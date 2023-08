Kann KI-Software ein Feuer wie das von Maui simulieren und uns glauben machen, dass es echt ist?

Teile die Wahrheit!

Als ich das erste Mal die Bilder des verheerenden Feuers auf Maui sah, war mein erster Gedanke: „Ist das echt oder eine Unreal-Engine-Simulation?„

Tesla beispielsweise verfügt über eine Software, die reale Bilder in Simulationsbilder umwandeln und dem Computer sagen kann, dass er die gleiche Umgebung in einem Schneesturm simulieren soll. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Dann gibt es KI-Software, mit der man komplett digitale und nicht existierende Umgebungen erstellen kann. Die neueste Technologie basiert auf einem KI-Sprachmodell, das dem Chat GPT ähnelt, und bringt eine Standardisierung für all diese KI-Software zur Erstellung digitaler Welten wie Unreal Engine 5.2 und viele andere.

Im folgenden Video erklärt Jen-Hsun Huang, CEO von NVIDIA, wie das Unternehmen nicht nur Supercomputer baut, sondern auch für eine Standardisierung in der Welt der Simulationssoftware gesorgt hat.

So ist es möglich, mithilfe eines Sprachmodells digitale Welten zu schaffen, die von realen Welten nicht zu unterscheiden sind. Mit anderen Worten:

Man kann einem Computer in einem Satz sagen, was man erschaffen will und wie es aussehen soll. Die KI kann dann eine beliebige vorhandene Software in Kombination verwenden, um eine digitale Realität zu schaffen. (Enthüllt! Energiewaffen der US-Luftwaffe/Raumfahrtstreitkräfte auf Maui stationiert (Ort der verheerenden Brände))

Ein weiteres wichtiges Detail dabei ist, dass dies bei der heutigen Prozessorgeschwindigkeit in Echtzeit möglich ist, so dass man zum Beispiel jemanden mit der Kamera aufnehmen und den Hintergrund in Echtzeit anpassen kann.. (Wurde Maui mit Energie- und Wetterwaffen in Schutt und Asche gelegt? )

Um wirklich zu verstehen, was all diese verschiedenen Programme leisten können, ist es nützlich, sich das unten stehende Beispiel der Unreal Engine 5.2 anzusehen und zu entdecken, wie realistisch Simulationen aussehen können.

Es sei daran erinnert, dass die Unreal Engine nur einer von vielen Herstellern solcher Software ist, neben Maya, Blender, Render Man und anderer ähnlicher KI-Software.

NVIDIA hat all diese Softwaremodelle in einem offenen universellen Szenenbeschreibungsstandard (Open USD / Omniverse) zusammengeführt, der auf einem Sprachmodell basiert.

Dieses Sprachmodell ermöglicht die Suche in einer globalen grafischen „Realwelt-Datenbank“ (digitalisierte Filmbilder der realen Welt) und erlaubt die Erstellung digitaler Einstellungen über gesprochene oder geschriebene Sprache, ohne ein einziges Stück Code.

Das erinnerte mich an den Film „Inception“ aus dem Jahr 2010, in dem es um das Leben in Simulationen geht, die lebensecht erscheinen, und in dem man die Bemühungen eines Architekten sieht, eine virtuelle Realität mit ein paar Beschreibungen zu schaffen.

Es erinnerte mich besonders an das berühmte Zitat „Ich brauche einen Architekten„. In der folgenden Szene können Sie sehen, wie dies zu einem „Traum im Traum im Traum“ führen sollte, der auf den (über das Sprachmodell) geschaffenen virtuellen Realitäten basiert (und lesen Sie weiter unten).

Theoretisch, aber vor allem praktisch, könnte man sagen, dass das Feuer auf Maui vollständig digital entstanden sein könnte.

Und wie? Nun, alles, was man braucht, sind Original-Drohnenbilder und Videomaterial von den Straßen (z. B. Google Streetview) und NVIDIAs Open-USD-Modell sowie genügend Prozessorleistung. Der CEO von NVIDIA zeigt in dem obigen (ersten) Video, dass dies bereits heute auf einem Desktop-PC möglich ist.

Sie weisen dann die KI-Software an, ein Feuer zu erzeugen und zeigen dann die verbrannten Häuser und zerstörten Straßen. Tatsächlich können Sie in Echtzeit Interviews mit Menschen an jedem beliebigen Ort führen und die Software den Hintergrund so anpassen lassen, dass es aussieht, als stünden Sie in einem verbrannten Wohngebiet.

Ein anderer Autor hatte den Eindruck, dass mit den Bildern aus Maui etwas nicht stimmte. Lesen Sie dazu die unten stehende PDF-Datei des Autors Miles Mathis (und lesen Sie weiter unten meine Kommentare dazu).

Technisch ist es möglich, Bilder vollständig digital zu erstellen. In vielen früheren Artikeln habe ich erklärt, wie dies meiner Meinung nach im ukrainischen Kriegsfilm gemacht wird.

In einem vorgetäuschten Krieg ist es etwas einfacher, denn dort kann man die Bevölkerung verscheuchen, indem man sie durch Medienpropaganda, Sirenen und Explosionsgeräusche verängstigt.

Dann kann man Städte bombardieren, die man ohnehin durch 15-Minuten-Städte in Blackrock ersetzen wollte, und dann kann man mit der NVIDIA-Methode jede Menge Bilder erzeugen, um die Medien und die alternativen Medien mit realistisch aussehender Kriegsgewalt zu füllen.

In der Zwischenzeit kann die Bevölkerung gegen ein großzügiges Entgelt als Flüchtlinge in den Urlaub fahren, um sie dann nach dem vorgetäuschten Kriegsfilm zurückzubringen und in den intelligenten Städten unterzubringen.

In der Ukraine ist das an sich machbar. Das Land ist groß und die Bürger können leicht dazu gebracht werden, der Propaganda zu glauben. Außerdem dient dieser Kriegsfilm einem höheren Zweck, indem man der europäischen Bevölkerung durch den Anschein von Defiziten Geld aus der Tasche ziehen kann, was zu einer Inflation führt, um drakonische Maßnahmen wie die Enteignung von Häusern zu beschleunigen.

In den Niederlanden gibt es wohl einen Doppelschlag mit den Landwirten, die hier angeblich wegen eines Stickstoffproblems wegmüssen und dort demnächst einen Megahof aufbauen dürfen. Alles dreht sich um die große Agenda, die nur durch Angst und Verknappung durchgesetzt werden kann.

Auf Mauï könnte man im Prinzip auch digitale Brandszenen erstellen, aber die Frage ist, wie man das den Einheimischen verkaufen kann. Die Antwort könnte sein, die Kommunikation komplett abzuschalten.

Das würde bedeuten, dass keine echten Informationen von dort nach hier und umgekehrt gelangen. Technisch gesehen sollte das möglich sein, da die gesamte Kommunikation in den Händen großer Technologieunternehmen liegt.

Eine andere Möglichkeit ist, dass man bereits einen Teil der Bevölkerung mit rosigen Zukunftsversprechen bestochen hat (ein Sack Geld) und diesen Teil der Bevölkerung dazu benutzt, Videos zu erstellen (auch für den gewünschten Oppositionston).

Eine dritte Möglichkeit ist, dass es tatsächlich mit der Directed Energy Weapon durchgeführt wurde, wie in meinem gestrigen Artikel beschrieben.

OK, es mag immer noch Leute geben, die glauben, dass die Brände authentisch sind und tatsächlich durch eine Naturkatastrophe verursacht wurden, aber ich verweise diese Leute auf den Telegraph oder andere Mainstream-Medienquellen. Hier schauen wir über den Tellerrand der Mainstream-Medienpropaganda hinaus.

Was dann auch rund um Maui auffällt, ist, dass die Phoenix-Symbolik auch dort wieder prominent war. Nicht nur, dass der Phönix im Logo des Staates Hawaii zu sehen ist, sondern Oprah Winfrey musste ihn ebenso nachdrücklich erwähnen (und weiter unten lesen).

Wenn Sie mich fragen, haben wir es hier mit einer geschaffenen falschen Realität rund um Maui zu tun; ob es sich dabei ausschließlich um mit KI-Software geschaffene Bilder handelt oder ob die Katastrophe durch eine gerichtete Energiewaffe verursacht wurde, ist dann die Frage, die Sie selbst beantworten können.

Auf jeden Fall ist es, wenn Sie mich fragen, ein Omen für den kommenden Phoenix-Moment, den ich in meinem letzten Buch beschreibe, der relevant ist. Ja, wahrscheinlich sind die Jeff Bezossen und Ophra’s dieser Welt schon bereit, das Land aufzukaufen, und möglicherweise streut Blackrock auch ein bisschen Geld, um den feuchten Traum von den 15-Minuten-Städten gemeinsam zu verwirklichen, aber wahrscheinlich wird das erst nach dem kommenden Phoenix-Moment geschehen.

Wie ich in dem Buch „The Phoenix Will Rise Soon “ beschreibe, erwarte ich zunächst einen weiteren Anschlag auf Donald Trumps Leben, und vielleicht ist dieser Moment jetzt näher denn je.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 17.08.2023