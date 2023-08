Erfahrungen aus erster Hand mit verschiedenen Geheimgesellschaften, die die Welt kontrollieren

Da dieser Bericht für viele Leser neu ist, wäre es eine gute Sache, darüber zu sprechen, wie Ihr Korrespondent direkt in Geheimgesellschaften verwickelt wurde, die den Planeten kontrollieren.

Wir müssen einen weiteren Blick auf diese Gruppen werfen, da keine wirkliche Veränderung möglich ist, wenn wir sie nicht identifizieren und wir mit Ihnen umgehen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Die verschiedenen Geheimbünde sind Formen von Gruppen, die kollektiv agieren und Geheimhaltung nutzen, um ihren Einfluss und ihre Kontrolle zu verschleiern.

Sie sind in der Regel auch uralt und ihre Wurzeln reichen oft Tausende von Jahren zurück. Sie sind eng mit vielen der großen Religionen und ältesten Gesellschaften der Welt verbunden.

Mein Engagement begann damit, dass ich als Journalist eine Gruppe aufgedeckt hatte, die systematisch japanische Politiker, Industrielle und Regierungsbeamte ermordete.

Die forensische Ermittlungsspur führte zu David Rockefeller Sr. und Mitgliedern der Familie Rothschild. Indem ich diese Menschen auf eine Weise bloßstellte, die vor Gericht gegen sie verwendet werden konnte, öffnete ich die Büchse der Pandora.

Die erste geheime Gruppe, die mich kontaktierte, wurde von Rockefeller-Bagman Henry Kissinger über den ehemaligen japanischen Finanzminister Heizo Takenaka geschickt.

Der von ihnen entsandte Gesandte, ein selbsternannter Attentäter, sagte, er vertrete „die Ältesten von Zion“. Er sagte mir (und ich habe das auf Tonband), dass sie 90 % der Weltbevölkerung durch Krankheit und Hunger töten müssten, um „die Umwelt zu retten“.

Seine Gruppe bot mir großen Reichtum und die Position des Finanzministers Japans an, wenn ich mich ihren völkermörderischen Plänen anschließen würde. Sie sagten mir auch, ich würde getötet werden, wenn ich sie weiterhin bloßstellen würde.

Dies ist die Gruppe, die ich jetzt als khazarische Mafia bezeichne. Ihre Anführer sind als die in der Schweiz ansässige Octagon-Gruppe bekannt und umfassen die Familien Rothschild und Rockefeller sowie die verschiedenen Königsfamilien Europas.

Die zweite geheime Gruppe, die mich kontaktierte, waren die Rot-Blauen. Sie sollen ihren Ursprung in der Zeit der verfeindeten Chinas um 400 v. Chr. haben. In ihrer letzten Inkarnation kämpften sie für den Sturz der Mandschu-Qing-Dynastie und die Wiederherstellung der Ming-Dynastie.

Sie behaupteten, über 6 Millionen Mitglieder zu haben (heute viel mehr), darunter „100.000 Attentäter“. Sie sagten, ihre Gesellschaft könne nur zum Wohle der Allgemeinheit und nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden. Ich habe beschlossen, mich ihnen im Kampf gegen die Khasaren anzuschließen. Das habe ich damals über sie berichtet:

Sie sagten mir, ihre Gesellschaft dürfe nur zum Wohle der Allgemeinheit und nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden. Ihr Regelbuch liest sich wie ein Ethikbuch voller Anweisungen, wie man beispielsweise den Schwachen hilft, Ungerechtigkeit bekämpft, seinen Kameraden hilft usw.

„Sie kamen auf mich zu und fragten, ob sie helfen könnten, nachdem ich in Tokio eine Rede gehalten hatte, in der ich den Einsatz rassenspezifischer biologischer Waffen durch das Bush-Regime beschrieb .

Für mich war es, als ob ein Geist aus den Geschichtsbüchern direkt vor mir auftauchte. Zuerst dachte ich an alberne Dinge, wie zum Beispiel, dass sie in Chinatowns auf der ganzen Welt 911-Wahrheitsvideos abspielen ließen. Dann erinnerte ich mich jedoch an die Szene aus dem Film Kill Bill , in der Uma Thurman ihrer Gegnerin das Auge ausreißt.

Mir wurde schnell klar, dass diese Leute die Welt retten könnten, indem sie das Auge an der Spitze der Pyramide auf dem Ein-Dollar-Schein direkt angreifen.“ Also überreichte ich ihnen eine Liste von 10.000 Menschen, die mit den Illuminaten in Verbindung stehen, hauptsächlich Mitglieder der Bilderberger, CFR und Skull and Bones .

Durch die damalige Bedrohung dieser Menschen konnte diese Gruppe einen für 2012 geplanten Völkermord erfolgreich stoppen.

Die dritte Gruppe, die mich kontaktierte, war der militärisch-industrielle Komplex der USA. Sie schickten Paul Laine, ein ehemaliges Mitglied der Einheit für psychische Kriegsführung des Pentagons. Er behauptete auch, für die CIA zu arbeiten.

Laine versorgte mich mit vielen esoterischen Informationen. Er wies darauf hin, dass das US-Weltraumprogramm von einer unbekannten Macht völlig gestoppt worden sei. Er lieferte auch Beweise dafür, dass dieser Planet zuvor fast zerstört worden war.

Diese Gruppe stimmte dem Ziel der Roten und Blauen zu, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, da alle Kriegsspiele des Pentagons zeigten, dass ein solcher Krieg 90 % der Menschheit zerstören und die nördliche Hemisphäre des Planeten für menschliche Besiedlung ungeeignet machen würde.

Zur dritten Gruppe gehören auch Menschen, die sich selbst als das Geheime Weltraumprogramm bezeichnen. Die wichtigste Anlaufstelle für sie ist ein Verwandter von Admiral Richard Byrd, der für die Erforschung der Antarktis bekannt ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Byrd

Sie behaupten, dass sie bereits viele nahegelegene Sonnensysteme kolonisiert haben und zur Erde zurückgekehrt sind, um der „Oberflächenbevölkerung“, wie sie es nennen, zu helfen. Er verspricht mir, dass ich die SSP-Einrichtungen auf der Thule Airbase in Grönland und in der Antarktis besuchen und darüber berichten kann. Bis jetzt ist das noch nicht passiert, aber ich hoffe, dass es bald passiert.

Die vierte Gruppe, die mich kontaktierte, war „die Familie“, die oft als Rothschilds bezeichnet wird. Diese Gruppe ist die europäische königliche Blutlinie und umfasst die Familie Saxe Gotha, die Rothschilds, die Habsburger und andere europäische königliche Blutlinien „gemäßigter Fraktionen“. Diese Gruppe steckt hinter der so genannten „globalen Erwärmungskampagne“.

Diese Kampagne, die auf Betrug beruht, wurde von ihnen als Möglichkeit dargestellt, die Umwelt ohne Völkermord zu retten. Die Freimaurerei des Schottischen Ritus untersteht letztlich dieser Gruppe.

Sie kontrollieren auch das Komitee der 300. Königin Elisabeth II. war die Anführerin dieser Gruppe, bis sie kürzlich ermordet wurde. Wir begannen eine Korrespondenz über handgeschriebene Briefe und wechselten dann zur sicheren digitalen Kommunikation über den MI6. Das neue Oberhaupt steht immer noch in Kontakt mit uns und wir können bestätigen, dass es nicht König Charles ist.

Ihr früherer Vertreter – Dr. Michael Van de Meer alias Meiring – bezeichnete die Menschen hinter dem geplanten Völkermord als „Juden“. Weitere Nachforschungen ergaben, dass die Satansanbetung (Ba’al, Molech, Set usw.) der nichtjüdischen Führung der Juden, historisch als Hyksos bekannt, das Problem war. Um Verwechslungen mit den Juden zu vermeiden, nannte ich sie fortan die khasarische Mafia. Das ist heute allgemein bekannt, aber das war es nicht, als diese Recherche begann.

Die Juden haben übrigens ihren eigenen Geheimbund. Die Geschichte, die sie erzählen, besagt, dass alle männlichen Erben von König David getötet wurden, als die Juden von Babylon besiegt wurden. Die Geheimpolizei, die König David beschützte, beschloss, seine Blutlinie zu bewahren, indem sie seine weiblichen Nachkommen schützte.

Da König Salomo die Tochter eines Pharaos heiratete, bedeutet das auch, dass sie die pharaonischen Nachkommen schützten. Daher kommt auch die jüdische Weisheit, dass man nur Jude sein kann, wenn die Mutter Jüdin ist. Im Laufe der Jahre haben sie sich in verschiedene königliche und aristokratische Familien der Welt eingemischt. Sie werben mit ihrer Abstammung von David, indem sie den Löwen von Juda als ihr Symbol verwenden.

Das ist die größere „Familie“, von der die Rothschilds gerne Könige wären. Es kann gut sein, dass viele der wahren Juden von David abstammen oder dass es sich nur um eine kulturelle Tradition handelt. Das wäre ein gutes Thema für die Forschung mit moderner Gentechnik.

Die fünfte Gruppe, die mich kontaktierte, waren die gnostischen Illuminaten. Ihr Vertreter, der selbsternannte Illuminaten-Großmeister Alexander Romanov (auch bekannt als Richard Sorge, Sasha Zaric, Gordon Moore usw.), sagte, diese Gruppe stecke hinter den russischen, französischen und amerikanischen Revolutionen. Sie sind gegen die Herrschaft der Blutlinie.

Diese Gruppe warnte mich auch im Voraus vor dem geplanten 311 Atom- und Tsunami-Terrorangriff auf Japan. Romanov behauptete, er sei vom ehemaligen Schachmeister Bobby Fischer rekrutiert worden. Es war Romanov, der Isis zum ersten Mal erwähnte, lange bevor sie in den Nachrichten auftauchte. Es wird vermutet, dass Romanov jetzt die Anti-KM-Operationen in Australien leitet.

Die sechste Gruppe, die Kontakt aufnahm, war die Freimaurerloge P2, die Leo Zagami zu mir nach Japan schickte. Diese Gruppe nennt sich ebenfalls Illuminati und behauptet, den Vatikan und die Mafia zu kontrollieren. Ihre Anführer behaupten, die Nachfahren der römischen Cäsaren zu sein. Als ich die P2-Loge in Italien besuchte, wurde ich Generälen, Journalisten, Politikern usw. vorgestellt.

Das ranghöchste P2-Mitglied, das ich traf, war Vincenzo Mazzara, ein Kavalier des Deutschen Ritterordens. Diese Gruppe verehrt die Schwarze Sonne und behauptet, sie stecke hinter dem Kommunismus und anderen großen politischen Bewegungen. Sie stellten ihre Macht unter Beweis, indem sie Ministerpräsident Silvio Berlusconi und Papst Benedikt (Maldikt) XVI. aus dem Amt entfernten.

Sie nennen sich jetzt die P3-Freimaurer und behaupten, sich von Zagami getrennt zu haben. Zagami befindet sich im selbstgewählten Exil in Palm Springs, Kalifornien, um einer Verhaftung in Italien zu entgehen. Die P3-Führung sagt jetzt, dass sie die Kontrolle an Elon Musk übergeben, weil sie alle in den 80ern sind.

Die siebte Gruppe, der ich begegnete, war die Familie Dragon. Ich wurde in diese Gruppe aufgenommen, nachdem ich ihren Vertreter in Singapur getroffen hatte. Der Rothschild-Vertreter sagte: „Wenn du mit China reden willst, ist das die höchste Stufe“, als sie die Einführung arrangierten. Diese Gruppe behauptet, dass sie sich aus verschiedenen asiatischen königlichen Blutlinien zusammensetzt.

Dazu gehören die dynastischen Blutlinien der Tang (Li), Song (Son/Sun), Ming (Zhou) und Mandschu (Yi). Sie behaupten auch, dass sie ET-Unterstützer haben. Sie haben legitime historische Ansprüche auf den Großteil des Goldes der Welt.

Die achte Gruppe, die sich an mich wandte, war die Black Dragon Society. Obwohl mehrere Gruppen diesen Titel für sich beanspruchen, scheint Chodoin Daikaku, das Oberhaupt der weltweiten japanischen Kampfsportverbände (Karate, Ninjutsu, Aikido usw.) mit über 50 Millionen Praktizierenden auf der ganzen Welt, sie derzeit am besten zu vertreten.

Der Aufstieg und die Verbreitung des japanischen Geheimbundes Schwarzer Drache

https://www.wondriumdaily.com/the-rise-and-spread-of-japans-black-dragon-secret-society/

Eine neunte mächtige Gruppe, die Kontakt aufnahm, waren die Hong Men mit 55 Millionen Mitgliedern, die sich hauptsächlich in China und in asiatischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt befinden. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist ein Mitglied dieser Gruppe. Sie kann als eine Art Kombination zwischen einer Handelskammer und einer Gangstergruppe angesehen werden.

Das trifft übrigens auch auf westliche Geheimgesellschaften zu, denn wer viel Geld und Macht hat, muss sich schützen. Die Hongmen sind eng mit der Kommunistischen Partei Chinas verbunden, aber nicht mit ihr identisch. Ihre Hierarchie basiert auf Leistungsprinzipien und nicht auf Blutlinien. Die Jugendliga der Kommunistischen Partei Chinas oder der meritokratische Teil der chinesischen Regierung können als eine Hochburg der Hongmen angesehen werden. Ihr Agent in Japan, Herr K., ist einer der wichtigsten Kontakte, die ich zu den chinesischen Behörden habe.

Nach den mythologischen Ursprüngen, die von dem Mitglied Kelvin Bechkam Chow berichtet werden, entstand die Sekte während der Herrschaft des Kaisers Kangxi (1654-1722). Andere Studien halten die 60er Jahre des achtzehnten Jahrhunderts für den wahrscheinlichsten Zeitraum.

https://china-underground.com/2022/04/14/tiandihui-or-hongmen-the-society-of-heaven-and-earth/?noamp=available

Eine zehnte Gruppe, die mich kontaktiert hat, ist der Geheimbund der Yatagarasu oder dreibeinigen Krähen. Diese Gruppe behauptet, sie habe die Shinto-Religion gegründet, nachdem eine dreibeinige Krähe sie in der Antike nach Japan geführt hat. Die Mitglieder von Yatagarasu behaupten, dass sie vom alten verlorenen israelischen Stamm Ephraim und von Mitgliedern des Priesterstammes Levi abstammen.

Sie behaupten, sie könnten ihre Abstammung über hundert Generationen bis zum biblischen Jakob in Ägypten zurückverfolgen. In diesem Zusammenhang ist es interessant festzustellen, dass der Shinto der altägyptischen Religion sehr ähnlich ist und die Anbetung des Sonnengottes und die jährlichen Umzüge zu den Schreinen beinhaltet.

Die japanische kaiserliche Familie ist eng mit dieser Gruppe verbunden und Mitglieder dieser Familie behaupten auch, von den Pharaonen Ägyptens abzustammen. Die geheimnisvolle Oktagon-Gruppe in der Schweiz behauptet ebenfalls, altägyptische Ursprünge zu haben. Die Yatagarasu sagen jedoch, dass sie sich vor 3000 Jahren vom Volk der Oktogone abgespalten haben.

„[Yatagarasu] wird als Bote der Götter angesehen. Warum drei Beine? Die Priester von Kumano gaben zu, dass das niemand wirklich weiß, aber sie sagten uns, dass sie vielleicht die drei alten Clans repräsentieren, die die Geschichte von Kumano dominierten. Oder vielleicht die drei Haupttugenden der Götter: chi (Weisheit), jin (Wohlwollen) und yuu (Tapferkeit). Vielleicht stehen die drei Beine aber auch für den Himmel, die Erde und die Menschen. (Wie in der taoistischen Triade)

Warum ist die Krähe, die oft als böses Omen gilt, das Symbol und der Beschützer von Kumano? Der Legende nach ist die Krähe ein guter Navigator, der in unbekannten Ländern immer den richtigen Weg findet.

Yatagarasu soll einen Kaiser, der sich verirrt hatte, zu diesem Ort geführt haben. Ein Schild am Schrein weist darauf hin, dass der japanische Fußballverband die Krähe zu seinem Maskottchen gemacht hat, um sicherzustellen, dass der Ball den Weg ins Tor findet. Denjenigen, die sich verirrt haben, zu helfen, einen Weg zu finden, ist die Essenz.“

https://www.greenshinto.com/2011/07/25/yatagarasu-the-three-legged-crow/

Es gibt viele andere Gruppen, die ebenfalls Kontakt aufgenommen haben, darunter:

Die französische Grande Loge De L’Orient Freimaurer

Die Inagawa Ninkyo (Yakuza) Gruppe

Die Sumiyoshi Ninkyo Gruppe

Die Yamaguchi Gumi Ninkyo Gruppe,

Die Assassinen (Persien)

Die nigerianische Mafia

Die Moghul-Dynastie in Indien,

Die indonesische Königsfamilie,

Die thailändische Königsfamilie

Die britischen Geheimdienste MI5 und MI6

Die Rosenkreuzer (BIS/Red Cross)

Die buddhistische Gruppe Sokka Gakkai

usw. usw.

Als die Red and Blue mich baten, wohlwollende westliche Geheimgesellschaften zu finden, stieß ich unter anderem auf die oben genannten. Ein informelles Netzwerk, das Mitglieder aller oben genannten Gruppen umfasst, hat sich inzwischen gebildet und nennt sich White Dragon Society.

Wie die Roten und Blauen kann auch die WDS nur für das Allgemeinwohl und nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden. Bisher haben die WDS und ihre Verbündeten alle Versuche der KM verhindert, den Dritten Weltkrieg zu entfachen, Pandemien auszulösen und eine große Hungersnot zu verursachen.

Es ist jedoch 16 Jahre her, dass die WDS den Kampf aufgenommen hat, und die jüngste KM-Pandemie, das Massenimpfprogramm und der Krieg in der Ukraine machen deutlich, dass wir sie immer noch nicht besiegt haben. Was wir herausgefunden haben, ist, dass das KM-Kontrollnetz viel umfangreicher und mächtiger war, als wir uns vorgestellt haben.

Das heißt aber nicht, dass sie nicht in den Seilen hängen. Als dieser Kampf begann, gab es im gesamten Internet buchstäblich nur einen Satz über die Rothschilds. Der Begriff „khasarische Mafia“ existierte noch nicht. Jetzt ist die Existenz einer geheimen inzüchtigen Elite, die das Finanzsystem steuert, allgemein bekannt. Die KM brauchten Geheimhaltung, um an der Macht zu bleiben, und die haben sie völlig verloren.

Der Aufstieg der BRICS-Staaten und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit bedeutet, dass sich das Kontrollnetz der KM auf die USA, Kanada und Westeuropa beschränkt. Das bedeutet, dass sie nur noch 11% der Weltbevölkerung und 27% des BIP kontrollieren.

Ihre große Pandemie- und Impfstoffkampagne 2020 hat ihr Ziel verfehlt, einen großen Teil der Weltbevölkerung zu töten. Sie sehen sich Klagen, Massendemonstrationen und systematischen Angriffen auf ihre Macht in den Ländern ausgesetzt, die sie noch kontrollieren.

Ihre sogenannten Anführer wie der US-amerikanische „Präsident Joe Biden“, der kanadische Verbrechensminister Justin Castrudeau, die französische Präsidentin Emmanuelle Macron und der deutsche Bundespräsident Olaf Scholz können nicht in der Öffentlichkeit auftreten, ohne sofort von einem Mob angegriffen zu werden.

Die Quintessenz all dieser „geheimen“ Gesellschaften ist, dass sie, anders als offene Gesellschaften, von der Mehrheit der Menschen geheim gehalten werden müssen, um ihre Macht effektiv ausüben zu können.

Jetzt, da sie aufgedeckt werden, können sie uns nicht mehr manipulieren. Das gilt besonders für den Westen. Deshalb ist der Satz „Die Wahrheit wird euch frei machen“ in diesen unruhigen Zeiten so wichtig. Aus diesem Grund werden wir unseren Leserinnen und Lesern weiterhin die Wahrheit sagen, bis wir wirklich frei sind.

Hinweis für die Leser: Die folgenden drei wöchentlichen Berichte werden nicht zeitkritische, aber wichtige Themen behandeln, damit dein Korrespondent seinen jährlichen Sabbatical in der kanadischen Wildnis nehmen kann

Dies ist das Ende von Bens Vorbericht. Die folgenden Informationen sind aktuelle Nachrichten von Windlander.

Wir beginnen mit dieser Aussage des UN-Chefs, der behauptet: „Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei, die Ära des globalen Siedens ist da

Der nicht gewählte Globalist und Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, steigert die Angstmacherei vor dem Klimaschwindel auf 11:

„Es ist eine Katastrophe, und für Wissenschaftler ist es eindeutig: Der Mensch ist schuld… Der Klimawandel ist da, er ist erschreckend, und er ist erst der Anfang. Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei, die Ära des globalen Siedens ist da.“

„Es ist immer noch möglich, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und das Schlimmste des Klimawandels zu verhindern, aber nur mit dramatischen, sofortigen Klimaschutzmaßnahmen.“

Und mit „dramatischen, sofortigen Klimamaßnahmen“ meint er, dass er die nationale Souveränität, die repräsentative Demokratie, den wirtschaftlichen Wohlstand und die individuelle Freiheit an nicht gewählte globalistische Gremien wie die UN und das WEF abgibt.

Wir bringen euch auch das Neueste zum Avatar Senator Mitch McConnell glitch…. Sie haben ihn wieder hochgehoben, um eine Erklärung dafür zu bekommen, warum er „abgehauen“ ist und sich nicht mehr gemeldet hat.

JPMorgan Chase hat in einem Versuch, der Kurve einen Schritt voraus zu sein, diesen Verdachtsbericht über Hunter Biden eingereicht, der auf seine mögliche Verwicklung in „Menschenhandel“ hindeutet – zu spät, wie wir hinzufügen möchten.

Zum Schluss möchten wir euch noch ein Update zu den Spannungen zwischen Russland und den USA und ein Update von Putin geben:

PUTIN: Wir wollen keine militärische Konfrontation mit Amerika in Syrien, aber wir sind auf jedes Szenario vorbereitet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass Moskau zwar keine direkte Konfrontation mit dem US-geführten NATO-Militärbündnis sucht, aber auf „jedes Szenario“ im Zusammenhang mit Washingtons Provokationen in Syrien vorbereitet ist.

„Wir sind immer bereit für jedes Szenario, aber niemand will das, und auf Initiative der amerikanischen Seite haben wir einmal einen speziellen Mechanismus geschaffen, um solche Konflikte zu verhindern“, sagte Putin am Samstag vor Reportern in St. Petersburg, als er auf die Provokationen der USA in dem arabischen Land angesprochen wurde.

Er fügte hinzu, dass Washington und Moskau in direkter Kommunikation miteinander stehen und die Möglichkeit haben, sich über jede mögliche Krise zu beraten.

„Das zeigt, dass niemand Zusammenstöße will“, bekräftigte der russische Staatschef.

Seit Anfang 2023 hat das russische Militär insgesamt 23 gefährliche Zwischenfälle gemeldet, an denen russische Flugzeuge und solche der US-geführten Koalition beteiligt waren.

Konteradmiral Oleg Gurinow, der Leiter des Versöhnungszentrums des russischen Militärs für Syrien, sagte am Donnerstag, dass die meisten dieser Zwischenfälle im Juli stattfanden.

Gurinow fügte hinzu, dass die russischen Piloten 11 Fälle verzeichneten, in denen sie mit westlichen Flugzeug-Zielsystemen angegriffen wurden, was zum automatischen Einsatz der bordeigenen Abwehrsysteme führte.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte außerdem, dass die US-Drohnen seit Anfang des Jahres 340 Mal die Flugsicherheit in Syrien verletzt haben.

https://www.presstv.ir/Detail/2023/07/30/707994/Putin-Russia-not-military-clash-US-Syria-ready-any-scenario

Erinnerst du dich an die berühmte Aussage:

Ihre Kindheit wurde ihnen gestohlen?

Dies ist das Ende der Echtzeit-Updates für diese Woche. Vielen Dank fürs Lesen und bis nächste Woche!

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net/telegra.ph am 03.08.2023