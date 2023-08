EXPLOSIV: Epstein-VIP-Liste mit einflussreichen Promis erreicht den Mainstream! Rothschild, CIA-Direktor, etc…

Teile die Wahrheit!

Während sich das US-Justizministerium weigert, die „Kundenliste“ von Jeffrey Epstein freizugeben, tauchen immer wieder neue Namen mächtiger „Eliten“ auf, die mit dem (angeblich) verstorbenen Kinderhändler in Verbindung stehen.

Als Epstein im August 2019 tot in einer Gefängniszelle in New York City aufgefunden wurde, wartete er auf einen Prozess wegen Sexhandels.

Nach seinem (angeblichen) Tod musste sich Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell vor Gericht verantworten und wurde wegen ihrer Rolle in der Sexhandelsoperation verurteilt.

Für den Handel mit Frauen und minderjährigen Mädchen an Epsteins Komplizen wurde Maxwell zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Behörden haben sich jedoch geweigert, offenzulegen, an wen genau sie ihre Opfer verkauft haben.

Die Geheimhaltung hat dazu geführt, dass viele hochrangige Persönlichkeiten, darunter Elon Musk und Joe Rogan, gefordert haben, die ominöse „Kundenliste“ zu veröffentlichen.

Inzwischen ist bekannt, dass Epsteins berüchtigtes „kleines schwarzes Buch“ mit vielen berühmten Namen gefüllt ist.

Die prominenten Politiker, Geschäftsleute und Entertainer, die in Epsteins Kontaktbuch aufgeführt sind, sind kein Beweis für ein Fehlverhalten.

Nun hat das New York Magazine eine Liste von hochrangigen Personen zusammengestellt, von denen bekannt ist, dass sie sich mit Epstein getroffen haben, die aber nicht in dem schwarzen Buch erscheinen. (WICHTIG: Epstein Opfer enthüllt auf X neue Details über die CIA, Clinton & Kevin Spacey – Elon Musk hat ihren Account umgehend gesperrt! (Videos))

Der Bericht stützt sich auf Dokumente, die das Wall Street Journal und die New York Times erhalten haben.

Apollo Global Management Mitbegründer Leon Black

Leon Botstein, Präsident des Bard College

Google-Mitbegründer Sergey Brin

CIA-Direktor William Burns

Professor Noam Chomsky, zu dessen Treffen mit Epstein auch ein Abendessen mit dem Regisseur Woody Allen und dessen Frau Soon-Yi Previn gehörte

Die ehemalige First Lady der US-Jungferninseln Cecile de Jongh, die Epstein geholfen haben soll, Visa für seine angeblichen Opfer zu bekommen

Bill Gates, dessen Verbindungen zu Epstein seit Jahren bekannt sind

FedEx-Vorstandsmitglied Joshua Cooper Ramo

Der ehemalige Diplomat Terje Rød-Larsen

Ariane de Rothschild, Vorsitzende der Edmond de Rothschild-Gruppe

Kathryn Ruemmler, Rechtsberaterin bei Goldman Sachs

JPMorgan-Führungskraft Jes Staley

Ehemaliger Finanzminister Lawrence Summers

PayPal-Mitbegründer Peter Thiel

Auf der New Yorker Liste stehen auch Prinz Andrew und der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak.

Allerdings stehen die Namen von Andrew und Barak tatsächlich in Epsteins schwarzem Buch.

Im April berichtete das Wall Street Journal, dass Epsteins Terminkalender voll sei.

Allein an einem Tag, dem 8. September 2014, hatte er Treffen mit Gates, Black, Ruemmler und Botstein sowie mit dem Vorsitzenden von Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, dem Medienbesitzer Mortimer Zuckerman und dem Berater Barnaby Marsh geplant.

Die bisher nicht veröffentlichten Dokumente, die das Journal eingesehen hat, umfassen Tausende von Seiten mit E-Mails und Terminkalendern aus den Jahren 2013 bis 2017.

Die Times sagte, sie habe Epsteins Terminkalender „durch eine Anfrage an den Generalstaatsanwalt der US-Jungferninseln erhalten, der Epsteins Anwesen eingeklagt hatte.“

Mehrere der in den Dokumenten identifizierten Machtspieler gaben gegenüber dem Journal Erklärungen ab.

Die CIA sagte, Burns habe „nichts“ über Epstein gewusst und die beiden hätten „keine Beziehung“ gehabt.

Summers sagte, er „bedauere zutiefst, nach seiner Verurteilung [2008] mit Epstein in Kontakt gestanden zu haben.“

In der Zwischenzeit sagte Ruemmler: „Ich bedauere, Jeffrey Epstein jemals gekannt zu haben.“

Ein Sprecher von Goldman Sachs fügte hinzu, dass die Beziehung zwischen Ruemmler und Epstein professionell gewesen sei.

Barak räumte ein, dass er sich oft mit Epstein getroffen habe, aber nie „mit Mädchen oder Minderjährigen oder gar erwachsenen Frauen in unangemessenem Zusammenhang“.

Die Edmond de Rothschild Gruppe, die zuvor behauptet hatte, Ariane de Rothschild habe keine Verbindung zu Epstein, gab zu, dass diese Behauptung unzutreffend war.

Die Organisation sagte, dass de Rothschild „sich keiner Fragen bezüglich seines persönlichen Verhaltens bewusst war“, als sie sich mit ihm traf.

Chomsky sagte unterdessen in einer E-Mail an das Journal, seine Verbindung zu Epstein gehe „Sie nichts an. Oder irgendwen …“

„Ich kannte ihn und wir trafen uns gelegentlich“, gab er zu.

„Was über Jeffrey Epstein bekannt war, war, dass er wegen eines Verbrechens verurteilt worden war und seine Strafe abgesessen hatte“, fügte Chomsky hinzu.

„Nach den Gesetzen und Normen der USA ergibt sich daraus eine weiße Weste.“

Die Beziehung Epsteins, die nach wie vor am meisten Anlass zur Sorge gibt, ist jedoch seine enge Freundschaft mit dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton.

Clinton war ein Vielflieger in Epsteins Privatjet, dem „Lolita Express“.

Das Flugzeug war mit Betten ausgestattet und mehrere Opfer haben angegeben, dass ihr Missbrauch dort stattfand.

Clinton soll auch Epsteins Privatinsel besucht haben, die als „Pädophileninsel“ bekannt ist.

Die abgelegene Karibikinsel ist nach Angaben von Epsteins Opfern der Hauptort des Missbrauchs.

Epstein war auch ein regelmäßiger Besucher in Clintons Weißem Haus.

Besucherprotokolle zeigen, dass Epstein das Weiße Haus während Clintons Präsidentschaft 17 Mal besuchte.

Das Justizministerium des demokratischen Präsidenten Joe Biden hält die „Klientenliste“ indessen weiterhin zurück.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 27.08.2023