Rothschild-Tempel in der kalifornischen Wüste: „Wir wissen dass sie ihn für Menschenhandel benutzen“ (Video)

Matt Wallace zählt allein auf X (ehem. Twitter) 1,1 Millionen Abonnenten. In seinem neusten Tweet berichtet er über einen mysteriösen Tempel, der angeblich für die Rothschilds erbaut wurde, da der Bruder des Gründers, Jacques-André Istel, ein leitender Berater und der ehem. stellvertretende Vorsitzende der berüchtigten Rotschild Inc. ist.

Jacques-André Istel wurde 1929 als drittes von vier Kindern in Paris geboren. Sein Vater, André Istel, war ein angesehener, jüdischer Finanzier – Partner mehrerer Maklerfirmen, Berater von Charles de Gaulle und französischer Delegierter der Bretton-Woods-Konferenz, auf der der IWF und die Weltbank gegründet wurde.

André war streng; Jacques charakterisiert einen Grossteil seiner Kindheit als schwelende Langeweile, unterbrochen von körperlicher Züchtigung. Wenn er sich schlecht benahm, wurde er verprügelt – zuerst von seiner Gouvernante, dann von seiner Mutter, dann von seinem Vater.

„Es würde bis ganz nach oben in der Befehlskette reichen“, sagte er. Von allen Geschwistern war er der Trotzigste. (Vgl. New York Times Magazine)

Die Okkulte Tempelanlage, in der angeblich satanische Rituale und Blutopferungen abgehalten werden, heisst Felicity und wurde im Mai 1985 laut Wikipedia von der Aufsichtsbehörde des Imperial County Felicity zum „offiziellen Zentrum der Welt“ ernannt.

Anmerkung: Felicity ist ein weiblicher Vorname englischen Ursprungs mit der Bedeutung „Glück“. Es leitet sich vom lateinischen Wort felicitas ab und bedeutet „Glück und Reichtum“.

Es wird auch als eine Form des lateinischen Namens Felicitas verwendet, der vom Namen der antiken römischen Göttin Fortuna abgeleitet ist. Fortuna war eine römische Göttin, die das menschliche Schicksal kontrollierte. Als allumfassende Macht der Welt gründete Kaiser Trajan einen Tempel zu ihren Ehren, wo ihr am Neujahrstag ein jährliches Opfer dargebracht wurde.

Während der bizarre Tempel primär als Touristenattraktion bekannt ist, berichtet Matt Wallace via X und YouTube über die angeblichen düsteren Geheimnisse dieses Ortes:

⚠️ Der Mann, der „rechtlich“ für den Bau des Tempels „Zentrum der Welt“ verantwortlich ist, hat einen Bruder, der für die Familie Rothschild arbeitet. Es war ein PROXY-PROJEKT, um ihren Namen zu schützen! Wir sollten es nie herausfinden! 🚨

Unter der „Stadt“ Felicity, von der viele immer noch glauben, dass sie nur eine harmlose Touristenattraktion ist, befindet sich ein Labyrinth aus Tunneln.

Es liegt nur wenige Meilen von den Grenzen Mexikos und Arizonas entfernt. Sie haben ihn in der Nähe von Mexiko gebaut, weil dort die meisten gehandelten Frauen/Kinder herkommen. Dies ist nicht bestätigt, aber wir haben Grund zu der Annahme, dass mehrere Tunnel bis über die Grenze führen.

Wir wissen, dass sie dies in der Vergangenheit für den Menschenhandel genutzt haben, da Frauen aus erster Hand berichtet haben, die dort Opfer von Menschenhandel waren. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie es heute noch verwenden! Trotz der vielen damit verbundenen Risiken hoffe ich, dass die Offenlegung auf dieser Plattform sie dazu zwingen wird, ihren Betrieb einzustellen (zumindest einige von ihnen).

Kinder, insbesondere wenn sie als Illegale gehandelt werden, sind oft nie in der Lage, ihre Geschichten zu erzählen! Das passiert jeden Monat Tausenden an vielen „Säulen“ nahe der Grenze! Bisher kenne ich nur etwa 9 davon (früher und heute), aber es gibt ein Vielfaches mehr!

Wir müssen weiterhin die Übel des Menschenhandels aufdecken! Eines Tages könnte es Ihnen oder jemandem passieren, den Sie lieben! Ich werde nie aufhören, für den Schutz der Unschuldigen zu kämpfen!

Quelle: Matt Wallace via X

Fazit: Leider liefert Wallace das Beweismaterial nicht, das er aus erster Hand erhalten haben soll. Auf YouTube erklärt er, dass es zu gefährlich sei. Das Thema „Felicity Town Conspiracy“ trendet auf TikTok mit über 169 MIO Aufrufen.

Wenn die Behauptungen stimmen, werden wir es früher oder später herausfinden. (Eigentlich gilt immer die Unschuldsvermutung, besonders wenn man keine Beweise offenlegt. Die Rothschilds sind jedoch kein unbeschriebenes Blatt.

2018 deckten wir beispielsweise deutliche Verbindungen zum NXIVM-Skandal auf:

Neues Indiz für Pädophilie-Ring von Rothschilds, Clintons und NXIVM-Sexkult – Disney- und Legoland-Mitarbeiter wegen Kinderpornografie verhaftet (Videos)

„Die Solarlichter haben ihn verraten“, sagte Lewis Arthur. „Wenn wir nicht auf dem richtigen Weg gewesen wären, hätten wir ihn nie gesehen, wir wären einfach direkt daran vorbei gefahren.“ Als die Veteranengruppe den Ort erreichte, war das, was sie fanden, wirklich verdächtig.

Rund um das Gelände fand die Gruppe Bäume, die mit Fesseln, einem Kinderwagen, einer Krippe, Haarfärbemitteln und pornografischem Material ausgestattet waren. Im Bunker fanden sie eine Kommode und zwei Kisten. Der Innenraum war groß genug, dass Kinder hineinpassen konnten.

Big League Politics berichtete, dass „nachdem die Veterans on Patrol lokale und bundesstaatliche Strafverfolgungsbehörden über die Situation informiert und keine Hilfe erhalten hatten, sie Freiwillige zusammengetrommelt haben, um den Ort physisch freizulegen.“

Die Situation spitzte sich am Sonntagnachmittag zu, als sie laut der Gruppe ein blutiges Messer, weibliche Unterwäsche und das Flugticket eines potenziell vermissten Mädchens aus Seattle zum Vorschein brachten. Um dies zu verifizieren, versucht die Gruppe die Familie des Mädchens zu kontaktieren. Sie filmten den Fund live auf Facebook, und kurz darauf tauchte die Polizei auf und verhaftete zwei Mitglieder der Gruppe wegen Hausfriedensbruch.

Interessanterweise befindet sich das Grundstück, auf dem der Bunker gefunden wurde, im Besitz von CEMEX, einem multinationalen Baustoffunternehmen mit Sitz in Mexiko, das Partner der Clinton Global Initiative ist und teilweise der Vermögensverwaltungsfirma Bronfman E.L. Rothschild L.P gehört.

(Blaue Markierung: „Bronfman E.L. Rothschild L.P. hat seine Beteiligung an Cemex im ersten Quartal um 3,1% erhöht. Bronfman E.L. Rothschild L.P. besitzt jetzt 11.014 Aktienanteile des Bauunternehmens im Wert von 100.000 Dollar [84.713 Euro] nach dem Kauf von zusätzlichen 333 Anteilen während des Zeitraums.“)

Darüber hinaus erhielt CEMEX von der Clinton Global Initiative einen Auftrag in Höhe von 7 Millionen US-Dollar für den Bau von Häusern in Haiti, fast zweieinhalb Jahre nach dem Beben während Clintons Amtszeit als Außenministerin im Jahre 2012.

Nun, hier werden die Verbindungen interessant, denn der CEO von Bronfman E.L. Rothschild ist Lady Lynn Forester de Rothschild, die sowohl Mitglied des Council on Foreign Relations als auch Vertraute von Hillary Clinton ist.

Wie wir bereits im Mai 2016 während ihrer Präsidentschaftskampagne berichtet haben, „nahm Hillary Clinton an einer Spendenaktion über 100.000 Dollar teil, die von niemand Geringerem als Lynn Forester de Rothschild, einer prominenten New Yorker Geschäftsfrau und Unterstützerin von Clinton, veranstaltet wurde.“

Weitere Beweise für diese enge Beziehung zwischen Forester De Rothschild und Clinton wurden 2016 veröffentlicht, als The Free Thought Project das durchsuchbare Archiv von Wikileaks nach Clintons E-Mails untersuchte.

Lynn Forester de Rothschild schrieb am 18. April 2010 eine E-Mail, in der sie Hillary sagt, sie würde „gerne auf dem Laufenden bleiben“ – und „Ich bleibe Deine treue Freundin“, worauf Clinton antwortet: „Lass es uns so machen“ und ihre Antwort unterschreibt mit „Viel Liebe, H.“.

Am 23. September 2010 schrieb Clinton eine E-Mail an Lynn Forester de Rothschild (eine Ketten-E-Mail mit starker Überarbeitung): „Ich wollte Dich erreichen, um Dir und Teddy zu sagen, dass ich Tony Blair gebeten habe … nach Israel zu gehen, um die Nahost-Verhandlungen in Gang zu halten …“

Rothschild antwortet, indem sie Clinton dafür dankt, dass sie „persönlich an uns herangetreten ist“ und fügt hinzu: „Du bist die Beste, und wir bleiben Deine größten Fans.“ Diese Korrespondenz bietet einen Einblick, wie die Rothschild-Familie hinter den Kulissen arbeitet, um ihre enorme Schlagkraft beim Voranbringen einer geopolitischen Agenda mit Hilfe ihrer gekauften und bezahlten Politiker als Mittel zum Zweck zu nutzen.

Ironischerweise heißt der Bürgermeister von Tucson zufällig auch Jonathan Rothschild. Trotz der mangelnden Kooperation der Strafverfolgungsbehörden und der Tatsache, dass die lokalen Medien nicht mehr über die Situation berichten, sind die Veterans on Patrol „hoffnungsvoll, Leichensuchhunde vort Ort bringen zu können, um das Gebiet zu durchsuchen“, wie BLP berichtete.

Obwohl es fast unglaublich scheint, wird hier die Geschichte noch verschlungener und fängt an, sich potenziell mit dem NVIMX-Sexkult zu überschneiden. Der Vorstandsvorsitzende von Bronfman E.L. Rothschild ist Matthew Bronfman, einer der Erben des Seagram-Spirituosen-Vermögens:

Bronfmans Schwester, Clare Bronfman, ist Verwaltungsdirektorin des mit Clinton verbundenen NXIVM-Sexkults, während seine andere Schwester, Sara Bronfman, Mitglied der Clinton Global Initiative ist. Als Reaktion auf die kürzlichen Verhaftungen der NXIVM-Mitglieder Keith Raniere und Allison Mack gab Clare Bronfman eine Erklärung auf ihrer Website ab, in der sie die Anschuldigungen gegen Raniere leugnete und ihn und die NXIVM-Programme lobte (Pädophile Elite: Rockefellers erzielen Rekordsumme für Gemäldesammlung mit Bild einer Kinderprostituierten).

Frank Parlato, ein ehemaliger NXIVM-Publizist, der zum Whistleblower wurde, erzählte der New York Post, dass Bronfman zu den härtesten Führungspersonen der Organisation gehört. „Sie ist die Vollstreckerin – die Brutale. Clare führt jetzt die Operation, und sie ist die rücksichtsloseste von ihnen. Ich spreche jetzt eine absolute Warnung aus. Clare Bronfman ist eine wahre Fanatikerin, und wenn es zu einer Jim-Jones-Situation kommt, werden alle Selbstmord begehen, außer sie“, sagte Parlato.

Wie The Free Thought Project am 27. April berichtete, stammte der größte Teil der Finanzmittel für NXIVM, über 150 Millionen Dollar [127 Millionen Euro], aus den Treuhandfonds der Seagram-Erbinnen Sara und Clare Bronfman.

Ihre Verwicklung in Ranieres Aktivitäten begann im Jahr 2002 und war sehr öffentlich und kontrovers, wobei sich andere Mitglieder der Familie Bronfman in der Presse von den Schwestern distanzierten. Die Familie Bronfman ist eng mit der Rothschild-Bankdynastie verbunden. Mitglieder beider Familien gehören vielen derselben Unternehmen an, worunter sich ihre gemeinsame Finanzfirma Bronfman & Rothschild befindet.

Darüber hinaus sind mindestens drei hochrangige Mitglieder der Organisation, darunter Nancy Salzman und die Bronfman-Schwestern, Mitglieder von Bill Clintons Stiftung Clinton Global Initiative, die einen Jahresbeitrag von 15.000 US-Dollar [ca. 12.500 Euro] verlangt.

Vielleicht können Sie jetzt sehen, warum sowohl die Nachrichten über den Bunker in Tucson – mit einem Rothschild-Bürgermeister – als auch die Verbindungen des NVIMX-Sexkultes zu den Zentren der finanziellen und politischen Macht nicht an vorderster Front auf CNN, MSNBC, FOX, etc gezeigt werden.

Bezeichnenderweise ergibt eine schnelle Suche nach dem Verhaftungsbericht oder den Anklagen gegen Allison Mack – Berichten der Mainstream-Medien zufolge – keinerlei Erwähnung von Kindern.

Obwohl dieses äußerst wichtige Detail in den meisten Mainstream-Berichten nicht erwähnt wird, ist nichtsdestotrotz eine der Hauptklagepunkte in der Strafanklage gegen Raniere und Mack der Sexhandel mit Kindern.

Warum die Medien sich weigern, dies zu melden, bleibt weiterhin ein Rätsel. Die Machtelite der Gesellschaft benutzt die Medien, um die Massen zu beruhigen und zu kontrollieren, da die mangelnde Aufmerksamkeit für diese erstaunlichen Verbindungen die Tiefe offenbart, in der das öffentliche Narrativ von der herrschenden Oligarchie geformt und geprägt wird, um sich vor Kontrolle zu schützen und die Wahrheit vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Laut PJMedia, die sich an die lokalen Strafverfolgungsbehörden wandten, wird der Ort untersucht, und sie schließen die Möglichkeit eines Kinderhandelslagers nicht aus.

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 06.08.2023