dass es nicht Ihre Zukunft ist. Sie gehört ihnen“.

Die Systeme, die ihre Zukunftsvision unterstützen, scheinen uns Bequemlichkeit zu bieten, aber in Wirklichkeit, so sagte sie, brauchen sie unsere ganze Zeit, um sie aufrechtzuerhalten.

Viele indigene Völker hätten noch viel Zeit, das Leben zu genießen, „weil sie nicht der Versklavung des Konsums hinterherlaufen“.

Shiva fragte sich, warum die Menschen ein „intelligentes Zuhause“ wollten, in dem zum Beispiel „der Kühlschrank ihnen sagt, dass die Milch alt wird. Wie dumm sind wir, dass wir die Kühlschranktür nicht öffnen können und wissen, dass unsere Milch alt wird?

„Das sind alles Überwachungsdaten“, sagte sie.

Und um diese Daten zu verarbeiten, braucht man große Server. „Die winzigen Teile der Versklavung, in die wir uns begeben, [produzieren] 4% der Treibhausgase, das ist mehr als der Flugverkehr“, sagte sie.

Sie fügte hinzu:

„Es handelt sich also nicht nur um eine sehr dumme Form der Sklaverei, sondern auch um einen riesigen ökologischen Fußabdruck auf unserem Planeten. Ja, das ist es. Und den können wir uns nicht leisten. Wir müssen lernen, leichtfüßig zu gehen.

Daten sind das neue Öl

Brand zeigte sich besorgt über die zunehmende „Entsakralisierung“, bei der die Menschen dem Materialismus den Vorrang vor der Spiritualität geben und die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Er fragte Shiva, wie ihrer Meinung nach die Zensur, die Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Fähigkeit der Medien, den Dialog zu verhindern, zu diesem Prozess beitragen.

Shiva sagte, dies sei Teil eines „Systems der totalen Kontrolle“, das diese Kontrolle sehr profitabel mache.

Neu an diesem System sei, so Shoshana Zuboff in ihrem Buch „The Age of Surveillance Capitalism“, dass der Mensch heute selbst zu einer Ware geworden sei, aus der Daten extrahiert werden könnten.

„Das ist das Kapital von heute. Big Data ist das neue Öl, und es wird benutzt, um uns zu manipulieren“, sagte sie und fügte hinzu: „Jedes System, das es Ihnen ermöglicht, sich Ihrer wahren Freiheit bewusst zu werden, muss zensiert werden“.

Das Merkwürdige sei, so Brand, dass dieses System der technologischen Beherrschung den Menschen als eine Möglichkeit verkauft werde, sie zu ermächtigen und ihnen ihre Freiheit zu geben.

Technologie sollte ein Werkzeug sein, sagte sie, aber sie „wurde zu einem Gott erhoben“, und diejenigen, die sich dieser Transformation widersetzen, werden in Orwellscher Doppeldeutigkeit als „rechts“ abgetan.

Aber, so Shiva, die letzten Jahre haben gezeigt, dass es drei Dinge gibt, die die Menschen nicht aufgeben können:

„Erstens die Fähigkeit, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. … Und nicht zuzulassen, dass die Unwahrheit als Wahrheit und die Verkünder der Wahrheit als Verschwörer hingestellt werden.

„Die zweite ist unsere Fähigkeit, ohne die Einmischung eines Überwachungsstaates und einer Überwachungsgesellschaft miteinander in Beziehung zu treten.

„Und drittens: Weil Essen uns ausmacht, wird es zu unserem Blut, zu uns selbst, zu unserem Gehirn.“

Mit anderen Worten, sagte Brand:

„Sprich frei. Sage die Wahrheit. Kommunizieren Sie frei. Bauen Sie Ihr eigenes Essen an. Esst nichts, was im Labor gezüchtet wurde. Esst kein Ungeziefer. Und hört nicht auf die, die euch das einreden.“

Quellen: PublicDomain/preppgroup.home.blog/childrenshealthdefense.org am 23.08.2023