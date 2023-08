Kündigen die Krisen, Kriege und Naturkatastrophen die Endzeit und die Wiederkunft Jesus Christus an? 

Weltuntergänge und apokalyptisches Denken gehören zum Leben wie das Salz zur Suppe. Auch wenn Themen wie Globalisierung, Klimawandel, Finanzkrise und Pandemie die apokalyptischen Reiter der Avantgarde des Weltuntergangs abgelöst zu haben scheinen, ist die biblische Endzeitstimmung in den Köpfen vieler Menschen präsenter denn je.

Christen sehen in dem „Zweite Kommen“ von Jesus Christus die Erlösung und die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. Von Frank Schwede

Als Jesus Christus wenige Tage vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern auf dem Ölberg östlich von Jerusalem saß, fiel sein Blick auf den Tempel, den König Herodes errichten ließ. Jesus sagt, dass der Tempel zerstört werden würde, nicht ein Stein werde auf den anderen bleiben.

Die Jünger erschraken, sahen Jesus an und fragten ihn: „Sage uns, wann wird das geschehen und was werden die Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?“ Jesus weist auf diese Frage sein Jünger an, nach einer Reihe von Ereignissen Ausschau zu halten, die seine Rückkehr ankündigen werden.

Bis heute halten Gläubige auf der ganzen Welt an Jesus Versprechen fest. Es gilt als ein unerschütterliches Leuchtfeuer der Hoffnung und Gewissheit und erinnert Christen in aller Welt an Gottes Treue und die Erfüllung seines Erlösungsplans.

Das erste Zeichen wird das Erscheinen falscher Propheten (Verse 4-5) sein, oft ist auch die Rede vom Antichrist, der an die Macht kommen wird und sich Jesus Christus widersetzen wird. Der Antichrist ist ein Betrüger und Tyrann, der viele Menschen in die Irre führen wird.

Das zweite Zeichen ist wachsende Zahl großer Kriege (Vers 6). Jesus erklärt seinen Jüngern, dass viele Kriege kommen werden, die aber nicht das Ende markieren werden (Vers 6), jedoch werden sich die Kriege in der Endzeit verstärken und von großer Intensität sein.

Jesus weist seine Jünger darauf hin, dass die Kriege nicht das einzige Zeichen seiner Rückkehr sein werden, dass noch viele weitere folgen werden. Er erwähnte Hungersnöte, gefolgt von Seuchen und Epidemien (Vers 7).

Der Grund ist, dass in Kriegs- und Krisenzeiten Nahrung knapp ist, was zu Hungersnöten und zu Mangelernährung führt. Das begünstigt Krankheiten und Seuchen, die sich rasch ausbreiten.

Kriege, Hungersnöte und Seuchen sind auch im Alten Testament ein großes Thema. Jesus Worte stehen in direktem Zusammenhang mit der gesamten biblischen Prophezeiung, gleichzeitig sind sie auch ein Schlüssel zum Verständnis der „Vier apokalyptischen Reiter“ in der Offenbarung 6, Verse 1-8. (Propheten des 16. Jahrhundert erschüttern mit apokalyptischen Prophezeiungen die Welt)

Jesus erwähnt Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen und heftige Stürme (Matthäus 24,7) Im Markus- und Lukasevangelium treten diese Ereignisse sogar noch vor der Hungersnot und den Seuchen ein (Markus 13,8; Lukas 21,11), weil Naturkatastrophen verantwortlich sind für Hungersnöte und Seuchen.

Im Lukasevangelium spricht Jesus von „Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen“ (Lukas 21,11). Er berichtet seinen Jüngern von großen Naturkatastrophen und Zeichen vom Himmel, die genau vor seiner Rückkehr geschehen werden – und er erwähnt, dass diese Ereignisse eskalieren werden. (Biblische Prophezeiung: Das letzte Heilige Römische Reich)

Verfolgung und Märtyrertum

Im weiteren Verlauf der Prophezeiung beschreibt Jesus seinen Jüngern, dass Verfolgung und schwere Prüfungen auf seine Nachfolger komme werden – für einige unter ihnen sogar das Märtyrertum (Matthäus 24,9).

In der Tat kam es schon bald nach der neutestamentlichen Zeit zur Verfolgung und zum Märtyrertum der Jünger Jesus, die mit der Zeit sogar stetig zunehmen werden, bis Jesus Nachfolger „von allen Völkern gehasst“ werden (Matthäus 24,9).

Die Verfolgung erfolgt durch zivilrechtliche und religiöse Autoritäten (Markus 13,9; Lukas 21,12). Auch viele Familienmitglieder und Freunde werden Angehörige von Gottes Volk verraten, indem sie sich den Verfolgern anschließen und sie der Staatsgewalt ausliefern werden (Matthaus 24,10; Markus 13,12; Lukas 21,16).

Jesus betont, dass das Predigen des Evangeliums im Zusammenhang mit der Verfolgung steht. Er sagt: „Aber vor diesem allen werden sie die Hand an euch legen und euch verfolgen, und sie werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis.“ (Lukas 21,12-13)

Jesus verspricht seinen Jüngern, dass Gott seine Nachfolger inspirieren wird, in der Zeit der Verfolgung die richtigen Worte zu sprechen (Verse 14-15; Markus 13,11). Das wird zu weiterer Verfolgung führen und dadurch ein noch größeres Zeugnis geben, noch mehr Verfolgung und ein noch größeres Zeugnis.

Trotz des starken Widerstades gegenüber der Wahrheit Gottes „wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker – und dann wird das Ende kommen“. (Matthäus 24,14)

Jesus spricht von örtlichen Ereignissen, die zu globalen Umwälzungen führen werden: „Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist“ (Lukas 21,20). Jesus spricht diese Worte im Zusammenhang mit dem „Greuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, (welches) an heiliger Stätte (steht)“ (Matthäus 24,15 / Markus 13.14).

Daniel hatte in seiner Funktion als Prophet eine ausländische Invasion des Heiligen Landes und das Aufstellen eines Greuelbildes im Tempel vorausgesagt (Daniel 11,31). Die Prophezeiung erfüllte sich durch den syrischen Eindringling Antiochus Epiphanes, der um das Jahr 168 v. Chr. eine heidnische Schändung des Tempels veranlasst hatte.

Interessant ist, dass die Tat bereits zweihundert Jahre bevor Jesus das erwähnt hatte geschah. Eine logische Erklärung dafür wäre, dass Jesus damit gemeint haben könnte, dass Daniels Prophezeiung nicht vollständig erfüllt wurde. Das heißt, dass dieses Ereignis nur ein Vorläufer eines möglicherweise noch größeren zukünftigen Ereignisses war.

Es geschieht „Große Not“ und „Große Bedrängnis“

Es ist jene Zeit, in der dem jüdischen Volk im Palästina Schreckliches widerfahren wird. „Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist (in alttestamentlichen Prophezeiungen mit Blick auf dieses Ereignis)… denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen“ (Lukas 21,22-23).

In Matthäus 24, Vers 21 wird die „Große Not“ als „Große Bedrängnis“ beschrieben. In diesem Fall soll Jerusalem durch Feinde erobert und besetzt werden, seine Bewohner werden von anderen Nationen in Gefangenschaft genommen werden.

Allerdings ist bis heute nicht bekannt, wann das geschehen soll. Freilich wurde oft darüber diskutiert und auch spekuliert. Vielfach wurde sogar die Vermutung geäußert, dass die Römer diese Prophezeiung im Jahr 69-70 n. Chr., also rund vierzig Jahre nach Jesus Aussage, bereits erfüllt hätten – immerhin haben sie Jerusalem erobert, sie zerstörten den Tempel, außerdem führten sie viele Juden in Gefangenschaft, um hinterher als Ersatz einen heidnischen Tempel zu errichten.

Wir erinnern uns: Jesus Prophezeiung begann mit der Voraussage über die Zerstörung des herodianischen Tempels. Natürlich kann man behaupten, dass sei bei der römischen Invasion bereits geschehen. Dagegen spricht die Tatsache, dass einzelne Teile der Mauern noch heute stehen. Das berühmteste Beispiel ist die Westmauer, die besser bekannt ist als Klagemauer.

Es liegen klare Hinweise vor, dass die Invasion von Judäa und die große Trübsal zu den Ereignissen der Endzeit gehören. Jesus beschreibt das Ereignis als einmalig in der Geschichte der Menschheit, das von nichts übertroffen werden wird (Matthäus 24,21).

Jesus erinnert auch an die große Not, die der endzeitlichen Auferstehung, von der Daniel (12, Verse 1-3) spricht, vorausgeht. Er sagte: Es kann aber nur eine schlimmste Zeit aller Zeiten geben.

Jesus sagt, dass in der großen Trübsal, wenn sie andauern würde, „kein Fleisch gerettet werden“ würde (Matthäus 24,22; Elberfelder Bibel). Wichtig ist zu verstehen, dass sich die Aussage auf die gesamte Menschheit bezieht und nicht explizit auf das Volk von Judäa.

Jesus konkretisiert sogar die schreckliche Zeit, die „Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis“ (Offenbarung 3,10). Heute wissen wir, dass eine völlige Selbstzerstörung der gesamten Menschheit im Jahr 70 n. Chr. noch nicht möglich war.

Das ist erst möglich geworden mit der Schaffung von Massenvernichtungswaffen. Das bedeutet, dass die römische Invasion von Judäa lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf viel schreckliche Ereignisse in der Zukunft sind, die jetzt in dieser Zeit geschehen könnten.

Wenn sich die Krisen zuspitzen, folgt die Erlösung

In diesem Zusammenhang warnt Jesus all jene, die behaupten, er wäre schon zurückgekehrt (Matthäus 24, 23-28). Es werden große kosmische Ereignisse sein, die seine Wiederkehr einleiten werden.

Sonne und Mond werden sich verdunkeln, Sterne werden vom Himmel fallen und „auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres“ (Lukas 21,25; vgl. Matthäus 24,29)

Es wird die allerletzte Zuspitzung der himmlischen Zeichen und Naturkatastrophen sein. In der Offenbarung 6, Verse 12-17, auf die sich viele der Prophezeiungen beziehen, wird von einer beachtlichen Zunahme dieser Zeichen am „Tag des Herrn“, berichtet.

Und erst am Ende dieser finsteren Zeit wird Jesus zurückkehren, wenn alle Völker „den Menschensohn kommen (sehen) auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit“ (Matthäus 24,30).

Jesus beschreibt das Ende als ein Feigenbaum, dem, wenn der Sommer naht, neue Blätter sprießen (Vers 32). Er sagt: „Ebenso auch: wenn ihr alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist“ (Vers 33).

Jesus geht mit der religiösen Obrigkeit hart ins Gericht, weil sie die Zeichen der Zeit bezüglich seines ersten Kommens nicht erkannt haben (Matthäus 16, 1-3). Dasselbe geschieht auch jetzt.

Die Zeit der großen Trübsal ist noch nicht gekommen, doch sie steht unmittelbar ante portas, das beweisen die weltweiten Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Naturkatastrophen, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben.

Jesus sagt, dass dieser Anstieg nicht unbegrenzt ist. Er versichert: „Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht ( die Menschheit ) wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht“ (Matthäus 24,34)

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jesus sich in seiner Prophezeiung auf die Generation der Endzeit bezieht. Er betont, dass jeder Gläubige eine Verantwortung für die Gemeinschaft und für sich selbst hat.

In Lukas 21, Vers 36 sagt er: „So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn.“

Die Wiederkunft Jesus Christus bedeutet das Jüngste Gericht, bei dem alle Menschen für ihre Gedanken, Worte und Taten zur Verantwortung gezogen werden. Die Gerechten werden ihre ewige Belohnung erhalten und sich in der strahlenden Gegenwart Gottes sonnen, während den Bösen gerechte Vergeltung bevorsteht.

Das Gericht stellt den Höhepunkt der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes und die endgültige Trennung zwischen Gut und Böse dar. Das „Zweite Kommen“ wird in der Schlacht von Armageddon gipfeln, einem letzten Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen.

Diese Schlacht wird im Tal von Megiddo ausgetragen und zur Niederlage Satans und seiner Streitkräfte führen.

Die vielen Zeichen, die wir gerade beobachten können, sprechen dafür, dass der „Tag des Herrn“ unmittelbar bevorsteht.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 06.08.2023