FBI-VIDEO & RITUALMORDE – Für Kinder & Jugendliche nicht geeignet! (Video)

Es gibt sie tatsächlich, auch wenn die »Lobbyisten/Leugner-Propagandisten« dies nach wie vor anzweifeln oder gar Lügen darüber verbreiten: Fälle rituellen Missbrauchs und von »Ritualmorden« die vor Gericht landeten und bei denen die Täter verurteilt wurden!

Dazu nachfolgend mehr … von Guido Grandt

Es gilt festzustellen, dass die meisten derartigen Verbrechen vor allem wegen des Unglaubens der Behörden niemals strafrechtlich verfolgt werden.

Auf dem »Infoportal Rituelle Gewalt« heißt es dazu: »Es gibt durchaus Urteile wegen Gewalt, insbesondere wegen sexualisierter Gewalt in Glaubensgemeinschaften, Sekten oder Gruppierungen mit ideologischem Hintergrund.

Aber diese Urteile tragen nicht das Etikett ‚Rituelle Gewalt.‘ Diese Bezeichnung gibt es nämlich im deutschen Strafgesetzbuch nicht. Entsprechende Verbrechen werden den einzelnen Straftatbeständen zugeordnet (Körperverletzung, Mord und Totschlag sind strafbar, Vergewaltigung ist strafbar, Entführung ist strafbar, Vernachlässigung Schutzbefohlener ist strafbar, usw.) Laut deutschem Strafrecht müssen diese Einzel-Aspekte nachgewiesen und angeklagt werden, damit man jemanden – einen einzelnen Menschen – dafür verurteilen kann.

Bei Verbrechen, an denen mehrere Täter/innen beteiligt sind, muss die Beteiligung jedes/jeder Einzelnen möglichst genau nachgewiesen werden. Und das gilt nur für die Straftaten. Mitgliedschaft in einem Geheimkult ist nicht strafbar.

Das Verwenden okkulter Symbole bei bestimmten Handlungen ist nicht strafbar, usw., deshalb taucht Rituelle Gewalt als Begriff in Gesetzen oder in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht auf.«

In den USA hingegen gibt es seit Jahrzehnten Ermittlungen zu »Ritual Child Abuse« und »Satanic Crime.«

Dazu schrieb ich an anderer Stelle:

Seit den 1990er-Jahren, als ich meine Recherchen im okkult-satanistischen Untergrund begann, frage ich mich, warum sind vor allem die Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika, England oder Holland in ihrer »Denkweise« viel weiter sind als in Deutschland?

Warum gibt es in den USA in verschiedenen Bundesstaaten Gesetze gegen den kriminellen Satanismus, zu dem ritueller Kindesmissbrauch gehört, während hierzulande immer noch darüber diskutiert wird, ob es sich dabei nicht nur um einen »Okkult-Karneval« handelt, um »Verschwörungstheorien« und »Fake News« und – demnach – keine große Gefahr darstellt? (DÄMONISCH: Radiosender in Deutschland fördert Pädophilie und sympathisiert damit, wie Raubtiere ständig „ihren Trieben entgegentreten“)

Der US-amerikanische Bundesstaat Illinois erließ bereits am 1. Januar 1993 das Gesetz 87-1167. Darin heißt es unter anderem bezüglich rituellen Missbrauchs:

Ritueller Missbrauch von Kindern – Ausschlüsse – Strafen – Definition

a) Eine Person ist eines Verbrechens schuldig, wenn sie eine der folgenden Handlungen mit einem Kind oder in Gegenwart eines Kindes als Bestandteil einer Zeremonie, eines Rituals oder ähnlichen Brauchs ausführt: entweder tatsächlich ein warmblütiges Tier oder einen Menschen foltert, verstümmelt oder opfert oder dies simuliert; das Schlucken, Einspritzen oder andere Verabreichung einer narkotisierenden Droge, eines Halluzinogens oder Betäubungsmittels erzwingt, um die Empfindsamkeit, Wahrnehmung oder Erinnerung zu beeinträchtigen oder den Widerstand gegen eine kriminelle Handlung reduzieren; das Schlucken oder äußere Anwendung von menschlichem oder tierischem Urin, Fäkalien, Fleisch, Blut, Knochen, Körperausscheidungen, nicht verschriebenen Drogen oder Chemikalien erzwingt; ein Kind in einer gespielten, widerrechtlichen oder ungesetzlichen Hochzeitszeremonie mit einer Person, der Darstellung einer Macht oder Gottheit einbezieht, worauf sexueller Kontakt mit diesem Kind erfolgt; ein lebendiges Kind in einen Sarg oder offenes Grab legt, in dem sich ein menschlicher Leichnam oder Überreste davon befinden; ein Kind, seine Eltern, Familie, Haustiere oder Freunde mit dem Tod oder schweren Verletzungen bedroht, welches in dem Kind eine begründete Furcht hervorruft, dass diese Drohung auch ausgeführt wird; ungesetzlicherweise einen menschlichen Leichnam seziert, verstümmelt oder verbrennt.

Quelle Screenshot/Bildzitat: Margaret Smith: Gewalt und sexueller Missbrauch in Sekten – Wo es geschieht, wie es geschieht und wie man den Opfern helfen kann, Kreuz Verlag, Zürich 1994, S. 29(Massiver internationaler Pädophilenring gesprengt)

Längst schon beschäftigten sich auch das FBI und andere Polizeidienststellen in den USA mit »Ritual Child Abuse« und »Satanic Crime«:

Archiv Grandt

Archiv Grandt

Archiv Grandt

Archiv Grandt

Seit November 2005 beschreiten US-amerikanische Polizeibehörden eine Fort- und Weiterbildung im Bereich okkultideologischer Verhaltensverformungen.

In mehrwöchigen Lehrgängen des »Bureau of Criminal Identification«, an denen führende Okkultspezialisten als Dozenten eingebunden sind, wird den Beamten das Wissen vermittelt, wie Okkultmorde sowie die Gedankengänge der Täter richtig einzuschätzen sind.

Überdies soll so die Wahrnehmungsfähigkeit der Polizisten für Okkultsymbolik und Durchführungsart von Ritualen sensibilisiert werden.

Ähnliche Programme laufen zwischenzeitlich auch in Großbritannien und anderen Ländern.

Hervorzuheben ist die sehr aktive Occult Related Crime Unit (Soko Okkult), eine Sondereinheit der südafrikanischen Polizei. Über ihre hervorragenden »Okkultfahnder«, die sich vor allem mit Ritualmorden befassen, habe ich ausführlich in meinem Buch Harcore-Kinder-Satanismus Band 1 berichtet

Gerade wohl deshalb gibt es in jenen Ländern, die diese Problematik ernst nehmen, Verurteilungen aufgrund von Straftaten, die Menschen im Namen Satans oder eines satanistischen Umfeldes begangen haben, während in Deutschland diese Thematik vor allem juristisch »kaschiert« wird.

Siehe hierzu die umfangreiche Auflistung der »Internationale des Grauens – Morde mit okkult-satanistischen, rituellen oder kultisch-religiösen Hintergründen« (Kapitel 9) in Harcore-Kinder-Satanismus Band 1. Ebenso Kapitel 10: »Der Teufel steht nicht im Gesetzbuch« – Das Versagen der Ermittlungsbehörden bei okkult-satanistischen Straftaten).

Vor Jahren schon wurde mir ein Video aus den USA zugespielt, das offensichtlich aus dem US-amerikanischen TV stammt. Es zeigt den Einsatz des FBI gegen Satanisten. Die Quelle hierfür ist mir unbekannt.

Teil 1 zeigt den Einsatz des FBI und den grausamen Leichenfund zerstückelter Opfer.

Teil 2 zeigt offensichtlich einen („gestellten“) Ritualmord. Diese Szene muten an wie jene aus „Gesichter des Todes.“

NACHFOLGEND DAS VIDEO: FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND LABILE ERWACHSENE IST ES NICHT GEEIGNET!





Quelle: Unbekannt

Anmerkungen: Ein Leser schrieb mir auf meinem Blog:

„Die Video Sequenzen stammen aus der US Serie faces of death und sind sogar auf Youtube. Die Frage ist nur, sind sie echt?

Angeblich nicht. Das FBI würde wohl auch kaum zulassen, dass ein internes Polizei Video in einer Film Serie auftaucht?

https://en.wikipedia.org/wiki/Faces_of_Death“

Meine Antwort:

„Veröffentlichungen von Polizeivideos sind in den USA gang und gebe. Siehe beispielsweise hier: https://www.guidograndt.de/2023/08/17/schockierendes-us-polizeivideo-kinder-in-tierkaefige-eingesperrt/ und selbst wenn es nicht echt sein sollte, dann ist es dennoch der Kriminalfall an und für sich!Übrigens, auch „Faces of Death“ enthielt Originalaufnahmen. Ebenso die Fortsetzungen: Es wurden mehrere Fortsetzungen direkt auf Video gedreht, die weitaus mehr echtes Filmmaterial enthielten, einige enthielten nur echtes Filmmaterial. Nicht umsonst wurden die Filme zensiert. Wären es nur Spielfilme, dann wäre das natürlich nicht geschehen.“

Nachfolgend möchte ich auf verschiedene Fallbeispiele näher eingehen, die entweder (aus)ermittelt und/oder vor Gericht landeten und verurteilt wurden. Sämtliche Namen sind bekannt, jedoch aufgrund des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert worden (in meinem Buch Hardcore-Kinder-Satanismus Band 2 habe ich viele weitere aufgezeigt):

– In Monrovia (Liberia) werden 1988 Kinder verschleppt, getötet und verstümmelt, um Körperteile für ein westafrikanisches Magie-Ritual (»juju-Zauber«) zu erhalten. Dadurch sollen die Chancen eines Teilnehmers bei den anstehenden Bürgermeisterwahlen erhöht werden. Schließlich werden sechs Männer des »rituellen Mordes« an zwei Jungen im Alter von sechs und sieben Jahren für schuldig befunden.

Quelle: Pat Pulling: Das Teufelsnetz, Marburg an der Lahn 1990, S. 35

…

