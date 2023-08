Hat Putin 5G in Russland aus gesundheitlichen Gründen verboten?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat 5G-Sendemasten in der Russischen Föderation verboten, da er befürchtet, die Technologie sei medizinisch unsicher und habe zum Tod von Schulkindern in der Nähe von St. Petersburg geführt.

Diskussionen über die negativen Auswirkungen von 5G sind nicht neu. Seit über einem Jahrzehnt bringen alternative Medien Technologie mit unzähligen Gesundheitsproblemen in Verbindung, darunter immunsuppressive Erkrankungen und Virusvermehrung, deren Einzelheiten den Rahmen dieser Website und das Wissen des Autors sprengen.

Putins Versprechen, bestehende 5G-Supertürme abzubauen, zeigt jedoch, dass die Gefahren elektromagnetischer Strahlung eher auf Fakten als auf einer Verschwörung beruhen.(Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen)

Anders als die USA und der Westen begann Russland nicht über Nacht mit dem Bau von Türmen, als die von Qualcomm und dem mobilen Ökosystem entwickelte Technologie im Jahr 2015 verfügbar wurde.

Seitdem haben die Telekommunikationsunternehmen in den USA 150.000 Türme gebaut; Im Vergleich dazu gab es in Russland nur 22, hauptsächlich in Moskau.

Während der Plandemie, als Schulen geschlossen waren, beschleunigten Mobilfunkanbieter in den USA landesweit den Bau von Sendemasten, nur einen Steinwurf von Grundschulen entfernt. Als die Schulen wieder öffneten, sahen die Schüler plötzlich weitläufige 5G-Antennen am Horizont und auf den Dächern der Schulen.

Von den vier großen Mobilfunkbetreibern in Russland – MTS, Megafon, Rostelcom und Vimpel-Communications Public Joint Stock – hat nur MTS im Jahr 2021 mit der begrenzten Einführung von 5G begonnen und Türme in Moskau, St. Petersburg (mit einem einzigen Turm 15 Meter von einem Grundschulspielplatz am Stadtrand von St. Petersburg entfernt) und Nowosibirsk, den bevölkerungsreichsten Städten Russlands, errichtet. (5G ist ein Waffensystem, das darauf ausgelegt ist, Menschen zu TÖTEN, sagt Waffenexperte)

Im April 2023 erlitten 16 Studierende schwere Nebenwirkungen einer sogenannten elektromagnetischen Vergiftung, wie Wladimir Putin sie nannte. Zu den frühen Symptomen gehörten spontanes Erbrechen, Schwindel, Tinnitus, unerträgliche Kopfschmerzen und eine Bauchentzündung.

Spätere Symptome waren Magen-Darm-Blutungen, Hirnblutungen und Blindheit aufgrund des Verfalls der Augennerven. Die betroffenen Kinder waren 8–12 Jahre alt und hatten im selben Semester die Schule besucht.

Darüber hinaus waren die kranken Kinder ungeimpft, sodass Gesundheitsbeamte des russischen Gesundheitsministeriums Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs ausschlossen.

Umfassende Blutuntersuchungen und radiologische Bildgebungstests schlossen Vorerkrankungen, durch Lebensmittel verursachte Krankheiten, Medikamente sowie biologische und chemische Wirkstoffe aus. Bis zum 6. Juni 2023 waren 11 der 16 Studierenden verstorben.

300x250

Gesundheitsminister Michail Muraschko beauftragte mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums ein Inspektionsteam, die vom Mobilfunkmast ausgehenden Sendefrequenzen zu bewerten, die, wie sie daraus folgerten, elektromagnetische Wellen im Bereich von 24 bis 50 Gigahertz nahe der Unterseite der Millimeterwelle pulsierten Skala.

Regulierungsbehörden und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt haben erklärt, dass diese Reichweite für Menschen sicher ist. Der FCC-Direktor des ehemaligen Präsidenten Obama, Tom Wheeler, sagte 2016: „5G stellt keinerlei Bedrohung für Menschen, Wildtiere oder Haustiere dar. Jeder, der seine Sicherheit in Frage stellt, fördert haltlose Verschwörungen.“

Allerdings führte Putin die Todesopfer im Jahr 2023 auf einen gemeinsamen Nenner zurück – das Vordringen von 5G auf russischem Boden.

300x250 boxone

Mitte Juli traf sich der russische Präsident mit zahlreichen Telekommunikationsmanagern und Gesundheitsexperten, um die Gefahren zu besprechen, die mit der Verbreitung der 5G-Technologie verbunden sind.

Er zeigte ihnen Bilder von toten Kindern; das Gehirn hatte sich verflüssigt. Er teilte ihnen mit, dass er beabsichtige, ein Moratorium für die 5G-Forschung durchzusetzen und alle Sendemasten in der Russischen Föderation abzureißen.

Sein Mandat wurde von den Telekommunikationsmanagern nicht gut aufgenommen. Borja Wlassow, Vizepräsident für 5G-Infrastruktur bei MTS, sagte, das Fehlen von 5G würde Russland technologisch benachteiligen und fügte hinzu, dass Russland 5G benötige, um eine einst florierende Wirtschaft zu stärken, die jetzt dank Putins Maßnahmen in der Ukraine ins Stocken gerät.

Putin verteilte Bilder der toten und kranken Kinder auf einem Konferenztisch und sagte angeblich: „Was ist mit ihnen? Was hat Ihr 5G ihnen angetan?“

„Wir können 5G dafür nicht verantwortlich machen. „Unsere Kameraden im Westen sind sich einig, dass 5G sicher ist“, sagte Wlassow.

Putin befahl dem Sicherheitsbeamten neben ihm, Wlassow direkt zwischen die Augen zu schießen. Ohne zu zögern zog der Agent seine Makarov-Pistole und jagte Wlassow vor den Augen von 15 Personen eine Kugel in die Stirn.

Eine Woche später begannen die Pioniertruppen der Russischen Föderation, ein militärisches Verwaltungskorps der Bodentruppen der Russischen Föderation, das für die Durchführung militärtechnischer Operationen bestimmt war, mit der Stilllegung von 5G-Mobilfunkmasten in Moskau. Fußgänger jubelten, als die monolithischen Türme einstürzten.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Russland alle seine 5G-Türme abgeschafft.

Die Informationen in diesem Artikel sind dem FSB-Agenten Andrei Sacharow zu verdanken, der Real Raw News im Jahr 2022 die wahren Gründe für Wladimir Putins Sonderoperation in der Ukraine lieferte – um Osteuropa von ausländischen Biolaboren, Pädophilenringen und Adrenochrom-Laboren zu befreien. Diese Kämpfe werden immer noch ausgetragen.

…

Stimmt es oder stimmt es nicht was oben Real Raw News behauptet hat?

Am 5. August 2023 veröffentlichte Jim Ferguson, ein ehemaliger Kandidat für einen Sitz im britischen Parlament, dessen Social-Media-Präsenz von falschen Verschwörungsbehauptungen durchdrungen ist, auf X, dem Social-Media-Kanal, der früher als Twitter bekannt war, eine Nachricht über den Stand von 5G Mobilfunktechnologie in Russland:

Unter Berufung auf einen Artikel einer angeblich bangladeschischen Nachrichten-Website namens dainikbidyaloy.com schlug Ferguson vor, dass Putin „5G in ganz Russland verboten“ und „alle [5G-]Türme zerstört“ habe, was darauf hindeutet, dass dieser „massive Schritt“ wahrscheinlich meint, dass Russland etwas Negatives über die Technologie weiß, was der Westen nicht weiß. 5G ist eine Mobilfunktechnologie , die in einem höheren Frequenzband als 4G arbeitet und dadurch mehr Daten übertragen kann.

Es gilt als gefährlich für den menschlichen Körper, was von der Industrie, Politik und den Massenmedien gern verschleiert wird.

Dainikbidyaloy.com ist tatsächlich keine glaubwürdige Informationsquelle. In Wirklichkeit gehört es zu einem Netzwerk von Junk-News-Websites, die mit den produktiven und selbst beschriebenen „Satire“-Websites verbunden sind, die unter anderem unter den Namen „The People’s Voice“ und „Real Raw News“ laufen.

Die Geschichte, die Ferguson fast einer Million Menschen erzählte, entstand am 5. August 2023 auf Real Raw News – einer Website mit einem Satire-Haftungsausschluss – und behauptete , Putin habe das Ende von 5G in Russland angeordnet und sogar einen Technologiemanager öffentlich hingerichtet!?

In Wirklichkeit arbeitet Russland daran, den 5G-Zugang auszubauen und eine Technologielücke zu schließen, die durch den Rückzug der westlichen Telekommunikationstechnologie seit der umfassenden Invasion der Ukraine durch Russland im Februar 2022 entstanden ist.

In einer Rede im Juni 2023 bekräftigte der russische Premierminister Michail Mischustin Putins Pläne im Bereich der „technologischen Souveränität“, die ausdrücklich die Schaffung russischer 5G-Basisstationen forderten:

„Die Unterbrechung der Lieferungen ausländischer Telekommunikationsausrüstung stellt gewisse Herausforderungen dar, insbesondere im Mobilfunksegment, wo traditionell westliche Lösungen eingesetzt wurden.

Um den Übergang zu russischen Basisstationen für LTE und 5G zu beschleunigen, haben Regierung und Marktteilnehmer einen Fahrplan für die Entwicklung moderner Netze verabschiedet.

Es umfasst mehrere staatliche Förderprogramme, darunter 3,5 Milliarden Rubel an Zuschüssen für die Herstellung der erforderlichen High-Tech-Geräte, die in diesem Jahr bereitgestellt werden sollen.

Laut einer Pressemitteilung dieses Ministeriums sprach Andrey Zarenin, der stellvertretende Minister für digitale Entwicklung, Telekommunikation und Massenmedien der Russischen Föderation, am 6. August 2023 auf einer Konferenz von Telekommunikationsführern ebenfalls über Fortschritte bei der 5G-Technologie.

Stimmt also nicht. Diese Meldung ist wieder für die unkritischen alternativen Medien und die blauäugigen Putin-Gläubigen gestrickt.

Hier eine Meldung die stimmt und nicht in das Bild einiger Menschen von „alles ist besser in Russland und bei Putin“ passt:

Russland geht hart gegen VPNs vor, während Freiheiten im Internet weiter eingeschränkt werden

Die Versuche der russischen Behörden, die Internetfreiheit zu unterdrücken und das Land weiter vom Rest der Welt zu isolieren, scheinen sich im zweiten Jahr nach der umfassenden Invasion in der Ukraine zu verstärken.

In den dreizehn Monaten seit Präsident Wladimir Putins so genannter „Spezieller Militäroperation“ hat die russische Zensurbehörde „Roskomnadsor“ eine Vielzahl von Websites gesperrt. Auf der schwarzen Liste stehen beliebte Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram, aber auch Menschenrechtswebsites und Nachrichtenmedien wie BBC, Voice of America und Meduza.

Fast alle diese Entscheidungen stehen in direktem Zusammenhang mit abweichenden Meinungen und Kritik an der Entscheidung der Regierung, in die Ukraine einzumarschieren.

Darüber hinaus wurden mehr als 10.000 Websites gesperrt, weil sie angeblich Material verbreiten, das „die russischen Streitkräfte diskreditiert“. Die Sperren werden von der Generalstaatsanwaltschaft des Landes angeordnet, die die Befugnis hat, große Teile des Internets einseitig zu unterdrücken, ohne dass eine gerichtliche Genehmigung erforderlich ist, was häufig zu umfassenden Massensperrungen von Websites führt. In einem Fall führte eine einzige Entscheidung zur Sperrung von über 6.000 URLs, die beschuldigt wurden, Fake News über das Militär zu verbreiten.

Um die ständig zunehmenden Beschränkungen zu umgehen, haben sich die Russen zunehmend virtuellen privaten Netzwerken (VPN) zugewandt – einer Technologie, die es dem Benutzer ermöglicht, auf eine Website zuzugreifen, indem sie die Verbindung über im Ausland befindliche Server umleitet und so einen ungehinderten Zugang zum Internet gewährt und die staatlichen Verbote umgeht.

Nach den neuesten Daten des „VPN Adoption Index“ von „Atlas VPN“ haben die Downloads in Russland einen deutlichen Aufschwung erlebt und sind von 12,59 Mio. im Jahr 2021 auf 33,54 Mio. im Jahr 2022 gestiegen. Im Jahr 2022, dem ersten Jahr der Invasion, installierten etwa 25% der russischen Bevölkerung VPNs auf ihren Geräten, was Russland zum achtbeliebtesten Land für VPN-Nutzung weltweit macht.

Das Wachstum der VPN-Nutzung in der russischen Bevölkerung hat sich sogar auf weniger internetaffine Bevölkerungsgruppen ausgeweitet. Was früher fast ausschließlich von der jüngeren, internetkundigen Generation genutzt wurde, hat sich jetzt viel weiter verbreitet.

Vor dem Krieg wurden diese Dienste vor allem von Touristen, Auswanderern und denjenigen genutzt, die ausländische Versionen von Netflix sehen wollten. Heutzutage nutzen Millionen von Russen VPNs, nur um die Fotos ihrer Freunde auf Instagram zu sehen.

Der rasante Anstieg der Popularität von VPNs hat sich zu einem ständigen technologischen Spiel zwischen der russischen Regierung und VPN-Unternehmen entwickelt. Anstatt ihre Niederlage zu akzeptieren, wenn sie von autoritären Staaten ins Visier genommen werden, haben diese Unternehmen begonnen, aktiv Strategien zu entwickeln, um die von der Regierung auferlegten Einschränkungen der Internetfreiheit zu umgehen, einschließlich der Einrichtung neuer Server und der Arbeit an fortschrittlicheren Protokollen.

Diese Bemühungen sind besonders bei VPN-Anbietern bemerkenswert, die von den russischen Behörden herausgepickt und verboten wurden, wie „ExpressVPN“.

Im September 2022 wurden mehrere der am weitesten verbreiteten VPN-Dienste, darunter „ExpressVPN“, offiziell gesperrt. Trotzdem blieben „ExpressVPN“ und die meisten anderen VPNs bis Februar 2023 voll funktionsfähig, ohne dass es zu nennenswerten Unterbrechungen kam. Die Situation hat sich nun deutlich geändert.

In den letzten Wochen haben sich russische Nutzer in den sozialen Medien darüber beschwert, dass viele der beliebtesten VPNs des Landes nicht mehr mit den mobilen Internetverbindungen von „MTS“, „Megafon“, „Tele2“ und einigen privaten Internetanbietern funktionieren, was darauf hindeutet, dass Moskau sein hartes Durchgreifen verschärft hat. Die gleichen Beschwerden wurden auch von zahlreichen Auslandskorrespondenten und Auswanderern geteilt, die in Russland leben und arbeiten.

„ExpressVPN“ selbst hat ebenfalls berichtet, dass die Arbeit in Russland schwieriger geworden ist als je zuvor.

„Die russische Regierung blockiert derzeit aktiv VPN-Verbindungen“, heißt es in einer Mitteilung des ExpressVPN-Kundendienstes. „Entschuldigung für die Unanehmlichkeiten. Die Herausforderung, die diese jüngsten Straßensperren darstellen, ist beispiellos.“

Die Sperrung von VPNs erfolgt in der Regel durch die gezielte Sperrung von IP-Adressen oder die Beschränkung von Protokollen, wie etwa OpenVPN oder IKEv2.

In den letzten Jahren ist die Nutzung von VPNs zur Umgehung der staatlichen Zensur und für den Zugang zu eingeschränkten Informationen nicht nur in Russland immer beliebter geworden, da Einzelpersonen nach Möglichkeiten suchen, ihre Online-Privatsphäre zu schützen und auf den freien Informationsfluss zuzugreifen, den das Internet bieten kann.

Neben Russland hat auch die Türkei in letzter Zeit eine erhebliche Erosion der Internetfreiheit erlebt. Im Februar wurde das Land von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht, das schwerwiegende Mängel in den Notfallmechanismen des Landes aufdeckte und eine breite öffentliche Unzufriedenheit auslöste.

Als Reaktion auf die wachsende Kritik am Umgang der Regierung mit der Katastrophe beschloss der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, ein vorübergehendes Twitter-Verbot zu verhängen, was die Nachfrage nach VPNs nur noch steigerte, da die Menschen nach alternativen Möglichkeiten suchten, um informiert zu bleiben und ihre Beschwerden zu äußern.

Das in der Schweiz ansässige Unternehmen „ProtonVPN“ stellte fest, dass die Zahl der stündlichen Anmeldungen von türkischen Kunden in den unmittelbaren Stunden nach der Sperrung des Twitter-Zugangs durch Ankara um 30.000% über dem normalen Niveau lag.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/realrawnews.com am 08.08.2023