Die Skinwalker Ranch – einer der geheimnisvollsten Orte der Welt! (Videos)

Die Skinwalker Ranch gilt als einer der geheimnisvollsten Orte der Welt. Seit Jahrzehnten berichten Menschen von dort beobachteten unerklärlichen Ereignissen, die von UFO-Sichtungen bis hin zu paranormalen Aktivitäten reichen.

Die Ranch wurde von verschiedenen Besitzern gekauft und verkauft, und sie alle berichteten von ähnlichen Vorfällen. Von Emanuell Charis

Brandon Fugal, seit 2016 Eigentümer der Ranch, hat eine umfassende Untersuchung durchgeführt, um die Ursache dieser Ereignisse zu ermitteln. Er hat Kameras, Sensoren und andere Technologien installiert, um die Aktivitäten auf der Ranch zu überwachen.

»Die Ergebnisse sind bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben worden«, sagt Star-Hellseher Emanuell Charis, der sich als bekannter Experte für das Übersinnliche und Übernatürliche mit der Skinwalker Ranch befasst hat.

Was ist die Skinwalker Ranch?

Die Skinwalker Ranch ist ein abgelegenes Grundstück in der Nähe von Ballard, Utah, in den USA. Es ist berühmt für eine Vielzahl von paranormalen Aktivitäten und unerklärlichen Ereignissen, die seit den 1990er Jahren auf dem Gelände stattgefunden haben sollen und zum Teil sehr explizit dokumentiert sind.

»Es liegen Berichte von Augenzeugen und von Bewohnern der Ranch vor, die eine Vielzahl von Phänomenen wie UFO-Sichtungen, Bigfoot-ähnliche Kreaturen, unerklärliche Geräusche, mysteriöse Kugeln aus Licht, Tierverstümmelungen und etliche andere unerklärliche Ereignisse umfassen«, erläutert Emanuell Charis

Das Gebiet wurde von Robert Bigelow, einem Immobilieninvestor und Gründer von Bigelow Aerospace, 1996 erworben und als Forschungsstandort genutzt. Der bereits erwähnte Brandon Fugal kaufte die Ranch 2016 für sein eigenes Unternehmen. (Die Skinwalker Ranch und was wirklich hinter dem geheimnisvollen Phänomen steckt (Videos))

Das Gelände steht der Öffentlichkeit seitdem nicht mehr zur Verfügung. »Die Berichte über die paranormalen Ereignisse ziehen jedoch weiterhin Interesse und Aufmerksamkeit auf sich, insbesondere in der Gemeinschaft der Erforscher von UFOs und paranormalen Erscheinungen«, weiß Charis zu berichten.

Wie kommt die Skinwalker Ranch zu ihrem Namen?

»Die Skinwalker Ranch hat ihren Namen von den Navajo-Indianern, die in der Region leben und die Gegend als heilig betrachten«, erläutert der Fachmann für das Paranormale, Emanuell Charis.

»In der Navajo-Kultur ist ein Skinwalker eine Art Hexer oder Schamane, der die Fähigkeit hat, die Gestalt von Tieren anzunehmen. Es wird angenommen, dass diese Wesen böse sind und Menschen verfolgen oder sogar angreifen können.«

Die Navajo haben eine lange Geschichte und Kultur in der Region und glauben, dass die Skinwalker Ranch ein heiliger Ort ist, an dem spirituelle Kräfte wirken. Emanuell Charis weiß aufgrund seiner umfangreichen Nachforschungen und Recherchen, dass Navajo-Medizinmänner und -Schamanen die Ranch und die Umgebung seit jeher meiden und es als gefährlich betrachtet, sich in deren Nähe aufzuhalten.

Normalerweise bezeichnen die Navajo keinen bestimmten Ort als ›Skinwalker Ranch‹, doch der Name wurde von anderen Menschen übernommen, die das Gelände aufgrund der Berichte über paranormale Aktivitäten und unerklärliche Ereignisse als solche identifizierten.

Was genau geht auf der Skinwalker Ranch vor sich?

Immer wieder kommt es dort zu paranormalen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen, und dies, wie Emanuell Charis darlegt, sehr viel häufiger als an anderen Orten. Berichte von Augenzeugen und Bewohnern der Ranch beinhalten eine Vielzahl von Ereignissen, wie zum Beispiel:

– Berichte über unidentifizierte Flugobjekte, die über der Ranch schweben oder sich in der Nähe bewegen, ohne erkennbare Flügel oder Triebwerke.

– Oft wird von großen, haarigen Kreaturen berichtet, die menschenähnlich sind und häufig in der Nähe der Ranch gesehen wurden.

– Ungewöhnliche Tiere werden sehr häufig in der Nähe der Ranch gesichtet, so zum Beispiel Riesenwölfe oder extrem große Vögel.

– Es gibt Berichte über tote Tiere, die auf ungewöhnliche Weise verstümmelt wurden; beispielsweise wurden ihnen Organe oder Körperteile entfernt.

– Die Sichtungen unerklärlicher Erscheinungen oder Gestalten in der Nähe der Ranch sind so zahlreich, dass man ganze Bücher damit füllen könnte.

– Unerklärliche elektromagnetische Aktivitäten, die auf der Ranch und in deren Umgebung aufgetreten sind (und immer wieder auftreten) sind sehr umfangreich dokumentiert.

Ferner gibt es Berichte von ungewöhnlichen Geräuschen, Lichtern und anderen mysteriösen Ereignissen. Die paranormalen Aktivitäten auf der Skinwalker Ranch haben das Interesse von Wissenschaftlern und Forschern geweckt, die versuchen, diese Phänomene zu erforschen und zu erklären.

Wissenschaftliche Dokumentationen

Wie Emanuell Charis aufgrund seiner Recherchen ausführt, gibt es bereits einige wissenschaftliche Studien, die sich mit Vorfällen auf der Skinwalker Ranch beschäftigen.

»Allerdings ist das Thema sehr umstritten, und es gibt unter Wissenschaftlern keine einheitliche Meinung darüber, ob die Phänomene tatsächlich paranormal sind oder ob es eine natürliche Erklärung dafür gibt«, so der bekannte Star-Hellseher.

Eine der bekanntesten wissenschaftlichen Untersuchungen wurde vom NIDS (National Institute for Discovery Science) durchgeführt, einer Gruppe von Wissenschaftlern und Forschern, die sich auf das Analysieren unerklärlicher Phänomene spezialisiert haben. In den Jahren von 1996 bis 2004 führte das NIDS eine umfassende Untersuchung der Vorfälle auf der Skinwalker Ranch durch.

Die Forscher dokumentierten zahlreiche Ereignisse, darunter UFO-Sichtungen, Tierverstümmelungen, ungewöhnliche Lichter und Geräusche sowie andere Phänomene.

Einige der Ereignisse, die von NIDS dokumentiert wurden, sind auch von anderen Forschern und Augenzeugen bestätigt worden. Zum Beispiel gibt es Berichte über Rinder, die auf ungewöhnliche Weise verstümmelt wurden und es existieren Aufzeichnungen über rätselhafte elektromagnetische Aktivitäten auf dem Gelände.

Allerdings gibt es auch Skeptiker und Kritiker, die behaupten, dass viele der Vorfälle auf der Skinwalker Ranch natürliche Ursachen haben könnten oder dass sie erfunden sind.

Ferner gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Methoden, die von NIDS und anderen Forschern angewandt wurden, um die Vorfälle zu dokumentieren, da einige dieser Methoden als unzureichend oder ungenau angesehen werden.

Fazit

»Insgesamt bleibt das Thema der Skinwalker Ranch und der paranormalen Aktivitäten auf dem Gelände kontrovers und weiterhin Gegenstand von Diskussionen und Untersuchungen«, sagt Emanuell Charis.

Fest steht jedoch, dass dieses Thema Forscher, Wissenschaftler und die Öffentlichkeit auch weiterhin beschäftigen wird. »Immerhin«, so Charis abschließend, »hat die US-Regierung 22 Millionen Dollar in die Erforschung dieser Phänomene investiert … und das gewiss nicht ohne Grund!«

…

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 07.08.2023