Top-Arzt schlägt Alarm: „Alle Geimpften werden tot umfallen“ (Videos)

Ein führender Arzt hat gewarnt, dass jede Person, die den COVID-Impfstoff erhalten hat, in den nächsten Jahren tot sein wird.

Laut Dr. Dolores Cahill handelte es sich bei einem großen Prozentsatz der Spritzen nur um Salzwasser, und daher sind die Menschen, die diese Spritzen erhielten, in Sicherheit. Allerdings werden die Menschen, die die Impfstoffe erhalten haben, die mRNA enthielten, am Ende alle sterben.

Infowars.com berichtet: Wir haben von Anfang an versucht, die Menschen vor diesem bevorstehenden Massensterben zu warnen. Jedes Jahr sterben mehr Menschen als im Vorjahr, obwohl jedes Jahr weniger Menschen gespritzt werden.

Allerdings sind diese Todesfälle größtenteils nur bei den Geimpften zu verzeichnen. Astra Zeneca hat zugegeben, dass ihre Injektionen Herzfehler verursachen.

Moderna hat eingeräumt, dass ihre Injektionen Krebs verursachen. Pfizer wurde gerade auf frischer Tat ertappt, als er Krebsdaten vertuschte, die mit demselben SV-40 in den mRNA-Todesspritzen von Moderna übereinstimmen.

Wie wir seit Jahren berichten, stammt das erste Beispiel des sogenannten „SARS-CoV-2“ aus einem DARPA-Dokument aus dem Jahr 2018 an Anthony Fauci. In dem Dokument bezeichnen sie SARS-CoV-2 als „impfstoffbedingte Krankheit“. Es waren schon immer die Impfstoffe. Es gab nie einen „COVID-Virus“.

Menschen können Vermutungen so oft in den Wind schreiben, wie sie wollen. Ein Isolat anzeigen. Das kannst du nicht. Die Impfungen verursachen eine große Zahl an Todesopfern. Arizonas GOP hat gerade Covid-Impfungen als „Biowaffe“ bezeichnet.

Trotz alledem fordern große Organisationen immer noch, Kindern und schwangeren Frauen diese Massenmörderspritzen zu injizieren. (Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“)

Es herrscht Krieg, und zwar nicht gegen die Linke oder die Rechte, er ist nicht rassistisch. Es ist ein Krieg gegen die Menschheit selbst. Zurückschlagen!

Schockierende Daten zu tödlichen mRNA-Nebenwirkungen

Der ehemalige Präsident der Internationalen Gesellschaft für Orthomolekulare Medizin und führende Experte auf dem Gebiet der Gesundheitswissenschaften, Dr. Atsuo Yanagisawa, geht davon aus, dass die Risiken einer Covid-Impfung bei Menschen über 65 Jahren 100-mal höher liegen als die einer Grippeimpfung.

Dr. Atsuo Yanagisawa ist nicht nur irgendein Arzt. Er ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Gesundheitswissenschaften, bekannt für seine Lehrtätigkeit und seine Heilungsarbeit.

Früher war er Präsident der Internationalen Gesellschaft für Orthomolekulare Medizin Japans. Er hat mehr als 140 wissenschaftliche Arbeiten und Bücher verfasst und dabei wichtige Erkenntnisse zur Herzgesundheit und Ernährung gewonnen. Dr. Yanagisawa hat viele Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten und damit Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst.

Kürzlich hat Dr. Yanagisawa ein Warnvideo veröffentlicht, das von Aussie17 aufgegriffen wurde. Dieses enthüllt schockierende Informationen. Eigentlich sollte man davon ausgehen können, dass eine normale Grippeimpfung und ein Covid-19-Impfstoff für Personen, die über 65 Jahre alt sind, ähnliche Risiken bergen. Doch der renommierte Mediziner enthüllte andere Fakten.

Während in dieser Altersgruppe nur vier von 180 Millionen Menschen innerhalb von zehn Jahren durch eine Grippeimpfung ernsthaft erkrankten, traten in nur drei Jahren bei 378 Personen tödliche Nebenwirkungen durch Covid-19-Impfstoffe auf. Das sind über 90-mal mehr Todesfälle als durch eine Grippeimpfung. Und man müsse davon ausgehen, dass diese Zahl noch nach oben korrigiert werden müsste, warnt der Arzt.

Die Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs an ältere Menschen stelle ein enormes Risiko dar, betont Dr. Yanagisawa. Eine Covid-Impfung sei mehr als 100-mal riskanter.

Deshalb ist er der festen Überzeugung, dass es falsch ist, die Menschen zu impfen, ohne sie vorher zu warnen. Dadurch würde man sich mitschuldig machen. Auch fordert er die Regierungen zu einem Stopp dieser «Impfungen» auf, bis jeder sicher sein könne, dass sie wirklich sicher sind.

«Würden Sie einen Impfstoff empfehlen, der mit einem mehr als 100-fach höheren Risiko verbunden ist? Würden Sie damit fortfahren? Ich kann es absolut nicht empfehlen!», resümiert Dr. Yanagisawa.(Japan ruft Notstand wegen “Explosion von mRNA-Krebserkrankungen” aus – massive Proteste gegen WHO und Folgen der Covid-Impfkampagne)

Joe Rogan erklärt, warum die meisten Ärzte zu den Covid-Impf-Schäden und -Todesfällen schweigen

Rogan erzählte auch einige beunruhigende Anekdoten.

Der weltweit beliebteste Podcaster enthüllte kürzlich in Folge 2132 von The Joe Rogan Experience mit Andrew Schulz einige interessante Erkenntnisse. Unter anderem lieferte er eine logische Erklärung dafür, warum so viele Ärzte über Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff schweigen.

“Man muss schon sehr mutig sein, um zu sagen: ‘Ich habe mich nicht nur geirrt, ich habe wahrscheinlich auch Menschen betrogen. Und viele Menschen könnten darunter gelitten haben”, sagte Rogan.

“Sie haben dir gesagt, du sollst es tun. Wahrscheinlich haben sie die Leute, die es nicht verstanden haben, gezüchtigt und ausgeschimpft. Jetzt haben sie diese Meinung, mit der sie angefangen haben und bei der sie geblieben sind, und sie wollen recht haben”.

Rogan erzählte auch einige beunruhigende Anekdoten im Zusammenhang mit den COVID-Aufnahmen:

1.) Zwei seiner Freunde haben nach der Einführung der C19-Injektionen jetzt Herzschrittmacher. “Einer ist in den Dreißigern, [und] einer in den Vierzigern.

2.) “Leute, die ich kenne, [die] die Spritze bekommen haben, hatten einen Blackout – eine ganze Reihe”.

“Es gibt viele Faktoren, warum mehr Menschen sterben, aber einer davon könnte dieses experimentelle Medikament sein”, argumentierte Rogan.

115.000 überzählige Todesfälle in Japan nach der 3. COVID-Spritze; neue Studie erklärt die Gründe

Am 8. April wurde in der US-amerikanischen Fachzeitschrift Cureus eine neue Studie über die Schäden des COVID-Impfstoffs veröffentlicht, die von Experten begutachtet wurde. Es handelt sich dabei um die bisher größte Studie zu den unerwünschten Wirkungen des COVID-Impfstoffs, und die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, schockierend.

In der Studie mit dem Titel “Increased Age-Adjusted Cancer Mortality After the Third mRNA-Lipid Nanoparticle Vaccine Dose During the COVID-19 Pandemic in Japan” (Erhöhte altersbereinigte Krebssterblichkeit nach der dritten mRNA-Lipid-Nanopartikel-Impfstoffdosis während der COVID-19-Pandemie in Japan) untersuchten fünf japanische Wissenschaftler anhand eines vollständigen Datensatzes der 123 Millionen Einwohner des Landes (Japan hat die höchste Impfrate der Welt) die erhöhte Krebssterblichkeit, die mit der COVID-Massenimpfung zusammenfiel.

Die Autoren liefern auch eine gute Erklärung dafür, warum diese Todesfälle nach der mRNA-Injektion auftraten.

Als ehemaliger Impfstoffforscher habe ich den Artikel von Cureus mit großem Interesse gelesen. Meine Kollegin Megan Redshaw, die Kolumnistin der Epoch Times, hat einen hervorragenden Artikel über diese Studie geschrieben. Ich möchte hier einige Punkte hervorheben, die es meiner Meinung nach wert sind, noch einmal erwähnt zu werden.

Übermäßige Todesfälle nach der dritten Impfung

Aus der Studie geht hervor, dass es in Japan im Jahr 2022 insgesamt 1.568.961 Todesfälle gab. Auf der Grundlage statistischer Vorhersagen, die auf Informationen aus der Zeit vor der Pandemie beruhen, wurden etwa 1 453 162 Todesfälle erwartet, was bedeutet, dass es im Jahr 2022 115 799 zusätzliche Todesfälle gibt.

Die 115.799 “altersbereinigten zusätzlichen Todesfälle” im Jahr 2022 traten auf, nachdem zwei Drittel der japanischen Bevölkerung die dritte Dosis des COVID-Impfstoffs erhalten hatten.

Auf der Grundlage der Daten des japanischen Gesundheitsministeriums habe ich berechnet, dass im Jahr 2022 39.060 COVID-Todesfälle gemeldet wurden. Die meisten der überzähligen Todesfälle in Japan im Jahr 2022 wurden also nicht durch eine COVID-Infektion verursacht, sondern stehen in engem Zusammenhang mit der Impfung.

Schaden durch den Impfstoff, nicht durch das Virus

Die Studie zeigt, dass im Jahr 2020, nachdem sich COVID-19 in Japan auszubreiten begann, aber bevor die Impfung verfügbar war, die altersbereinigte Zahl der Todesfälle um 28 000 niedriger war als vorhergesagt. Und im Jahr 2021, als sich das Virus weiter ausbreitete und die COVID-19-Impfung nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stand (sie begann im Februar), gab es 25 000 mehr Todesfälle als vorhergesagt.

Ausgehend von der Zahl der zusätzlichen Todesfälle im Jahr 2022 kamen die japanischen Wissenschaftler zu dem Schluss: “Statistisch signifikante Erhöhungen der altersbereinigten Sterblichkeitsraten aller Krebsarten und einiger spezifischer Krebsarten, nämlich Eierstockkrebs, Leukämie, Prostata-, Lippen-/Oral-/Rachen-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs, wurden im Jahr 2022 beobachtet, nachdem zwei Drittel der japanischen Bevölkerung die dritte oder spätere Dosis des SARS-CoV-2-mRNA-LNP-Impfstoffs erhalten hatten.”

“Diese besonders ausgeprägten Erhöhungen der Sterblichkeitsraten bei diesen ERα-empfindlichen Krebsarten könnten auf verschiedene Mechanismen der mRNA-LNP-Impfung zurückzuführen sein und nicht auf die COVID-19-Infektion selbst oder auf eine reduzierte Krebsversorgung aufgrund des Lockdowns”, schreiben die Autoren.

Im Klartext: Diese Studie zeigt, dass die mRNA-COVID-Impfung wahrscheinlich die Ursache für die zusätzlichen Todesfälle in Japan ist.

6 Krebsarten weisen eine signifikante Überschreitung der Sterberate auf

In der Studie wurden die Zahlen für alle Todesursachen dargestellt, aber auch die Einzelheiten der durch Krebs verursachten Todesfälle untersucht. Sie ergab, dass von den 20 Krebsarten sechs – Eierstock-, Leukämie-, Prostata-, Lippen-/Oral-/Rachen-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs – im Jahr 2021 eine statistisch signifikante Übersterblichkeit aufwiesen und im Jahr 2022 weiter zunahmen.

Der signifikante Anstieg der Sterblichkeit bei den sechs spezifischen Krebsarten kann nicht auf einen Mangel an Gesundheitsdiensten während der Pandemie zurückgeführt werden. Eine reduzierte Krebsvorsorge und Gesundheitsversorgung aufgrund von Abriegelungen sollte die Sterblichkeit bei allen Krebsarten erhöhen. Ein solcher Anstieg wurde jedoch bei anderen Krebsarten in Japan im Jahr 2022 nicht beobachtet.

Was ist nun das Besondere an den sechs spezifischen Krebsarten? Sie sind alle als Östrogenrezeptor-alpha (ERα)-empfindliche Krebsarten bekannt.

Die Wissenschaftler erklärten, warum diese Krebsarten nicht nur nach der Impfung auftraten, sondern die Menschen auch innerhalb kurzer Zeit nach der Impfung töteten.

Krebs nach der Impfung: Eine wissenschaftliche Erklärung

Ich habe mehr als 10 Jahre lang als Forscher bei Sanofi Pasteur, einem der größten Impfstoffhersteller der Welt, gearbeitet. Als derjenige, der 2003 die Entwicklung des SARS-CoV-1-Impfstoffs bei Sanofi leitete, fand ich persönlich die von den japanischen Wissenschaftlern vorgestellte Hypothese sehr vernünftig.

Ich bitte um Nachsicht bei den wissenschaftlichen Begriffen, denn sie sind wichtig für das Verständnis der möglichen Rolle, die der mRNA-Impfstoff bei der Krebsentwicklung gespielt haben könnte.

ERs (Östrogenrezeptoren) sind eine Gruppe von Proteinen, die sich in Zellen befinden. Es handelt sich um Rezeptoren, die durch das Sexualhormon Östrogen aktiviert werden können. ERα ist eine der beiden ER-Klassen und ein wichtiger Regulator im Fortpflanzungssystem des Körpers.

In einer im November 2022 in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichten Studie wurden 9.000 menschliche Proteine daraufhin untersucht, welches Protein sich besser mit dem Spike-Protein (S-Protein) von SARS-CoV-2 verbindet. Die Bindung “reguliert die Transkriptionsaktivität von ERα hoch”.

Mit anderen Worten: Das S-Protein von SARS-CoV-2 (durch Infektion oder Impfung) bindet, wenn es in den menschlichen Körper gelangt, an ERα und fungiert als Kernrezeptor-Koregulator, der die normale Funktion der Zelle stört und zu Fehlfunktionen von Zellen und Organen führt.

Dies könnte erklären, warum die Todesfälle durch die sechs Arten von ERα-empfindlichen Krebsarten im Jahr 2022 in Japan zunahmen, nachdem zwei Drittel der Bevölkerung die dritte Dosis des mRNA-Impfstoffs erhalten hatten.

Der Impfstoff trägt das S-Gen von SARS-CoV-2, das die Wirtszellen zur Produktion von S-Proteinen anregt. Die S-Proteine werden innerhalb der Zelle produziert und binden dann an ERα, was die normale Funktion der Zelle stört und zur Krebsentwicklung führt.

Krebs ist eine Krankheit, bei der einige Körperzellen unkontrolliert wachsen und sich auf andere Teile des Körpers ausbreiten.

Bei jedem gesunden Menschen sterben einige Zellen ab, einige altern, und einige werden krebsartig. All dies geschieht, ohne dass der Betroffene es merkt, weil das Immunsystem des Körpers ständig daran arbeitet, mit solchen Problemen fertig zu werden. Wenn das Immunsystem jedoch geschwächt ist, entstehen Krankheiten, einschließlich Krebs.

Es gibt inzwischen zahlreiche Hinweise darauf, dass der COVID-19-Impfstoff das Potenzial hat, das Immunsystem des menschlichen Körpers stark zu beeinträchtigen. Diese neue japanische Studie liefert weitere Beweise für das Ausmaß dieses Phänomens.

Impfung und Unterdrückung der Krebsimmunabwehr

Es hat sich gezeigt, dass der mRNA-Impfstoff nicht nur das Potenzial hat, Krebs zu verursachen, sondern auch die Fähigkeit des Immunsystems, Krebstumore zu erkennen und zu unterdrücken, schwächen kann.

In einer im Oktober letzten Jahres veröffentlichten Studie berichteten Konstantin Fohse und Kollegen, dass die Impfung mit BNT162b2 die angeborene Immunantwort moduliert, was zu einer geschwächten Krebsimmunüberwachung führt.

Die durch COVID-Impfstoffe verursachten Schäden wären geringer gewesen, wenn die Impfung nicht so weit verbreitet gewesen wäre und die Dosierung der Impfstoffe aufgrund von Auffrischungsimpfungen nicht so hoch gewesen wäre.

Die japanischen Wissenschaftler fanden heraus, dass jede Dosis von Pfizer-BioNTech etwa 13 Billionen SARS-CoV-2 mRNA-LNP-Moleküle enthält. Bei Moderna liegt die Zahl bei 40 Billionen. Da der menschliche Körper im Durchschnitt etwa 37,2 Billionen Zellen hat, würde eine COVID-19 mRNA-LNP-Dosis genug Moleküle enthalten, um sich in jeder einzelnen menschlichen Zelle auszubreiten.

Wie ich bereits schrieb, wissen wir, dass entgegen der Behauptung der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, dass “der Körper, nachdem er eine Immunreaktion hervorgerufen hat, alle Impfstoffbestandteile ausscheidet”, weil Uridine in normaler RNA nun durch Pseudo-Uridine in dieser COVID-19 mRNA-LNP ersetzt werden, die veränderte RNA nun monatelang im Körper lebt und sogar über die Muttermilch in Babys gelangen kann.

Die japanische Studie wurde vor Oktober 2023 verfasst und verwendet Informationen aus dem Jahr 2022 und früher. Da die COVID-Impfung in vielen Ländern fortgesetzt wird, ist es beängstigend, sich vorzustellen, wie viele Menschen sterben oder an Krebs erkranken könnten, wenn der Trend aus dem Jahr 2022 anhält.

Ungewisse Zukunft

Da die Behörden in aller Welt immer noch behaupten, der COVID-19-Impfstoff sei “sicher und wirksam”, und die Impfung weiter vorantreiben, ist die Zukunft ungewiss.

Denn die COVID-19-mRNA-LNP-Moleküle, die sich bereits in den Körpern von Hunderten von Millionen Menschen befinden, werden dort verbleiben und weiterhin das S-Protein produzieren, das das Immunsystem stört und Krebs und andere Krankheiten verursacht.

Studien wie die der japanischen Wissenschaftler hätten in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich durchgeführt und in führenden medizinischen Fachzeitschriften ohne Zensur veröffentlicht werden müssen, damit wir aus Fehlern lernen und verhindern können, dass solche Fehler erneut passieren. Leider ist dies nicht geschehen.

Es ist jedoch zu hoffen, dass immer mehr Wissenschaftler und Forscher den Mut aufbringen, auf das Offensichtliche hinzuweisen: dass der COVID-19-Impfstoff nicht sicher ist.

Es ist erwähnenswert, dass die medizinische Fachzeitschrift Cureus im Dezember 2022 von der Springer Nature Group übernommen wurde. Zu dieser Gruppe gehören auch renommierte wissenschaftliche Publikationen wie Nature und Nature Medicine.

COVID-Impfschäden waren für Wissenschaftler und medizinische Fachzeitschriften ein Tabuthema. Viele Menschen wurden gelöscht, als sie versuchten, sich der Zensur zu widersetzen. Es ist erfrischend, dass Springer Nature die japanische Studie veröffentlicht.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/transition-news.org/theepochtimes.com am 14.05.2024