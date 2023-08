Obama wurde Tage nach dem Tod seines persönlichen Kochs mit blauen Augen und verbundenen Fingern entdeckt – was wird vertuscht?

Barack H. Obama wurde zum ersten Mal seit dem mysteriösen Tod seines langjährigen Privatkochs Tafari Campbell durch Ertrinken wieder in der Öffentlichkeit gesichtet – und der ehemalige Präsident war übersät mit Schnittwunden und Prellungen.

Barack und Michelle Obama wurden getrennt voneinander im Vineyard Golf Club und im Farm Neck Country Club gesichtet, wie aus Fotos hervorgeht, die Daily Mail erhalten hat.

Bekleidet mit einem grünen Poloshirt und weißen Shorts wurde Barack Obama auf dem Golfplatz des exklusiven Vineyard Golf Club fotografiert.

Der ehemalige Präsident trug bandagierte Finger und ein blaues Auge, was im Internet für Spekulationen sorgte.

Der Bürgerjournalist Travis aus Flint, Michigan , schrieb : „Nur wenige Tage nachdem sein persönlicher Koch und Freund bei einem sehr mysteriösen Paddle-Boarding-Unfall ums Leben kam, scheint Barack Obama Fingerverletzungen und ein blaues Auge zu haben.

Wir wissen immer noch nicht, wer die andere Person war, und Obama liebt Paddle-Boarding. Ich denke, wir können alle erraten, was zu diesem Zeitpunkt passiert ist!“

Michelle hingegen war mit drei ihrer Freundinnen an einem hochintensiven Tennisspiel im nahegelegenen Farm Neck Country Club beteiligt.

Wie bereits berichtet, scheinen die Strafverfolgungsbehörden von Martha’s Vineyard eine erhebliche Lücke in den Einzelheiten zum tragischen Ertrinken von Obamas Privatkoch Tafari Campbell gefunden zu haben.

Im Anrufprotokoll des Notrufs 911, der in der Nacht des Unfalls einging, wird auffälligerweise der Grund für den Anruf nicht angegeben.

TGW berichtet: Tafari Campbell, 45, erlitt am Sonntagabend beim Paddeln auf dem Great Edgartown Pond, Martha’s Vineyard, sein tragisches Ende. Berichten zufolge war er nicht allein, aber die örtliche Polizei hat die Identität der anderen Person noch nicht bekannt gegeben. (Ein freimaurerisches Ritual: Obamas (der Antichrist?) persönlicher Koch in Martha’s Vineyard ertrunken)

Die Polizei bestätigte, dass Campbell Martha’s Vineyard besuchte und zum Zeitpunkt seines Todes bei den Obamas angestellt war. Barack und Michelle Obama waren nicht zu Hause, sondern in der Stadt, als sich der Vorfall ereignete.

In der Nacht des Vorfalls bestätigen die Protokolle der Polizei von Edgartown, dass genau um 19:46 Uhr ein Notruf 911 eingegangen ist, der berichtet, dass der 45-Jährige Schwierigkeiten hatte, an der Oberfläche über Wasser zu bleiben, bevor er ertrank.

Seltsamerweise zeigt das Anrufprotokoll den Grund für diesen Anruf als LEER an – eine Inkonsistenz, wenn man bedenkt, dass bei allen anderen Anrufen in dieser Nacht die Gründe klar genannt wurden.

Dispatcheranrufe zwischen den Rettungsdiensten von Martha’s Vineyard bestätigen die Anwesenheit eines zweiten Paddleboarders bei Campbell.

Laut einer von MassLive gemeldeten Aussage der Massachusetts State Police versuchte der nicht identifizierte Paddleboarder, zu Campbell zu schwimmen, erreichte ihn aber tragischerweise „nicht rechtzeitig“.

Nach dem gescheiterten Rettungsversuch gelang es der Person, zurück ans Ufer zu schwimmen und jemanden zu alarmieren, der daraufhin 911 rief.

Den ersten Notruf tätigte eine Frau, die laut Daily Mail ab 20:18 Uhr aktiv auf einem Boot nach Campbell suchte.

Erschwerend kam hinzu, dass der Ursprung des Anrufs Wilson’s Landing war, ein beliebter Startplatz für Paddelbretter, etwa zwei Meilen von der Obama-Residenz in Turkeyland Cove entfernt.

Diese Informationen stehen im Widerspruch zu den Aufzeichnungen der Massachusetts State Police, die besagen, dass der erste Anruf vom Wohnsitz der Obamas ausging.

Obamas Koch, der Beweise für Pizzagate hatte, wurde ermordet

Tafari Campbell, 45, arbeitete während der Obama-Präsidentschaft acht Jahre lang im Weißen Haus, bevor er bei Barack und Michelle blieb, nachdem sie das Weiße Haus im Jahr 2016 verlassen hatten, und zog damals die Augenbrauen darüber hoch, wie nahe er ihnen stand.

Die Detektiveinheit der Massachusetts State Police untersucht seinen Tod, aber die Mainstream-Medien berichten bereits , dass es sich lediglich um den Fall handelte, dass ein Mann im See in wenigen Metern Wassertiefe ertrank.

Aber es gibt nur ein Problem. Campbell war ein erfahrener Schwimmer, der Fitness sehr ernst nahm.

Sah das aus wie ein Mann, der in einem sanften See in 2,50 Meter tiefem Wasser ertrinken würde? Oder ist hier noch etwas anderes los?

Spoiler: Hier ist noch viel mehr los.

Zunächst war Campbell in der Küche des Weißen Hauses, als sie über geheime Kanäle sogenannte „Pizza und Hotdogs“ im Wert von 65.000 US-Dollar für Obama und seine globalistischen Kumpanen bestellten. Aber wir reden hier nicht von normalen Pizzen und Hotdogs.

Nach Angaben des FBI handelt es sich dabei um Codewörter, die Pädophile für sehr junge Mädchen und Jungen verwenden.

Obamas persönlicher Koch hat sich nun der langen Liste enger Freunde und Weggefährten der Obamas, Bidens und Clintons angeschlossen, die einen vorzeitigen Tod erlitten haben. Da der Druck auf Obama von Tag zu Tag zunimmt, scheint es, dass Tafari Campbell einfach zu viel wusste.

Bisher zeigt dieser Fall genau das, was sich bei verdächtigen Todesfällen unter den Clintons, Bidens und jetzt auch den Obamas immer abspielt. Wenn es sich nicht um Selbstmord handelt, bei dem es sich beispielsweise um zwei Kugeln in den Hinterkopf handelt, handelt es sich um einen bizarren Unfall wie beim Paddeln oder um die Zerquetschung der Luftröhre bei einem ungewöhnlichen Unfall im Fitnessstudio am Tag bevor der Tote aussagen sollte, oder bevor sie beispielsweise die Buchhaltungsunterlagen eines bestimmten ukrainischen Energieunternehmens veröffentlichen konnten.

Dann machen sich die Mainstream-Medien daran, das Verbrechen zu vertuschen und die Massen abzulenken.

An diesem Punkt wird jeder abgewiesen, der es wagt, die offensichtlichen Fragen zu stellen. Der in Ungnade gefallene ehemalige Kongressabgeordnete Anthony Weiner, der wegen Sexualverbrechen an Kindern im Gefängnis saß, hatte diese Woche beim Podcast von Patrick Bet-David einen Nervenzusammenbruch, als er nach der Zahl der Clinton-Toten gefragt wurde.

Es scheint, als hätte jemand einen Nerv getroffen.

Nach Ansicht des liberalen Mainstreams sind die Clintons, Bidens und vor allem die Obamas unantastbar .

Es gibt mehr als genug Beweise dafür, dass Obama, der von der globalistischen Elite handverlesen als US-Präsident ausgewählt wurde, nicht der Typ Mann ist, den man mit kleinen Kindern im selben Raum lassen sollte.

Sehen wir uns die Beweise an.

WikiLeaks-E-Mails enthüllten, dass Obama während seiner Präsidentschaft ein Vermögen dafür ausgegeben hat, sogenannte „Hot Dogs“ für eine private Party ins Weiße Haus zu bestellen.

„Ich glaube, Obama hat vor nicht allzu langer Zeit etwa 65.000 US-Dollar des Steuergeldes ausgegeben, um Pizza/Hunde aus Chicago für eine private Party im Weißen Haus einzufliegen. Nehmen wir an, wir nutzen die gleichen Kanäle?“ Stratfor-Mitarbeiter Fred Burton schrieb in einer E-Mail an WikiLeaks‘ The Global Intelligence Files .

Das ist sehr seltsam, wenn man bedenkt, dass Lebensmittel von außerhalb nicht ins Weiße Haus gebracht werden dürfen. Wenn Gastköche dort kochen, können sie keine vorgefertigten Soßen mitbringen, da alle Zutaten vom Küchenpersonal aus geheimen und sicheren Quellen bezogen werden müssen.

Warum also bestellte Obama persönlich Pizza und Hot Dogs und warum waren sie so verdammt teuer?

Nach Angaben des FBI ist Pizza ein Code für junge Mädchen, Hot Dogs für kleine Jungen. Und sie sind nicht billig.

Demokraten und die Mainstream-Medien machten Überstunden bei der Schadensbegrenzung, nachdem bekannt wurde, dass Obama Elemente auf der FBI-Liste mit pädophilen Codewörtern bestellt hatte.

Wie Sie vielleicht schon erraten haben, gibt es keine öffentlich zugänglichen Bilder oder Informationen zu dieser Hotdog- und Pizza-Party.

Sollten wir überrascht sein? Dies ist der Mann, der in einer seiner letzten Amtshandlungen als Präsident die Gelegenheit nutzte, 500.000 Pädophile aus der Datenbank für Hintergrundüberprüfungen zu entfernen.

Die „People’s Voice“ brachte die Obama-Geschichte schon vor Monaten ans Licht und enthüllte die verborgenen Pizzagate-Verbindungen des ehemaligen Präsidenten. Der virale Bericht löste einen Skandal aus, liberale Nachrichtenagenturen drohten uns mit Faktenchecks und schwarzen Listen in sozialen Netzwerken, aber wir blieben standhaft und standen hinter unserer Berichterstattung.

Warum? Weil es wichtig ist.

Infolgedessen haben eine Reihe von Whistleblowern aus der Politik und der Unterhaltungsindustrie Informationen und Beweise vorgelegt, die viele der mächtigsten Persönlichkeiten Amerikas, darunter Obama, mit den schlimmsten Verbrechen in Verbindung bringen, die man sich vorstellen kann – Verbrechen gegen unsere Kinder.

Der globalistischen Elite gelingt es, sich in aller Öffentlichkeit zu verstecken. Nur so lässt sich verstehen, warum Obama mit dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden auch öffentlich ein Freundschaftsarmband für Kinder mit einem Pädophilie-Pizzaanhänger darauf ausgetauscht hat.

Den Mainstream-Medien zufolge ist es völlig normal, dass sich zwei Männer ein Armband teilen – das später vom FBI bestätigt wurde, dass es Pädophilie-Symbole enthält.

Sie behaupten auch, dass das Teenagertagebuch von Bidens Tochter Ashley, in dem ihr Vater als räuberischer Pädophiler dargestellt wird , kein Grund zur Aufregung sei.

Jahrelang wurde den Obamas von der Presse, die sie für ein unantastbares Goldpaar hielt, ein Freifahrtschein gewährt. In dieser Zeit taten die Obamas im Weißen Haus ihr Schlimmstes, spalteten die Nation und verkauften Amerika an die globale Elite.

Aber das Blatt hat sich gewendet und wir sind entschlossen, die Obamas als Betrüger und Kriminelle zu entlarven, die sie sind.

Jetzt räumen die Obamas auf und versuchen, ihre Spuren zu verwischen, während unabhängige Ermittler weiterhin ihre Verbrechen und Vertuschungen aufdecken.

Laut Larry Sinclair, der Obama schon kannte, als er noch Senator im US-Bundesstaat Illinois war, gibt es in Obamas Schrank jede Menge Leichen.

Larry Sinclair sagte, der einzige Grund, warum er sich gemeldet habe, sei, dass der Rest der Menschen in Obamas eng verbundener sozialer Gruppe aus dieser Zeit alle unter verdächtigen Umständen gestorben sei.

…

