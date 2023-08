Medienzensur nach Feuer in Lahaina: Schwarze Vorhänge sollen Blicke auf Ground Zero versperren (Videos)

Aufnahmen aus dem vom Feuer verwüsteten Lahaina auf Hawaii zeigen, dass Einsatzkräfte eine ausgedehnte Reihe schwarzer Vorhänge aufgestellt haben, die den Bürgern die Sicht auf das Geschehen versperren, da immer noch Hunderte Menschen als vermisst gemeldet werden. Artikel von Adan Salazar erneut veröffentlicht von InfoWars.com

Ein Video mit freundlicher Genehmigung des Bürgerjournalisten Geoff Cygnus auf TikTok zeigt kilometerlange Zäune und Vorhänge, die entlang der Front Street, einer der Hauptstraßen von Lahaina, angebracht wurden und die Sicht auf die laufenden Aktivitäten versperren.

„Es scheint großer Wert darauf gelegt zu werden, sicherzustellen, dass die Medien und alle anderen nicht sehen können, was vor sich geht“, berichtete Cygnus kürzlich in einem Video.

„Es gibt viele Meilen dieses schwarzen Zauns, der vorher nicht da war, der den Ground Zero verdeckt und sicherstellt, dass niemand von der Straße aus sehen kann, was dort drinnen vor sich geht, niemand hineinkommen kann, niemand irgendwelche Bilder ertragen muss.“

Darüber hinaus sagte Cygnus, er sei von Mitgliedern der Nationalgarde zum Gehen aufgefordert worden, als er versuchte, die neuen schwarzen Vorhänge vom Straßenrand aus zu filmen, was unterstreicht, wie sehr die Behörden daran interessiert sind, die Operation geheim zu halten.

„Warum sollten sie das tun, wenn sie nichts zu verbergen haben?“ fragte ein X-Benutzer.

Die Nachricht über die abgesperrten Zonen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Fragen zu den Hunderten vermissten Bewohnern von Lahaina aufkommen. (Das Maui-Experiment! Wie Sie Lahaina zerstört haben, um eine Smart City Welt einzuführen (Video))

Zahlreiche Journalisten berichteten, ihnen sei gesagt worden, sie sollten in der Gegend weder filmen noch Drohnen fliegen , und die FEMA riet den Arbeitern, keine Fotos oder Videos aufzunehmen.(Enthüllt! Energiewaffen der US-Luftwaffe/Raumfahrtstreitkräfte auf Maui stationiert (Ort der verheerenden Brände))

EXCLUSIVE 🚨 | A person wishing to stay anonymous has sent me this email by FEMA sent to their nonprofit who is headed to Maui to help with disaster relief.

They say they are being asked to STOP posting any images or videos while on the ground effective immediately. pic.twitter.com/hdZy5ubwvv

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) August 21, 2023