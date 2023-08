Magnesium: Ein unterschätzter Nährstoff für die Gesundheit des Gehirns und das geistige Wohlbefinden

„Jede bekannte Krankheit ist mit einem Mangel an Magnesium verbunden und es ist das fehlende Heilmittel für viele Krankheiten“ , sagt der amerikanische Neurochirurg Dr. Clyde Norman Shealy, ein Pionier in der Schmerzmedizin, integrativer Gesundheit und ganzheitlicher Heilpraktiker.

Magnesium ist für die Zellgesundheit unerlässlich und ein entscheidender Bestandteil von über 300 biochemischen Funktionen im Körper.

Sogar Glutathion, das stärkste Antioxidans Ihres Körpers, das als „das Hauptantioxidans“ bezeichnet wird, benötigt Magnesium für seine Synthese.

Leider sind sich die meisten Menschen dessen nicht bewusst und Millionen leiden täglich unter Magnesiummangel, ohne es überhaupt zu wissen, fügt Shealy hinzu.

Die Rolle von Magnesium für die Gesundheit des Gehirns und das geistige Wohlbefinden

Angesichts der zahlreichen Funktionen von Magnesium im Körper sollte es nicht überraschen, dass Magnesium eine Rolle für die Gesundheit des Gehirns und das geistige Wohlbefinden spielt.

Es gibt Hinweise darauf, dass der Magnesiumspiegel in den Gehirnzellen direkt mit der Energieproduktion zusammenhängt – wenn die Gehirnzellen nicht in der Lage sind, ausreichend Energie zu produzieren, ist der Magnesiumspiegel oft niedrig.

Dies kann direkte Auswirkungen auf Fälle von Migräne haben, da bei Patienten während Migräneattacken niedrige Werte festgestellt wurden. (Magnesium – ein Grundpfeiler der menschlichen Gesundheit)

Neurotransmitter

Neben der Energieproduktion in Gehirnzellen spielt Magnesium auch eine entscheidende Rolle in zahlreichen Botensystemen, darunter:

Serotonin

Dieses Hormon wird oft als „Wohlfühl-Neurotransmitter“ bezeichnet. Magnesium steigert nachweislich die Serotoninaktivität .

Im Kapitel „Magnesium und schwere Magnesiumdepression im Zentralnervensystem“ , einer Veröffentlichung des National Center for Biotechnology Information, wurde festgestellt, dass ein Magnesiummangel im Gehirn den Serotoninspiegel senkt.

GABA

Wissenschaftler nennen Gamma-Aminobuttersäure (GABA) auch einen nicht-proteinischen Aminosäure-Neurotransmitter, der dafür bekannt ist, eine beruhigende Wirkung zu haben und die Gehirnaktivität zu verlangsamen.

Es wird angenommen, dass es eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Hyperaktivität von Nervenzellen spielt, die mit Angst, Furcht und Stress verbunden ist.

Im Kapitel über Magnesium bei Neurosen und Neurotizismus derselben NCBI-Publikation wurde gezeigt, dass die Verabreichung von Magnesium Angstzustände, Panik und Phobien verringert und Aufmerksamkeitsdefizite und Schlafstörungen lindert.

Die Kapitelautoren Victoria Papadopol und Mihai Nechifor brachten Magnesiummangel mit einer Reihe unspezifischer neuropsychologischer Veränderungen in Verbindung, wie Unruhe, Angst, Depression, Schwindel, Furcht, Schlaflosigkeit, mangelnde Aufmerksamkeit und Unruhe.

Einige dieser Symptome charakterisieren die als Neurose bekannte Geisteskrankheit, fügten sie hinzu.

Glutamat

Glutamat ist ein erregender Neurotransmitter, der für die normale Funktion des Gehirns wichtig ist. Im Übermaß kann es jedoch zu einer Überstimulation der Zellen kommen.

Diese Übererregung der Zellen führt letztendlich zum Zelltod und ist mit psychischen Erkrankungen verbunden, darunter Angstzustände, bipolare Störungen, Depressionen, Zwangsstörungen und Schizophrenie.

Übermäßige Glutamataktivität trägt nicht nur zu diesen psychischen Erkrankungen bei, sondern wird auch mit neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer, Amyotropher Lateralsklerose, Multipler Sklerose, Parkinson-Krankheit, Krampfanfällen und Schlaganfall in Verbindung gebracht.

Andere neuroprotektive Wirkungen

Nach Angaben des American College of Obstetricians and Gynecologists legt die Zusammenfassung der Ergebnisse der verfügbaren klinischen Studien mit Magnesiumsulfat (Bittersalz) zur Neuroprotektion nahe, dass die vorgeburtliche Verabreichung von Magnesiumsulfat das Auftreten von Zerebralparese verringert, wenn es mit neuroprotektiver Absicht verabreicht wird.

Psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Magnesium

Die Forschung zeigt potenzielle klinische Vorteile für verschiedene psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel:

Depression

Depression ist eine der häufigsten Erkrankungen und eine der häufigsten Ursachen für Behinderungen weltweit – sie führt zu einer verminderten Lebensqualität und einem höheren Sterberisiko.

In einem in der Fachzeitschrift Medical Hypotheses veröffentlichten Fallbericht erklärten Forscher, dass Magnesiumionen den Kalziumionenfluss in den neuronalen Kalziumkanälen regulieren und so zur Regulierung der neuronalen Stickoxidproduktion beitragen.

Bei Magnesiummangel wird der neuronale Bedarf an Magnesium möglicherweise nicht gedeckt, was zu neuronalen Schäden führt, die sich in Depressionen äußern können.

Die Studie deutete darauf hin, dass eine Magnesiumbehandlung bei der Behandlung schwerer Depressionen sowie damit verbundener und begleitender psychischer Erkrankungen, einschließlich Angstzuständen, Kopfschmerzen, Überempfindlichkeit gegen Kalzium, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, postpartale Depression, Kurzzeitgedächtnis- und IQ-Verlust, Selbstmordgedanken und traumatisches Gehirn, wirksam sein könnte, wie Verletzungen und Alkohol-, Kokain- und Tabakmissbrauch.

Angst

In einer in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Magnesium die Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPAA) moduliert, die ein zentrales Substrat des Stressreaktionssystems ist.

Die Aktivierung der HPAA löst adaptive autonome, verhaltensbezogene und neuroendokrine Reaktionen aus, um mit den Anforderungen des Stressors, einschließlich der zunehmenden Angst, umzugehen.

Auch die Erkenntnisse aus Studien an Frauen, die über prämenstruelle Symptome klagten, deuten darauf hin, dass Magnesium Vorteile bringen könnte.

Stress

Der Magnesiumstatus ist stark mit dem Stressniveau verbunden, wobei Stress und Hypomagnesiämie (niedriger Magnesiumspiegel) sich gegenseitig negativ beeinflussen.

Hypomagnesiämie wird mit Stresszuständen wie audiogenem Stress (Lärm), chronischem Müdigkeitssyndrom, Kältestress, Fibromyalgie (Schmerzen und Empfindlichkeit im gesamten Körper sowie Müdigkeit und Schlafstörungen), lichtempfindlichen Kopfschmerzen und körperlichem Stress in Verbindung gebracht.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

In einer im Egyptian Journal of Medical Human Genetics veröffentlichten Studie wurde Magnesiummangel bei 18 (72 Prozent) der mit ADHS diagnostizierten Kinder festgestellt.

Die mit Magnesium ergänzte Gruppe verbesserte sich hinsichtlich der kognitiven Funktionen, gemessen anhand des Wisconsin-Kartensortiertests und der Conners-Bewertungsskala. Die Studie kam zu dem Schluss, dass eine Magnesiumergänzung bei ADHS ihren Wert und ihre Sicherheit beweist.

Alzheimer und kognitives Altern

Die Ergebnisse einer in der Fachzeitschrift „Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions“ veröffentlichten Studie legen nahe, dass eine hohe Magnesiumaufnahme die kognitiven Fähigkeiten der älteren Bevölkerung verbessern kann.

Im Allgemeinen als Gehirnnebel bezeichnet, können verlangsamte Wahrnehmung oder Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten auf einen Magnesiummangel hinweisen.

Magnesium ist ein essentieller Nährstoff für das Gehirn. Ohne Magnesium kann Ihr Gehirn daher nicht so gut funktionieren.

Mehrere übersehene Erkrankungen oder Aktivitäten können den Magnesiumspiegel beeinträchtigen, z. B. der Verzehr von viel Zucker oder Phytinsäure, der Verzehr von weniger als drei Portionen Gemüse pro Tag oder eine schlechte Nährstoffaufnahme im Darm.

Auch übermäßiger Alkoholkonsum oder die Einnahme bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente können die Magnesiumversorgung des Körpers stören.

Beseitigen Sie den Magnesiummangel noch heute für die Gesundheit Ihres Gehirns und Ihr geistiges Wohlbefinden.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 20.08.2023