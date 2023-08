Hat uns jemand bereits im Jahr 2011 ausdrücklich vor dem Hurrikan Hilary gewarnt? (Video)

Teile die Wahrheit!

Ich muss diese Geschichte erzählen, weil niemand sonst sie zu erzählen scheint. Ich habe dies letzte Woche meinen wichtigsten Unterstützern mitgeteilt, aber angesichts all dessen, was gerade passiert ist, fühle ich mich gezwungen, eine Warnung an die gesamte Nation auszusprechen.

Wenn diese Warnung bei Ihnen Anklang findet, teilen Sie sie bitte so weit wie möglich mit. Ich brauche Ihre Hilfe, um diese Botschaft so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Von Michael Snyder

Wenn wir wissen, dass dem Bundesstaat Kalifornien eine Katastrophe bevorsteht, liegt es in unserer Verantwortung, die Menschen zu warnen.

Im Jahr 2011 teilte John Paul Jackson einige sehr alarmierende Dinge über Kalifornien mit, die ihm während einer übernatürlichen Erfahrung mit Gott gezeigt worden waren.

Ihm wurde gezeigt, dass der Staat von einem „Hurrikan von unglaublicher Stärke“ oder „einem Sturm von unglaublicher Stärke“ heimgesucht werden würde.

Aber dieser Sturm sollte nicht das Hauptereignis sein. John Paul Jackson wurde gezeigt, dass dies das letzte Zeichen sein würde, bevor „das Große“ Kalifornien erreicht.

Und sobald „das Große“ Kalifornien erreicht, sah John Paul Jackson, dass sich die Form des Staates dauerhaft verändern würde. (PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“)

Hat uns John Paul Jackson bereits 2011 ausdrücklich vor dem Hurrikan Hilary gewarnt? Hier ist das Video …

In all den Jahren haben einige von uns auf einen Sturm gewartet, der perfekt zu seiner Beschreibung passt.(Chemtrails: Was haben Climate Engineering und Morgellons gemeinsam? (Videos))

Für mich scheint es, dass es endlich passiert ist. Das Folgende ist eine sehr grobe Abschrift der Bemerkungen von John Paul Jackson…

„Es gibt ein Erdbeben, das Kalifornien voraussichtlich verwüsten wird. Das bedeutet, dass Wolkenkratzer einstürzen werden und dass sich die Form der Vereinigten Staaten nach diesem Erdbeben verändern wird. Das wird erst nach einem Sturm passieren – ein schwerer Sturm wird über Kalifornien kommen.

300x250

Es ist entweder ein Hurrikan von unglaublicher Stärke, oder es ist ein Sturm von unglaublicher Stärke. Aber ein gewaltiger Hurrikan oder eine unglaubliche Kraft wird über Kalifornien hereinbrechen, und das Erdbeben, das Kalifornien zerstört, wird erst danach eintreten. Man kann also sagen: „Okay, ich habe Zeit“, aber das bedeutet nicht, dass es morgen kein Erdbeben der Stärke 7,5 geben wird, oder nächste Woche oder zwei Wochen in einer bestimmten Stärke.

Ich spreche von dem, der die Form Kaliforniens verändert, wo man nicht in Kalifornien leben möchte, irgendwo in Kalifornien, wenn das passiert, oder vielleicht sogar den größten Teil der Westküste.

Wo sich ein Binnenmeer bildet und Baja zu einer Insel wird und sich zwischen San Diego und Los Angeles die Mündung des Binnenmeeres bildet. Das wird nicht passieren, bevor dieser Sturm kommt.

Das ist ein Zeichen, das Gott den Menschen gibt – machen Sie sich über dieses große Zeichen keine Sorgen. Denn dieses Zeichen wird zuerst geschehen.“

300x250 boxone

Hilary war der erste Sturm, der seit 1939 offiziell als „tropischer Sturm“ über dem Bundesstaat Kalifornien eingestuft wurde.

Das war also ein äußerst seltenes Ereignis.

Aber selbst wenn dies die letzte Warnung war, vor der John Paul Jackson uns warnte, wissen wir nicht, wie lange der Zeitraum zwischen dem Sturm und „dem Großen“ liegt.

Es können Tage, Wochen, Monate oder Jahre sein.

Wir wissen es einfach nicht.

Was wir wissen ist, dass Hilary sich sehr seltsam verhielt. An einem Punkt nahm der Sturm eine sehr ungewöhnliche Wendung und führte ihn direkt über das Herz von Los Angeles …

Tagelang haben Meteorologen versucht, den Weg von Hilary zu bestimmen, als er sich von einem Hurrikan der Kategorie 4 im Pazifischen Ozean zu einem äußerst seltenen tropischen Sturm entwickelte, der Südkalifornien erreichte.

Aber die Spur von Hilary nahm am Sonntagabend eine interessante Wendung, als der Sturm vom Inland Empire bis ins Herz von Los Angeles vordrang.

Nach Angaben des National Hurricane Center verlagerte sich das Zentrum des Sturms von östlich von Murrieta im Riverside County um 17 Uhr auf oberhalb von Compton gegen 20 Uhr.

Wenn Hilary also ein Zeichen dafür wäre, dass „der Große“ Los Angeles treffen wird, würde das absolut Sinn machen.

Als der Sturm Südkalifornien heimsuchte, kletterten die Menschen buchstäblich auf Bäume , um „gefährlichen Überschwemmungen und Schlammlawinen“ zu entgehen …

In Panik geratene Kalifornier saßen in Autos fest und kletterten auf Bäume, um gefährlichen Überschwemmungen und Schlammlawinen zu entkommen, als der Tropensturm Hilary den Staat heimsuchte, Brücken und Stromleitungen zum Einsturz brachte und Fahrzeuge auf überschwemmten Straßen liegen ließ.

Der erste tropische Sturm, der Südkalifornien seit 84 Jahren heimgesucht hat, hat den ganzen Bundesstaat verwüstet. 25 Millionen Menschen stehen unter Hochwasserwarnung und Schulen müssen heute aus Angst vor verheerenden Zerstörungen schließen.

Der Bundesstaat hat Regenfälle in Rekordhöhe erlebt, wobei in Berg- und Wüstengebieten heute 5 bis 10 Zoll Regen prognostiziert werden, so viel, wie in den Wüsten normalerweise in einem Jahr fällt, während gestern in Ventura County innerhalb von zwei Stunden bis zu 5 Zoll Regen fielen.

Dies war der erste Tropensturm seit 84 Jahren, der Südkalifornien traf, und in einigen Gebieten regnete es unglaublich viel …

In den letzten 48 Stunden verzeichnete der National Weather Service sechs Orte im Los Angeles County mit über 5 Zoll Niederschlag. Im Update des Wetterdienstes um 19 Uhr verzeichnete Leona Valley in den letzten 48 Stunden 6,15 Zoll. Lewis Ranch hatte 5,94 Zoll, während Saugus und Lake Palmdale beide über 5 Zoll hatten. Im Großraum Beverly Hills waren es 2,51 Zoll, während die Innenstadt von LA 1,76 Zoll hatte. Der August ist in der Gegend von Los Angeles normalerweise der trockenste Monat des Jahres.

Nach Angaben des Büros des Wetterdienstes in Los Angeles erreichte Deals Flat in den östlichen Santa Monica Mountains innerhalb von 10 Minuten unglaubliche 0,47 Zoll.

Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich die Fotos vom Dodger Stadium gesehen.

An einer Stelle sah es buchstäblich wie eine Insel aus, weil es vollständig von Wasser umgeben war …

Die Bedingungen im Dodger Stadium haben sich inzwischen wieder normalisiert, aber das Gleiche gilt nicht für Cathedral City.

Einige Bewohner wachten am Montagmorgen auf und stellten fest, dass sie in ihren eigenen Häusern von riesigen Mengen Schlamm und Sand eingeschlossen waren …

Nachdem der Tropensturm Hilary die Gegend verwüstet hatte, erwachten die Bewohner der Cathedral City am Montag und stellten fest, dass sie aufgrund von Schlammanhäufungen in ihren Häusern gefangen waren und ihre Autos weit und breit verstreut waren.

Bewohner der Stadt unmittelbar südlich von Palm Springs erlebten einen „Trümmerstrom“, bei dem erhebliche Mengen Schlamm und Sand vor einigen ihrer Häuser landeten.

Feuerwehrleute gehen derzeit von Haus zu Haus, um sicherzustellen, dass Menschen, die raus wollen, gehen können, sagte Feuerwehrchef Michael Contreras gegenüber CNN.

War es das also?

War es das, was John Paul Jackson sah?

Ich glaube, dass es so war.

Das bedeutet, dass „das Große“ jetzt nichts mehr zurückhalten kann.

Dane Wigington schreibt auf seiner Seite: GeoengineeringWatch.org

Hurrikan Hilary sorgte in den Mainstream-Medien für großes Aufsehen. Welche Absichten könnte Hurrikan Hilary für die Machthaber gehabt haben? Hätte Hilary eingesetzt werden können, um Ziele bis in den Nordosten der USA zu verfolgen?

Welche Technologien können genutzt werden, um ein Wettersystem dieser Größe zu manipulieren? Das folgende dreiminütige Video geht auf diese Fragen ein. Bitte anschauen und teilen.

dass sie ihre Agenda beschleunigen, was wir alle spüren, und dann ziehen sie sich zurück und wir atmen auf. Dann beschleunigen sie die Agenda wieder, so Mark. Wenn wir also diesen Moment der Erleichterung haben, dürfen wir nicht aufhören, sondern müssen weiter dagegen vorgehen.

…

