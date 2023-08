Der hochrangige russische Sicherheitspolitiker Dmitri Medwedew hat (sicherlich nicht zum ersten Mal) eine ernste nukleare Warnung und Drohung an die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer gerichtet.

In einem Telegramm vom Sonntag erklärte er, dass Russland zu einem Atomangriff gezwungen sein könnte, sollte die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich sein. Damit meint er, dass im Falle eines „Sieges“ der Ukraine Atomwaffen eingesetzt würden. Dies würde in dem Szenario geschehen, dass „ein Teil unseres Landes weggenommen wird“, sagte er.

„Stellen Sie sich vor, die Offensive … in Zusammenarbeit mit der NATO erfolgreich wäre und ein Teil unseres Landes weggenommen würde. Dann müssten wir auf der Grundlage der Bestimmungen des russischen Präsidialerlasses Atomwaffen einsetzen“, so der ehemalige Präsident und heutige stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, der in westlichen Presseberichten häufig zitiert wird.

„Es gibt einfach keine andere Lösung“, fügte er hinzu. „Unsere Feinde sollten unsere Kämpfer anflehen, die Welt nicht in nukleare Flammen aufgehen zu lassen.“

Es ist nicht ganz klar, ob sich Medwedew in erster Linie darauf bezog, dass russisches Territorium innerhalb der Staatsgrenzen „weggenommen“ wird, oder ob er damit die vier Regionen in der Ost-/Südukraine sowie die Krim meinte, die im vergangenen Jahr zu einem Teil der Russischen Föderation erklärt wurden.

Putin und hochrangige russische Beamte hatten zuvor erklärt, dass Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nun als de facto russisches Territorium im Sinne des Gesetzes verteidigt würden. Medwedew scheint zu bestätigen, dass die „nukleare Option“ fest „auf dem Tisch“ liegt, auch wenn dieses Gebiet von Kiew und der NATO „existenziell bedroht“ wird.

Dennoch neigt Medwedew während des gesamten Konflikts zu hartnäckigen, sogar apokalyptisch klingenden Warnungen und Erklärungen. So sagte er im vergangenen Januar: „Der Verlust einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann den Ausbruch eines Atomkrieges provozieren.“ (Medwedew über Biden: „Sterbender Opa will Atom-Armageddon“ – „Weil wir keine Munition mehr haben“ (Video))

Im Telegramm fügte er hinzu: „Atommächte verlieren keine großen Konflikte, von denen ihr Schicksal abhängt.“ Solche Drohungen sind vielleicht der Grund, warum Washington zögert, den ukrainischen Streitkräften Raketen mit größerer Reichweite zu liefern, selbst zu einer Zeit, in der Präsident Zelensky aktiv schwört, den Krieg an Russland „zurückzugeben“.(Medwedew: Der demente Westen treibt unsere kleine Welt auf den Dritten Weltkrieg zu)

Zelensky drohte am Sonntag, wie von uns vorhergesagt, Folgendes an:

Am Sonntag, einen Tag nach einem massiven Drohnenangriff auf das Moskauer Finanzviertel, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskiy an, er sei bereit, den Krieg auf russisches Territorium „zurückzuholen“, und betonte, dies sei „unvermeidlich“.

„Heute ist der 522. Tag der sogenannten ‚Besonderen Militäroperation‘, von der die russische Führung dachte, sie würde nur ein paar Wochen dauern“, sagte er in einer neuen Videobotschaft. „Allmählich kehrt der Krieg auf das Territorium Russlands zurück – in seine symbolischen Zentren und Militärstützpunkte – und das ist ein unvermeidlicher, natürlicher und absolut gerechter Prozess“.

Er bezeichnete diese zunehmenden Angriffe auf russisches Territorium als „unvermeidlichen, natürlichen und absolut gerechten Prozess“ des Krieges zwischen den beiden Nationen.

Auch Russland könnte angesichts der immer dreisteren Angriffe versuchen, seine „roten Linien“ zu bekräftigen. Innerhalb der Ukraine gibt es Berichte, dass Geheimdienst- und Militärkommandozentralen immer häufiger von russischen Raketen getroffen werden.

Die Einführung der F-16 in der Ukraine (möglicherweise Ende des Jahres oder im nächsten Jahr) wird eine neue, alarmierende Eskalationsstufe bedeuten. Moskau hat betont, dass die amerikanischen Kampfflugzeuge in der Lage sind, eine taktische Atombombe abzufeuern.

Ein Scheitern von Biden bei den US-Wahlen könnte im „Wag the Dog“-Szenario zu einem Atomkrieg führen, warnt der russische Senator

Die US-Wahlen 2024 könnten zu einer Eskalation des Krieges in der Ukraine und sogar zum Einsatz von Atomwaffen führen, warnte der stellvertretende Sprecher des russischen Oberhauses, Konstantin Kossatschow.

Wenn die Biden-Kampagne das Gefühl habe, im Rennen gegen Präsident Donald Trump ins Hintertreffen zu geraten, könnte sie „die Situation in der Ukraine eskalieren, um mehr Stimmen zu gewinnen“, warnte Kossatschow.

„Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil die Amerikaner nicht davor zurückschrecken, die Außenpolitik für ihren innerparteilichen Wettbewerb zu nutzen. Wenn eine der Parteien meint, die Lage in der Ukraine eskalieren zu müssen, um bei den Wahlen mehr Stimmen zu bekommen, dann wird sie das tun.

Die Präsidentschaftswahlen in den USA, die im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen, könnten daher ein schreckliches, wenn nicht gar katastrophales Ereignis werden. Ich kann nicht garantieren, dass es zu einer Eskalation kommt, aber das Risiko ist für mich offensichtlich.

Die Unberechenbarkeit des amerikanischen Verhaltens wird zunehmen und der Schwanz könnte wieder mit dem Hund wedeln“, sagte Kossatschow.

„Wag the Dog“ ist ein Film aus dem Jahr 1997, bei dem Barry Levinson Regie führte und David Mamet das Drehbuch schrieb. In den Hauptrollen sind Dustin Hoffman und Robert De Niro zu sehen, in dem ein Spin-Doctor und ein Hollywood-Produzent einen Krieg inszenieren, um die Wähler von einem Sexskandal des Präsidenten abzulenken.

Eine weitere Eskalation könne die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von Atomwaffen erhöhen, warnte Kossatschow. „Zum Glück haben wir diese Schwelle noch nicht erreicht. Aber es besteht die Gefahr, dass wir uns ihr nähern.“

Kossatschow behauptete, Washington habe den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski im vergangenen Jahr dazu überredet, den Frieden aufzugeben. „Sie (die Friedensgespräche) begannen im März letzten Jahres, wurden aber durch eine beispiellose Einflussnahme von außen auf die Ukraine vereitelt.

Dann verbot Präsident Zelensky per Dekret sich selbst und allen anderen ukrainischen Behörden, an solchen Gesprächen teilzunehmen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die von den Vereinigten Staaten getroffen wurde.

Sie haben wahrscheinlich die Möglichkeit, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Aber ich habe noch keine derartigen Absichten gesehen“.

In einem Gespräch mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese schien US-Außenminister Antony Blinken den Weg für die Vorbereitung der US-Bevölkerung auf einen Atomkrieg zu ebnen, den er als „nicht gefährlicher als den Klimawandel“ bezeichnete.

„Die potenzielle Bedrohung durch einen Atomkrieg ist nicht gefährlicher als das existenzielle Problem des Klimawandels, und es gibt keine Hierarchie“, sagte Blinken.

